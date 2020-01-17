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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Danışmanlarına Ödenecek Ücret Belirlendi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanlarına ödenecek ücreti belirledi. Başkan danışmanlarının 2020 yılı brüt ücreti 10 bin 431,79 TL oldu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Danışmanlarına Ödenecek Ücret Belirlendi
17 Ocak 2020 Cuma 13:41

Kaynak: Kamu Saati Özel
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