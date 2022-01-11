Zabıta ve itfaiye personelinin yemek bedeli nasıl ödenecek?

İtfaiye ve Zabıta personelinin 'kumanya sorunu'na çözüm arayışı

Gerek 5. Dönem toplu sözleşme metninde, "öğle yemeği verilen ve öğle yemeği dışındaki yemek saatlerini de kapsayacak şekilde kesintisiz olarak görevlerine devam edenler, aynı Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ve öğle yemeği hariç olmak kaydıyla, iki öğüne kadar ücretsiz olarak yemek yardımından yararlandırılır." ve gerekse 6. dönem toplu sözleşme metninde "öğle yemeği verilen ve öğle yemeği dışındaki yemek saatlerini de kapsayacak şekilde kesintisiz olarak görevlerine devam edenler, aynı Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ve öğle yemeği hariç olmak kaydıyla, iki öğüne kadar ücretsiz olarak yemek yardımından yararlandırılır veya kumanya yardımı verilir." hükmüne rağmen bu yardımın nasıl olacağı hala çözülebilmiş değil.

Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinde "kumanya" sadece 10 uncu maddede geçmektedir: "Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü ve çevik kuvvet birimlerinde çalışan personel ile bunlarla birlikte tertibata iştirak eden diğer personele 2000 kalorilik kumanya verilir."

Danıştay 13. Dairesinin E:2020/3157, K:2020/3348, T:25.11.2020 kararın da şu ibareler geçmektedir: ".Tarım İşletmesi Müdürlüğünce, yoğun dönemde işletme mutfaklarından her gün yaklaşık 3.500 kişilik öğle ve akşam yemeği hazırlanmakta ve servis edilmektedir. Korona virüs salgını nedeniyle içerisinde bulunduğumuz bu sıkıntılı süreçte, yayımlanan genelgeler kapsamında esnek çalışma programı dahilinde asgari düzeyde personel ile çalışılması, 60 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan personele de idari izin verilmesine bağlı olarak günlük hazırlanan yemek sayısında önemli ölçüde düşüşler olduğu da göz önünde bulundurularak, virüsün yayılmasına önlem alınması bakımından, yaşanan gelişmelere paralel olarak sürekli yeni stratejiler geliştirilerek yeni kararlar alınmak zorunda kalınmaktadır. Bu bağlamda önümüzdeki dönemlerde kahvaltı ve yemek servisleri yerine kumanya dağıtılması veya çiğ girdi ya da nakdi ödeme yapılarak tüm personelin yemeğini evinden getirmesi yöntemleri birer seçenek olarak değerlendirilerek alternatif planlar yapılmaktadır. Yukarıda bahsettiğimiz üzere Dünyada pandemi haline gelen Covid-19 Koronavirüs salgın nedeniyle tüm çalışma şartları değişmiş, buna bağlı olarak ... Tarım İşletmesi Müdürlüğünde hazırlanan yemek menülerinde, dağıtım şekillerinde değişiklikler kaçınılmaz hale gelmiştir. Önümüzdeki süreçte mevcut salgın hastalığın süresi, oluşacak yeni durumlarla ilgili olarak belirsizlikler devam etmekte, konu üzerinde çalışan Bilim Kurulu ve Hükümet kararları ile her gün yeni bir durumla karşı karşıya kalınmaktadır. Bilim Kurulunca alınan kararlara paralel yayınlanan Genelgelere bağlı olarak İşletme Müdürlüğü de sürekli yeni stratejiler geliştirilmekte ve kararlar alarak uygulamaya koymaktadır. Önümüzdeki dönemde yaşanacak gelişmelere bağlı olarak alınacak tedbirler arasında yemek dağıtımına ilişkin olarak uygulamaya konulması planlanan seçeneklerden bir kaçı ise yukarıda bahsedildiği üzere yemek yerine kumanya dağıtımına geçilmesi veya çiğ kumanya verilerek ya da nakit ödeme yapılarak çalışanların evinden yemek getirmesi olarak değerlendirilmektedir..."

Dolayısıyla kumanyanın ayni olacağı kesindir.

Sendikalar bunun ayni olduğunu iddia etse de uygulamada belediyeler kamu zararı korkusu ile işlem tesis etmekte tereddüt etmekte.

Memurların yemek yardımına ilişkin Danıştay'dan kritik karar!

Memura yapılacak yemek yardımında çerçeveyi Sayıştay çizdi!

Kamu personeline verilen 'yemek kuponları' kamu zararı sayıldı!

Kamusaati.com'a ulaşan bilgilerden Memur-Sen heyetinin ek zam talebi ile Sayın Cumhurbaşkanımıza yaptıkları ziyarette bu konunun gündeme getirilmiş ve çözülmesi talimatlandırılmıştır.

Yine Sayıştay Başkanlığında bu konuya ilişkin 24.12.2021 tarihinde bir toplantının yapılacağı yönünde duyumlar mevcut.

Bu sorun çözülmediği takdirde, söz konusu personele ilişkin sıkıntılar 2022-2023 döneminde de devam edecektir.

İLGİLİ METİNLER

5 Dönem Toplu Sözleşme

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Başkanlığından:

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı

Karar Tarihi: 28/8/2019 Karar No: 2019/1

YEREL YÖNETİMLER HİZMET KOLU

İtfaiye ve zabıta personeline yiyecek yardımı:

Madde 12 - (1) 19/11/1986 tarihli ve 86/11220 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi kapsamında görev yapan itfaiye ve zabıta teşkilatı personelinden, anılan Yönetmelik hükümlerine göre öğle yemeği verilen ve öğle yemeği dışındaki yemek saatlerini de kapsayacak şekilde kesintisiz olarak görevlerine devam edenler, aynı Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ve öğle yemeği hariç olmak kaydıyla, iki öğüne kadar ücretsiz olarak yemek yardımından yararlandırılır.

6. Dönem Toplu Sözleşme

Kamu Görevlilerinin Geneline Ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali Ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 Ve 2023 Yıllarını Kapsayan Toplu Sözleşme

İtfaiye ve zabıta personeline yiyecek yardımı

MADDE 12 - (1) 19/11/1986 tarihli ve 86/11220 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi kapsamında görev yapan itfaiye ve zabıta teşkilatı personelinden, anılan Yönetmelik hükümlerine göre öğle yemeği verilen ve öğle yemeği dışındaki yemek saatlerini de kapsayacak şekilde kesintisiz olarak görevlerine devam edenler, aynı Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ve öğle yemeği hariç olmak kaydıyla, iki öğüne kadar ücretsiz olarak yemek yardımından yararlandırılır veya kumanya yardımı verilir.