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Yeni Bakanlıklar Listesi (GÜNCEL) 2020
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Yeni Başkanlık Sisteminde Bakanlar Kurulu Nasıl Belirleniyor?
Türkiye Cumhuriyetinin bakanlar Kurulu ülkede çok kritik kararların alınmasını Ülkede ki hemen hemen herşeyin işleyişini sağlayan, çeşitli işlerde görev ve yetki alanı olan bakanlardan oluşan bir organdır. Görev paylaşımı yapılması örneğin sağlık alanındaki işleyişin sağlık bakanı, eğitim alanındaki işleyişin Milli eğitim bakanı gibi ülkeyi ilgilndiren bütün bir sistemin işleyişini kolaylaştırmaktadır. Her bakanlık kendi görev alanı dahilinde faaliyet yürütmekle birlikte toplu şekilde bütün çeşitli işlerden sorumlu bakanların bir kurul çatısı altında verdikleri ortak kararlar da vardır. Bakanlar Kurulu’ nun ülkemizde adlandırılan nitelendirilen bir diğer adı da kabinedir. bakanlar kurulu Siyasal, kolektif, cezai ve hukuki manada bir çok sistemin işlemesinde sorumluluklara sahiptir. Peki Bakanlar Kurulu’ nun yerine getirdiği bu görevler nelerdir?
Bakanlar Kurulunu Görev Alanı
Türkiye Cumhuriyeti Bakanlar kurulu idare merkezi ile yasama organı olan meclis arasında köprü görevi görmektedir. Bakanlar Kurulunun diğer görevleri şu şekilde sıralanabilir;
- Ülkedeki genel siyaseti kontrol altında tutmak
- Gerekli gördüğü durumlarda OHAL kararı verebilmek
- Bütçe ve kesin hesap ile ilgili yasa tasarıları hazırlamak
- Yasa tasarısı hazırlamak
- Nizamname çıkarmak
- Kanun Hükmünde kararname çıkarma yetkisi
- Cumhurbaşkanının başkanlığı ile toplanacak Bakanlar Kurulunda sıkı yönetim ilan edebilme yetkisi
- Ülkede milli anlamda güvenliği tesis etmek
- Türk Silahlı Kuvvetlerini ülke savunmasına hazırlamak gibi görevleri vardır.
2020 Değişen Bakanlıklar Hangileridir?
Türkiye Büyük Millet Meclisinde başkanlık sisteminin gelmesiyle birlikte bazı bakanlıkların isimlerinde değişiklik yaşandı. Yeni Sistemde sistemin işleyişini kolaylaştırmak için Hazırlanıp Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulan taslak onaylanması haline bakanlıklar birleştirildi. Kapanan, birleştirilen ve isimi değişen bakanlıklar şunlardır;
- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
- Kalkınma Bakanlığı
- Maliye Bakanlığı
- Ulaştırma Denizcilik Bakanlığı
- Haberleşme Bakanlığı
- Avrupa Birliği Bakanlığı
- Orman ve Su İşleri Bakanlığı
- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
- Ekonomi Bakanlığı
Birleştirilen Bakanlıklar 2020
Adalet Bakanlığı, İç İşleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Mili Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı’nın isimleri aynı kalmıştır. Birleştirilen bakanlıklar;
- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığı birleşti. Yeni adı: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığıdır. Bu bakanlık eski bakanlık ile yine aynı görev ve sorumlulukları taşıyacak.
- Maliye Bakanlığının yeni adı Hazine ve Maliye Bakanlığı olmuştur. Bu yeni yapılanmada Hazine Müsteşarlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlanmıştır.
- Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının yeni adı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olmuştur.
- Avrupa Birliği Bakanlığının ortadan kaldırılması ile Diş İşleri Bakanlığı ile birleştirildi. Yeni adı Dışişleri Bakanlığı olmuştur.
- Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı birleşti. Görev ve yetki devri yapılan bu yeni bakanlığın ismi Tarım ve Orman Bakanlığı olmuştur.
- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ nın hem isminde hem de görev ve sorumluluklarında genişleme yaşanacak. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı birleştirilmiştir. Yeni adı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olmuştur. Kadın, çocuk, engelli gibi toplumsal statü ve cinsiyet ayrımı yapılmaksızın bir çok faaliyet alanı bu bakanlık bünyesinde faaliyet gösterecek.
- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı ile aynı çatı altında buluşturuldu. Yeni adı Ticaret Bakanlığı oldu.
2020 Yılı Bakanlıklar ve Bakanlar
- Adalet Bakanı: Abdülhamit Gül
- Çevre ve Şehircilik Bakanı: Murat Kurum
- Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Ersoy
- Milli Savunma Bakanı: Hulusi Akar
- Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mustafa Varank
- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Fatih Dönmez
- Gençlik ve Spor Bakanı: Mehmet Muharrem Kasapoğlu
- Tarım ve Orman Bakanı: Bekir Pakdemirli
- Hazine ve Maliye Bakanlığı: Berat Albayrak
- İçişleri Bakanı: Süleyman Soylu
- Dışişleri Bakanı: Mevlüt Çavuşoğlu
- Milli Eğitim Bakanı: Ziya Selçuk
- Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca
- Ticaret Bakanı: Ruhsar Pekcan
- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Zehra Zümrüt Selçuk
- Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı: Mehmet Cahit Turan
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