Yeni Bakanlıklar Listesi (GÜNCEL) 2020

Ülkemizde önceki parlementer sistemde seçimlerde en çok oy olan hükümeti kumak için gerekliğ milletvekili sayısına ulaşan partinin genel başkanı Başbakan konumunda olurken bakanları ise başbakan millet vekillerinden seçiyordu. Yeni başkanlık sisteminde ise Ülkedeki seçimlerin ardından yüzde 51 lik çoğunluğu yakalayan parti lideri Cumhurbaşkanı oluyor ve Başkan bakanlar kurulunu Dışardan milletvekili olmayan isimlerden atayabiliyor. Başkanlık sistemine geçilmesiyle birlikte Bürokratik hantallığın ortadan kaldırılması için bakanlıkların sayısı azaltılacak.

Bakanlar Kurulu ve Bakanların Tam Olarak Sorumluluları Nelerdir?

Türkiye Cumhuriyetinin bakanlar Kurulu ülkede çok kritik kararların alınmasını Ülkede ki hemen hemen herşeyin işleyişini sağlayan, çeşitli işlerde görev ve yetki alanı olan bakanlardan oluşan bir organdır. Görev paylaşımı yapılması örneğin sağlık alanındaki işleyişin sağlık bakanı, eğitim alanındaki işleyişin Milli eğitim bakanı gibi ülkeyi ilgilndiren bütün bir sistemin işleyişini kolaylaştırmaktadır. Her bakanlık kendi görev alanı dahilinde faaliyet yürütmekle birlikte toplu şekilde bütün çeşitli işlerden sorumlu bakanların bir kurul çatısı altında verdikleri ortak kararlar da vardır. Bakanlar Kurulu’ nun ülkemizde adlandırılan nitelendirilen bir diğer adı da kabinedir. bakanlar kurulu Siyasal, kolektif, cezai ve hukuki manada bir çok sistemin işlemesinde sorumluluklara sahiptir. Peki Bakanlar Kurulu’ nun yerine getirdiği bu görevler nelerdir?

Bakanlar Kurulunu Görev Alanı

Türkiye Cumhuriyeti Bakanlar kurulu idare merkezi ile yasama organı olan meclis arasında köprü görevi görmektedir. Bakanlar Kurulunun diğer görevleri şu şekilde sıralanabilir;

Ülkedeki genel siyaseti kontrol altında tutmak

Gerekli gördüğü durumlarda OHAL kararı verebilmek

kararı verebilmek Bütçe ve kesin hesap ile ilgili yasa tasarıları hazırlamak

Yasa tasarısı hazırlamak

Nizamname çıkarmak

çıkarmak Kanun Hükmünde kararname çıkarma yetkisi

Cumhurbaşkanının başkanlığı ile toplanacak Bakanlar Kurulunda sıkı yönetim ilan edebilme yetkisi

ilan edebilme yetkisi Ülkede milli anlamda güvenliği tesis etmek

Türk Silahlı Kuvvetlerini ülke savunmasına hazırlamak gibi görevleri vardır.

2020 Değişen Bakanlıklar Hangileridir?

Türkiye Büyük Millet Meclisinde başkanlık sisteminin gelmesiyle birlikte bazı bakanlıkların isimlerinde değişiklik yaşandı. Yeni Sistemde sistemin işleyişini kolaylaştırmak için Hazırlanıp Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulan taslak onaylanması haline bakanlıklar birleştirildi. Kapanan, birleştirilen ve isimi değişen bakanlıklar şunlardır;

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Kalkınma Bakanlığı

Maliye Bakanlığı

Ulaştırma Denizcilik Bakanlığı

Haberleşme Bakanlığı

Avrupa Birliği Bakanlığı

Orman ve Su İşleri Bakanlığı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Ekonomi Bakanlığı

Birleştirilen Bakanlıklar 2020

Adalet Bakanlığı, İç İşleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Mili Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı’nın isimleri aynı kalmıştır. Birleştirilen bakanlıklar;



Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığı birleşti. Yeni adı: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı dır. Bu bakanlık eski bakanlık ile yine aynı görev ve sorumlulukları taşıyacak.

dır. Bu bakanlık eski bakanlık ile yine aynı görev ve sorumlulukları taşıyacak. Maliye Bakanlığının yeni adı Hazine ve Maliye Bakanlığı olmuştur. Bu yeni yapılanmada Hazine Müsteşarlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı na bağlanmıştır.

na bağlanmıştır. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının yeni adı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olmuştur.

olmuştur. Avrupa Birliği Bakanlığının ortadan kaldırılması ile Diş İşleri Bakanlığı ile birleştirildi. Yeni adı Dışişleri Bakanlığı olmuştur.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı birleşti. Görev ve yetki devri yapılan bu yeni bakanlığın ismi Tarım ve Orman Bakanlığı olmuştur.

olmuştur. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ nın hem isminde hem de görev ve sorumluluklarında genişleme yaşanacak. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı birleştirilmiştir. Yeni adı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olmuştur. Kadın, çocuk, engelli gibi toplumsal statü ve cinsiyet ayrımı yapılmaksızın bir çok faaliyet alanı bu bakanlık bünyesinde faaliyet gösterecek.

olmuştur. Kadın, çocuk, engelli gibi toplumsal statü ve cinsiyet ayrımı yapılmaksızın bir çok faaliyet alanı bu bakanlık bünyesinde faaliyet gösterecek. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı ile aynı çatı altında buluşturuldu. Yeni adı Ticaret Bakanlığı oldu.

2020 Yılı Bakanlıklar ve Bakanlar