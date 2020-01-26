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17 Yaşındaki Bir Lise Öğrencisi Yeni Bir Gezegen Keşfetti – 2020

Nasa Yeni bir gezegen keşfetti, 17 yaşındaki lise öğrencisi yeni gezegen keşfetti, yeni gezegende yaşam var mı?, dünyadsan ne kadar uzaklıkta, yeni keşfedilen gezegene TOI 1338 b ismi verildi peki dünyadan ne kadar daha büyük detaylar Haberde...

17 Yaşındaki Bir Lise Öğrencisi Yeni Bir Gezegen Keşfetti – 2020
26 Ocak 2020 Pazar 13:44

17 yaşındaki bir lise öğrencisi Yeni Bir Gezegen Keşfetti – 2020

Nasa Yeni bir gezegen keşfetti, 17 yaşındaki lise öğrencisi yeni gezegen keşfetti, yeni gezegende yaşam var mı?, dünyadsan ne kadar uzaklıkta, yeni keşfedilen gezegene TOI 1338 b ismi verildi peki dünyadan ne kadar daha büyük detaylar Haberde...

Dünya'dan yaklaşık 6,9 kat daha büyük olan gezegene TOI 1338 b adı verildi.

ABD’de Amerikan Havacılık ve Uzay Kurumu NASA’da staj olarak görev yapan  17 yaşındaki bir lise öğrencisi 3. gününde yeni bir gezegen keşfederek büyük bir başarıya imza attı.

Yeni Keşfedilen gezegen Dünya’dan yaklaşık olarak 1.300 ışık yılı uzaklıkta bulunuyor.

Yaklaşık 6,9 kat, Dünya’dan daha büyük olan gezegene TOI 1338 b ismi verildi. Peki yeni keşfedilen gezegende yaşam varmı sorusu şuan için belirsizliğini koruyor fakat ileriki günlerde bir açıklama daha yapması beklenen NASA gezegen üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor.

New York'ta Scarsdale Lisesinde eğitim ve öğretimine devam eden Wolf, iki aylık stajını NASA'da tamamladıktan sonra kamusaati muharibirimize keşfini anlattı.

Wolf Cukier

NASA'nın Goddard Uzay Uçuşu Merkezi'nde stajını yaptığını belirten Wolf, NASA'daki yekililer tarafından Güneş sisteminin dışındaki gezegenleri bulmak için tasarlanan bir teleskop olan TESS uydusundan gelen verilere bakma ve inceleme görevi verildiğini "İki yıldızın yörüngesinde olan bir gezegen arıyordum" diyen Wolf'tan, yıldızların parlaklığındaki değişkenlikleri sürekli takipte kalması istendi. Bunun yıldızların önünden geçen bir gezegenin gölgesi olabileceği söylendi.

Gezegen TOI 1338 b

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Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #TOI 1338 b #yeni #NASA #Gezegen
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