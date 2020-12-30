Hangi belediye asgari ücreti kaç TL'ye çıkardı? İşte o tablo...

İşte Belediyelerin asgari ücret tablosu! Hangi belediye asgari üceti kaç TL'ye çıkardı? En düşük 3.100 TL! İşte belediyelerin asgari ücret tablosu!

İşte Belediyelerin asgari ücret tablosu! Hangi belediye asgari üceti kaç TL'ye çıkardı?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun asgari ücretin en az 3100 lira olması önerisi üzerine birçok belediyede asgari ücret 3.100 TL ve üzeri açıklandı. Rekor 4.500 TL ile Konya ili Tuzlukçu İlçesi'nden gelirken 2. sırada Artvin Şavşat Belediyesi yer aldı. Şavşat belediyesinde asgari ücret 4.400 TL olarak açıklandı.

RESMİ ASGARİ ÜCRET KAÇ TL OLDU

Bakan Selçuk 2021 yılı için geçerli olacak asgari ücretin yüzde 21.56 artışla AGİ dahil 2 bin 825 TL olacağını açıklamıştı

HANGİ BELEDİYE ASGARİ ÜCRETİ KAÇA ÇIKARDI?

Asgari ücreti 2.825 TL yerine daha yüksek olarak açıklayan belediyeler ve açıklanan rakamlar şöyle;

BELEDİYELER AÇIKLANAN ASGARİ ÜCRET (2021) Ankara Büyükşehir Belediyesi 3.100 TL İstanbul Büyükşehir Belediyesi 3.100 TL Adana Büyükşehir Belediyesi 3.100 TL İzmir Büyükşehir Belediyesi 3.100 TL Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 3.350 TL Hatay Büyükşehir Belediyesi 3.100 TL Antalya Büyükşehir Belediyesi 3.100 TL Eskişehir Tepebaşı Belediyesi 3.425 TL Konya Tuzlukçu 4.500 TL Artvin Şavşat 4.400 TL Isparta Uluborlu (İYİ Parti) 3.650 TL Trabzon Yomra (İYİ Parti) 3.750 TL Mersin Mezitli 3.650 TL İzmir Konak 3.500 TL İzmir Bornova 3.100 TL Manisa Akhisar 3.100 TL

En Güncel İş İlanları Yayınlandığı anda Sosyal medya hesaplarımızda Yer Alacaktır. Aşağıdaki Grubumuza katılarak yayınlanacak iş ilanlarından ilk Siz Haberdar olabilirsiniz

TÜRKİYE GENELİ İŞ İLANLARI KAMU PERSONELİ ALIMI İLANLARI Üyelere Özel grup · 3.878.849 üye Gruba Katılmak İçin Buraya TIKLAYINIZ KAMU VE ÖZEL SEKTÖR PERSONEL ALIMI iŞÇİ ALIMLARI PAYLAŞIMI BİNLERCE İŞ İLANI İÇİN GRUBA KATILIN ARKADAŞLARINIZI DAVET EDİN

Sitemizi Aşağıdaki Sosyal Medya Hesaplarımız Üzerindende Takip Edebilirsiniz.. İlginiz İçin Teşekkür Ederiz Kamusaati.com

Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©