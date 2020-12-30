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Hangi belediye asgari ücreti kaç TL'ye çıkardı? İşte o tablo...

İşte Belediyelerin asgari ücret tablosu! Hangi belediye asgari üceti kaç TL'ye çıkardı? En düşük 3.100 TL! İşte belediyelerin asgari ücret tablosu!

Hangi belediye asgari ücreti kaç TL'ye çıkardı? İşte o tablo...
30 Aralık 2020 Çarşamba 11:27

İşte Belediyelerin asgari ücret tablosu! Hangi belediye asgari üceti kaç TL'ye çıkardı?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun asgari ücretin en az 3100 lira olması önerisi üzerine birçok belediyede asgari ücret 3.100 TL ve üzeri açıklandı. Rekor 4.500 TL ile Konya ili Tuzlukçu İlçesi'nden gelirken 2. sırada Artvin Şavşat Belediyesi yer aldı. Şavşat belediyesinde asgari ücret 4.400 TL olarak açıklandı.

RESMİ ASGARİ ÜCRET KAÇ TL OLDU

Bakan Selçuk 2021 yılı için geçerli olacak asgari ücretin yüzde 21.56 artışla AGİ dahil 2 bin 825 TL olacağını açıklamıştı

HANGİ BELEDİYE ASGARİ ÜCRETİ KAÇA ÇIKARDI?

Asgari ücreti 2.825 TL yerine daha yüksek olarak açıklayan belediyeler ve açıklanan rakamlar şöyle;

BELEDİYELER AÇIKLANAN ASGARİ ÜCRET (2021)
Ankara Büyükşehir Belediyesi 3.100 TL
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 3.100 TL
Adana Büyükşehir Belediyesi 3.100 TL
İzmir Büyükşehir Belediyesi 3.100 TL
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 3.350 TL
Hatay Büyükşehir Belediyesi 3.100 TL
Antalya Büyükşehir Belediyesi 3.100 TL
Eskişehir Tepebaşı Belediyesi 3.425 TL
Konya Tuzlukçu 4.500 TL
Artvin Şavşat 4.400 TL
Isparta Uluborlu (İYİ Parti) 3.650 TL
Trabzon Yomra (İYİ Parti) 3.750 TL
Mersin Mezitli 3.650 TL
İzmir Konak 3.500 TL
İzmir Bornova 3.100 TL
Manisa Akhisar 3.100 TL

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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