MEB tarafından yayınlanan atama sonuçlarına göre 2020 Rehberlik Öğretmenliği atama puanlarını sizler için yayına hazırladık. Rehberlik Öğretmenliği 2021 Atama Puanları (Taban-Mülakat Puanları)
Rehberlik Öğretmenliği atama puanları için tek yapmanız gereken aşağıda yer alan listeden istediğiniz öğretmenlik bölümüne bakmak. Eğer aradığınız bölümü aşağıdaki listede bulamıyorsanız arama butonunu kullanarak ulaşmak istediğiniz bilgiye ulaşabilirsiniz.
Öğretmenlik Ataması Sonucu Oluşan Alan Bazlı Taban Puanlar (Son 5 Yıl)
|Öğretmenlik Ataması Sonucu Oluşan Alan Bazlı Taban Puanlar (Son 5 Yıl)
|Alan
|Atama Yılı
|Taban Sözlü Sınav Puan
|Taban Kpss Puanı
|Atama Sayısı
|Rehberlik
|2020-Haziran
|78
|77,87273
|1.373
|Rehberlik
|2020-Ocak
|79
|79,05386
|1.257
|Rehberlik
|2019-Ağustos
|79
|79,42048
|1.120
|Rehberlik
|2018-Temmuz
|80,00
|79,77604
|922
|Rehberlik
|2017-Temmuz
|82,00
|77,38297
|707
2020 Haziran Sözleşmeli Öğretmenlik Ataması Sonucu Oluşan Kurum Bazlı Taban Puanlar
|2020 Haziran Sözleşmeli Öğretmenlik Ataması Sonucu Oluşan
Kurum Bazlı Taban Puanlar
|Alan Adı
|Atama Yılı
|İl Adı
|İlçe Adı
|Kurum Adı
|Atama Öncelik
|Sözlü Sınav Puanı
|Kpss Puanı
|Atama Sayısı
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Adıyaman
|Kahta
|Bağbaşı Ortaokulu
|1
|79
|79,45757
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Adıyaman
|Kahta
|Kahta Rehberlik ve Araştırma Merkezi
|1
|79
|79,18258
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Adıyaman
|Sincik
|Sincik İnlice İmam Hatip Ortaokulu
|1
|79
|79,05695
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Afyonkarahisar
|Başmakçı
|Atatürk Ortaokulu
|1
|79
|79,45946
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Afyonkarahisar
|Bayat
|Bayat Yatılı Bölge Ortaokulu
|1
|79
|78,91238
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Afyonkarahisar
|Bolvadin
|Bolvadin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|1
|79
|78,95672
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Afyonkarahisar
|Çay
|Çay İmam Hatip Ortaokulu
|1
|79
|79,15359
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Afyonkarahisar
|Çay
|Çay Şehit Ahmet Şahin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|1
|79
|78,83615
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Afyonkarahisar
|Dinar
|Sermaye Piyasası Kurulu Yatılı Bölge Ortaokulu
|1
|79
|79,18396
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Afyonkarahisar
|Dinar
|Tatarlı Cumhuriyet Ortaokulu
|1
|79
|78,91854
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Afyonkarahisar
|Emirdağ
|Emirdağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|1
|79
|78,73104
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Afyonkarahisar
|Emirdağ
|Emirdağ Mustafa Çekiç Ortaokulu
|1
|79
|79,28827
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Afyonkarahisar
|Hocalar
|Hocalar Şehit Ahmet Sarıdaş Yatılı Bölge Ortaokulu
|1
|79
|79,04061
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Afyonkarahisar
|İhsaniye
|Döğer Fatih Ortaokulu
|1
|79
|78,90584
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Afyonkarahisar
|İscehisar
|Faruk Öksüz Anadolu İmam Hatip Lisesi
|1
|79
|79,35758
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Afyonkarahisar
|Merkez
|Afyonkarahisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|1
|79
|78,99131
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Afyonkarahisar
|Merkez
|Afyonkarahisar TOBB Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|1
|83
|83,07865
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Afyonkarahisar
|Merkez
|Afyonkarahisar Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|1
|79
|79,01895
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Afyonkarahisar
|Merkez
|Ali Çağlar Anadolu Lisesi
|1
|81
|80,89111
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Afyonkarahisar
|Merkez
|Atatürk Anadolu Lisesi
|1
|79
|79,08004
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Afyonkarahisar
|Merkez
|Atatürk İlkokulu
|1
|79
|79,23197
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Afyonkarahisar
|Merkez
|Çıkrık Öğretmen Hamza Kesman Ortaokulu
|1
|79
|79,10701
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Afyonkarahisar
|Merkez
|Hoca Ahmet Yesevi Ortaokulu
|1
|79
|79,31434
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Afyonkarahisar
|Merkez
|Işıklar Şeker Ortaokulu
|1
|79
|79,04356
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Afyonkarahisar
|Merkez
|İbrahim Evren Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|1
|79
|78,96965
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Afyonkarahisar
|Merkez
|Kadınana İmam Hatip Ortaokulu
|1
|79
|79,32315
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Afyonkarahisar
|Merkez
|Kocatepe Anadolu Lisesi
|1
|79
|79,10998
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Afyonkarahisar
|Merkez
|Neriman-İbrahim Küçükkurt Ortaokulu
|1
|79
|79,12381
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Afyonkarahisar
|Merkez
|Osmangazi Anadolu Lisesi
|1
|79
|79,08618
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Afyonkarahisar
|Merkez
|Selçuklu İlkokulu
|1
|80
|80,13229
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Afyonkarahisar
|Merkez
|Şemsettin Karahisari Ortaokulu
|1
|79
|79,46756
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Afyonkarahisar
|Sandıklı
|Sandıklı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|1
|79
|79,17640
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Afyonkarahisar
|Şuhut
|Şuhut Zafer Anadolu Lisesi
|1
|79
|79,27087
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Ağrı
|Diyadin
|Hüseyin Öner İlkokulu
|1
|78
|77,95837
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Ağrı
|Diyadin
|Mehmet Melik Özmen Ortaokulu
|1
|78
|77,99282
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Ağrı
|Doğubayazıt
|Atatürk İlkokulu
|1
|79
|78,68281
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Ağrı
|Doğubayazıt
|Cemile Yassuboğa İlkokulu
|1
|79
|78,66634
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Ağrı
|Doğubayazıt
|Hüsnü M.Özyeğin İlkokulu
|1
|78
|78,44166
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Ağrı
|Doğubayazıt
|Nuhun Gemisi Ortaokulu
|1
|78
|78,29451
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Ağrı
|Eleşkirt
|Eleşkirt İmam Hatip Ortaokulu
|1
|78
|78,08288
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Ağrı
|Eleşkirt
|Eleşkirt Ortaokulu
|1
|78
|78,27921
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Ağrı
|Hamur
|Başsavcı İhsan Eroğul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|1
|78
|78,19628
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Ağrı
|Merkez
|15 Nisan İlkokulu
|1
|79
|78,84982
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Ağrı
|Merkez
|75.Yıl Ortaokulu
|1
|79
|79,01813
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Ağrı
|Merkez
|Ağrı Rehberlik ve Araştırma Merkezi
|1
|78
|78,10673
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Ağrı
|Merkez
|Naci Gökçe Anadolu Lisesi
|1
|79
|78,80864
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Ağrı
|Merkez
|Selçuk Ortaokulu
|1
|78
|78,47967
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Ağrı
|Merkez
|Semerkant Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|1
|79
|78,74845
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Ağrı
|Merkez
|Şehit Er Vefa Çelik Ortaokulu
|1
|79
|78,75625
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Ağrı
|Patnos
|Cengiz Çıkrık Ortaokulu
|1
|78
|78,42166
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Ağrı
|Patnos
|Cumhuriyet Ortaokulu
|1
|78
|78,29947
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Ağrı
|Patnos
|Ergençli Ortaokulu
|1
|78
|78,29409
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Ağrı
|Patnos
|Kiptaş Ortaokulu
|1
|78
|78,48109
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Ağrı
|Patnos
|Patnos Anadolu Lisesi
|1
|78
|78,37386
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Ağrı
|Patnos
|Patnos Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|1
|78
|78,14618
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Ağrı
|Patnos
|Patnos Rehberlik ve Araştırma Merkezi
|1
|78
|77,95102
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Ağrı
|Patnos
|Prof. Dr. Fuat Sezgin Anadolu Lisesi
|1
|78
|78,21991
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Ağrı
|Taşlıçay
|Atatürk Ortaokulu
|1
|78
|78,08008
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Ağrı
|Taşlıçay
|Selahaddin Eyyubi Ortaokulu
|1
|78
|78,03294
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Ağrı
|Taşlıçay
|Yavuz Selim Ortaokulu
|1
|79
|78,59994
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Ağrı
|Tutak
|Çırpılı Ortaokulu
|1
|78
|77,96929
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Ağrı
|Tutak
|Sultan Alparslan Ortaokulu
|1
|78
|77,99985
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Ağrı
|Tutak
|Tutak Anadolu İmam Hatip Lisesi
|1
|78
|77,97627
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Aksaray
|Eskil
|Şehit Recep Bozdağ Ortaokulu
|1
|79
|78,62253
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Aksaray
|Gülağaç
|Gülpınar Namık Kemal Ortaokulu
|1
|79
|78,76769
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Aksaray
|Merkez
|15 Temmuz Ortaokulu
|1
|80
|80,45589
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Aksaray
|Merkez
|75. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|1
|78
|78,34623
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Aksaray
|Merkez
|Aksaray Merkez Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|1
|79
|78,57257
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Aksaray
|Merkez
|Aksaray Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|1
|78
|78,37709
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Aksaray
|Merkez
|Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu
|1
|79
|78,76770
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Aksaray
|Merkez
|Hacı Cumali Uğur Ortaokulu
|1
|79
|79,13777
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Aksaray
|Merkez
|Hacı Ömer Usluer Özel Eğitim Meslek Okulu
|1
|79
|78,75546
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Aksaray
|Merkez
|Hüseyin Cahit Korkmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|1
|78
|78,37714
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Aksaray
|Merkez
|Kanber Demir Anadolu Lisesi
|1
|80
|79,74633
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Aksaray
|Merkez
|Mehmetçik Ortaokulu
|1
|79
|78,80244
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Aksaray
|Merkez
|Merkez Taptuk Emre Ortaokulu
|1
|79
|78,89587
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Aksaray
|Merkez
|Taşpınar Şehit Yücel Demirtaş Ortaokulu
|1
|79
|79,06168
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Aksaray
|Merkez
|TOKİ Akşemsettin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|1
|79
|78,79753
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Aksaray
|Merkez
|Topakkaya Şehit Erdal Akbulut Ortaokulu
|1
|79
|78,78349
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Aksaray
|Merkez
|Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ortaokulu
|1
|79
|78,77907
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Aksaray
|Merkez
|Yusuf Hakîkî Baba Ortaokulu
|1
|79
|78,83943
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Aksaray
|Sultanhanı
|I. Alaaddin Keykubat Anadolu Lisesi
|1
|78
|78,49885
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Aksaray
|Sultanhanı
|Sultanhanı İmam-Hatip Ortaokulu
|1
|79
|78,94911
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Amasya
|Gümüşhacıköy
|Mehmet Paşa Ortaokulu
|1
|79
|78,96824
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Amasya
|Merkez
|Aydınca Şehit Şaban Gökçe Ortaokulu
|1
|79
|78,92941
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Amasya
|Merkez
|Gökhöyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|1
|79
|79,03548
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Amasya
|Merzifon
|Gazi Ortaokulu
|1
|79
|79,49862
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Amasya
|Suluova
|Şehit Aydın Korkmaz Ortaokulu
|1
|79
|79,27138
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Amasya
|Taşova
|Cumhuriyet Ortaokulu
|1
|79
|78,81566
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Amasya
|Taşova
|Şehit Adem Sezgin Yatılı Bölge Ortaokulu
|1
|79
|78,98322
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Ardahan
|Merkez
|Ardahan Halitpaşa Anadolu Lisesi
|1
|78
|78,45106
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Ardahan
|Merkez
|Kazım Karabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|1
|78
|78,44873
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Artvin
|Ardanuç
|Ardanuç Anadolu İmam Hatip Lisesi
|1
|78
|78,36220
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Artvin
|Ardanuç
|İskender Paşa Çok Programlı Anadolu Lisesi
|1
|78
|78,29731
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Artvin
|Arhavi
|Nurettin Çarmıklı Anadolu İmam Hatip Lisesi
|1
|79
|78,74416
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Artvin
|Borçka
|Şehit Savaş Gedik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|1
|79
|78,50950
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Artvin
|Hopa
|Hopa Nuri Vatan Anadolu Lisesi
|1
|79
|78,70224
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Artvin
|Merkez
|Karadeniz Bakır İlkokulu
|1
|79
|78,88490
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Artvin
|Şavşat
|Atatürk İlkokulu
|1
|78
|78,47281
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Artvin
|Yusufeli
|Halitpaşa İlkokulu
|1
|79
|78,55826
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Artvin
|Yusufeli
|Şehit Dursun Acar Anadolu İmam Hatip Lisesi
|1
|78
|78,35615
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Bartın
|Merkez
|Bartın Anadolu İmam Hatip Lisesi
|1
|79
|78,99377
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Bartın
|Merkez
|Bartın Lisesi
|1
|78
|78,49663
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Bartın
|Merkez
|Bartın Merkez İmam Hatip Ortaokulu
|1
|79
|78,84564
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Bartın
|Merkez
|İnönü İlkokulu
|1
|79
|78,80674
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Bartın
|Merkez
|Kocareis İmam Hatip Ortaokulu
|1
|79
|78,50527
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Bartın
|Merkez
|Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|1
|79
|78,62389
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Bartın
|Merkez
|TOKİ Ortaokulu
|1
|79
|78,69481
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Batman
|Kozluk
|Atatürk İlkokulu
|1
|78
|78,44649
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Batman
|Kozluk
|Farabi Ortaokulu
|1
|79
|78,65626
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Batman
|Merkez
|16 Mayıs Ortaokulu
|1
|79
|78,65593
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Batman
|Merkez
|Aydınkonak Ortaokulu
|1
|79
|79,02572
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Batman
|Merkez
|Cumhuriyet İlkokulu
|1
|79
|78,82361
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Batman
|Merkez
|Cumhuriyet Ortaokulu
|1
|79
|78,80003
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Batman
|Merkez
|Gap İlkokulu
|1
|79
|79,02494
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Batman
|Merkez
|İMKB Pazaryeri Ortaokulu
|1
|79
|78,84464
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Batman
|Merkez
|İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Ortaokulu
|1
|79
|78,74282
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Batman
|Merkez
|Metin Bostancıoğlu İlkokulu
|1
|79
|78,73247
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Batman
|Merkez
|Petrol İlkokulu
|1
|79
|79,06811
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Batman
|Merkez
|Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|1
|79
|78,90700
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Batman
|Merkez
|Prof. Dr. Fuat Sezgin Anadolu Lisesi
|1
|79
|78,86361
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Batman
|Merkez
|Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|1
|79
|78,61981
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Batman
|Merkez
|Raman Anadolu Lisesi
|1
|79
|78,93857
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Batman
|Merkez
|Selçuklu Ortaokulu
|1
|79
|78,66083
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Batman
|Merkez
|Şehit Öğretmenler Ortaokulu
|1
|79
|78,68166
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Batman
|Merkez
|Tüpraş Ortaokulu
|1
|79
|78,92898
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Batman
|Merkez
|Yavuz Selim Ortaokulu
|1
|79
|78,69849
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Batman
|Merkez
|Ziya Gökalp Ortaokulu
|1
|79
|78,68093
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Batman
|Sason
|Karşıyaka Kız Yatılı Bölge Ortaokulu
|1
|78
|78,41741
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Bayburt
|Merkez
|Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|1
|78
|78,46813
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Bayburt
|Merkez
|Bayburt Ortaokulu
|1
|79
|78,68143
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Bayburt
|Merkez
|Bayburt Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe
|1
|79
|78,52242
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Bingöl
|Karlıova
|Çukurtepe Ortaokulu
|1
|79
|78,54218
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Bingöl
|Karlıova
|Kalencik Ortaokulu
|1
|79
|78,86852
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Bingöl
|Kığı
|Kiğı Yatılı Bölge Ortaokulu
|1
|78
|77,99371
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Bingöl
|Solhan
|Şehit Kaymakam Ersin Ateş Ortaokulu
|1
|79
|78,56403
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Bitlis
|Ahlat
|Erzen Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|1
|79
|78,69353
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Bitlis
|Güroymak
|Günkırı Ortaokulu
|1
|78
|78,28272
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Bitlis
|Güroymak
|Güroymak İMKB Anadolu Lisesi
|1
|78
|78,16083
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Bitlis
|Güroymak
|Güroymak Ortaokulu
|1
|78
|78,33614
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Bitlis
|Hizan
|75.Yıl İMKB Abidin İnan Gaydalı Kız Yatılı Bölge Ortaokulu
|1
|78
|77,94512
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Bitlis
|Hizan
|Yatılı Bölge Ortaokulu
|1
|78
|77,89675
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Bitlis
|Merkez
|Bitlis Özel Eğitim Meslek Okulu
|1
|79
|78,51276
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Bitlis
|Merkez
|Merkez Yatılı Bölge Ortaokulu
|1
|78
|78,35137
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Bitlis
|Merkez
|Ziya Eren Spor Lisesi
|1
|79
|78,54033
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Bitlis
|Tatvan
|75.Yıl İMKB Jnd.Çav.Sedat Köroğlu Yatılı Bölge Ortaokulu
|1
|79
|78,54955
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Bitlis
|Tatvan
|Atatürk Anadolu Lisesi
|1
|79
|78,61020
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Bitlis
|Tatvan
|Bahçelievler Ortaokulu
|1
|79
|78,68437
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Bitlis
|Tatvan
|Saadettin AKA Ortaokulu
|1
|79
|78,89675
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Bitlis
|Tatvan
|Selahaddin Eyyubi Ortaokulu
|1
|79
|78,74532
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Bitlis
|Tatvan
|Tatvan İMKB İlkokulu
|1
|79
|78,79932
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Bitlis
|Tatvan
|Tatvan Rehberlik ve Araştırma Merkezi
|1
|78
|78,37652
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Bitlis
|Tatvan
|Uluer İlkokulu
|1
|79
|79,10010
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Bolu
|Göynük
|Akşemsettin Anadolu İmam Hatip Lisesi
|1
|79
|79,46482
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Bolu
|Merkez
|Bolu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|1
|79
|79,09952
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Çankırı
|Bayramören
|Bayramören Nevzat Ayaz Ortaokulu
|1
|78
|78,26307
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Çankırı
|Çerkeş
|Çerkeş Anadolu Lisesi
|1
|79
|78,92169
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Çankırı
|Ilgaz
|Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|1
|78
|78,40546
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Çankırı
|Ilgaz
|Ilgaz Emel-Oktay Türkoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|1
|79
|78,95374
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Çankırı
|Ilgaz
|Ilgaz Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu
|1
|79
|78,82142
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Çankırı
|Korgun
|Korgun Çok Programlı Anadolu Lisesi
|1
|79
|78,92913
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Çankırı
|Kurşunlu
|Kurşunlu Anadolu İmam Hatip Lisesi
|1
|78
|78,27265
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Çankırı
|Kurşunlu
|Kurşunlu Şehit Aydın Çopur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|1
|78
|78,45037
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Çankırı
|Yapraklı
|Yapraklı Çok Programlı Anadolu Lisesi
|1
|79
|78,99689
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Çorum
|İskilip
|Azmimilli Ortaokulu
|1
|79
|78,74761
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Çorum
|İskilip
|İskilip Anadolu Lisesi
|1
|79
|78,75349
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Çorum
|Kargı
|Kargı Çok Programlı Anadolu Lisesi
|1
|78
|78,35934
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Çorum
|Mecitözü
|Atatürk Ortaokulu
|1
|78
|78,17736
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Çorum
|Mecitözü
|Mecitözü Anadolu Lisesi
|1
|78
|77,98676
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Çorum
|Ortaköy
|Aşdavul Şehit Mahsuni Türkmen İlkokulu
|1
|79
|78,56018
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Çorum
|Osmancık
|Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu
|1
|79
|78,86462
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Çorum
|Osmancık
|Nenehatun Ortaokulu
|1
|79
|78,82968
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Çorum
|Osmancık
|Osmancık İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|1
|79
|78,53016
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Çorum
|Osmancık
|Osmancık Nenehatun Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe
|1
|78
|78,18751
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Çorum
|Osmancık
|Tevfik İleri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|1
|79
|78,60125
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Çorum
|Sungurlu
|Fatih Ortaokulu
|1
|79
|78,61837
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Çorum
|Sungurlu
|Kaledere Şehit Bayram Kesekler Yatılı Bölge Ortaokulu
|1
|78
|78,46029
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Çorum
|Sungurlu
|Memiş Bekmezci Ortaokulu
|1
|79
|78,76447
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Çorum
|Sungurlu
|Sungurlu Anadolu Lisesi
|1
|78
|78,08130
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Çorum
|Sungurlu
|Sungurlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|1
|78
|78,14379
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Çorum
|Sungurlu
|Yavuz Selim İlkokulu
|1
|79
|78,89123
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Çorum
|Uğurludağ
|Uğurludağ Ortaokulu
|1
|78
|78,39907
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Diyarbakır
|Bağlar
|Alatosun İlkokulu
|1
|79
|78,69603
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Diyarbakır
|Bağlar
|Burhanettin Yıldız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|1
|79
|78,67269
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Diyarbakır
|Bağlar
|Çelebi Eser Ortaokulu
|1
|79
|79,03780
|2
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Diyarbakır
|Bağlar
|Faik Ali Ortaokulu
|1
|79
|78,90155
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Diyarbakır
|Bağlar
|Hüseyin Uluğ İlkokulu
|1
|79
|78,94988
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Diyarbakır
|Bağlar
|Yiğityolu Dr.İlhan Koçtürk İmam Hatip Ortaokulu
|1
|79
|78,64762
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Diyarbakır
|Bismil
|Ahmedi Hani Ortaokulu
|1
|79
|78,56986
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Diyarbakır
|Bismil
|Bismil Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|1
|78
|78,43981
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Diyarbakır
|Bismil
|Fatih Ortaokulu
|1
|79
|78,70390
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Diyarbakır
|Bismil
|Mehmetçik Ortaokulu
|1
|78
|78,48410
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Diyarbakır
|Bismil
|Yukarısalat Ortaokulu
|1
|79
|78,53848
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Diyarbakır
|Çermik
|Atatürk ortaokulu
|1
|79
|79,44525
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Diyarbakır
|Çermik
|Çermik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|1
|82
|81,94460
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Diyarbakır
|Çınar
|Atatürk Ortaokulu
|1
|79
|78,66503
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Diyarbakır
|Çınar
|Çınar Fatih Anadolu Lisesi
|1
|79
|78,59736
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Diyarbakır
|Çınar
|Çınar Rehberlik ve Araştırma Merkezi
|1
|78
|77,90376
|2
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Diyarbakır
|Çüngüş
|Çüngüş Anaokulu
|1
|78
|78,12413
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Diyarbakır
|Dicle
|Karagömü Ortaokulu
|1
|78
|78,28684
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Diyarbakır
|Kayapınar
|Kayapınar Rehberlik ve Araştırma Merkezi
|1
|79
|78,51782
|2
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Diyarbakır
|Kayapınar
|Süleyman ve Muazzez Ersönmez Ortaokulu
|1
|79
|78,94099
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Diyarbakır
|Kocaköy
|Çaytepe İlkokulu
|1
|78
|78,49283
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Diyarbakır
|Kocaköy
|Kocaköy İmam Hatip Ortaokulu
|1
|78
|78,07354
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Diyarbakır
|Kulp
|Atatürk Ortaokulu
|1
|78
|78,15926
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Diyarbakır
|Kulp
|Baloğlu Ortaokulu
|1
|78
|77,92658
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Diyarbakır
|Lice
|Çeper Şehit Jandarma Er Fevzi Güngör Ortaokulu
|1
|78
|77,98766
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Diyarbakır
|Lice
|Demirçelik Ortaokulu
|1
|78
|78,03541
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Diyarbakır
|Lice
|Lice Anadolu Lisesi
|1
|78
|78,03329
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Diyarbakır
|Silvan
|Gökçetevek Ortaokulu
|1
|78
|78,34574
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Diyarbakır
|Silvan
|Silvan Cumhuriyet Anadolu Lisesi
|1
|78
|78,24755
|2
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Diyarbakır
|Silvan
|Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|1
|78
|78,12613
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Diyarbakır
|Silvan
|Silvan Ortaokulu
|1
|78
|78,47644
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Diyarbakır
|Silvan
|Tokluca Köyü Turan Koçer Ortaokulu
|1
|78
|78,19167
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Diyarbakır
|Sur
|Çarıklı Milli Egemenlik İlkokulu
|1
|79
|78,84153
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Diyarbakır
|Sur
|Kartaltepe Çok Programlı Anadolu Lisesi
|1
|78
|78,44128
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Diyarbakır
|Yenişehir
|Turgut Özal İlkokulu
|1
|79
|78,90111
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Erzurum
|Aşkale
|Aşkale Nenehatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|1
|79
|79,13990
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Erzurum
|Aşkale
|Erzurum Aşkale İMKB Anadolu Lisesi
|1
|79
|79,18871
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Erzurum
|Hınıs
|Hınıs Çok Programlı Anadolu Lisesi
|1
|78
|78,32695
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Erzurum
|Horasan
|Fatih Ortaokulu
|1
|79
|78,88997
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Erzurum
|Horasan
|Horasan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|1
|79
|78,53776
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Erzurum
|Horasan
|Mümtaz Turhan Ortaokulu
|1
|79
|78,70606
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Erzurum
|Horasan
|Sultan Alparslan Anadolu Lisesi
|1
|79
|78,99860
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Erzurum
|Horasan
|Şehit Mehmet Gök Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|1
|79
|78,71281
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Erzurum
|İspir
|Ziya Paşa Ortaokulu
|1
|79
|78,63427
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Erzurum
|Karaçoban
|Karaçoban Anadolu İmam Hatip Lisesi
|1
|78
|77,91461
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Erzurum
|Karaçoban
|Karaçoban Anadolu Lisesi
|1
|79
|78,60098
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Erzurum
|Karaçoban
|Kopal İMKB Ortaokulu
|1
|78
|77,92675
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Erzurum
|Karayazı
|Değirmenkaya Ortaokulu
|1
|78
|77,88423
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Erzurum
|Karayazı
|Karayazı Çok Programlı Anadolu Lisesi
|1
|78
|78,01783
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Erzurum
|Karayazı
|Karayazı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|1
|78
|78,09485
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Erzurum
|Narman
|Narman Anadolu Lisesi
|1
|78
|78,46299
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Erzurum
|Oltu
|Yusuf Ziya Bey Kız Anadolu Lisesi
|1
|79
|78,50793
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Erzurum
|Olur
|Olur Anadolu Lisesi
|1
|78
|78,40716
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Erzurum
|Pasinler
|Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|1
|79
|79,38170
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Erzurum
|Tekman
|Tekman Çok Programlı Anadolu Lisesi
|1
|78
|77,98362
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Erzurum
|Tekman
|Yatılı Bölge Ortaokulu
|1
|78
|78,35758
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Gaziantep
|İslahiye
|13 Kasım Ortaokulu
|1
|79
|78,96161
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Gaziantep
|İslahiye
|Cumhuriyet Ortaokulu
|1
|78
|78,38832
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Gaziantep
|İslahiye
|Fevzipaşa Borsa İstanbul Yatılı Bölge Ortaokulu
|1
|79
|78,74997
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Gaziantep
|İslahiye
|Islahiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|1
|78
|78,36781
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Gaziantep
|İslahiye
|Yeşilyurt Yunus Emre İlkokulu
|1
|78
|78,23283
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Gaziantep
|Nizip
|Alkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|1
|78
|78,29206
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Gaziantep
|Nizip
|Enver Mebrure Okan Ortaokulu
|1
|79
|78,66574
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Gaziantep
|Nizip
|Hüseyin Yalçın Çapan Anadolu Lisesi
|1
|79
|78,93962
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Gaziantep
|Nizip
|Salih Ekmekçi İlkokulu
|1
|79
|78,57886
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Gaziantep
|Nizip
|Şehit Üsteğmen Uğur Taşçı İmam Hatip Ortaokulu
|1
|78
|78,41815
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Gaziantep
|Nurdağı
|Sakçagözü Ortaokulu
|1
|78
|78,34399
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Gaziantep
|Nurdağı
|Şatırhöyük Ortaokulu
|1
|78
|78,19057
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Gaziantep
|Nurdağı
|Şehit Astsubay İbrahim Tıraş İlkokulu
|1
|78
|78,20044
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Gaziantep
|Oğuzeli
|Ayşe-Burhan Barlas Ortaokulu
|1
|79
|78,74420
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Gaziantep
|Şahinbey
|100.Yıl İlkokulu
|1
|79
|79,03990
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Gaziantep
|Şahinbey
|25 Aralık İlkokulu
|1
|79
|78,95349
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Gaziantep
|Şahinbey
|Akdere İlkokulu
|1
|79
|78,54246
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Gaziantep
|Şahinbey
|Akkent Anadolu Lisesi
|1
|79
|78,51873
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Gaziantep
|Şahinbey
|Akşemseddin Anadolu Lisesi
|1
|79
|78,66589
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Gaziantep
|Şahinbey
|Akyol Ortaokulu
|1
|79
|78,73974
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Gaziantep
|Şahinbey
|Alparslan İlkokulu
|1
|78
|78,20700
|2
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Gaziantep
|Şahinbey
|Barak Ortaokulu
|1
|78
|78,21297
|2
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Gaziantep
|Şahinbey
|Barbaros Hayrettinpaşa İlkokulu
|1
|78
|78,20654
|2
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Gaziantep
|Şahinbey
|Bedriye-Haluk Özmen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|1
|79
|78,52719
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Gaziantep
|Şahinbey
|Beştepe İlkokulu
|1
|79
|78,90985
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Gaziantep
|Şahinbey
|Can Alevli Ortaokulu
|1
|79
|78,52257
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Gaziantep
|Şahinbey
|Emine Ulusoy İlkokulu
|1
|78
|78,45233
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Gaziantep
|Şahinbey
|Emire Mustafa Tezel Ortaokulu
|1
|78
|78,07960
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Gaziantep
|Şahinbey
|Fehmi Kasapoğlu İlkokulu
|1
|78
|78,45868
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Gaziantep
|Şahinbey
|Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ortaokulu
|1
|79
|78,77982
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Gaziantep
|Şahinbey
|Hacı Firdevs Konukoğlu İlkokulu
|1
|79
|78,55627
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Gaziantep
|Şahinbey
|Hatice Büyükbeşe Ortaokulu
|1
|79
|79,06969
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Gaziantep
|Şahinbey
|Hatice Karslıgil İlkokulu
|1
|78
|78,41296
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Gaziantep
|Şahinbey
|Haydar Aliyev İlkokulu
|1
|78
|78,39888
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Gaziantep
|Şahinbey
|Hayriye Osman Külekçi İlkokulu
|1
|79
|78,51644
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Gaziantep
|Şahinbey
|Hürriyet Ortaokulu
|1
|79
|78,86561
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Gaziantep
|Şahinbey
|İbni Sina Anaokulu
|1
|79
|78,89658
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Gaziantep
|Şahinbey
|İsmet İnönü Ortaokulu
|1
|79
|78,71529
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Gaziantep
|Şahinbey
|Kazım Karabekir İlkokulu
|1
|79
|78,53978
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Gaziantep
|Şahinbey
|Kocatepe Ortaokulu
|1
|79
|78,53400
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Gaziantep
|Şahinbey
|Kozanlı Anadolu Lisesi
|1
|79
|78,67226
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Gaziantep
|Şahinbey
|Latife Özmimar İlkokulu
|1
|78
|78,08621
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Gaziantep
|Şahinbey
|Mehmet Erdemoğlu İlkokulu
|1
|79
|78,88510
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Gaziantep
|Şahinbey
|Mehmet Küçükparmak İlkokulu
|1
|78
|78,36586
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Gaziantep
|Şahinbey
|Mehmet Uygun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|1
|79
|78,97393
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Gaziantep
|Şahinbey
|Mehmet Ünsal İlkokulu
|1
|78
|78,46364
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Gaziantep
|Şahinbey
|Mennan Usta Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|1
|78
|77,87674
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Gaziantep
|Şahinbey
|Mimar Sinan Anadolu Lisesi
|1
|79
|78,85351
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Gaziantep
|Şahinbey
|Mustafa Erman Ortaokulu
|1
|79
|78,89616
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Gaziantep
|Şahinbey
|Mustafa Marangoz İlkokulu
|1
|78
|78,34005
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Gaziantep
|Şahinbey
|Mustafa Necati Ortaokulu
|1
|79
|78,73777
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Gaziantep
|Şahinbey
|Münire Kemal Kınoğlu Ortaokulu
|1
|79
|78,64178
|2
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Gaziantep
|Şahinbey
|Naciye Mehmet Gençten Ortaokulu
|1
|79
|78,71251
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Gaziantep
|Şahinbey
|Özdemirbey İlkokulu
|1
|79
|78,70103
|2
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Gaziantep
|Şahinbey
|Özel İdare Anadolu Lisesi
|1
|79
|78,58969
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Gaziantep
|Şahinbey
|Pakize Kemal Ögücü Ortaokulu
|1
|78
|78,10432
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Gaziantep
|Şahinbey
|Sarıbaşak Ortaokulu
|1
|79
|78,67807
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Gaziantep
|Şahinbey
|Serpil Oktay Kara Ortaokulu
|1
|78
|78,31934
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Gaziantep
|Şahinbey
|Şahinbey Rehberlik ve Araştırma Merkezi
|1
|78
|78,44026
|4
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Gaziantep
|Şahinbey
|Şehit Abdulkadir Yıldırım Ortaokulu
|1
|78
|78,43780
|2
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Gaziantep
|Şahinbey
|Şehit Adem Yavuz İlkokulu
|1
|79
|79,26949
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Gaziantep
|Şahinbey
|Şehit Adem Yavuz Ortaokulu
|1
|79
|78,99482
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Gaziantep
|Şahinbey
|Şehit Ersin Yıldırım Ortaokulu
|1
|79
|78,87297
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Gaziantep
|Şahinbey
|Şehit Ferhat Gözen İlkokulu
|1
|79
|78,84484
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Gaziantep
|Şahinbey
|Şehit Fuat Oğuzcan İlkokulu
|1
|78
|78,37258
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Gaziantep
|Şahinbey
|Şehit İsa Karakaş Ortaokulu
|1
|79
|78,78069
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Gaziantep
|Şahinbey
|Şehit Serdar Gören Ortaokulu
|1
|79
|78,66233
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Gaziantep
|Şahinbey
|Şehit Ümüt Özcan İlkokulu
|1
|79
|79,12869
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Gaziantep
|Şahinbey
|Şehit Yusuf Erin Ortaokulu
|1
|79
|78,78468
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Gaziantep
|Şahinbey
|Şehitkamil Ortaokulu
|1
|79
|78,95891
|2
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Gaziantep
|Şahinbey
|Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi
|1
|78
|78,38073
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Gaziantep
|Şahinbey
|Yavuz Sultan Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|1
|78
|78,19847
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Gaziantep
|Şahinbey
|Yeditepe İlkokulu
|1
|79
|79,04213
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Gaziantep
|Şahinbey
|Yeşilevler İMKB Anadolu Lisesi
|1
|79
|78,98881
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Gaziantep
|Şahinbey
|Yeşilkent Anadolu Lisesi
|1
|78
|78,33968
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Gaziantep
|Şahinbey
|Zeliha Ziylan Kız Anadolu Lisesi
|1
|78
|78,05103
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Gaziantep
|Şehitkamil
|125.Yıl İlkokulu
|1
|79
|78,66393
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Gaziantep
|Şehitkamil
|8 Şubat Anadolu Lisesi
|1
|79
|78,68448
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Gaziantep
|Şehitkamil
|8 Şubat İmam Hatip Ortaokulu
|1
|79
|78,71863
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Gaziantep
|Şehitkamil
|80.Yıl Ortaokulu
|1
|78
|78,38683
|2
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Gaziantep
|Şehitkamil
|Aysel Tekinalp Ortaokulu
|1
|79
|78,55226
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Gaziantep
|Şehitkamil
|Bahattin Teymur İlkokulu
|1
|78
|78,12408
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Gaziantep
|Şehitkamil
|Bahçeler Anadolu Lisesi
|1
|78
|78,35597
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Gaziantep
|Şehitkamil
|Bozkır Anadolu Lisesi
|1
|79
|78,62273
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Gaziantep
|Şehitkamil
|Çamlıtepe Ortaokulu
|1
|79
|78,72351
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Gaziantep
|Şehitkamil
|Dr. Nilüfer Özyurt Anadolu Lisesi
|1
|78
|78,36025
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Gaziantep
|Şehitkamil
|Edebali İlkokulu
|1
|78
|77,91975
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Gaziantep
|Şehitkamil
|Emine Konukoğlu İmam Hatip Ortaokulu
|1
|78
|78,26781
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Gaziantep
|Şehitkamil
|Emine Mustafa Humanızlı İlkokulu
|1
|78
|78,47263
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Gaziantep
|Şehitkamil
|Galip Deniz Ortaokulu
|1
|79
|78,96515
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Gaziantep
|Şehitkamil
|Gazikent Anadolu Lisesi
|1
|78
|78,46004
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Gaziantep
|Şehitkamil
|Gazikent İMKB Ortaokulu
|1
|78
|78,49194
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Gaziantep
|Şehitkamil
|Hacı Kemal Kadooğlu Ortaokulu
|1
|79
|78,52645
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Gaziantep
|Şehitkamil
|Hacı Lütfiye Şireci Rehberlik ve Araştırma Merkezi
|1
|78
|78,15441
|2
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Gaziantep
|Şehitkamil
|Hacı Sani Konukoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|1
|79
|79,08833
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Gaziantep
|Şehitkamil
|İl Genel Meclisi Anadolu Lisesi
|1
|79
|78,96524
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Gaziantep
|Şehitkamil
|Kanuni Sultan Süleyman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|1
|78
|78,10314
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Gaziantep
|Şehitkamil
|Karacaoğlan İlkokulu
|1
|78
|78,26370
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Gaziantep
|Şehitkamil
|Karacaoğlan Ortaokulu
|1
|78
|78,18253
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Gaziantep
|Şehitkamil
|Kıbrıs İlkokulu
|1
|78
|78,42097
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Gaziantep
|Şehitkamil
|Kıbrıs Ortaokulu
|1
|79
|78,88891
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Gaziantep
|Şehitkamil
|Kılıçarslan Ortaokulu
|1
|79
|78,53400
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Gaziantep
|Şehitkamil
|Köksalan Ortaokulu
|1
|78
|78,26177
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Gaziantep
|Şehitkamil
|Mehmet Akif İlkokulu
|1
|78
|78,27420
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Gaziantep
|Şehitkamil
|Mehmet Çolakoğlu Ortaokulu
|1
|78
|78,10548
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Gaziantep
|Şehitkamil
|Mete Uygun Ortaokulu
|1
|79
|78,51736
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Gaziantep
|Şehitkamil
|Mevlana İlkokulu
|1
|78
|77,93024
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Gaziantep
|Şehitkamil
|Münifpaşa Ortaokulu
|1
|78
|78,17344
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Gaziantep
|Şehitkamil
|Necibe Nalkıran Ortaokulu
|1
|79
|78,80398
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Gaziantep
|Şehitkamil
|Nezahat-Kemal Akınal Ortaokulu
|1
|78
|78,18783
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Gaziantep
|Şehitkamil
|Olcay Külah Ortaokulu
|1
|79
|78,91590
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Gaziantep
|Şehitkamil
|Orhan Sevinç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|1
|78
|78,20958
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Gaziantep
|Şehitkamil
|Ömer ve Sabriye Ersoy Ortaokulu
|1
|78
|78,24726
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Gaziantep
|Şehitkamil
|Sadettın Batmazoğlu İlkokulu
|1
|78
|78,21986
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Gaziantep
|Şehitkamil
|Sani Konukoğlu Ortaokulu
|1
|79
|78,81684
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Gaziantep
|Şehitkamil
|Servi Erdemoğlu Ortaokulu
|1
|79
|78,70197
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Gaziantep
|Şehitkamil
|Şehit Nafı Kıvanç İlkokulu
|1
|79
|78,74533
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Gaziantep
|Şehitkamil
|Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|1
|78
|78,42071
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Gaziantep
|Şehitkamil
|Şehit Serdal Şakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|1
|78
|78,38806
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Gaziantep
|Şehitkamil
|Şehit Yakup Balbey İlkokulu
|1
|79
|78,55145
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Gaziantep
|Şehitkamil
|Şehitkamil Anadolu Lisesi
|1
|78
|78,38323
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Gaziantep
|Şehitkamil
|Şirinevler İlkokulu
|1
|78
|78,01302
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Gaziantep
|Şehitkamil
|Şükrüye Göğüş İlkokulu
|1
|78
|78,14603
|2
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Gaziantep
|Şehitkamil
|Ticaret Borsası Ortaokulu
|1
|79
|78,66506
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Gaziantep
|Şehitkamil
|Türkan Mehmet Akcan Ortaokulu
|1
|78
|78,23364
|2
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Gaziantep
|Şehitkamil
|Umut İlkokulu
|1
|78
|78,27344
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Gaziantep
|Şehitkamil
|Vicdan-Ahmet Güner Ortaokulu
|1
|78
|78,13739
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Gaziantep
|Şehitkamil
|Zekeriye Konukoğlu İlkokulu
|1
|79
|78,71863
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Gaziantep
|Şehitkamil
|Ziya Gökalp İlkokulu
|1
|78
|78,43255
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Gaziantep
|Yavuzeli
|Yavuzeli Şehit Ali Çiftçi Çok Programlı Anadolu Lisesi
|1
|79
|78,59243
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Giresun
|Alucra
|Alucra Hacı Osman Erilli Anadolu İmam Hatip Lisesi
|1
|78
|78,15024
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Giresun
|Bulancak
|Yunus Emre İlkokulu
|1
|79
|79,27164
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Giresun
|Dereli
|Dereli Anadolu Lisesi
|1
|79
|78,91022
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Giresun
|Dereli
|Şehit Tuncay Zengin Çok Programlı Anadolu Lisesi
|1
|78
|78,46613
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Giresun
|Espiye
|Süleyman Demirel İlkokulu
|1
|79
|78,80326
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Giresun
|Eynesil
|Eynesil Anadolu İmam Hatip Lisesi
|1
|79
|78,60450
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Giresun
|Görele
|Görele Anadolu Lisesi
|1
|79
|78,81363
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Giresun
|Görele
|Hasan Ali Yücel Ortaokulu
|1
|79
|78,96452
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Giresun
|Görele
|Şehit Teğmen Furkan Yayla Anadolu İmam Hatip Lisesi
|1
|79
|78,72255
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Giresun
|Piraziz
|Bozat Yatılı Bölge Ortaokulu
|1
|79
|78,84173
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Giresun
|Şebinkarahisar
|Öğretmen Hüseyin Hüsnü Tekışık Anadolu Lisesi
|1
|78
|78,39244
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Giresun
|Şebinkarahisar
|Şebinkarahisar Rehberlik ve Araştrma Merkezi
|1
|78
|78,20825
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Giresun
|Şebinkarahisar
|Şebinkarahisar Şehit Ufuk Aktağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|1
|78
|78,46803
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Giresun
|Tirebolu
|Tirebolu Rehberlik Ve Araştırma Merkezi
|1
|79
|79,02860
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Giresun
|Tirebolu
|Tirebolu Şehit İsmail Kefal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|1
|79
|78,79604
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Giresun
|Yağlıdere
|Mustafa Kemal İlkokulu
|1
|79
|78,96464
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Giresun
|Yağlıdere
|Yağlıdere Anadolu İmam Hatip Lisesi
|1
|79
|78,81891
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Gümüşhane
|Kelkit
|Kelkit Muammer ve Enver Şahin Anadolu Lisesi
|1
|79
|78,88409
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Gümüşhane
|Kürtün
|Kürtün Anadolu İmam Hatip Lisesi
|1
|78
|78,33870
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Gümüşhane
|Kürtün
|Kürtün İMKB Atatürk Çok Programlı Anadolu Lisesi
|1
|78
|78,08239
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Gümüşhane
|Kürtün
|Üçtaş Köyü Yatılı Bölge Ortaokulu
|1
|78
|77,95428
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Gümüşhane
|Merkez
|Gümüşhane Rehberlik ve Araştırma Merkezi
|1
|79
|78,55518
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Gümüşhane
|Merkez
|Gümüşhane Zigana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|1
|79
|78,96828
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Gümüşhane
|Merkez
|Kale İmam Hatip Ortaokulu
|1
|79
|78,57511
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Hakkari
|Çukurca
|Çığlı Köyü Şehit Binbaşı Erdoğan Özdemir Ortaokulu
|1
|78
|77,88060
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Hakkari
|Derecik
|Şemdinli Derecik İMKB Çok Programlı Anadolu Lisesi
|1
|78
|77,89305
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Hakkari
|Merkez
|Hakkari Atatürk Anadolu Lisesi
|1
|78
|78,29009
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Hakkari
|Şemdinli
|Boğazköy Ortaokulu
|1
|78
|77,88317
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Hakkari
|Yüksekova
|50. Yıl Ortaokulu
|1
|79
|78,73638
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Hakkari
|Yüksekova
|Adaklı Köyü İMKB Şehit Piyade Er Lezgin Han Ortaokulu
|1
|78
|77,90876
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Hakkari
|Yüksekova
|Değerli Köyü İMKB Ortaokulu
|1
|78
|77,88656
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Hakkari
|Yüksekova
|Farabi Anadolu Lisesi
|1
|78
|77,95772
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Hakkari
|Yüksekova
|Halit Okay Ortaokulu
|1
|78
|77,95030
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Hakkari
|Yüksekova
|İsmet Alkan Anadolu Lisesi
|1
|78
|78,14063
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Hakkari
|Yüksekova
|Muharrem Malazgirt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|1
|78
|77,88576
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Hakkari
|Yüksekova
|Sabancı Ortaokulu
|1
|79
|78,61263
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Hakkari
|Yüksekova
|Vali Erdoğan Gürbüz Ortaokulu
|1
|78
|78,26544
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Hatay
|Antakya
|Bilge Kağan Anadolu Lisesi
|1
|79
|78,67876
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Hatay
|Antakya
|Evliya Çelebi Anadolu Lisesi
|1
|79
|78,74447
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Hatay
|Antakya
|Habib-i Neccar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|1
|79
|78,71485
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Hatay
|Antakya
|Hacı Bektaş Veli Anadolu Lisesi
|1
|79
|78,66347
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Hatay
|Antakya
|Narlıca Atatürk Ortaokulu
|1
|79
|78,93855
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Hatay
|Antakya
|Narlıca Zeytin Dalı İlkokulu
|1
|79
|79,06099
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Hatay
|Antakya
|Şehit Mehmet Şenol Çiftçi İmam Hatip Ortaokulu
|1
|79
|78,92856
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Hatay
|Arsuz
|Gözcüler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|1
|79
|78,88677
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Hatay
|Hassa
|15 Kasım İlkokulu
|1
|79
|78,64094
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Hatay
|Hassa
|Akbez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|1
|79
|78,64083
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Hatay
|İskenderun
|Demirçelik Ortaokulu
|1
|79
|78,98382
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Hatay
|İskenderun
|Emel Akçay İlkokulu
|1
|79
|79,00877
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Hatay
|İskenderun
|Emine Saadet Çarmıklı Ortaokulu
|1
|79
|79,01653
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Hatay
|Kırıkhan
|Kırıkhan Beyazid Bestami Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|1
|79
|78,87240
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Hatay
|Kırıkhan
|Kırıkhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|1
|79
|78,75622
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Hatay
|Kırıkhan
|Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|1
|80
|79,57125
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Hatay
|Payas
|Cumhuriyet Ortaokulu
|1
|79
|79,11691
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Hatay
|Reyhanlı
|Kavalcık Ertuğrul Gazi Ortaokulu
|1
|79
|78,58290
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Iğdır
|Aralık
|Yukarı Çamurlu Ortaokulu
|1
|78
|78,14671
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Iğdır
|Merkez
|Iğdır Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|1
|79
|78,78313
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Iğdır
|Merkez
|Iğdır Rehberlik ve Araştırma Merkezi
|1
|78
|78,06445
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Iğdır
|Merkez
|Şehit Öğretmen Şevki Akgün Ortaokulu
|1
|79
|78,85408
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Iğdır
|Merkez
|Şehit Polis Adem CANKURTARAN Ortaokulu
|1
|79
|79,04480
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Iğdır
|Tuzluca
|100. Yıl Anadolu Lisesi
|1
|78
|78,45890
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Iğdır
|Tuzluca
|Güllüce Mollakamer Ortaokulu
|1
|78
|78,23259
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Arnavutköy
|Akşemsettin İmam Hatip Ortaokulu
|1
|79
|78,60133
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Arnavutköy
|Arnavutköy Cumhuriyet Ortaokulu
|1
|78
|78,46698
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Arnavutköy
|Aşık Veysel İlkokulu
|1
|79
|78,51413
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Arnavutköy
|Aziz Sancar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|1
|78
|78,21472
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Arnavutköy
|Boğazköy İlkokulu
|1
|78
|78,21461
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Arnavutköy
|Bolluca İlkokulu
|1
|78
|78,23701
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Arnavutköy
|Borsa İstanbul Anadolu İmam Hatip Lisesi
|1
|78
|78,01385
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Arnavutköy
|Deliklikaya İlkokulu
|1
|78
|78,15855
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Arnavutköy
|Deliklikaya Ortaokulu
|1
|78
|78,43593
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Arnavutköy
|Durusu Hüseyin Ökten Anadolu Lisesi
|1
|78
|78,33030
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Arnavutköy
|Erdoğan Demirören Özel Eğitim Anaokulu
|1
|78
|78,28809
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Arnavutköy
|Hacı Şamil Şayir Mesleki Eğitim Merkezi
|1
|78
|77,92411
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Arnavutköy
|Hadımköy İlkokulu
|1
|79
|78,59076
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Arnavutköy
|Hadımköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|1
|78
|78,11476
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Arnavutköy
|Hadımköy Örfi Çetinkaya Ortaokulu
|1
|78
|78,40845
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Arnavutköy
|Halis Kutmangil İlkokulu
|1
|78
|78,19877
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Arnavutköy
|Halis Kutmangil Ortaokulu
|1
|78
|78,00652
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Arnavutköy
|Hasan Tahsin İmam Hatip Ortaokulu
|1
|78
|78,01680
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Arnavutköy
|İBB Yıldırım Beyazıt İlkokulu
|1
|79
|78,60419
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Arnavutköy
|İBB Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu
|1
|78
|78,08029
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Arnavutköy
|Malazgirt İlkokulu
|1
|78
|78,30831
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Arnavutköy
|Malazgirt Ortaokulu
|1
|79
|78,58265
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Arnavutköy
|Mimar Sinan İlkokulu
|1
|78
|78,15434
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Arnavutköy
|Sabri Akın İlkokulu
|1
|78
|78,13865
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Arnavutköy
|Suatlar Anaokulu
|1
|78
|78,38043
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Arnavutköy
|Şehit Onbaşı Murat Şengöz İmam Hatip Ortaokulu
|1
|79
|78,52110
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Arnavutköy
|Şeyh Şamil İlkokulu
|1
|78
|78,17372
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Arnavutköy
|TOKİ Taşoluk Anaokulu
|1
|79
|78,86648
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Arnavutköy
|TOKİ Taşoluk Ortaokulu
|1
|79
|78,91440
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Arnavutköy
|Yunus Emre Ortaokulu
|1
|78
|78,11293
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Ataşehir
|Akşemsettin Anaokulu
|1
|81
|81,45580
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Avcılar
|Abdulkadir Uztürk İlkokulu
|1
|79
|79,01831
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Avcılar
|Avcılar Mesleki Eğitim Merkezi
|1
|79
|78,55837
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Avcılar
|İnönü İlkokulu
|1
|79
|78,89834
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Avcılar
|Kemal Atay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|1
|79
|78,67622
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Avcılar
|Mehmet Akif İnan Ortaokulu
|1
|79
|78,85041
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Avcılar
|Necdet Semker İlkokulu
|1
|79
|78,75754
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Bağcılar
|15 Temmuz İlkokulu
|1
|79
|78,52792
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Bağcılar
|Abdullah Bin Mektum Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe
|1
|78
|78,45099
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Bağcılar
|Abdurrahman – Nermin Bilimli İlkokulu
|1
|78
|78,25111
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Bağcılar
|Aliya İzzetbegoviç Anadolu Lisesi
|1
|79
|78,51375
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Bağcılar
|Aşık Şenlik Ortaokulu
|1
|79
|78,61802
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Bağcılar
|Bağcılar Borsa İstanbul Ortaokulu
|1
|78
|78,34382
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Bağcılar
|Bağcılar Gaziosmanpaşa İlkokulu
|1
|79
|79,29911
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Bağcılar
|Bağcılar Rehberlik ve Araştırma Merkezi
|1
|79
|78,66827
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Bağcılar
|Dündar Uçar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|1
|78
|78,25380
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Bağcılar
|Ertuğrul Gazi İlkokulu
|1
|80
|80,03348
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Bağcılar
|Gaspıralı İsmail İlkokulu
|1
|79
|78,51127
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Bağcılar
|Hasan Kağnıcı İlkokulu
|1
|78
|78,05150
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Bağcılar
|Hayriye Kayraklı Ortaokulu
|1
|78
|78,24752
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Bağcılar
|İçdaş İlkokulu
|1
|78
|78,28753
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Bağcılar
|İstanbul Ticaret Odası İlkokulu
|1
|78
|78,16298
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Bağcılar
|Kadir Kuş İmam Hatip Ortaokulu
|1
|78
|78,32934
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Bağcılar
|Koca Yusuf İlkokulu
|1
|79
|78,55004
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Bağcılar
|Malazgirt Ortaokulu
|1
|78
|78,28104
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Bağcılar
|Massit Mesleki Eğitim Merkezi
|1
|78
|77,96827
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Bağcılar
|Milli Eğitim Vakfı 60 Yıl Ucanevler Ortaokulu
|1
|78
|78,27066
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Bağcılar
|Otocenter Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|1
|78
|78,08329
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Bağcılar
|Şehit Ali Karslı Ortaokulu
|1
|78
|78,03676
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Bağcılar
|Şehit Ramazan Sarıkaya Anadolu İmam Hatip Lisesi
|1
|78
|78,16688
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Bağcılar
|Tiryaki Hasanpaşa İlkokulu
|1
|78
|78,49438
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Bağcılar
|Ümmü Mihcen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|1
|79
|78,68981
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Bağcılar
|Vakıflar Ortaokulu
|1
|78
|78,45716
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Bağcılar
|Yavuz Sultan Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|1
|78
|78,23961
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Bağcılar
|Ziya Gökalp Ortaokulu
|1
|78
|78,27251
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Bahçelievler
|15 Temmuz Şehitleri İlkokulu
|1
|80
|79,81540
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Bahçelievler
|Bahçelievler Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|1
|80
|79,56073
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Bahçelievler
|Kemal Hasoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi
|1
|81
|80,61711
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Bahçelievler
|Mustafa Nevzat Pısak Mesleki Eğitim Merkezi
|1
|79
|78,51087
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Bahçelievler
|Prof.Dr.Aziz Sancar Ortaokulu
|1
|80
|80,23277
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Bahçelievler
|Şehit Cengiz Sarıbaş Anadolu Lisesi
|1
|79
|79,26399
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Bahçelievler
|Şehit Mahir Ayabak İmam Hatip Ortaokulu
|1
|80
|79,68754
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Başakşehir
|Başakşehir Ömer Döngeloğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi
|1
|78
|78,49054
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Başakşehir
|Fenertepe İlkokulu
|1
|79
|78,79413
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Başakşehir
|Hacı Ali Osman Gül İlkokulu
|1
|79
|78,76544
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Başakşehir
|İBB Yavuz Sultan Selim Anadolu İmam Hatip Lisesi
|1
|78
|78,45984
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Başakşehir
|Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
|1
|78
|78,46378
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Başakşehir
|Toki Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|1
|79
|78,56636
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Başakşehir
|TOKİ Kayaşehir Anaokulu
|1
|79
|79,35434
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Başakşehir
|TOKİ Kayaşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|1
|78
|78,33239
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Bayrampaşa
|Bayrampaşa Anaokulu
|1
|79
|79,45562
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Bayrampaşa
|Şehit Ümit Yolcu İmam Hatip Ortaokulu
|1
|79
|78,72175
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Bayrampaşa
|Terazidere Prof.İbrahim ve Feti Pirlepeli Çok Programlı Anadolu Lisesi
|1
|79
|78,85991
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Bayrampaşa
|Uluğbey İlkokulu
|1
|79
|79,03864
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Beykoz
|75 Yıl Cumhuriyet Ortaokulu
|1
|79
|79,03845
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Beykoz
|Beykoz Ayetullah Keser Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe
|1
|79
|78,74319
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Beykoz
|Beykoz Mesleki Eğitim Merkezi
|1
|79
|78,70430
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Beykoz
|Çavuşbaşı Ahmet Akça İlkokulu
|1
|79
|79,23205
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Beykoz
|Fatinhoca İlkokulu
|1
|79
|79,06480
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Beyoğlu
|Piripaşa İlkokulu
|1
|79
|78,99093
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Beyoğlu
|Piyalepaşa İlkokulu
|1
|79
|79,21550
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Büyükçekmece
|Büyükçekmece Celaliye Mübeccel Hayrettin Gazioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|1
|79
|78,81386
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Büyükçekmece
|Büyükçekmece Özel Eğitim Meslek Lisesi
|1
|79
|78,87324
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Büyükçekmece
|Çakmaklı Cumhuriyet Ortaokulu
|1
|79
|78,96213
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Çatalca
|Şehit Mümin Demiralp Çok Programlı Anadolu Lisesi
|1
|78
|78,48047
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Çekmeköy
|Ömerli Hikmet Tevfik Ataman Çok Programlı Anadolu Lisesi
|1
|79
|78,66828
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Esenler
|Cumhuriyet İlkokulu
|1
|79
|78,68053
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Esenler
|Engin Can Güre İlkokulu
|1
|78
|78,45970
|2
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Esenler
|Esenler Menderes Anadolu Lisesi
|1
|78
|78,45106
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Esenler
|Nene Hatun İlkokulu
|1
|78
|78,37337
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Esenler
|Neyyir Turhan İmam Hatip Ortaokulu
|1
|78
|78,28423
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Esenler
|Oruç Reis Anadolu İmam Hatip Lisesi
|1
|78
|78,36563
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Esenler
|Ressam Şevket Dağ İlkokulu
|1
|79
|78,56583
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Esenler
|Şehit Muhammed Aksu İmam Hatip Ortaokulu
|1
|78
|78,29079
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Esenler
|Şehit Sait Ertürk Ortaokulu
|1
|78
|78,48760
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Esenler
|Tacirler Eğitim Vakfı İmam Hatip Ortaokulu
|1
|79
|79,37910
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Esenler
|Yunus Emre Ortaokulu
|1
|79
|78,84012
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Esenyurt
|Bakyapı İlkokulu
|1
|78
|78,44392
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Esenyurt
|Derviş Solak İmam Hatip Ortaokulu
|1
|78
|78,18679
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Esenyurt
|Doç. Dr. Hüseyin Çelik Ortaokulu
|1
|78
|78,38617
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Esenyurt
|Doç.Dr. Hüseyin Çelik İlkokulu
|1
|78
|78,34883
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Esenyurt
|Esenyurt Rehberlik ve Araştırma Merkezi
|1
|78
|78,46120
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Esenyurt
|Fatih Sultan Mehmet Çok Programlı Anadolu Lisesi
|1
|78
|78,15792
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Esenyurt
|Halil Fahri Orman İlkokulu
|1
|78
|78,23932
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Esenyurt
|Kıraç İlkokulu
|1
|80
|80,35078
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Esenyurt
|Kıraç Nüzhet Usta Bilgincan İlkokulu
|1
|78
|78,34262
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Esenyurt
|Kıraç Ortaokulu
|1
|78
|78,25991
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Esenyurt
|Mahir Gürlek İlkokulu
|1
|79
|78,60915
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Esenyurt
|Namık Kemal İlkokulu
|1
|79
|78,51935
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Esenyurt
|Namık Kemal Ortaokulu
|1
|79
|78,89175
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Esenyurt
|Necla Görer İlkokulu
|1
|79
|78,93850
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Esenyurt
|Orhan Gazi Ortaokulu
|1
|78
|78,39424
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Esenyurt
|Prof.Dr. Ömer Dinçer İlkokulu
|1
|79
|79,15154
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Esenyurt
|Sultan Alparslan İlkokulu
|1
|78
|78,44244
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Esenyurt
|Şehit Ahmet Kocabay Anadolu İmam Hatip Lisesi
|1
|78
|78,45549
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Eyüpsultan
|Mimar Sinan İlkokulu
|1
|79
|78,81573
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Eyüpsultan
|Şehit Murat Karakuş Ortaokulu
|1
|79
|78,79075
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Fatih
|Hırkai Şerif Ortaokulu
|1
|79
|79,22347
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Fatih
|Kırımlı Aslanbey İlkokulu
|1
|79
|78,89405
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Fatih
|Muallim Naci İlkokulu
|1
|79
|78,75776
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Fatih
|Riyaziyeci Salih Zeki İlkokulu
|1
|79
|78,77378
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Fatih
|Sultan Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|1
|83
|82,86884
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Fatih
|Ulubatlıhasan İlkokulu
|1
|79
|78,76980
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Gaziosmanpaşa
|2. Mehmet Çok Programlı Anadolu Lisesi
|1
|78
|78,09156
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Gaziosmanpaşa
|23 Nisan Ortaokulu
|1
|79
|78,68137
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Gaziosmanpaşa
|Barbaros Hayrettın Paşa Ortaokulu
|1
|79
|78,74071
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Gaziosmanpaşa
|Büyük Fuat Paşa Ortaokulu
|1
|78
|78,25173
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Gaziosmanpaşa
|Emine Sabit Büyükbayrak Ortaokulu
|1
|78
|78,47397
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Gaziosmanpaşa
|Gazikent Ortaokulu
|1
|79
|79,31927
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Gaziosmanpaşa
|Gaziosmanpaşa Süleyman Şah Anadolu Lisesi
|1
|78
|78,48182
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Gaziosmanpaşa
|Karlıtepe İlkokulu
|1
|79
|78,59148
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Gaziosmanpaşa
|Karlıtepe Ortaokulu
|1
|78
|78,22317
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Gaziosmanpaşa
|TOGEM-DER Özel Eğitim Anaokulu
|1
|79
|79,03088
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Gaziosmanpaşa
|Vefa Poyraz Anadolu Lisesi
|1
|79
|78,50401
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Güngören
|Güngören Anadolu Lisesi
|1
|79
|78,81614
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Güngören
|İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|1
|78
|78,38374
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Güngören
|Şehitler İlkokulu
|1
|79
|78,76554
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Kağıthane
|Hacı Ethem Üktem Ortaokulu
|1
|79
|78,68163
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Kağıthane
|Hamidiye İmam Hatip Ortaokulu
|1
|80
|80,34755
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Kağıthane
|Kocatepe İlkokulu
|1
|79
|79,40796
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Kağıthane
|Şehit Adem Yavuz Ortaokulu
|1
|79
|78,96096
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Kağıthane
|Zuhal Ortaokulu
|1
|79
|78,78828
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Küçükçekmece
|700 Yıl Osmangazi Ortaokulu
|1
|81
|80,94315
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Küçükçekmece
|Altınşehir İlkokulu
|1
|79
|78,58772
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Küçükçekmece
|Altınşehir Ortaokulu
|1
|79
|78,55827
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Küçükçekmece
|Atakent İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|1
|79
|79,00035
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Küçükçekmece
|Halkalı Toplu Konut Çok Programlı Anadolu Lisesi
|1
|79
|78,62935
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Küçükçekmece
|İto Kanarya İlkokulu
|1
|78
|78,48125
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Küçükçekmece
|Kanarya İlkokulu
|1
|78
|78,30942
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Küçükçekmece
|Mimar Sinan İlkokulu
|1
|79
|78,61165
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Küçükçekmece
|Munis Faik Ozansoy İlkokulu
|1
|79
|78,60434
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Küçükçekmece
|Şehit Binbaşı Bedir Karabıyık Çok Programlı Anadolu Lisesi
|1
|79
|78,99784
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Küçükçekmece
|Yunus Emre Ortaokulu
|1
|78
|78,42012
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Pendik
|Ergenekon İlkokulu
|1
|79
|79,05322
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Pendik
|Ömer Öztop Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|1
|80
|80,43255
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Pendik
|Rauf Denktaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|1
|79
|79,28842
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Sancaktepe
|Sancaktepe Ertuğrul Gazi İmam Hatip Ortaokulu
|1
|79
|79,04661
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Sancaktepe
|Sancaktepe Halime Hatun İlkokulu
|1
|79
|79,22471
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Sancaktepe
|Sancaktepe Safa İlkokulu
|1
|79
|79,03574
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Sancaktepe
|Sancaktepe Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesi
|1
|79
|79,01321
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Sancaktepe
|Sancaktepe Şehit Semih Özcan Ortaokulu
|1
|81
|81,03287
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Sultanbeyli
|Akşemsettin İlkokulu
|1
|79
|78,85918
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Sultanbeyli
|Akşemsettin Ortaokulu
|1
|79
|79,01916
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Sultanbeyli
|Ali Kuşçu İmam Hatip Ortaokulu
|1
|79
|78,95348
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Sultanbeyli
|Atatürk Ortaokulu
|1
|79
|78,75018
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Sultanbeyli
|Aydos İmam Hatip Ortaokulu
|1
|79
|78,58095
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Sultanbeyli
|Aydos Ortaokulu
|1
|79
|78,98946
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Sultanbeyli
|Battalgazi İlkokulu
|1
|79
|78,79925
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Sultanbeyli
|Cahit Zarifoğlu İmam Hatip Ortaokulu
|1
|79
|78,72760
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Sultanbeyli
|Cemil Meriç Anadolu Lisesi
|1
|78
|78,43214
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Sultanbeyli
|Cumhuriyet Ortaokulu
|1
|79
|78,57275
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Sultanbeyli
|Erol Yüksel Ortaokulu
|1
|79
|78,86633
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Sultanbeyli
|Ertuğrul Gazi İmam Hatip Ortaokulu
|1
|79
|78,60977
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Sultanbeyli
|Genç Osman Ortaokulu
|1
|79
|79,00701
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Sultanbeyli
|Mehmet Akif Ersoy İlkokulu
|1
|79
|78,57923
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Sultanbeyli
|Mimar Sinan İlkokulu
|1
|79
|78,98964
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Sultanbeyli
|Mimar Sinan Ortaokulu
|1
|79
|78,83565
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Sultanbeyli
|Necip Fazıl İmam Hatip Ortaokulu
|1
|79
|78,67174
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Sultanbeyli
|Orhangazi Anadolu İmam Hatip Lisesi
|1
|79
|78,56972
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Sultanbeyli
|Sultanbeyli Anadolu İmam Hatip Lisesi
|1
|79
|78,66746
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Sultanbeyli
|Sultanbeyli İbrahim Hakkı Anadolu Lisesi
|1
|79
|78,66778
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Sultanbeyli
|Şehit İhsan Yıldız İmam Hatip Ortaokulu
|1
|79
|78,83280
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Sultanbeyli
|Turgut Reis İlkokulu
|1
|79
|79,04552
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Sultanbeyli
|Yunus Emre Ortaokulu
|1
|79
|78,85019
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Sultangazi
|50 Yıl İlkokulu
|1
|79
|78,60033
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Sultangazi
|Ahmet Ünal Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|1
|78
|78,40852
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Sultangazi
|Atatürk Çiftliği Ortaokulu
|1
|79
|78,64774
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Sultangazi
|Aydın Uçkan İlkokulu
|1
|79
|78,61342
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Sultangazi
|Dostluk İlkokulu
|1
|78
|78,02398
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Sultangazi
|Dostluk Ortaokulu
|1
|78
|78,18864
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Sultangazi
|Esentepe İlkokulu
|1
|78
|78,11656
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Sultangazi
|Esentepe İmam Hatip Ortaokulu
|1
|78
|77,89973
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Sultangazi
|Fuat Sezgin Anadolu Lisesi
|1
|78
|78,16373
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Sultangazi
|Gazi İlkokulu
|1
|78
|78,17952
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Sultangazi
|Gazi Ortaokulu
|1
|78
|78,12615
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Sultangazi
|Habibler Anadolu Lisesi
|1
|78
|78,20530
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Sultangazi
|Hacı Ayşe Ateş Anadolu Lisesi
|1
|78
|78,06945
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Sultangazi
|Hüseyin Ersu İlkokulu
|1
|78
|78,39982
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Sultangazi
|Hüseyin Ersu Ortaokulu
|1
|78
|78,00984
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Sultangazi
|İsmetpaşa İlkokulu
|1
|78
|78,40914
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Sultangazi
|İstiklal İlkokulu
|1
|78
|78,01516
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Sultangazi
|Melahat Öztoprak İlkokulu
|1
|78
|78,41306
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Sultangazi
|Mevlana İlkokulu
|1
|78
|78,06396
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Sultangazi
|Mimar Sinan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|1
|79
|78,77610
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Sultangazi
|Nadide-Ahmet Tütüncüoğlu İlkokulu
|1
|78
|78,11201
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Sultangazi
|Nadide-Ahmet Tütüncüoğlu Ortaokulu
|1
|78
|77,88705
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Sultangazi
|Nene Hatun Anaokulu
|1
|79
|78,88038
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Sultangazi
|Orhangazi İlkokulu
|1
|79
|78,53289
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Sultangazi
|Sultan Alparslan İlkokulu
|1
|78
|78,25188
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Sultangazi
|Sultangazi Anadolu Lisesi
|1
|78
|78,02020
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Sultangazi
|Sultangazi Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe
|1
|78
|78,00067
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Sultangazi
|Şehit Engin Tilbaç İlkokulu
|1
|78
|78,19419
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Sultangazi
|Şehit Teğmen Ali Yılmaz Ortaokulu
|1
|78
|78,17976
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Sultangazi
|Şehit Vedat Barceğci Ortaokulu
|1
|78
|78,09148
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Sultangazi
|Veysel Sacıhan İmam Hatip Ortaokulu
|1
|78
|78,02283
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Sultangazi
|Zübeyde Hanım İlkokulu
|1
|78
|78,35014
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Sultangazi
|Zübeyde Hanım Ortaokulu
|1
|78
|78,31700
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Şile
|Şile İMKB 50. Yıl Çok Programlı Anadolu Lisesi
|1
|79
|79,04840
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Tuzla
|Orhanlı İlkokulu
|1
|79
|79,38050
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Tuzla
|Rotary Bölge Vakfı İşitme Engelliler İlkokulu
|1
|79
|78,78334
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Tuzla
|Tepeören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|1
|79
|79,05006
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Üsküdar
|15 Temmuz Gazileri Anadolu Lisesi
|1
|80
|79,54159
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Üsküdar
|Necmeddin Okyay Anadolu Lisesi
|1
|80
|79,54261
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Zeytinburnu
|Abdülhak Hamit Ortaokulu
|1
|79
|78,83260
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|İstanbul
|Zeytinburnu
|Şehit Kadir Cihan Karagözlü Ortaokulu
|1
|79
|78,81415
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Kahramanmaraş
|Afşin
|Afşin Anadolu İmam Hatip Lisesi
|1
|79
|78,66960
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Kahramanmaraş
|Afşin
|Afşin Eshab-ı Kehf Anadolu Lisesi
|1
|79
|78,60979
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Kahramanmaraş
|Afşin
|Afşin Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe
|1
|79
|78,79306
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Kahramanmaraş
|Afşin
|Atatürk Ortaokulu
|1
|79
|78,62947
|2
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Kahramanmaraş
|Afşin
|Tanır Ortaokulu
|1
|78
|78,44381
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Kahramanmaraş
|Afşin
|Turgay Ciner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|1
|79
|78,59139
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Kahramanmaraş
|Afşin
|Yavuz Selim İlkokulu
|1
|79
|78,52524
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Kahramanmaraş
|Andırın
|Şehit Yasin Höbek Yatılı Bölge Ortaokulu
|1
|79
|78,52969
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Kahramanmaraş
|Dulkadiroğlu
|100.Yıl Ortaokulu
|1
|79
|78,73185
|2
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Kahramanmaraş
|Dulkadiroğlu
|12 Şubat İlkokulu
|1
|78
|77,98684
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Kahramanmaraş
|Dulkadiroğlu
|5 Nisan Ortaokulu
|1
|78
|77,96455
|2
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Kahramanmaraş
|Dulkadiroğlu
|Arslanbey Ortaokulu
|1
|78
|77,98775
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Kahramanmaraş
|Dulkadiroğlu
|Atatürk İlkokulu
|1
|79
|78,62535
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Kahramanmaraş
|Dulkadiroğlu
|Bağlarbaşı İmam Hatip Ortaokulu
|1
|78
|78,14188
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Kahramanmaraş
|Dulkadiroğlu
|Barınma Merkezi Anaokulu
|1
|79
|78,85646
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Kahramanmaraş
|Dulkadiroğlu
|Barınma Merkezi Çok Programlı Anadolu Lisesi
|1
|79
|78,77607
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Kahramanmaraş
|Dulkadiroğlu
|Barınma Merkezi İmam Hatip Ortaokulu
|1
|79
|78,80212
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Kahramanmaraş
|Dulkadiroğlu
|Büyükşehir Belediyesi İlkokulu
|1
|78
|78,38277
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Kahramanmaraş
|Dulkadiroğlu
|Cumhuriyet Ortaokulu
|1
|79
|78,82355
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Kahramanmaraş
|Dulkadiroğlu
|Çakmakçı Sait İlkokulu
|1
|79
|78,54753
|2
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Kahramanmaraş
|Dulkadiroğlu
|Doğukent Anaokulu
|1
|79
|78,77353
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Kahramanmaraş
|Dulkadiroğlu
|Doğukent Sultan Alparslan Anadolu Lisesi
|1
|79
|78,52828
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Kahramanmaraş
|Dulkadiroğlu
|Dulkadiroğlu İlkokulu
|1
|78
|78,41978
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Kahramanmaraş
|Dulkadiroğlu
|Elmalar İlkokulu
|1
|79
|78,84310
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Kahramanmaraş
|Dulkadiroğlu
|Fatih Anadolu Lisesi
|1
|79
|78,63823
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Kahramanmaraş
|Dulkadiroğlu
|Fatih İlkokulu
|1
|79
|78,94270
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Kahramanmaraş
|Dulkadiroğlu
|Hacı Mehmet Kalay Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|1
|78
|78,18909
|2
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Kahramanmaraş
|Dulkadiroğlu
|İMKB Doğukent İmam Hatip Ortaokulu
|1
|78
|78,44678
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Kahramanmaraş
|Dulkadiroğlu
|İMKB Doğukent Ortaokulu
|1
|78
|77,98053
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Kahramanmaraş
|Dulkadiroğlu
|Kahramanmaraş Ortaokulu
|1
|79
|78,57248
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Kahramanmaraş
|Dulkadiroğlu
|Kanuni Ortaokulu
|1
|79
|78,67837
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Kahramanmaraş
|Dulkadiroğlu
|Kurtuluş İmam Hatip Ortaokulu
|1
|79
|78,65429
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Kahramanmaraş
|Dulkadiroğlu
|Mehmet Akif Ersoy İlkokulu
|1
|78
|77,96437
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Kahramanmaraş
|Dulkadiroğlu
|Muhammed Fatih Safitürk Ortaokulu
|1
|79
|78,89440
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Kahramanmaraş
|Dulkadiroğlu
|Öğretmenler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|1
|78
|78,07916
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Kahramanmaraş
|Dulkadiroğlu
|Reşit Gümüşer İlkokulu
|1
|79
|79,14251
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Kahramanmaraş
|Dulkadiroğlu
|Rıdvan Hoca İmam Hatip Ortaokulu
|1
|79
|78,78803
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Kahramanmaraş
|Dulkadiroğlu
|Sevim Şirikci Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|1
|78
|78,09761
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Kahramanmaraş
|Dulkadiroğlu
|Sultan Bayazıt İlkokulu
|1
|78
|78,05133
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Kahramanmaraş
|Dulkadiroğlu
|Sümer Ortaokulu
|1
|78
|77,87364
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Kahramanmaraş
|Dulkadiroğlu
|Sütçü İmam Anadolu İmam Hatip Lisesi
|1
|78
|78,22768
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Kahramanmaraş
|Dulkadiroğlu
|Şehit Mıllış Nuri İlkokulu
|1
|78
|78,00305
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Kahramanmaraş
|Dulkadiroğlu
|Şehit Öğretmenler İlkokulu
|1
|78
|78,02167
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Kahramanmaraş
|Dulkadiroğlu
|TOKİ 21. Yüzyıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|1
|78
|78,00849
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Kahramanmaraş
|Dulkadiroğlu
|TOKİ Duran Karabuğaş Anadolu Lisesi
|1
|78
|78,43969
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Kahramanmaraş
|Dulkadiroğlu
|TOKİ Kazımkarabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|1
|78
|77,99902
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Kahramanmaraş
|Dulkadiroğlu
|TOKİ Yıldız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|1
|78
|78,00442
|2
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Kahramanmaraş
|Dulkadiroğlu
|Turan İlkokulu
|1
|78
|78,42981
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Kahramanmaraş
|Dulkadiroğlu
|Yavuz Selim Ortaokulu
|1
|78
|78,09983
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Kahramanmaraş
|Dulkadiroğlu
|Ziya Gökalp İlkokulu
|1
|78
|78,05002
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Kahramanmaraş
|Dulkadiroğlu
|Zübeyde Hanım Anaokulu
|1
|78
|78,38980
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Kahramanmaraş
|Ekinözü
|Ekinözü Çok Programlı Anadolu Lisesi
|1
|78
|78,40638
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Kahramanmaraş
|Ekinözü
|Yunus Emre Ortaokulu
|1
|78
|78,43709
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Kahramanmaraş
|Elbistan
|Elbistan Bahçelievler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|1
|79
|78,74960
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Kahramanmaraş
|Elbistan
|Elbistan Ortaokulu
|1
|79
|78,82038
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Kahramanmaraş
|Elbistan
|Elbistan Rehberlik ve Araştırma Merkezi
|1
|79
|78,70953
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Kahramanmaraş
|Elbistan
|Gazipaşa İlkokulu
|1
|79
|79,07846
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Kahramanmaraş
|Elbistan
|Mükrimin Halil Anadolu Lisesi
|1
|79
|79,07232
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Kahramanmaraş
|Göksun
|Göksun Şehitler Anadolu Lisesi
|1
|79
|78,56457
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Kahramanmaraş
|Göksun
|Yavuz Selim Ortaokulu
|1
|79
|78,67451
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Kahramanmaraş
|Onikişubat
|19 Mayıs Anadolu Lisesi
|1
|78
|78,05232
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Kahramanmaraş
|Onikişubat
|Akçakoyunlu Ortaokulu
|1
|78
|77,99141
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Kahramanmaraş
|Onikişubat
|Dumlupınar Şehit Haşim Yenigül İlkokulu
|1
|78
|78,02426
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Kahramanmaraş
|Onikişubat
|Esin Ergün Bodur İlkokulu
|1
|79
|78,66689
|2
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Kahramanmaraş
|Onikişubat
|Gazi Ortaokulu
|1
|79
|78,96281
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Kahramanmaraş
|Onikişubat
|Hartlap Çok Programlı Anadolu Lisesi
|1
|79
|78,74993
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Kahramanmaraş
|Onikişubat
|Kale Karataş Ortaokulu
|1
|79
|78,88057
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Kahramanmaraş
|Onikişubat
|Kavlaklı Anadolu Lisesi
|1
|78
|77,98086
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Kahramanmaraş
|Onikişubat
|Mareşal Fevzi Çakmak İlkokulu
|1
|78
|77,97772
|2
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Kahramanmaraş
|Onikişubat
|Muallim Hayrullah Efendi Ortaokulu
|1
|78
|77,87854
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Kahramanmaraş
|Onikişubat
|Onikişubat Rehberlik ve Araştırma Merkezi
|1
|78
|78,41588
|4
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Kahramanmaraş
|Onikişubat
|Piri Reis Ortaokulu
|1
|78
|78,04564
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Kahramanmaraş
|Onikişubat
|Sergentepe İlkokulu
|1
|78
|78,02386
|2
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Kahramanmaraş
|Onikişubat
|Sergentepe Ortaokulu
|1
|78
|77,95190
|2
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Kahramanmaraş
|Onikişubat
|Şehit Ali Rıza İşbilir Anadolu Lisesi
|1
|79
|78,85244
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Kahramanmaraş
|Onikişubat
|Şehit İdari Ataşe Galip Özmen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|1
|78
|78,05907
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Kahramanmaraş
|Onikişubat
|Şehit Mehmet Yavşan Çok Programlı Anadolu Lisesi
|1
|79
|78,54726
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Kahramanmaraş
|Onikişubat
|Şehit Yusuf Çavuş İlkokulu
|1
|78
|77,99519
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Kahramanmaraş
|Onikişubat
|Vali Hilmi Tolun Ortaokulu
|1
|78
|78,02751
|2
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Kahramanmaraş
|Onikişubat
|Zeki Karakız Ortaokulu
|1
|78
|78,39466
|2
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Kahramanmaraş
|Pazarcık
|Halk Eğitimi Merkezi
|1
|78
|78,41346
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Kahramanmaraş
|Pazarcık
|Yatılı Bölge Ortaokulu
|1
|79
|78,87405
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Kahramanmaraş
|Türkoğlu
|Türkoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi
|1
|79
|79,09438
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Kahramanmaraş
|Türkoğlu
|Türkoğlu Anadolu Lisesi
|1
|79
|78,87865
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Karabük
|Eflani
|Eflani İMKB Çok Programlı Anadolu Lisesi
|1
|78
|77,95978
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Karabük
|Eskipazar
|Seyhan Cengiz Turhan Anadolu Lisesi
|1
|79
|78,54879
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Karabük
|Merkez
|75.Yıl Karabük Anadolu Lisesi
|1
|78
|78,29565
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Karabük
|Merkez
|Anayasa İlkokulu
|1
|79
|78,66622
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Karabük
|Merkez
|Cumayanı İlkokulu
|1
|79
|78,66592
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Karabük
|Merkez
|Demir Çelik Anadolu Lisesi
|1
|78
|78,29251
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Karabük
|Merkez
|Fevzi Çakmak Ortaokulu
|1
|78
|78,32774
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Karabük
|Merkez
|Kartaltepe Ortaokulu
|1
|78
|78,35825
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Karabük
|Merkez
|Mimar Sinan Ortaokulu
|1
|79
|78,64120
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Karabük
|Safranbolu
|Safran Çiçeği Anaokulu
|1
|79
|78,65779
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Karabük
|Yenice
|Yortan Çok Programlı Anadolu Lisesi
|1
|78
|78,49000
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Karaman
|Merkez
|Abdullah Tayyar Anadolu Lisesi
|1
|79
|78,82132
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Karaman
|Merkez
|Alparslan Ortaokulu
|1
|79
|78,99344
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Karaman
|Merkez
|Anafartalar Ortaokulu
|1
|79
|78,95453
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Karaman
|Merkez
|Fatih Anadolu Lisesi
|1
|79
|78,51694
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Karaman
|Merkez
|Gazi Mustafa Kemal İlkokulu
|1
|80
|79,71195
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Karaman
|Merkez
|İstiklal Ortaokulu
|1
|79
|79,05493
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Karaman
|Merkez
|Larende Anadolu Lisesi
|1
|78
|78,18564
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Karaman
|Merkez
|Necati Yeniel Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|1
|79
|78,75487
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Karaman
|Merkez
|Piri Reis İlkokulu
|1
|80
|79,54000
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Karaman
|Merkez
|Sabiha Gökçen Ortaokulu
|1
|79
|78,75554
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Karaman
|Merkez
|Şehit Polis Hakan Yılmaz İmam Hatip Ortaokulu
|1
|79
|78,89329
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Karaman
|Merkez
|TOKİ Anadolu Lisesi
|1
|79
|78,69970
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Karaman
|Merkez
|Vali Ali Akan İlkokulu
|1
|79
|79,17824
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Karaman
|Merkez
|Yem Sanayi İlkokulu
|1
|79
|79,28622
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Karaman
|Merkez
|Yunus Emre Ortaokulu
|1
|79
|79,03772
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Karaman
|Merkez
|Zübeyde Hanım Ortaokulu
|1
|79
|79,06227
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Kars
|Akyaka
|İMKB Akyaka Anadolu Lisesi
|1
|78
|78,41433
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Kars
|Kağızman
|1 Ekim Ortaokulu
|1
|78
|78,19424
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Kars
|Merkez
|Dede Korkut Ortaokulu
|1
|79
|78,64808
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Kars
|Sarıkamış
|Kazım Karabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|1
|78
|78,29404
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Kars
|Selim
|Selim Anadolu Lisesi
|1
|79
|79,06042
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Kastamonu
|Azdavay
|Azdavay 75.Yıl Cumhuriyet Yatılı Bölge Ortaokulu
|1
|79
|78,58684
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Kastamonu
|Cide
|Cide Bayram Yusuf Aslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|1
|79
|78,83819
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Kastamonu
|Çatalzeytin
|Yunus Emre Ortaokulu
|1
|79
|78,96716
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Kastamonu
|Daday
|Daday Selalmaz Yatılı Bölge Ortaokulu
|1
|79
|78,52545
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Kastamonu
|Devrekani
|Devrekani Anadolu İmam Hatip Lisesi
|1
|79
|78,52644
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Kastamonu
|İnebolu
|İnebolu Anadolu Lisesi
|1
|79
|79,04279
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Kastamonu
|Küre
|Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu
|1
|79
|78,52883
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Kastamonu
|Merkez
|Atatürk İlkokulu
|1
|79
|78,94962
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Kastamonu
|Merkez
|Kastamonu Taşmektep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|1
|79
|78,89626
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Kastamonu
|Merkez
|Pervaneoğlu Ali Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|1
|79
|78,51779
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Kastamonu
|Şenpazar
|Şenpazar Çok Programlı Anadolu Lisesi
|1
|78
|78,05218
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Kastamonu
|Taşköprü
|Sevim Tokatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|1
|79
|79,08112
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Kastamonu
|Tosya
|Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu
|1
|79
|79,02289
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Kastamonu
|Tosya
|Tosya Cumhuriyet Anadolu Lisesi
|1
|79
|79,04681
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Kayseri
|Bünyan
|Naci Baydemir Anadolu İmam Hatip Lisesi
|1
|79
|78,83081
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Kayseri
|Bünyan
|Şehit Muzaffer Can Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|1
|79
|78,72560
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Kayseri
|Hacılar
|Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu
|1
|79
|79,46293
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Kayseri
|İncesu
|İncesu Anadolu İmam Hatip Lisesi
|1
|79
|79,00955
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Kayseri
|İncesu
|Vali Sabahattin Çakmakoğlu Ortaokulu
|1
|79
|79,41296
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Kayseri
|Sarıoğlan
|Atatürk Ortaokulu
|1
|79
|78,94748
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Kayseri
|Yahyalı
|Fatih İmam Hatip Ortaokulu
|1
|79
|79,06368
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Kayseri
|Yahyalı
|Hasan Hüseyin Arıkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|1
|79
|78,84609
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Kırıkkale
|Delice
|Delice Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|1
|79
|78,69388
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Kırıkkale
|Keskin
|İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|1
|79
|78,92344
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Kırıkkale
|Keskin
|Keskin Anadolu Lisesi
|1
|79
|79,03595
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Kırıkkale
|Merkez
|17 Ağustos Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|1
|80
|79,76904
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Kırıkkale
|Merkez
|Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|1
|79
|79,11445
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Kilis
|Merkez
|Atatürk Ortaokulu
|1
|79
|78,69897
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Kilis
|Merkez
|Ekrem Çetin Özel Eğitim Meslek Okulu
|1
|78
|78,23931
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Kilis
|Merkez
|H.Mehmet ve Nazmiye Karabaşoğlu Mesleki Eğitim Merkezi
|1
|78
|78,18771
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Kilis
|Merkez
|İNÖNÜ İLKOKULU
|1
|78
|78,43213
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Kilis
|Merkez
|MERCİDABIK ORTAOKULU
|1
|78
|78,43110
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Kilis
|Merkez
|Nedim Ökmen Anadolu Lisesi
|1
|78
|78,10092
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Kilis
|Merkez
|Şehit Hasan Özüberk Anadolu Lisesi
|1
|78
|78,05544
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Mardin
|Artuklu
|Gökçe Ortaokulu
|1
|79
|78,62191
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Mardin
|Artuklu
|Ortaköy Abdurrahman Boy Çok Programlı Anadolu Lisesi
|1
|78
|78,45111
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Mardin
|Artuklu
|Ortaköy Cumhuriyet Ortaokulu
|1
|79
|78,51996
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Mardin
|Dargeçit
|Dargeçit İmam Hatip Ortaokulu
|1
|78
|78,28501
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Mardin
|Dargeçit
|Dargeçit Mevlana Anaokulu
|1
|78
|77,94828
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Mardin
|Dargeçit
|Gazi Ortaokulu
|1
|78
|78,04122
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Mardin
|Dargeçit
|Kılavuz Ortaokulu
|1
|78
|77,88483
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Mardin
|Derik
|Atatürk Ortaokulu
|1
|78
|78,19070
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Mardin
|Derik
|Derik Pirinçli Anadolu Lisesi
|1
|78
|77,90664
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Mardin
|Derik
|İncesu Ortaokulu
|1
|78
|77,93769
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Mardin
|Kızıltepe
|23 Nisan İlkokulu
|1
|79
|78,88793
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Mardin
|Kızıltepe
|Ahmed-i Hani Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|1
|79
|78,56185
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Mardin
|Kızıltepe
|Süleyman Demirel Ortaokulu
|1
|79
|78,59682
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Mardin
|Kızıltepe
|Yenikent Anadolu Lisesi
|1
|79
|78,77279
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Mardin
|Mazıdağı
|Dark- Sürücü Çağdaş Yaşam Ortaokulu
|1
|78
|78,04788
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Mardin
|Mazıdağı
|Sakızlı Ortaokulu
|1
|78
|77,89142
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Mardin
|Mazıdağı
|Yunus Emre Ortaokulu
|1
|78
|78,08392
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Mardin
|Midyat
|Atatürk Ortaokulu
|1
|79
|78,79568
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Mardin
|Midyat
|Aziz Önen Kız Anadolu Lisesi
|1
|79
|78,76691
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Mardin
|Midyat
|Kayalıpınar Ortaokulu
|1
|78
|78,26755
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Mardin
|Midyat
|Mehmetçik Ortaokulu
|1
|78
|78,40877
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Mardin
|Midyat
|Önerler Çağdaş Yaşam Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe
|1
|79
|78,98438
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Mardin
|Midyat
|Şehit Mehmet Sait Barış Anadolu Lisesi
|1
|78
|78,45206
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Mardin
|Midyat
|Şehit Velit Bekdaş Ortaokulu
|1
|79
|78,89586
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Mardin
|Midyat
|Telkari Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|1
|78
|78,33009
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Mardin
|Midyat
|Yolbaşı Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu
|1
|78
|78,38966
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Mardin
|Nusaybin
|Haci Ali Mungan Ortaokulu
|1
|79
|78,89224
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Mardin
|Nusaybin
|Nusaybin Rehberlik Ve Araştırma Merkezi
|1
|78
|77,99357
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Mardin
|Yeşilli
|19 Mayıs Ortaokulu
|1
|79
|78,72827
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Muş
|Bulanık
|Bulanık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|1
|78
|77,99244
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Muş
|Bulanık
|DSİ Ortaokulu
|1
|78
|78,00513
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Muş
|Bulanık
|Gazi İlkokulu
|1
|78
|78,15010
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Muş
|Bulanık
|Oğlakkaya Ortaokulu
|1
|78
|77,94151
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Muş
|Malazgirt
|Malazgirt Rehberlik ve Araştırma Merkezi
|1
|78
|77,87273
|4
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Muş
|Malazgirt
|Pakize Özgen Ortaokulu
|1
|78
|78,00580
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Muş
|Malazgirt
|Şehit Demet Sezen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|1
|79
|78,69578
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Muş
|Merkez
|100. Yıl Zafer İmam Hatip Ortaokulu
|1
|78
|78,38664
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Muş
|Merkez
|İlyas Sami İlkokulu
|1
|79
|79,18248
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Muş
|Merkez
|İlyas Sami İmam Hatip Ortaokulu
|1
|78
|78,36490
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Muş
|Merkez
|Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN İlkokulu
|1
|78
|78,27782
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Muş
|Merkez
|Muş İlci İnşaat Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|1
|78
|78,31763
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Muş
|Merkez
|Muş Selcen Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|1
|78
|78,27273
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Muş
|Merkez
|Prof. Dr. Fuat Sezgin Anadolu Lisesi
|1
|78
|78,26713
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Muş
|Merkez
|Yavuz Selim İlkokulu
|1
|79
|78,98803
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Muş
|Merkez
|Yaygın Anadolu İmam Hatip Lisesi
|1
|78
|78,22835
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Niğde
|Bor
|Bor İrfan İlk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|1
|78
|78,42365
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Niğde
|Bor
|Fahri Kirt Ortaokulu
|1
|79
|78,95604
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Niğde
|Çamardı
|Çamardı 75.Yıl Şehit Üsteğmen Murat Erdem Çok Programlı Anadolu Lisesi
|1
|79
|78,81334
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Niğde
|Çiftlik
|Bozköy İmam Hatip Ortaokulu
|1
|79
|78,62412
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Niğde
|Çiftlik
|Çardak Ortaokulu
|1
|79
|78,66762
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Niğde
|Çiftlik
|Divarlı Şehit Caner Erden İlkokulu
|1
|79
|78,72396
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Niğde
|Merkez
|5 Şubat Ortaokulu
|1
|79
|78,87549
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Niğde
|Merkez
|Ağcaşar Hazim Arslanbay Ortaokulu
|1
|79
|78,69078
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Niğde
|Merkez
|Fatih Anadolu Lisesi
|1
|79
|78,97438
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Niğde
|Merkez
|Gazi Ortaokulu
|1
|79
|78,88414
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Niğde
|Merkez
|Hüdavend Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|1
|79
|78,55533
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Niğde
|Merkez
|Karaatlı Fatma Cuma Ali Yılmaz İmam Hatip Ortaokulu
|1
|79
|78,81608
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Niğde
|Merkez
|Kiledere İmam Hatip Ortaokulu
|1
|79
|78,58146
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Niğde
|Merkez
|Necmettin Erbakan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|1
|81
|80,73870
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Niğde
|Merkez
|Şehit Fazıl Doğruöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|1
|79
|78,55168
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Niğde
|Merkez
|Şehit Yakup Avşar Anadolu Lisesi
|1
|79
|79,21701
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Niğde
|Merkez
|Yıldıztepe Zeynep Erden Ortaokulu
|1
|79
|78,80337
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Niğde
|Ulukışla
|Ulukışla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|1
|79
|78,89473
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Ordu
|Akkuş
|Ahmet Cürebal İmam Hatip Ortaokulu
|1
|79
|79,02847
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Ordu
|Akkuş
|Salman Ortaokulu
|1
|78
|78,41626
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Ordu
|Gölköy
|Gölköy Anadolu Lisesi
|1
|79
|78,82484
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Ordu
|İkizce
|Yoğunoluk Çok Programlı Anadolu Lisesi
|1
|79
|79,07674
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Ordu
|Korgan
|Çayırkent Çok Programlı Anadolu Lisesi
|1
|79
|78,62719
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Ordu
|Korgan
|Tepealan Çok Programlı Anadolu Lisesi
|1
|79
|78,64832
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Osmaniye
|Düziçi
|Cumhuriyet İlkokulu
|1
|78
|78,28495
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Osmaniye
|Düziçi
|Düziçi 75. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|1
|78
|78,14380
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Osmaniye
|Düziçi
|Düziçi Atatürk Ortaokulu
|1
|78
|78,29074
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Osmaniye
|Düziçi
|Düziçi Cansan Hacı Bedirhan Can İlkokulu
|1
|78
|78,28960
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Osmaniye
|Düziçi
|Düziçi Cumhuriyet Anadolu Lisesi
|1
|78
|78,09575
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Osmaniye
|Düziçi
|İrfanlı İlkokulu
|1
|78
|78,11250
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Osmaniye
|Düziçi
|İrfanlı Ortaokulu
|1
|79
|78,56606
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Osmaniye
|Düziçi
|Üzümlü İlkokulu
|1
|78
|78,00636
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Osmaniye
|Düziçi
|Zübeyde Hanım Anaokulu
|1
|79
|78,68138
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Osmaniye
|Kadirli
|Kadirli Rehberlik ve Araştırma Merkezi
|1
|79
|78,77434
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Osmaniye
|Merkez
|Ahmet Cevdet Paşa Anadolu Lisesi
|1
|78
|78,22773
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Osmaniye
|Merkez
|Atatürk Anadolu Lisesi
|1
|78
|78,35048
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Osmaniye
|Merkez
|Cahit Zarifoğlu İmam Hatip Ortaokulu
|1
|78
|78,22540
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Osmaniye
|Merkez
|Cevdetiye Çok Programlı Anadolu Lisesi
|1
|78
|78,28742
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Osmaniye
|Merkez
|Cevdetiye Milli Egemenlik İlkokulu
|1
|79
|78,65287
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Osmaniye
|Merkez
|Cevdetiye Süleyman Şah Ortaokulu
|1
|78
|78,21416
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Osmaniye
|Merkez
|Dervişpaşa Anadolu Lisesi
|1
|80
|79,84952
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Osmaniye
|Merkez
|Fatih İlkokulu
|1
|78
|78,22351
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Osmaniye
|Merkez
|Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu
|1
|78
|77,98832
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Osmaniye
|Merkez
|İstiklal İlkokulu
|1
|79
|79,31371
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Osmaniye
|Merkez
|Kanuni Sultan Süleyman İlkokulu
|1
|78
|78,29884
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Osmaniye
|Merkez
|Mahmut Ali Kirmit İlkokulu
|1
|79
|79,03322
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Osmaniye
|Merkez
|Mareşal Fevzi Çakmak Ortaokulu
|1
|78
|78,21116
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Osmaniye
|Merkez
|Mehmet Akif İlkokulu
|1
|79
|78,74334
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Osmaniye
|Merkez
|Mehmet Akif Ortaokulu
|1
|78
|77,97858
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Osmaniye
|Merkez
|Mimar Sinan İlkokulu
|1
|78
|78,42124
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Osmaniye
|Merkez
|Mimar Sinan Ortaokulu
|1
|78
|78,44585
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Osmaniye
|Merkez
|Mithatpaşa İlkokulu
|1
|79
|79,08354
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Osmaniye
|Merkez
|Namık Kemal Ortaokulu
|1
|79
|78,67396
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Osmaniye
|Merkez
|Osmaniye Anadolu Lisesi
|1
|80
|79,88561
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Osmaniye
|Merkez
|Osmaniye İlkokulu
|1
|78
|78,31344
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Osmaniye
|Merkez
|Osmaniye Sultan Baybars Anadolu Lisesi
|1
|78
|78,38162
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Osmaniye
|Merkez
|Saimbey Ortaokulu
|1
|79
|78,82175
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Osmaniye
|Merkez
|Şehit Mehmet Ali Sarak Ortaokulu
|1
|78
|78,45401
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Osmaniye
|Merkez
|Ülkü İlkokulu
|1
|78
|78,05037
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Osmaniye
|Merkez
|Vali İsmail Fırat İlkokulu
|1
|78
|78,29014
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Osmaniye
|Merkez
|Vali Ümit Karahan İlkokulu
|1
|78
|78,30598
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Osmaniye
|Merkez
|Yavuz Selim İlkokulu
|1
|79
|78,60759
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Osmaniye
|Merkez
|Yedi Ocak İlkokulu
|1
|79
|78,89613
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Osmaniye
|Merkez
|Yunus Emre İlkokulu
|1
|79
|78,54585
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Rize
|Ardeşen
|Alparslan Ortaokulu
|1
|79
|78,72563
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Rize
|Çayeli
|Çayeli Anadolu İmam Hatip Lisesi
|1
|79
|78,78147
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Rize
|Çayeli
|Çayeli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|1
|79
|78,85997
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Rize
|Çayeli
|Çayeli Madenli Ahmet Hamdi İshakoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|1
|79
|78,81891
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Rize
|Çayeli
|Kaptanpaşa İzzet Akcal Yatılı Bölge Ortaokulu
|1
|79
|78,69376
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Rize
|İkizdere
|İkizdere Anadolu İmam Hatip Lisesi
|1
|79
|78,60755
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Rize
|Merkez
|Ali Metin Kazancı Rize Lisesi
|1
|79
|79,21015
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Rize
|Merkez
|Denizciler İlkokulu
|1
|79
|78,93110
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Rize
|Merkez
|İstiklal İlkokulu
|1
|79
|78,96947
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Rize
|Merkez
|Reşadiye Zihni Derin Ortaokulu
|1
|79
|78,94835
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Rize
|Merkez
|Rize İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|1
|79
|78,88148
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Rize
|Merkez
|Rize Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|1
|79
|78,87084
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Rize
|Merkez
|Zehra Usta Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe
|1
|79
|78,71260
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Rize
|Pazar
|Ahmet Mesut Yılmaz İlkokulu
|1
|79
|78,92143
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Rize
|Pazar
|Pazar Rehberlik ve Araştırma Merkezi
|1
|79
|78,89604
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Samsun
|Asarcık
|Asarcık Yatılı Bölge Ortaokulu
|1
|79
|79,00963
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Samsun
|Ayvacık
|Ayvacık İmam Hatip Ortaokulu
|1
|79
|79,46375
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Samsun
|Vezirköprü
|Sarıdibek Ortaokulu
|1
|79
|78,80001
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Samsun
|Vezirköprü
|Tahtaköprü İmam Hatip Ortaokulu
|1
|79
|78,88675
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Siirt
|Baykan
|Atabağı İlkokulu
|1
|79
|78,79284
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Siirt
|Baykan
|Baykan Anadolu Lisesi
|1
|78
|78,21689
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Siirt
|Baykan
|Baykan Yatılı Bölge Ortaokulu
|1
|79
|78,83172
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Siirt
|Baykan
|Veysel Karani Çok Programlı Anadolu Lisesi
|1
|78
|78,10607
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Siirt
|Eruh
|Mehmet Akif Ersoy İlkokulu
|1
|78
|77,92768
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Siirt
|Eruh
|Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu
|1
|78
|77,93152
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Siirt
|Merkez
|Abdülhakim Ayten Anadolu İmam Hatip Lisesi
|1
|78
|78,26591
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Siirt
|Merkez
|Selami Değer Anadolu Lisesi
|1
|79
|79,04086
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Siirt
|Pervari
|Belenoluk Ortaokulu
|1
|78
|77,87405
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Siirt
|Pervari
|Düğüncüler Ortaokulu
|1
|78
|77,90675
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Siirt
|Pervari
|Pervari Anadolu İmam Hatip Lisesi
|1
|78
|77,88547
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Siirt
|Pervari
|Pervari Fatih Ortaokulu
|1
|78
|78,14817
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Siirt
|Şirvan
|İncekaya Ortaokulu
|1
|78
|78,03380
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Siirt
|Şirvan
|Park Elektrik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|1
|78
|77,87548
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Siirt
|Şirvan
|Şirvan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|1
|78
|77,93768
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Siirt
|Tillo
|Tillo Anadolu İmam Hatip Lisesi
|1
|78
|78,24927
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Sinop
|Boyabat
|Cengiz Topel Ortaokulu
|1
|79
|78,79997
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Sinop
|Durağan
|Çerçiler Şh.Recep Geçer Yatılı Bölge Ortaokulu
|1
|79
|78,60498
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Sinop
|Türkeli
|Cumhuriyet Ortaokulu
|1
|79
|78,91260
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Sinop
|Türkeli
|Gazi Mustafa Kemal Yatılı Bölge Ortaokulu
|1
|79
|78,75263
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Sivas
|Gürün
|İsmet Yılmaz Anadolu İmam Hatip Lisesi
|1
|78
|78,41192
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Sivas
|Merkez
|Asım Şahin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|1
|79
|78,90830
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Sivas
|Merkez
|Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|1
|78
|78,08128
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Sivas
|Merkez
|Dörteylül Ortaokulu
|1
|79
|78,91457
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Sivas
|Merkez
|Elçibey İmam Hatip Ortaokulu
|1
|79
|78,87373
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Sivas
|Merkez
|Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu
|1
|79
|78,72844
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Sivas
|Merkez
|Gazi Anadolu Lisesi
|1
|78
|77,99115
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Sivas
|Merkez
|Halil Rıfat Paşa Anadolu Lisesi
|1
|78
|78,23070
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Sivas
|Merkez
|Hamza Yerlikaya Ortaokulu
|1
|79
|78,57165
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Sivas
|Merkez
|Huzur İmam Hatip Ortaokulu
|1
|79
|78,73973
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Sivas
|Merkez
|Karşıyaka Anadolu Lisesi
|1
|78
|78,40977
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Sivas
|Merkez
|Kongre Anadolu Lisesi
|1
|78
|77,90159
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Sivas
|Merkez
|Lütfi Abay Ortaokulu
|1
|79
|78,58412
|2
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Sivas
|Merkez
|Mehmet Gökhan Ay Anadolu Lisesi
|1
|79
|79,04275
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Sivas
|Merkez
|Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|1
|78
|78,08104
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Sivas
|Merkez
|Muzaffer Sarısozen Ortaokulu
|1
|79
|78,80460
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Sivas
|Merkez
|Necip Fazıl Kısakürek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|1
|78
|78,07680
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Sivas
|Merkez
|Recep Handan Ortaokulu
|1
|79
|79,03518
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Sivas
|Merkez
|Sivas Anadolu İmam Hatip Lisesi
|1
|79
|78,52952
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Sivas
|Merkez
|Sivas İMKB Anadolu Lisesi
|1
|79
|78,50310
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Sivas
|Merkez
|Şehit Adnan Saka Ortaokulu
|1
|81
|80,52990
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Sivas
|Merkez
|Şehit Ahmet Eyce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|1
|78
|78,45256
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Sivas
|Merkez
|Şehit Cüneyt Erkan Ortaokulu
|1
|82
|82,17880
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Sivas
|Merkez
|Şehit Hakan Yurtoğlu İlkokulu
|1
|80
|80,36607
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Sivas
|Merkez
|Şeyh Şamil İlkokulu
|1
|79
|78,51492
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Sivas
|Suşehri
|Cumhuriyet Ortaokulu
|1
|79
|78,59600
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Sivas
|Suşehri
|Suşehri Hürriyet İlkokulu
|1
|79
|78,62885
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Sivas
|Şarkışla
|Şarkışla Anadolu Lisesi
|1
|79
|78,90934
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Şanlıurfa
|Akçakale
|Abdülhamid Han İmam Hatip Ortaokulu
|1
|78
|78,08072
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Şanlıurfa
|Akçakale
|Akçakale Anadolu Lisesi
|1
|78
|77,97495
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Şanlıurfa
|Akçakale
|Bolatlar Ortaokulu
|1
|78
|78,10992
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Şanlıurfa
|Akçakale
|Erler İlkokulu
|1
|78
|77,95376
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Şanlıurfa
|Akçakale
|Halime Hatun Anaokulu
|1
|78
|78,38463
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Şanlıurfa
|Akçakale
|Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu
|1
|78
|78,10184
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Şanlıurfa
|Akçakale
|Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|1
|78
|77,92948
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Şanlıurfa
|Akçakale
|Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Ortaokulu
|1
|78
|78,04459
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Şanlıurfa
|Akçakale
|Sevimli İlkokulu
|1
|78
|77,95148
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Şanlıurfa
|Akçakale
|Yazlıca İlkokulu
|1
|78
|77,89998
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Şanlıurfa
|Akçakale
|Yukarı Arıcan Ortaokulu
|1
|78
|77,97999
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Şanlıurfa
|Akçakale
|Zübeyde Hanım Anaokulu
|1
|78
|78,13515
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Şanlıurfa
|Birecik
|11 Temmuz İlkokulu
|1
|79
|78,68232
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Şanlıurfa
|Birecik
|11 Temmuz Ortaokulu
|1
|79
|78,76800
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Şanlıurfa
|Birecik
|Ali Karaata Anadolu Lisesi
|1
|78
|78,43516
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Şanlıurfa
|Birecik
|Birecik TOKİ Ortaokulu
|1
|78
|78,49473
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Şanlıurfa
|Birecik
|Mehmet Akif Ersoy İlkokulu
|1
|78
|78,32100
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Şanlıurfa
|Birecik
|Sadettin-Miyese Bilgin İlkokulu
|1
|79
|78,55034
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Şanlıurfa
|Birecik
|Yavuz Sultan Selim İlkokulu
|1
|78
|78,21571
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Şanlıurfa
|Bozova
|75. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|1
|78
|78,39695
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Şanlıurfa
|Bozova
|Atatürk Barajı Çok Programlı Anadolu Lisesi
|1
|79
|78,83455
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Şanlıurfa
|Bozova
|Bozova İmam Hatip Ortaokulu
|1
|79
|78,83559
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Şanlıurfa
|Bozova
|Şehit Polis Mehmet Taş Anadolu İmam Hatip Lisesi
|1
|78
|78,26151
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Şanlıurfa
|Ceylanpınar
|Alpaslan İlkokulu
|1
|78
|77,96018
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Şanlıurfa
|Ceylanpınar
|Atatürk İlkokulu
|1
|79
|78,69379
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Şanlıurfa
|Ceylanpınar
|Başak İlkokulu
|1
|78
|77,96106
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Şanlıurfa
|Ceylanpınar
|Cengiz Topel İlkokulu
|1
|78
|77,96522
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Şanlıurfa
|Ceylanpınar
|Cumhuriyet Ortaokulu
|1
|78
|78,37673
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Şanlıurfa
|Ceylanpınar
|Kepez Ortaokulu
|1
|78
|77,87398
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Şanlıurfa
|Ceylanpınar
|Şanlı İlkokulu
|1
|78
|77,95390
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Şanlıurfa
|Eyyübiye
|Akabe Toki Anadolu Lisesi
|1
|79
|78,84512
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Şanlıurfa
|Eyyübiye
|Bilim Anaokulu
|1
|79
|78,67000
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Şanlıurfa
|Eyyübiye
|Ertuğrulgazi Ortaokulu
|1
|78
|78,11596
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Şanlıurfa
|Eyyübiye
|Eyyübiye Anadolu Lisesi
|1
|78
|78,26019
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Şanlıurfa
|Eyyübiye
|Eyyübiye Rehberlik ve Araştırma Merkezi
|1
|78
|78,09511
|2
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Şanlıurfa
|Eyyübiye
|Görenler İlkokulu
|1
|78
|78,18709
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Şanlıurfa
|Eyyübiye
|Hacı Bayram İlkokulu
|1
|79
|78,67574
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Şanlıurfa
|Eyyübiye
|Hayati Harrani İmam Hatip Ortaokulu
|1
|78
|78,03336
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Şanlıurfa
|Eyyübiye
|Kanuni Sultan Süleyman İlkokulu
|1
|79
|78,87294
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Şanlıurfa
|Eyyübiye
|Keskin Ortaokulu
|1
|78
|78,08655
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Şanlıurfa
|Eyyübiye
|Kubacık Ortaokulu
|1
|78
|78,11181
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Şanlıurfa
|Eyyübiye
|Küçükhan İmam Hatip Ortaokulu
|1
|78
|78,29266
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Şanlıurfa
|Eyyübiye
|Mehmet Akif Ersoy Anaokulu
|1
|78
|78,38016
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Şanlıurfa
|Eyyübiye
|Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu
|1
|78
|78,31215
|2
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Şanlıurfa
|Eyyübiye
|Mehmet Hacıbozanoğlu Ortaokulu
|1
|78
|78,20302
|2
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Şanlıurfa
|Eyyübiye
|Mimar Sinan İlkokulu
|1
|79
|78,72353
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Şanlıurfa
|Eyyübiye
|Mustafa Vedat Mutlu Anaokulu
|1
|78
|78,39408
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Şanlıurfa
|Eyyübiye
|Mustafa Vedat Mutlu Ortaokulu
|1
|78
|78,25373
|2
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Şanlıurfa
|Eyyübiye
|Ömer Nasuhi Bilmen Ortaokulu
|1
|78
|78,23285
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Şanlıurfa
|Eyyübiye
|Sağlık İlkokulu
|1
|78
|78,20916
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Şanlıurfa
|Eyyübiye
|Sağlık İmam Hatip Ortaokulu
|1
|78
|78,07019
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Şanlıurfa
|Eyyübiye
|Selahaddin Eyyubi Ortaokulu
|1
|78
|78,13381
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Şanlıurfa
|Eyyübiye
|Şehit Mustafa ALPAKLI Ortaokulu
|1
|78
|78,04056
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Şanlıurfa
|Eyyübiye
|Şehit Mustafa Kerpiç Çok Programlı Anadolu Lisesi
|1
|78
|78,09544
|2
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Şanlıurfa
|Eyyübiye
|Yakubiye İlkokulu
|1
|79
|78,55236
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Şanlıurfa
|Eyyübiye
|Yardımcı İlkokulu
|1
|78
|78,26181
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Şanlıurfa
|Eyyübiye
|Yukarı Yazıcı Ortaokulu
|1
|78
|78,02404
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Şanlıurfa
|Halfeti
|Dergili Ortaokulu
|1
|78
|78,17081
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Şanlıurfa
|Halfeti
|Yukarı Göklü 100.Yıl Ortaokulu
|1
|79
|78,68053
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Şanlıurfa
|Haliliye
|Ahmet Erseven Ortaokulu
|1
|79
|78,89432
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Şanlıurfa
|Haliliye
|Bağlarbaşı İlkokulu
|1
|79
|78,57972
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Şanlıurfa
|Haliliye
|Bahçelievler Ortaokulu
|1
|79
|79,22388
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Şanlıurfa
|Haliliye
|Çamlıdere Çok Programlı Anadolu Lisesi
|1
|78
|78,11178
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Şanlıurfa
|Haliliye
|Çamlıdere Ortaokulu
|1
|78
|78,34210
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Şanlıurfa
|Haliliye
|Göbeklitepe Ortaokulu
|1
|78
|78,44742
|2
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Şanlıurfa
|Haliliye
|Hatice Gelener İlkokulu
|1
|79
|78,78977
|2
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Şanlıurfa
|Haliliye
|Havşanlı İlkokulu
|1
|78
|78,38771
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Şanlıurfa
|Haliliye
|İbni Sina İlkokulu
|1
|79
|78,68361
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Şanlıurfa
|Haliliye
|Koç İlkokulu
|1
|79
|78,74633
|2
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Şanlıurfa
|Haliliye
|Örencik Bakır Kaçar Ortaokulu
|1
|78
|78,49123
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Şanlıurfa
|Haliliye
|Payamlı Kalecik Ortaokulu
|1
|78
|78,01422
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Şanlıurfa
|Haliliye
|Süleymaniye Anadolu İmam Hatip Lisesi
|1
|79
|78,51572
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Şanlıurfa
|Haliliye
|Süleymaniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|1
|78
|77,98330
|2
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Şanlıurfa
|Haliliye
|Süleymaniye Ortaokulu
|1
|78
|78,28301
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Şanlıurfa
|Haliliye
|Şanlıurfa Ortaokulu
|1
|79
|78,65698
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Şanlıurfa
|Haliliye
|Şanlıurfa Rehberlik ve Araştırma Merkezi
|1
|78
|78,20592
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Şanlıurfa
|Haliliye
|Uluhan Ortaokulu
|1
|78
|78,03993
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Şanlıurfa
|Harran
|Akkuş Ramazan Kocaoğlu Ortaokulu
|1
|78
|77,98222
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Şanlıurfa
|Harran
|Avlak Ortaokulu
|1
|78
|77,97723
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Şanlıurfa
|Harran
|Balkır Ortaokulu
|1
|78
|78,23111
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Şanlıurfa
|Harran
|Cumhuriyet İlkokulu
|1
|78
|78,04257
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Şanlıurfa
|Harran
|Hayatı Harrani Anadolu İmam Hatip Lisesi
|1
|78
|77,95936
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Şanlıurfa
|Harran
|Kılıçlı İmam Hatip Ortaokulu
|1
|78
|77,96757
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Şanlıurfa
|Harran
|Konacık Ortaokulu
|1
|78
|77,96942
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Şanlıurfa
|Harran
|Koyunluca İlkokulu
|1
|78
|77,88867
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Şanlıurfa
|Harran
|Küplüce İlkokulu
|1
|78
|77,95682
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Şanlıurfa
|Harran
|Yenidoğan İmam Hatip Ortaokulu
|1
|78
|77,95344
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Şanlıurfa
|Hilvan
|Hilvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|1
|78
|78,12443
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Şanlıurfa
|Hilvan
|Hilvan Ortaokulu
|1
|78
|78,16767
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Şanlıurfa
|Hilvan
|Hilvan Şair Nabi Anadolu Lisesi
|1
|78
|78,03177
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Şanlıurfa
|Hilvan
|Mustafa Kemal İlkokulu
|1
|78
|78,45060
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Şanlıurfa
|Hilvan
|Mustafa Kemal Ortaokulu
|1
|78
|78,29204
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Şanlıurfa
|Hilvan
|Şehit Halit ŞILTAK İlkokulu
|1
|78
|78,18142
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Şanlıurfa
|Karaköprü
|İsmail-Nazif Bayraktar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|1
|79
|79,01194
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Şanlıurfa
|Karaköprü
|Molla Gürani Ortaokulu
|1
|79
|78,99950
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Şanlıurfa
|Karaköprü
|Zeytin Dalı Anadolu Lisesi
|1
|79
|79,01715
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Şanlıurfa
|Siverek
|Çevirme İmam Hatip Ortaokulu
|1
|78
|78,31357
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Şanlıurfa
|Siverek
|Çıkrık Şehit Orhan İrkarlı Ortaokulu
|1
|78
|78,09307
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Şanlıurfa
|Siverek
|Dumlupınar Ortaokulu
|1
|79
|78,68344
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Şanlıurfa
|Siverek
|İsmet Paşa Ortaokulu
|1
|79
|78,51052
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Şanlıurfa
|Siverek
|Karacadağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|1
|78
|78,27859
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Şanlıurfa
|Siverek
|Mustafa Kemal Anadolu Lisesi
|1
|78
|78,16087
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Şanlıurfa
|Siverek
|Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Ortaokulu
|1
|78
|78,40368
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Şanlıurfa
|Siverek
|Siverek Rehberlik Ve Araştırma Merkezi
|1
|78
|77,98688
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Şanlıurfa
|Siverek
|Şehit Cuma İbiş Ortaokulu
|1
|78
|78,41495
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Şanlıurfa
|Siverek
|Şehit Ali Öztürk Anadolu Lisesi
|1
|78
|78,25552
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Şanlıurfa
|Siverek
|Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesi
|1
|78
|78,34749
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Şanlıurfa
|Siverek
|Şehit Suat Aloğlu Ortaokulu
|1
|78
|78,43254
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Şanlıurfa
|Siverek
|Vakıf İlkokulu
|1
|78
|78,40517
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Şanlıurfa
|Suruç
|Ağırtaş Ortaokulu
|1
|78
|77,96392
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Şanlıurfa
|Suruç
|Aybastı Ortaokulu
|1
|78
|77,98251
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Şanlıurfa
|Suruç
|Bilgi Ortaokulu
|1
|78
|78,02649
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Şanlıurfa
|Suruç
|Hürriyet İlkokulu
|1
|78
|78,16109
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Şanlıurfa
|Suruç
|Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu
|1
|78
|78,03136
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Şanlıurfa
|Suruç
|Suruç GAP Anadolu Lisesi
|1
|78
|77,97989
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Şanlıurfa
|Suruç
|Suruç İMKB Ortaokulu
|1
|78
|77,88942
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Şanlıurfa
|Suruç
|Vali Ziya Çoker Ortaokulu
|1
|78
|77,97676
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Şanlıurfa
|Viranşehir
|Atatürk Ortaokulu
|1
|79
|78,87008
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Şanlıurfa
|Viranşehir
|Dikmeler Ortaokulu
|1
|78
|78,19119
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Şanlıurfa
|Viranşehir
|Eyyüpnebi İmam Hatip Ortaokulu
|1
|78
|78,07463
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Şanlıurfa
|Viranşehir
|Göl Ortaokulu
|1
|78
|78,36219
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Şanlıurfa
|Viranşehir
|Halime Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|1
|78
|77,97928
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Şanlıurfa
|Viranşehir
|Hürriyet Ortaokulu
|1
|78
|78,12644
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Şanlıurfa
|Viranşehir
|İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|1
|78
|78,06380
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Şanlıurfa
|Viranşehir
|Necip Fazıl KISAKÜREK Ortaokulu
|1
|78
|78,02013
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Şanlıurfa
|Viranşehir
|Şehit Casım Yılmaz Anadolu Lisesi
|1
|78
|78,08545
|2
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Şanlıurfa
|Viranşehir
|Viranşehir Rehberlik Ve Araştırma Merkezi
|1
|78
|77,96944
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Şanlıurfa
|Viranşehir
|Viranşehir Yunus Emre Anadolu Lisesi
|1
|78
|78,09022
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Şanlıurfa
|Viranşehir
|Yeşilalıç İlkokulu
|1
|78
|78,04736
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Şanlıurfa
|Viranşehir
|Yukarı Sarpın Ortaokulu
|1
|78
|78,02007
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Şırnak
|Cizre
|Cezeri Anadolu Lisesi
|1
|78
|78,07928
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Şırnak
|Cizre
|Cizre İmam Hatip Ortaokulu
|1
|78
|78,19726
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Şırnak
|Cizre
|Cizre Rehberlik ve Araştırma Merkezi
|1
|78
|77,90863
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Şırnak
|Cizre
|Cizre Spor Lisesi
|1
|78
|78,11241
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Şırnak
|Cizre
|Nuh Nebi İlkokulu
|1
|79
|79,32436
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Şırnak
|Cizre
|Prof. Dr. Fuat Sezgin İmam Hatip Ortaokulu
|1
|78
|78,24797
|2
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Şırnak
|Cizre
|Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulu
|1
|78
|78,23651
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Şırnak
|Cizre
|Yunus Emre Anadolu Lisesi
|1
|78
|78,39998
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Şırnak
|İdil
|İdil Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|1
|78
|77,96709
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Şırnak
|İdil
|Özen Ortaokulu
|1
|78
|77,95644
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Şırnak
|İdil
|Şehit Astsubay Esma Çevik İlkokulu
|1
|78
|78,40859
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Şırnak
|Merkez
|Kumçatı Şehit Mehmet İnal Ortaokulu
|1
|79
|78,91387
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Şırnak
|Merkez
|Şırnak Rehberlik ve Araştırma Merkezi
|1
|78
|77,88599
|2
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Şırnak
|Silopi
|Dicle Ortaokulu
|1
|78
|78,26501
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Şırnak
|Silopi
|İpekyolu Ortaokulu
|1
|78
|78,08443
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Şırnak
|Silopi
|İstiklal İlkokulu
|1
|78
|77,97463
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Şırnak
|Silopi
|Park Elektrik Çok Programlı Anadolu Lisesi
|1
|78
|77,91652
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Şırnak
|Silopi
|Süleyman Demirel İlkokulu
|1
|78
|78,16344
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Şırnak
|Silopi
|Şehit Cengiz Tatar Anadolu İmam Hatip Lisesi
|1
|78
|77,97126
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Şırnak
|Silopi
|Yenişehir Ortaokulu
|1
|78
|77,98151
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Şırnak
|Silopi
|Yunus Emre İlkokulu
|1
|78
|78,18719
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Tekirdağ
|Çerkezköy
|Kızılpınar Belediyesi Çok Programlı Anadolu Lisesi
|1
|79
|78,93332
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Tekirdağ
|Çerkezköy
|Kızılpınar İlkokulu
|1
|79
|79,35019
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Tekirdağ
|Çerkezköy
|Şehit Mustafa Baykuş İlkokulu
|1
|79
|79,08107
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Tekirdağ
|Çerkezköy
|Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulu
|1
|79
|79,04386
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Tekirdağ
|Çerkezköy
|Veliköy Belediyesi Ortaokulu
|1
|79
|79,02223
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Tekirdağ
|Çerkezköy
|Veliköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|1
|79
|78,87910
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Tekirdağ
|Çerkezköy
|Yunus Emre İlkokulu
|1
|79
|79,35457
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Tekirdağ
|Çorlu
|Cezzar Mustafa Ersin Ortaokulu
|1
|80
|79,61496
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Tekirdağ
|Çorlu
|Mustafa Kemal Ortaokulu
|1
|79
|79,04941
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Tekirdağ
|Çorlu
|Unilever-İş İlkokulu
|1
|80
|79,97822
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Tekirdağ
|Ergene
|Ergene Anadolu İmam Hatip Lisesi
|1
|79
|78,97119
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Tekirdağ
|Ergene
|Ergene İlkokulu
|1
|79
|79,43763
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Tekirdağ
|Hayrabolu
|Ergün Korkmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|1
|79
|78,86730
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Tekirdağ
|Kapaklı
|Kapaklı İmam Hatip Ortaokulu
|1
|79
|78,95202
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Tekirdağ
|Kapaklı
|Şehit Kadir Dadaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|1
|79
|78,85824
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Tekirdağ
|Marmara Ereğlisi
|15 Temmuz Şehitleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|1
|79
|79,28486
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Tekirdağ
|Marmara Ereğlisi
|75.Yıl Cumhuriyet Ortaokulu
|1
|80
|79,51889
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Tekirdağ
|Muratlı
|Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet İlkokulu
|1
|79
|79,48697
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Tekirdağ
|Saray
|Mehmet Uygun İlkokulu
|1
|79
|79,14052
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Tekirdağ
|Şarköy
|Şehit Öğretmen Neşe Alten İlkokulu
|1
|82
|82,34324
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Tokat
|Erbaa
|Erbaa Anadolu İmam Hatip Lisesi
|1
|79
|78,76114
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Tokat
|Erbaa
|Erbaa Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe
|1
|78
|78,46423
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Tokat
|Erbaa
|Erek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|1
|78
|78,24037
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Tokat
|Reşadiye
|Reşadiye İmam Hatip Ortaokulu
|1
|79
|78,74954
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Tokat
|Turhal
|Akşemseddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|1
|78
|78,29615
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Tokat
|Turhal
|Alparslan Ortaokulu
|1
|79
|78,77843
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Tokat
|Turhal
|Atatürk Ortaokulu
|1
|79
|78,56863
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Tokat
|Turhal
|Cumhuriyet Anadolu Lisesi
|1
|79
|78,78097
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Tokat
|Turhal
|Kazım Karabekir İlkokulu
|1
|79
|78,58648
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Tokat
|Turhal
|Şehit Ahmet Atilla Güneş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|1
|78
|78,10785
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Tokat
|Turhal
|TOKİ Şehit Üsteğmen Çetin Aylar İlkokulu
|1
|79
|78,51837
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Tokat
|Turhal
|Turhal İmam Hatip Ortaokulu
|1
|79
|78,66327
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Tokat
|Turhal
|Yeşilırmak Anadolu Lisesi
|1
|83
|83,23868
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Tokat
|Zile
|Alparslan Ortaokulu
|1
|78
|78,41035
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Tokat
|Zile
|Fevzi Çakmak Ortaokulu
|1
|79
|78,51291
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Tokat
|Zile
|Melik Gazi İlkokulu
|1
|79
|78,81027
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Tokat
|Zile
|Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|1
|78
|78,03948
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Tokat
|Zile
|Şehit Emre As İmam Hatip Ortaokulu
|1
|78
|78,23263
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Tokat
|Zile
|Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sakarya Anadolu Lisesi
|1
|78
|78,04061
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Trabzon
|Akçaabat
|17 Şubat Anadolu Lisesi
|1
|79
|79,02085
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Trabzon
|Araklı
|Araklı Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi
|1
|79
|79,11951
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Trabzon
|Arsin
|Arsin Anadolu Lisesi
|1
|79
|78,92272
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Trabzon
|Çarşıbaşı
|İsmail Çavuş İmam-Hatip Ortaokulu
|1
|79
|78,67613
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Trabzon
|Çaykara
|Çaykara Anadolu Lisesi
|1
|79
|78,86563
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Trabzon
|Hayrat
|İMKB Yatılı Bölge Ortaokulu
|1
|79
|78,97864
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Trabzon
|Of
|Ali Yeşilyurt İmam Hatip Ortaokulu
|1
|79
|78,85152
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Trabzon
|Tonya
|Tonya Anadolu İmam Hatip Lisesi
|1
|79
|78,86061
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Van
|Bahçesaray
|Bahçesaray Ortaokulu
|1
|78
|78,24839
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Van
|Bahçesaray
|Bahçesaray Yatılı Bölge Ortaokulu
|1
|78
|77,91745
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Van
|Başkale
|Ayyıldız Ortaokulu
|1
|78
|77,89649
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Van
|Başkale
|Başkale Anadolu Lisesi
|1
|79
|79,05321
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Van
|Başkale
|Başkale Aşağı Çaldıran Anadolu Lisesi
|1
|78
|77,87626
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Van
|Başkale
|Başkale Borsa İstanbul Çok Programlı Anadolu Lisesi
|1
|78
|77,93204
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Van
|Başkale
|Oğulveren Ortaokulu
|1
|78
|77,92610
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Van
|Çaldıran
|Altıyol Ortaokulu
|1
|78
|77,89852
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Van
|Çaldıran
|Atatürk İlkokulu
|1
|78
|77,92793
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Van
|Çaldıran
|Çaldıran Anadolu Lisesi
|1
|78
|77,92999
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Van
|Çaldıran
|Çaldıran Ortaokulu
|1
|78
|78,07609
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Van
|Çaldıran
|Çaldıran Zahide Mehmet Salih Tamince Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|1
|78
|78,06223
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Van
|Çaldıran
|Hafsa Hatun İlkokulu
|1
|78
|78,38683
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Van
|Çaldıran
|Osmanlı Ortaokulu
|1
|78
|77,89806
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Van
|Çaldıran
|Salahane Ortaokulu
|1
|78
|77,91838
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Van
|Çaldıran
|Soğuksu Ortaokulu
|1
|78
|77,89746
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Van
|Çaldıran
|Yukarı Dikme Ortaokulu
|1
|78
|77,89715
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Van
|Çatak
|Atatürk İlkokulu
|1
|78
|78,20946
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Van
|Çatak
|Büyükağaç İmam Hatip Ortaokulu
|1
|78
|77,90251
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Van
|Çatak
|Konalga Hayati Kapukaya Ortaokulu
|1
|78
|77,87344
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Van
|Edremit
|Edremit Anadolu Lisesi
|1
|79
|78,64171
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Van
|Edremit
|Emine Irak Rehberlik ve Araştırma Merkezi
|1
|78
|78,41433
|4
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Van
|Edremit
|Eminpaşa İmam Hatip Ortaokulu
|1
|79
|78,78985
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Van
|Edremit
|Ferit Melen İlkokulu
|1
|79
|78,77857
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Van
|Edremit
|Hilmi Irak Ortaokulu
|1
|79
|78,99869
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Van
|Edremit
|Kadriye Sağdinç Ortaokulu
|1
|79
|78,89053
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Van
|Edremit
|Papatya Anaokulu
|1
|79
|78,78425
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Van
|Erciş
|Atatürk Ortaokulu
|1
|79
|78,53620
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Van
|Erciş
|Beyazıt Ortaokulu
|1
|78
|78,48966
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Van
|Erciş
|Cumhuriyet İlkokulu
|1
|79
|78,92256
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Van
|Erciş
|Cumhuriyet Ortaokulu
|1
|79
|78,71319
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Van
|Erciş
|Çelebibağı ortaokulu
|1
|78
|78,44911
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Van
|Erciş
|Erciş Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|1
|78
|78,20072
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Van
|Erciş
|Mesleki Eğitim Merkezi
|1
|78
|78,26969
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Van
|Erciş
|Selvihan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|1
|78
|78,28354
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Van
|Erciş
|Şehit Abdulkadir Bahçe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|1
|78
|78,32307
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Van
|Erciş
|Şehit Ramazan Keserci İmam Hatip Ortaokulu
|1
|79
|78,69466
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Van
|Erciş
|Tekler Üzümlü Ortaokulu
|1
|78
|78,42763
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Van
|Erciş
|Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu
|1
|79
|78,54938
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Van
|Erciş
|Yatılı Bölge Ortaokulu
|1
|78
|78,37514
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Van
|Erciş
|Ziya Gökalp İlkokulu
|1
|78
|78,48189
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Van
|Gevaş
|Dereağzı Ortaokulu
|1
|79
|78,69405
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Van
|Gevaş
|Güzelkonak Yatılı Bölge Ortaokulu
|1
|78
|78,43742
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Van
|Gevaş
|İzzeddin Şir Anadolu Lisesi
|1
|78
|78,44944
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Van
|Gürpınar
|Güzelsu Borsa İstanbul Yatılı Bölge Ortaokulu
|1
|78
|78,41459
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Van
|İpekyolu
|Ağzıkara Ortaokulu
|1
|79
|78,57228
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Van
|İpekyolu
|Bostaniçi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|1
|78
|78,45781
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Van
|İpekyolu
|Erek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|1
|78
|78,49471
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Van
|İpekyolu
|Erek TOKİ İlkokulu
|1
|79
|79,13367
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Van
|İpekyolu
|Erek TOKİ Ortaokulu
|1
|79
|78,72772
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Van
|İpekyolu
|Mimar Sinan İlkokulu
|1
|79
|78,83400
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Van
|İpekyolu
|Selahattin Ülkümen Ortaokulu
|1
|79
|78,60829
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Van
|İpekyolu
|Sempaş Ortaokulu
|1
|79
|78,81240
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Van
|İpekyolu
|Şehit İbrahim Karaoğlanoğlu İlkokulu
|1
|80
|79,75623
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Van
|İpekyolu
|Şehit Kemal Görgülü Ortaokulu
|1
|79
|79,03655
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Van
|İpekyolu
|Yunus Emre Ortaokulu
|1
|79
|79,00826
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Van
|İpekyolu
|Zaferler İlkokulu
|1
|79
|79,22526
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Van
|Muradiye
|Muradiye Anadolu Lisesi
|1
|78
|78,21349
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Van
|Muradiye
|Nizamettin Aktaş Anadolu Lisesi
|1
|78
|78,08656
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Van
|Özalp
|20 Temmuz Ortaokulu
|1
|78
|78,36779
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Van
|Özalp
|Atatürk Ortaokulu
|1
|78
|78,26733
|2
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Van
|Özalp
|Sağmalı Çok Programlı Anadolu Lisesi
|1
|78
|77,92571
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Van
|Özalp
|Şemsettin Ortaokulu
|1
|78
|78,05776
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Van
|Saray
|Ahmet Nacar Çok Programlı Anadolu Lisesi
|1
|78
|77,88754
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Van
|Saray
|Atatürk Ortaokulu
|1
|78
|77,91764
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Van
|Saray
|Kazımpaşa Ortaokulu
|1
|78
|77,94431
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Van
|Saray
|Kepir Ortaokulu
|1
|78
|77,90655
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Van
|Saray
|Şehit Piyade Er Vedat Dolançay İmam Hatip Ortaokulu
|1
|78
|77,87394
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Van
|Tuşba
|Hasan Ali Yücel İlkokulu
|1
|79
|78,98330
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Van
|Tuşba
|Hasan Ali Yücel Ortaokulu
|1
|79
|79,05037
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Van
|Tuşba
|İskele Ortaokulu
|1
|79
|78,80514
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Van
|Tuşba
|Şehit Ömer Halisdemir İlkokulu
|1
|79
|78,87784
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Van
|Tuşba
|Turgut Özal Anadolu Lisesi
|1
|79
|78,71681
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Van
|Tuşba
|Vali Haydar Bey Anadolu Lisesi
|1
|79
|78,66401
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Van
|Tuşba
|Van Ahmet Yesevi Borsa İstanbul Ortaokulu
|1
|79
|78,93973
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Van
|Tuşba
|Zeve Ortaokulu
|1
|81
|81,45570
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Yozgat
|Akdağmadeni
|75.Yıl Cumhuriyet İlkokulu
|1
|79
|78,88036
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Yozgat
|Akdağmadeni
|Akdağmadeni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|1
|79
|78,78824
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Yozgat
|Aydıncık
|Şehit Ali Çelik Çok Programlı Anadolu Lisesi
|1
|78
|78,32592
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Yozgat
|Boğazlıyan
|Cemil Çiçek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|1
|79
|79,06497
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Yozgat
|Çekerek
|Çekerek Anadolu İmam Hatip Lisesi
|1
|78
|78,36686
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Yozgat
|Çekerek
|Çekerek Şehit Mehmet Ünver Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|1
|78
|78,44743
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Yozgat
|Kadışehri
|Şehit Adem Canpolat Ortaokulu
|1
|79
|78,56411
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Yozgat
|Merkez
|TOKİ Şehit Adem Cankurtaran Ortaokulu
|1
|79
|79,09665
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Yozgat
|Sarıkaya
|Sarıkaya Mümtaz Gözan Rehberlik Ve Araştırma Merkezi
|1
|79
|78,55075
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Yozgat
|Sarıkaya
|Şehit Cengiz Polat Anadolu İmam Hatip Lisesi
|1
|79
|78,61344
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Yozgat
|Sarıkaya
|Şehit Metin Arslan Ortaokulu
|1
|79
|78,82180
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Yozgat
|Sorgun
|Osman Çavuş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|1
|79
|78,86313
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Yozgat
|Sorgun
|TOKİ Şehit Mustafa Tekgül Anadolu Lisesi
|1
|79
|78,97747
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Yozgat
|Yerköy
|Yerköy Şehit Yücel Yılmaz Rehberlik ve Araştırma Merkezi
|1
|79
|78,88019
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Zonguldak
|Alaplı
|Merkez İlkokulu
|1
|79
|78,98402
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Zonguldak
|Çaycuma
|Çaycuma Nihat Kantarcı Anadolu Lisesi
|1
|78
|78,43127
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Zonguldak
|Çaycuma
|Oktay ve Olcay Yurtbay Anadolu Lisesi
|1
|78
|78,39746
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Zonguldak
|Çaycuma
|Saltukova Çok Programlı Anadolu Lisesi
|1
|79
|78,75128
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Zonguldak
|Devrek
|Devrek Hamidiye Anadolu Lisesi
|1
|79
|78,80313
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Zonguldak
|Devrek
|İstiklal İlkokulu
|1
|79
|78,88486
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Zonguldak
|Ereğli
|Atatürk Ortaokulu
|1
|79
|78,95815
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Zonguldak
|Ereğli
|Cumhuriyet Ortaokulu
|1
|79
|78,89596
|2
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Zonguldak
|Ereğli
|Ereğli İMKB Atatürk Anadolu Lisesi
|1
|79
|78,69307
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Zonguldak
|Ereğli
|Ereğli Lisesi
|1
|78
|78,46932
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Zonguldak
|Ereğli
|Gülüç İbrahim İzmirli Anadolu Lisesi
|1
|79
|78,60251
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Zonguldak
|Ereğli
|Kepez İzmirlioğulları Ortaokulu
|1
|79
|78,82545
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Zonguldak
|Ereğli
|Kışla Mahmut Likoğlu Ortaokulu
|1
|79
|78,82305
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Zonguldak
|Ereğli
|Mehmet Ali ve Kadri Yılmaz Anadolu Lisesi
|1
|79
|78,76296
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Zonguldak
|Ereğli
|Nurdan ve Ahmet Orhan Oğuz Ortaokulu
|1
|79
|79,16984
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Zonguldak
|Ereğli
|Turgut Reis Ortaokulu
|1
|79
|79,25805
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Zonguldak
|Ereğli
|Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|1
|79
|78,60678
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Zonguldak
|Gökçebey
|Gökçebey Cumhuriyet Anadolu Lisesi
|1
|79
|78,86918
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Zonguldak
|Kilimli
|Işıkveren Ortaokulu
|1
|80
|80,18757
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Zonguldak
|Kilimli
|İsmet İnönü İlkokulu
|1
|78
|78,39509
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Zonguldak
|Kilimli
|Kilimli Anaokulu
|1
|78
|78,40840
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Zonguldak
|Kozlu
|Kozlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|1
|79
|78,65179
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Zonguldak
|Merkez
|Bahçelievler İlkokulu
|1
|78
|78,18464
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Zonguldak
|Merkez
|Başöğretmen Atatürk Anadolu Lisesi
|1
|78
|78,43507
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Zonguldak
|Merkez
|Dr.Derviş Nihat Arkat İlkokulu
|1
|79
|78,95790
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Zonguldak
|Merkez
|Erdemir Anadolu Lisesi
|1
|78
|78,23697
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Zonguldak
|Merkez
|Fener Anadolu Lisesi
|1
|78
|77,99656
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Zonguldak
|Merkez
|Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu
|1
|79
|78,75918
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Zonguldak
|Merkez
|Gazi Ortaokulu
|1
|79
|79,01802
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Zonguldak
|Merkez
|İbrahim Fikri Anıl Ortaokulu
|1
|79
|78,68933
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Zonguldak
|Merkez
|Karaelmas Ortaokulu
|1
|78
|78,49815
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Zonguldak
|Merkez
|Mesleki Eğitim Merkezi
|1
|78
|77,87774
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Zonguldak
|Merkez
|Mimar Sinan İlkokulu
|1
|79
|78,57788
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Zonguldak
|Merkez
|Mimar Sinan Ortaokulu
|1
|78
|78,32229
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Zonguldak
|Merkez
|Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|1
|78
|78,27554
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Zonguldak
|Merkez
|Yayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|1
|78
|77,95935
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Zonguldak
|Merkez
|Yayla Ortaokulu
|1
|78
|78,34072
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Zonguldak
|Merkez
|Zonguldak İlkokulu
|1
|79
|79,02478
|1
|Rehberlik
|2020-Haziran
|Zonguldak
|Merkez
|Zonguldak Rehberlik ve Araştırma Merkezi
|1
|80
|79,91993
|1