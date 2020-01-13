2020'de Belediye Başkanları Ne Kadar Maaş Alacak? iŞTE NÜFUSA GÖRE BAŞKAN MAAŞLARI

Belediye başkanlarının maaşları, ilave ek ödemeler ve birkaç yerden maaş almaları son dönemde okurlarımız tarafından en çok merak edilen konuların başında yer almaktadır. Belediye başkanlarının Özellikle birden fazla görevden yani kendini belediye şirkelerine genel müdür olarak atayıp ayrı ayrı maaş almaları konuyu farklı bir alana taşımıştır. Bu sebeple belediye başkanlarıda memurlar gibi mi ücret alıyor ya da belediye başkanları maaş hesabı farklı mıdır, başkanların emekli maaşları çalıştıkları sürece kesiliyor mu, birden fazla görevden yani kendilerini beldiyeye bağlı kuruluşlara genel müdür olarak atayıp aynı anda maaş alabilirler mi? Nüfus rakamlarının maaşa etkisi var mıdır? Bu sorular ışığında 2020 yılı Ocak ayı sonrasında belediye başkanlarına ödenecek maaşları açıklayacağız.

Belediye başkanlarının maaşı nasıl belirleniyor ve hangi unsurlar etkilidir?

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun "Belediye başkanının özlük hakları" başlıklı 39'uncu maddesinde şu şekilde ifade yer alır;

"Belediye başkanına nüfusu;

a) 10.000'e kadar olan beldelerde 70.000,

b) 10.001'den 50.000'e kadar olan beldelerde 80.000,

c) 50.001'den 100.000'e kadar olan beldelerde 100.000,

d) 100.001'den 250.000'e kadar olan beldelerde 115.000,

e) 250.001'den 500.000'e kadar olan beldelerde 135.000,

f) 500.001'den 1.000.000'a kadar olan beldelerde 155.000,

g) 1.000.001'den 2.000.000'a kadar olan beldelerde 190.000,

h) 2.000.001'den fazla olan beldelerde 230.000 gösterge rakamının devlet memurları için belirlenen aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda aylık brüt ödenek ödenir.

Son yapılan sayımlara göre Nüfusu 50.001'den az olan şehir merkezi beldelerde bu ödeneğin hesaplanmasında (c) bendinde belirtilmiş olan gösterge sayısı esas olarak alınır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında devlet memurları ile bakmakla yükümlü bulundukları için uygulanan sosyal hak ve yardımlar, aynı esas ve usûllere göre belediye başkanları ile bakmakla yükümlü bulundukları için de uygulanır" olarak kanunda yer verilmiştir.

Maliye Bakanlığı, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 03.01.2014 tarihli ve 54 sayılı Mali ve Sosyal Haklara ilişkin bildirilen genelgenin 10'uncu maddesi uyarınca 5393 sayılı Kanun'un 39 ve 32'nci maddelerine atfen belediye başkan ödenekleri ve maaşları tespitinde gösterge sayılarına 2.280 rakamının eklenmek suretiyle belediye başkan ödeneklerinin hesaplanacağı ve dolayısıyla belediye meclis üyelerinin huzur haklarının da bu kapsamda düzenleneceği hüküm altına alınmıştır.

Bu kanunda ve yönetmelikler kapsamında, nüfusu 2.000.001'den fazla olan belediyelerdeki belediye başkanlarına 232.280 * 0,146061 = 33.927 TL brüt ücret ödenecektir. Nüfusu 10.000'e kadar olan beldelerde ise 72.280 * 0,146061 = 10.557 TL brüt ücret ödenecektir.

Ayrıca, Kanunda yer alan maddeler kapsamında çocuk ve eş yardımı ödemesi de yapılacaktır. Diğer hesaplamalar da aynı şekilde yapılacaktır. Buna göre; eş için ödenecek yardım tutarı; 2.273 x 0,146061 = 331,99 TL

Her bir çocuk için; 250 x 0,146061 = 36,51 TL, Çocuk 0-6 yaş grubunda ise; 500 x 0,146061 = 73 TL'dir. Devlet memurlarının maaş ödemelerinde esas alınan memur maaş katsayısı arttığında aile yardımı ödeneği tutarı da artmaktadır.

Yönetim kurulu başkanlıklarından alınan ücretleri bu hesaba dahil değildir. Hemen hemen birçok belediye başkanının normal maaşlarına ek olarak yönetim kurulu maaşları da bulunmaktadır. Özellikle belediye şirketlerinin yönetim kurulu başkanlıklarından alınan ücretler oldukça yüksek olabilmektedir.

Belediye başkanlarının prime esas kazançları nasıl tespit ediliyor?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 80 inci maddesinde belediye başkanlarının prime esas kazançlarının nasıl tespit edildiği açıklanmıştır. Buna göre; Büyükşehir belediye başkanları için bakanlık genel müdürünün, diğer belediye başkanları için ise öğrenim durumları ile belirlenen 657 sayılı Kanuna göre yükselebilecekleri dereceyi aşmamak kaydıyla, 657 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı ek gösterge cetvelinin "VIII. Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı" bölümünün (d) bendinde belirtilenlerin prime esas kazançları esas alınmaktadır.

Maaşlara ilave olarak huzur hakkı da ödenir

Öte yandan, meclis başkan ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için, belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere meclis tarafınca belirlenecek miktarda huzur hakkı ödenir. Bu kapsamda, Huzur hakkı ödenecek gün sayısı, 20, 24 ve 25'inci maddelerde belirtilen toplantı günü sayısından fazla olamaz ve meclis üyelerine aynı gün için birden fazla huzur hakkı ödenemez.

Belediye başkanları birden fazla maaş alabilir mi?

666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 5'inci maddesyle birlikte 15/1/2012 tarihinde yürürlüğe giren (s) fıkrası ile memurlar ve diğer kamu görevlilerinden, kurum ve kuruluşların yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu, danışma kurulu üyelikleri ve komisyon, heyet, komite ile benzeri organlarda görev alanlara, kurum içi ve kurum dışı ayrımı yapılmaksızın bu görevlerinden sadece biri için ücret ödenebileceği kanun hükmünde kararname ile hüküm altına alınmıştır.

Maliye ve Hazine Bakanlığı'nın 08.08.2012 tarihli ve 8674 sayılı görüş yazısına göre, belediye başkanları 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 12'nci maddesi kapsamında değildir ibaresi olarak yer vermiş ve son zamanda da sıklıkla çıkan tartışmalar işte tamda bu yazı üzerinden atıfta bulunarak çıkmaktadır. Son zamanlarda ülkemizdeki bazı belediye başkanları bu konuda sınıfta kalmıştır. Yapılacak bir kanun değişikliği ile bütün bu tartışmların önüne geçilmeli ve değişiklikle hem ödenecek ücretlere tavan getirilmeli hem de birden fazla yerden ücret alınmasının önüne geçilmelidir. Uzmalarımız tarafından da belirlenen ücret örnek olarak tavan olarak da KİT yönetim kurulu üyelerine yapılan ödeme esas alınmalıdır. Yoksa tartışmaların arkası önü alınamaz.

Görevdeki belediye başkanlarının emekli maaşları kesilir mi?

5335 sayılı Kanun'un 30'uncu maddesine göre mahalli idareler seçimleri neticelerine göre görev alanların emekli maaşları kesilmemektedir. Dolayısıyla seçilerek bir makam sahibi olanların hem görev aylıklarını hem de emekli aylıklarını birlikte almaktadırlar. Bu duruma elbette söylenecek bir söz bizim tarafımızdan olamaz. Ancak, birden fazla ve çok yüksek tutarda ödenen yönetim kurulu ücretleri kanunda ayrıntılı bir şekilde yer verilerek yeniden çeki düzen verilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde ülkemizde her gün bu konuları konuşur dururuz. Bu konuyu uzun süredir gündeme getirmiş olmamıza rağmen şuana kadar bir gelişme olmamıştır. Ne diyelim çıkmadık candan ümit kesilmez.

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