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Yeni göreve başlayacak 15 bin öğretmen ne kadar maaş ile işe devam edecek ?

Yeni göreve başlayacak 15 bin öğretmen ne kadar maaş ile işe devam edecek ? 2021 yılı Temmuz sonrası sözleşmeli öğretmenin maaşı brüt Ne kadardır? Yeni göreve başlayacak 15 bin öğretmen ne kadar maaş alacak?

Yeni göreve başlayacak 15 bin öğretmen ne kadar maaş ile işe devam edecek ?
09 Eylül 2021 Perşembe 23:47

2021 yılı Temmuz sonrası sözleşmeli öğretmenin maaşı brüt 5.343 TL olmuştur.

Sözleşmeli öğretmenlerin ücretlerinden sendika aidatı, bireysel emeklilik sigortası primi ve İLKSAN aidatı kesintisi yapılabilmektedir. Ayrıca sözleşmeli öğretmen maaşları görev yıllarına göre değişkenlik göstermektedir.

Buna göre net maaş hesabı yukarıda belirtilen brüt sözleşme ücretlerine göre yapılmaktadır. Bu bağlamda göreve yeni başlayan bekar bir sözleşmeli öğretmenin net maaşı 5.075 TL'dir. İLKSAN üyesi göreve yeni başlayan bekar bir sözleşmeli öğretmenin net maaşı ise 4.968 TL'dir.

Evli ve eşi çalışmayan sözleşmeli öğretmenin net maaşı ise 5.537,58 TL'dir. Evli ve eşi çalışmayan ve ilksan üyesi olan sözleşmeli öğretmenin net maaşı ise 5.430,72 TL'dir.

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