İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Danışmanlarına Ödenecek Ücret Belirlendi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanlarına ödenecek ücreti belirledi. Başkan danışmanlarının 2020 yılı brüt ücreti 10 bin 431,79 TL oldu.

Ekrem İmamoğlu’nun danışmanlarının maaşları istanbul büyükşehir belediye meclisinde belirlendi

Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi kapsamında görev yapan başkan danışmanlarının maaşı, Belediye Meclisi tarafından belirlenmektedir

Bu kapsamda, kanun maddesinin ikinci fıkrasında 'Danışmanlara her türlü ödemeler dahil, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterine ödenen brüt aylık miktarının yüzde 75’ni aşmamak üzere Belediye Meclisinin belirlediği miktarda brüt ücret ödenir' hükmüne dayanılarak hazırlanan teklif İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’ne sunuldu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 'Başkan Danışmanlarına 2020 yılında ek’li teklifte belirtilen 10.431,79 TL. brüt ücret ödenmesi uygun görülmüştür' şeklinde hazırladığı rapor, oy birliğiyle kabul edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan danışmanlarına 2019’da 10 milyon 557,96 TL, 2018’de 8 milyon 775,62 TL, 2017 yılında ise 7 milyon 765,72 TL brüt maaş ödemesi yapılmıştı.

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