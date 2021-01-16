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Rehberlik Öğretmenliği 2021 Atama Puanları (Taban-Mülakat Puanları)

MEB tarafından yayınlanan atama sonuçlarına göre 2020 Rehberlik Öğretmenliği atama puanlarını sizler için yayına hazırladık. Rehberlik Öğretmenliği 2021 Atama Puanları (Taban-Mülakat Puanları)

Rehberlik Öğretmenliği 2021 Atama Puanları (Taban-Mülakat Puanları)
16 Ocak 2021 Cumartesi 20:33

Rehberlik Öğretmenliği atama puanları için tek yapmanız gereken aşağıda yer alan listeden istediğiniz öğretmenlik bölümüne bakmak. Eğer aradığınız bölümü aşağıdaki listede bulamıyorsanız arama butonunu kullanarak ulaşmak istediğiniz bilgiye ulaşabilirsiniz.

Öğretmenlik Ataması Sonucu Oluşan Alan Bazlı Taban Puanlar (Son 5 Yıl)

Öğretmenlik Ataması Sonucu Oluşan Alan Bazlı Taban Puanlar (Son 5 Yıl)
Alan Atama Yılı Taban Sözlü Sınav Puan Taban Kpss Puanı Atama Sayısı
Rehberlik 2020-Haziran 78 77,87273 1.373
Rehberlik 2020-Ocak 79 79,05386 1.257
Rehberlik 2019-Ağustos 79 79,42048 1.120
Rehberlik 2018-Temmuz 80,00 79,77604 922
Rehberlik 2017-Temmuz 82,00 77,38297 707

2020 Haziran Sözleşmeli Öğretmenlik Ataması Sonucu Oluşan Kurum Bazlı Taban Puanlar

2020 Haziran Sözleşmeli Öğretmenlik Ataması Sonucu Oluşan
Kurum Bazlı Taban Puanlar
Alan Adı Atama Yılı İl Adı İlçe Adı Kurum Adı Atama Öncelik Sözlü Sınav Puanı Kpss Puanı Atama Sayısı
Rehberlik 2020-Haziran Adıyaman Kahta Bağbaşı Ortaokulu 1 79 79,45757 1
Rehberlik 2020-Haziran Adıyaman Kahta Kahta Rehberlik ve Araştırma Merkezi 1 79 79,18258 1
Rehberlik 2020-Haziran Adıyaman Sincik Sincik İnlice İmam Hatip Ortaokulu 1 79 79,05695 1
Rehberlik 2020-Haziran Afyonkarahisar Başmakçı Atatürk Ortaokulu 1 79 79,45946 1
Rehberlik 2020-Haziran Afyonkarahisar Bayat Bayat Yatılı Bölge Ortaokulu 1 79 78,91238 1
Rehberlik 2020-Haziran Afyonkarahisar Bolvadin Bolvadin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 79 78,95672 1
Rehberlik 2020-Haziran Afyonkarahisar Çay Çay İmam Hatip Ortaokulu 1 79 79,15359 1
Rehberlik 2020-Haziran Afyonkarahisar Çay Çay Şehit Ahmet Şahin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 79 78,83615 1
Rehberlik 2020-Haziran Afyonkarahisar Dinar Sermaye Piyasası Kurulu Yatılı Bölge Ortaokulu 1 79 79,18396 1
Rehberlik 2020-Haziran Afyonkarahisar Dinar Tatarlı Cumhuriyet Ortaokulu 1 79 78,91854 1
Rehberlik 2020-Haziran Afyonkarahisar Emirdağ Emirdağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 79 78,73104 1
Rehberlik 2020-Haziran Afyonkarahisar Emirdağ Emirdağ Mustafa Çekiç Ortaokulu 1 79 79,28827 1
Rehberlik 2020-Haziran Afyonkarahisar Hocalar Hocalar Şehit Ahmet Sarıdaş Yatılı Bölge Ortaokulu 1 79 79,04061 1
Rehberlik 2020-Haziran Afyonkarahisar İhsaniye Döğer Fatih Ortaokulu 1 79 78,90584 1
Rehberlik 2020-Haziran Afyonkarahisar İscehisar Faruk Öksüz Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 79 79,35758 1
Rehberlik 2020-Haziran Afyonkarahisar Merkez Afyonkarahisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 79 78,99131 1
Rehberlik 2020-Haziran Afyonkarahisar Merkez Afyonkarahisar TOBB Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 83 83,07865 1
Rehberlik 2020-Haziran Afyonkarahisar Merkez Afyonkarahisar Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 79 79,01895 1
Rehberlik 2020-Haziran Afyonkarahisar Merkez Ali Çağlar Anadolu Lisesi 1 81 80,89111 1
Rehberlik 2020-Haziran Afyonkarahisar Merkez Atatürk Anadolu Lisesi 1 79 79,08004 1
Rehberlik 2020-Haziran Afyonkarahisar Merkez Atatürk İlkokulu 1 79 79,23197 1
Rehberlik 2020-Haziran Afyonkarahisar Merkez Çıkrık Öğretmen Hamza Kesman Ortaokulu 1 79 79,10701 1
Rehberlik 2020-Haziran Afyonkarahisar Merkez Hoca Ahmet Yesevi Ortaokulu 1 79 79,31434 1
Rehberlik 2020-Haziran Afyonkarahisar Merkez Işıklar Şeker Ortaokulu 1 79 79,04356 1
Rehberlik 2020-Haziran Afyonkarahisar Merkez İbrahim Evren Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 79 78,96965 1
Rehberlik 2020-Haziran Afyonkarahisar Merkez Kadınana İmam Hatip Ortaokulu 1 79 79,32315 1
Rehberlik 2020-Haziran Afyonkarahisar Merkez Kocatepe Anadolu Lisesi 1 79 79,10998 1
Rehberlik 2020-Haziran Afyonkarahisar Merkez Neriman-İbrahim Küçükkurt Ortaokulu 1 79 79,12381 1
Rehberlik 2020-Haziran Afyonkarahisar Merkez Osmangazi Anadolu Lisesi 1 79 79,08618 1
Rehberlik 2020-Haziran Afyonkarahisar Merkez Selçuklu İlkokulu 1 80 80,13229 1
Rehberlik 2020-Haziran Afyonkarahisar Merkez Şemsettin Karahisari Ortaokulu 1 79 79,46756 1
Rehberlik 2020-Haziran Afyonkarahisar Sandıklı Sandıklı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 79 79,17640 1
Rehberlik 2020-Haziran Afyonkarahisar Şuhut Şuhut Zafer Anadolu Lisesi 1 79 79,27087 1
Rehberlik 2020-Haziran Ağrı Diyadin Hüseyin Öner İlkokulu 1 78 77,95837 1
Rehberlik 2020-Haziran Ağrı Diyadin Mehmet Melik Özmen Ortaokulu 1 78 77,99282 1
Rehberlik 2020-Haziran Ağrı Doğubayazıt Atatürk İlkokulu 1 79 78,68281 1
Rehberlik 2020-Haziran Ağrı Doğubayazıt Cemile Yassuboğa İlkokulu 1 79 78,66634 1
Rehberlik 2020-Haziran Ağrı Doğubayazıt Hüsnü M.Özyeğin İlkokulu 1 78 78,44166 1
Rehberlik 2020-Haziran Ağrı Doğubayazıt Nuhun Gemisi Ortaokulu 1 78 78,29451 1
Rehberlik 2020-Haziran Ağrı Eleşkirt Eleşkirt İmam Hatip Ortaokulu 1 78 78,08288 1
Rehberlik 2020-Haziran Ağrı Eleşkirt Eleşkirt Ortaokulu 1 78 78,27921 1
Rehberlik 2020-Haziran Ağrı Hamur Başsavcı İhsan Eroğul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 78 78,19628 1
Rehberlik 2020-Haziran Ağrı Merkez 15 Nisan İlkokulu 1 79 78,84982 1
Rehberlik 2020-Haziran Ağrı Merkez 75.Yıl Ortaokulu 1 79 79,01813 1
Rehberlik 2020-Haziran Ağrı Merkez Ağrı Rehberlik ve Araştırma Merkezi 1 78 78,10673 1
Rehberlik 2020-Haziran Ağrı Merkez Naci Gökçe Anadolu Lisesi 1 79 78,80864 1
Rehberlik 2020-Haziran Ağrı Merkez Selçuk Ortaokulu 1 78 78,47967 1
Rehberlik 2020-Haziran Ağrı Merkez Semerkant Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 79 78,74845 1
Rehberlik 2020-Haziran Ağrı Merkez Şehit Er Vefa Çelik Ortaokulu 1 79 78,75625 1
Rehberlik 2020-Haziran Ağrı Patnos Cengiz Çıkrık Ortaokulu 1 78 78,42166 1
Rehberlik 2020-Haziran Ağrı Patnos Cumhuriyet Ortaokulu 1 78 78,29947 1
Rehberlik 2020-Haziran Ağrı Patnos Ergençli Ortaokulu 1 78 78,29409 1
Rehberlik 2020-Haziran Ağrı Patnos Kiptaş Ortaokulu 1 78 78,48109 1
Rehberlik 2020-Haziran Ağrı Patnos Patnos Anadolu Lisesi 1 78 78,37386 1
Rehberlik 2020-Haziran Ağrı Patnos Patnos Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 78 78,14618 1
Rehberlik 2020-Haziran Ağrı Patnos Patnos Rehberlik ve Araştırma Merkezi 1 78 77,95102 1
Rehberlik 2020-Haziran Ağrı Patnos Prof. Dr. Fuat Sezgin Anadolu Lisesi 1 78 78,21991 1
Rehberlik 2020-Haziran Ağrı Taşlıçay Atatürk Ortaokulu 1 78 78,08008 1
Rehberlik 2020-Haziran Ağrı Taşlıçay Selahaddin Eyyubi Ortaokulu 1 78 78,03294 1
Rehberlik 2020-Haziran Ağrı Taşlıçay Yavuz Selim Ortaokulu 1 79 78,59994 1
Rehberlik 2020-Haziran Ağrı Tutak Çırpılı Ortaokulu 1 78 77,96929 1
Rehberlik 2020-Haziran Ağrı Tutak Sultan Alparslan Ortaokulu 1 78 77,99985 1
Rehberlik 2020-Haziran Ağrı Tutak Tutak Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 78 77,97627 1
Rehberlik 2020-Haziran Aksaray Eskil Şehit Recep Bozdağ Ortaokulu 1 79 78,62253 1
Rehberlik 2020-Haziran Aksaray Gülağaç Gülpınar Namık Kemal Ortaokulu 1 79 78,76769 1
Rehberlik 2020-Haziran Aksaray Merkez 15 Temmuz Ortaokulu 1 80 80,45589 1
Rehberlik 2020-Haziran Aksaray Merkez 75. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 78 78,34623 1
Rehberlik 2020-Haziran Aksaray Merkez Aksaray Merkez Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 79 78,57257 1
Rehberlik 2020-Haziran Aksaray Merkez Aksaray Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 78 78,37709 1
Rehberlik 2020-Haziran Aksaray Merkez Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu 1 79 78,76770 1
Rehberlik 2020-Haziran Aksaray Merkez Hacı Cumali Uğur Ortaokulu 1 79 79,13777 1
Rehberlik 2020-Haziran Aksaray Merkez Hacı Ömer Usluer Özel Eğitim Meslek Okulu 1 79 78,75546 1
Rehberlik 2020-Haziran Aksaray Merkez Hüseyin Cahit Korkmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 78 78,37714 1
Rehberlik 2020-Haziran Aksaray Merkez Kanber Demir Anadolu Lisesi 1 80 79,74633 1
Rehberlik 2020-Haziran Aksaray Merkez Mehmetçik Ortaokulu 1 79 78,80244 1
Rehberlik 2020-Haziran Aksaray Merkez Merkez Taptuk Emre Ortaokulu 1 79 78,89587 1
Rehberlik 2020-Haziran Aksaray Merkez Taşpınar Şehit Yücel Demirtaş Ortaokulu 1 79 79,06168 1
Rehberlik 2020-Haziran Aksaray Merkez TOKİ Akşemsettin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 79 78,79753 1
Rehberlik 2020-Haziran Aksaray Merkez Topakkaya Şehit Erdal Akbulut Ortaokulu 1 79 78,78349 1
Rehberlik 2020-Haziran Aksaray Merkez Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ortaokulu 1 79 78,77907 1
Rehberlik 2020-Haziran Aksaray Merkez Yusuf Hakîkî Baba Ortaokulu 1 79 78,83943 1
Rehberlik 2020-Haziran Aksaray Sultanhanı I. Alaaddin Keykubat Anadolu Lisesi 1 78 78,49885 1
Rehberlik 2020-Haziran Aksaray Sultanhanı Sultanhanı İmam-Hatip Ortaokulu 1 79 78,94911 1
Rehberlik 2020-Haziran Amasya Gümüşhacıköy Mehmet Paşa Ortaokulu 1 79 78,96824 1
Rehberlik 2020-Haziran Amasya Merkez Aydınca Şehit Şaban Gökçe Ortaokulu 1 79 78,92941 1
Rehberlik 2020-Haziran Amasya Merkez Gökhöyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 79 79,03548 1
Rehberlik 2020-Haziran Amasya Merzifon Gazi Ortaokulu 1 79 79,49862 1
Rehberlik 2020-Haziran Amasya Suluova Şehit Aydın Korkmaz Ortaokulu 1 79 79,27138 1
Rehberlik 2020-Haziran Amasya Taşova Cumhuriyet Ortaokulu 1 79 78,81566 1
Rehberlik 2020-Haziran Amasya Taşova Şehit Adem Sezgin Yatılı Bölge Ortaokulu 1 79 78,98322 1
Rehberlik 2020-Haziran Ardahan Merkez Ardahan Halitpaşa Anadolu Lisesi 1 78 78,45106 1
Rehberlik 2020-Haziran Ardahan Merkez Kazım Karabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 78 78,44873 1
Rehberlik 2020-Haziran Artvin Ardanuç Ardanuç Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 78 78,36220 1
Rehberlik 2020-Haziran Artvin Ardanuç İskender Paşa Çok Programlı Anadolu Lisesi 1 78 78,29731 1
Rehberlik 2020-Haziran Artvin Arhavi Nurettin Çarmıklı Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 79 78,74416 1
Rehberlik 2020-Haziran Artvin Borçka Şehit Savaş Gedik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 79 78,50950 1
Rehberlik 2020-Haziran Artvin Hopa Hopa Nuri Vatan Anadolu Lisesi 1 79 78,70224 1
Rehberlik 2020-Haziran Artvin Merkez Karadeniz Bakır İlkokulu 1 79 78,88490 1
Rehberlik 2020-Haziran Artvin Şavşat Atatürk İlkokulu 1 78 78,47281 1
Rehberlik 2020-Haziran Artvin Yusufeli Halitpaşa İlkokulu 1 79 78,55826 1
Rehberlik 2020-Haziran Artvin Yusufeli Şehit Dursun Acar Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 78 78,35615 1
Rehberlik 2020-Haziran Bartın Merkez Bartın Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 79 78,99377 1
Rehberlik 2020-Haziran Bartın Merkez Bartın Lisesi 1 78 78,49663 1
Rehberlik 2020-Haziran Bartın Merkez Bartın Merkez İmam Hatip Ortaokulu 1 79 78,84564 1
Rehberlik 2020-Haziran Bartın Merkez İnönü İlkokulu 1 79 78,80674 1
Rehberlik 2020-Haziran Bartın Merkez Kocareis İmam Hatip Ortaokulu 1 79 78,50527 1
Rehberlik 2020-Haziran Bartın Merkez Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 79 78,62389 1
Rehberlik 2020-Haziran Bartın Merkez TOKİ Ortaokulu 1 79 78,69481 1
Rehberlik 2020-Haziran Batman Kozluk Atatürk İlkokulu 1 78 78,44649 1
Rehberlik 2020-Haziran Batman Kozluk Farabi Ortaokulu 1 79 78,65626 1
Rehberlik 2020-Haziran Batman Merkez 16 Mayıs Ortaokulu 1 79 78,65593 1
Rehberlik 2020-Haziran Batman Merkez Aydınkonak Ortaokulu 1 79 79,02572 1
Rehberlik 2020-Haziran Batman Merkez Cumhuriyet İlkokulu 1 79 78,82361 1
Rehberlik 2020-Haziran Batman Merkez Cumhuriyet Ortaokulu 1 79 78,80003 1
Rehberlik 2020-Haziran Batman Merkez Gap İlkokulu 1 79 79,02494 1
Rehberlik 2020-Haziran Batman Merkez İMKB Pazaryeri Ortaokulu 1 79 78,84464 1
Rehberlik 2020-Haziran Batman Merkez İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Ortaokulu 1 79 78,74282 1
Rehberlik 2020-Haziran Batman Merkez Metin Bostancıoğlu İlkokulu 1 79 78,73247 1
Rehberlik 2020-Haziran Batman Merkez Petrol İlkokulu 1 79 79,06811 1
Rehberlik 2020-Haziran Batman Merkez Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 79 78,90700 1
Rehberlik 2020-Haziran Batman Merkez Prof. Dr. Fuat Sezgin Anadolu Lisesi 1 79 78,86361 1
Rehberlik 2020-Haziran Batman Merkez Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 79 78,61981 1
Rehberlik 2020-Haziran Batman Merkez Raman Anadolu Lisesi 1 79 78,93857 1
Rehberlik 2020-Haziran Batman Merkez Selçuklu Ortaokulu 1 79 78,66083 1
Rehberlik 2020-Haziran Batman Merkez Şehit Öğretmenler Ortaokulu 1 79 78,68166 1
Rehberlik 2020-Haziran Batman Merkez Tüpraş Ortaokulu 1 79 78,92898 1
Rehberlik 2020-Haziran Batman Merkez Yavuz Selim Ortaokulu 1 79 78,69849 1
Rehberlik 2020-Haziran Batman Merkez Ziya Gökalp Ortaokulu 1 79 78,68093 1
Rehberlik 2020-Haziran Batman Sason Karşıyaka Kız Yatılı Bölge Ortaokulu 1 78 78,41741 1
Rehberlik 2020-Haziran Bayburt Merkez Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 78 78,46813 1
Rehberlik 2020-Haziran Bayburt Merkez Bayburt Ortaokulu 1 79 78,68143 1
Rehberlik 2020-Haziran Bayburt Merkez Bayburt Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe 1 79 78,52242 1
Rehberlik 2020-Haziran Bingöl Karlıova Çukurtepe Ortaokulu 1 79 78,54218 1
Rehberlik 2020-Haziran Bingöl Karlıova Kalencik Ortaokulu 1 79 78,86852 1
Rehberlik 2020-Haziran Bingöl Kığı Kiğı Yatılı Bölge Ortaokulu 1 78 77,99371 1
Rehberlik 2020-Haziran Bingöl Solhan Şehit Kaymakam Ersin Ateş Ortaokulu 1 79 78,56403 1
Rehberlik 2020-Haziran Bitlis Ahlat Erzen Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 79 78,69353 1
Rehberlik 2020-Haziran Bitlis Güroymak Günkırı Ortaokulu 1 78 78,28272 1
Rehberlik 2020-Haziran Bitlis Güroymak Güroymak İMKB Anadolu Lisesi 1 78 78,16083 1
Rehberlik 2020-Haziran Bitlis Güroymak Güroymak Ortaokulu 1 78 78,33614 1
Rehberlik 2020-Haziran Bitlis Hizan 75.Yıl İMKB Abidin İnan Gaydalı Kız Yatılı Bölge Ortaokulu 1 78 77,94512 1
Rehberlik 2020-Haziran Bitlis Hizan Yatılı Bölge Ortaokulu 1 78 77,89675 1
Rehberlik 2020-Haziran Bitlis Merkez Bitlis Özel Eğitim Meslek Okulu 1 79 78,51276 1
Rehberlik 2020-Haziran Bitlis Merkez Merkez Yatılı Bölge Ortaokulu 1 78 78,35137 1
Rehberlik 2020-Haziran Bitlis Merkez Ziya Eren Spor Lisesi 1 79 78,54033 1
Rehberlik 2020-Haziran Bitlis Tatvan 75.Yıl İMKB Jnd.Çav.Sedat Köroğlu Yatılı Bölge Ortaokulu 1 79 78,54955 1
Rehberlik 2020-Haziran Bitlis Tatvan Atatürk Anadolu Lisesi 1 79 78,61020 1
Rehberlik 2020-Haziran Bitlis Tatvan Bahçelievler Ortaokulu 1 79 78,68437 1
Rehberlik 2020-Haziran Bitlis Tatvan Saadettin AKA Ortaokulu 1 79 78,89675 1
Rehberlik 2020-Haziran Bitlis Tatvan Selahaddin Eyyubi Ortaokulu 1 79 78,74532 1
Rehberlik 2020-Haziran Bitlis Tatvan Tatvan İMKB İlkokulu 1 79 78,79932 1
Rehberlik 2020-Haziran Bitlis Tatvan Tatvan Rehberlik ve Araştırma Merkezi 1 78 78,37652 1
Rehberlik 2020-Haziran Bitlis Tatvan Uluer İlkokulu 1 79 79,10010 1
Rehberlik 2020-Haziran Bolu Göynük Akşemsettin Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 79 79,46482 1
Rehberlik 2020-Haziran Bolu Merkez Bolu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 79 79,09952 1
Rehberlik 2020-Haziran Çankırı Bayramören Bayramören Nevzat Ayaz Ortaokulu 1 78 78,26307 1
Rehberlik 2020-Haziran Çankırı Çerkeş Çerkeş Anadolu Lisesi 1 79 78,92169 1
Rehberlik 2020-Haziran Çankırı Ilgaz Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 78 78,40546 1
Rehberlik 2020-Haziran Çankırı Ilgaz Ilgaz Emel-Oktay Türkoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 79 78,95374 1
Rehberlik 2020-Haziran Çankırı Ilgaz Ilgaz Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu 1 79 78,82142 1
Rehberlik 2020-Haziran Çankırı Korgun Korgun Çok Programlı Anadolu Lisesi 1 79 78,92913 1
Rehberlik 2020-Haziran Çankırı Kurşunlu Kurşunlu Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 78 78,27265 1
Rehberlik 2020-Haziran Çankırı Kurşunlu Kurşunlu Şehit Aydın Çopur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 78 78,45037 1
Rehberlik 2020-Haziran Çankırı Yapraklı Yapraklı Çok Programlı Anadolu Lisesi 1 79 78,99689 1
Rehberlik 2020-Haziran Çorum İskilip Azmimilli Ortaokulu 1 79 78,74761 1
Rehberlik 2020-Haziran Çorum İskilip İskilip Anadolu Lisesi 1 79 78,75349 1
Rehberlik 2020-Haziran Çorum Kargı Kargı Çok Programlı Anadolu Lisesi 1 78 78,35934 1
Rehberlik 2020-Haziran Çorum Mecitözü Atatürk Ortaokulu 1 78 78,17736 1
Rehberlik 2020-Haziran Çorum Mecitözü Mecitözü Anadolu Lisesi 1 78 77,98676 1
Rehberlik 2020-Haziran Çorum Ortaköy Aşdavul Şehit Mahsuni Türkmen İlkokulu 1 79 78,56018 1
Rehberlik 2020-Haziran Çorum Osmancık Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 1 79 78,86462 1
Rehberlik 2020-Haziran Çorum Osmancık Nenehatun Ortaokulu 1 79 78,82968 1
Rehberlik 2020-Haziran Çorum Osmancık Osmancık İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 79 78,53016 1
Rehberlik 2020-Haziran Çorum Osmancık Osmancık Nenehatun Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe 1 78 78,18751 1
Rehberlik 2020-Haziran Çorum Osmancık Tevfik İleri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 79 78,60125 1
Rehberlik 2020-Haziran Çorum Sungurlu Fatih Ortaokulu 1 79 78,61837 1
Rehberlik 2020-Haziran Çorum Sungurlu Kaledere Şehit Bayram Kesekler Yatılı Bölge Ortaokulu 1 78 78,46029 1
Rehberlik 2020-Haziran Çorum Sungurlu Memiş Bekmezci Ortaokulu 1 79 78,76447 1
Rehberlik 2020-Haziran Çorum Sungurlu Sungurlu Anadolu Lisesi 1 78 78,08130 1
Rehberlik 2020-Haziran Çorum Sungurlu Sungurlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 78 78,14379 1
Rehberlik 2020-Haziran Çorum Sungurlu Yavuz Selim İlkokulu 1 79 78,89123 1
Rehberlik 2020-Haziran Çorum Uğurludağ Uğurludağ Ortaokulu 1 78 78,39907 1
Rehberlik 2020-Haziran Diyarbakır Bağlar Alatosun İlkokulu 1 79 78,69603 1
Rehberlik 2020-Haziran Diyarbakır Bağlar Burhanettin Yıldız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 79 78,67269 1
Rehberlik 2020-Haziran Diyarbakır Bağlar Çelebi Eser Ortaokulu 1 79 79,03780 2
Rehberlik 2020-Haziran Diyarbakır Bağlar Faik Ali Ortaokulu 1 79 78,90155 1
Rehberlik 2020-Haziran Diyarbakır Bağlar Hüseyin Uluğ İlkokulu 1 79 78,94988 1
Rehberlik 2020-Haziran Diyarbakır Bağlar Yiğityolu Dr.İlhan Koçtürk İmam Hatip Ortaokulu 1 79 78,64762 1
Rehberlik 2020-Haziran Diyarbakır Bismil Ahmedi Hani Ortaokulu 1 79 78,56986 1
Rehberlik 2020-Haziran Diyarbakır Bismil Bismil Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 78 78,43981 1
Rehberlik 2020-Haziran Diyarbakır Bismil Fatih Ortaokulu 1 79 78,70390 1
Rehberlik 2020-Haziran Diyarbakır Bismil Mehmetçik Ortaokulu 1 78 78,48410 1
Rehberlik 2020-Haziran Diyarbakır Bismil Yukarısalat Ortaokulu 1 79 78,53848 1
Rehberlik 2020-Haziran Diyarbakır Çermik Atatürk ortaokulu 1 79 79,44525 1
Rehberlik 2020-Haziran Diyarbakır Çermik Çermik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 82 81,94460 1
Rehberlik 2020-Haziran Diyarbakır Çınar Atatürk Ortaokulu 1 79 78,66503 1
Rehberlik 2020-Haziran Diyarbakır Çınar Çınar Fatih Anadolu Lisesi 1 79 78,59736 1
Rehberlik 2020-Haziran Diyarbakır Çınar Çınar Rehberlik ve Araştırma Merkezi 1 78 77,90376 2
Rehberlik 2020-Haziran Diyarbakır Çüngüş Çüngüş Anaokulu 1 78 78,12413 1
Rehberlik 2020-Haziran Diyarbakır Dicle Karagömü Ortaokulu 1 78 78,28684 1
Rehberlik 2020-Haziran Diyarbakır Kayapınar Kayapınar Rehberlik ve Araştırma Merkezi 1 79 78,51782 2
Rehberlik 2020-Haziran Diyarbakır Kayapınar Süleyman ve Muazzez Ersönmez Ortaokulu 1 79 78,94099 1
Rehberlik 2020-Haziran Diyarbakır Kocaköy Çaytepe İlkokulu 1 78 78,49283 1
Rehberlik 2020-Haziran Diyarbakır Kocaköy Kocaköy İmam Hatip Ortaokulu 1 78 78,07354 1
Rehberlik 2020-Haziran Diyarbakır Kulp Atatürk Ortaokulu 1 78 78,15926 1
Rehberlik 2020-Haziran Diyarbakır Kulp Baloğlu Ortaokulu 1 78 77,92658 1
Rehberlik 2020-Haziran Diyarbakır Lice Çeper Şehit Jandarma Er Fevzi Güngör Ortaokulu 1 78 77,98766 1
Rehberlik 2020-Haziran Diyarbakır Lice Demirçelik Ortaokulu 1 78 78,03541 1
Rehberlik 2020-Haziran Diyarbakır Lice Lice Anadolu Lisesi 1 78 78,03329 1
Rehberlik 2020-Haziran Diyarbakır Silvan Gökçetevek Ortaokulu 1 78 78,34574 1
Rehberlik 2020-Haziran Diyarbakır Silvan Silvan Cumhuriyet Anadolu Lisesi 1 78 78,24755 2
Rehberlik 2020-Haziran Diyarbakır Silvan Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 78 78,12613 1
Rehberlik 2020-Haziran Diyarbakır Silvan Silvan Ortaokulu 1 78 78,47644 1
Rehberlik 2020-Haziran Diyarbakır Silvan Tokluca Köyü Turan Koçer Ortaokulu 1 78 78,19167 1
Rehberlik 2020-Haziran Diyarbakır Sur Çarıklı Milli Egemenlik İlkokulu 1 79 78,84153 1
Rehberlik 2020-Haziran Diyarbakır Sur Kartaltepe Çok Programlı Anadolu Lisesi 1 78 78,44128 1
Rehberlik 2020-Haziran Diyarbakır Yenişehir Turgut Özal İlkokulu 1 79 78,90111 1
Rehberlik 2020-Haziran Erzurum Aşkale Aşkale Nenehatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 79 79,13990 1
Rehberlik 2020-Haziran Erzurum Aşkale Erzurum Aşkale İMKB Anadolu Lisesi 1 79 79,18871 1
Rehberlik 2020-Haziran Erzurum Hınıs Hınıs Çok Programlı Anadolu Lisesi 1 78 78,32695 1
Rehberlik 2020-Haziran Erzurum Horasan Fatih Ortaokulu 1 79 78,88997 1
Rehberlik 2020-Haziran Erzurum Horasan Horasan Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 79 78,53776 1
Rehberlik 2020-Haziran Erzurum Horasan Mümtaz Turhan Ortaokulu 1 79 78,70606 1
Rehberlik 2020-Haziran Erzurum Horasan Sultan Alparslan Anadolu Lisesi 1 79 78,99860 1
Rehberlik 2020-Haziran Erzurum Horasan Şehit Mehmet Gök Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 79 78,71281 1
Rehberlik 2020-Haziran Erzurum İspir Ziya Paşa Ortaokulu 1 79 78,63427 1
Rehberlik 2020-Haziran Erzurum Karaçoban Karaçoban Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 78 77,91461 1
Rehberlik 2020-Haziran Erzurum Karaçoban Karaçoban Anadolu Lisesi 1 79 78,60098 1
Rehberlik 2020-Haziran Erzurum Karaçoban Kopal İMKB Ortaokulu 1 78 77,92675 1
Rehberlik 2020-Haziran Erzurum Karayazı Değirmenkaya Ortaokulu 1 78 77,88423 1
Rehberlik 2020-Haziran Erzurum Karayazı Karayazı Çok Programlı Anadolu Lisesi 1 78 78,01783 1
Rehberlik 2020-Haziran Erzurum Karayazı Karayazı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 78 78,09485 1
Rehberlik 2020-Haziran Erzurum Narman Narman Anadolu Lisesi 1 78 78,46299 1
Rehberlik 2020-Haziran Erzurum Oltu Yusuf Ziya Bey Kız Anadolu Lisesi 1 79 78,50793 1
Rehberlik 2020-Haziran Erzurum Olur Olur Anadolu Lisesi 1 78 78,40716 1
Rehberlik 2020-Haziran Erzurum Pasinler Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 79 79,38170 1
Rehberlik 2020-Haziran Erzurum Tekman Tekman Çok Programlı Anadolu Lisesi 1 78 77,98362 1
Rehberlik 2020-Haziran Erzurum Tekman Yatılı Bölge Ortaokulu 1 78 78,35758 1
Rehberlik 2020-Haziran Gaziantep İslahiye 13 Kasım Ortaokulu 1 79 78,96161 1
Rehberlik 2020-Haziran Gaziantep İslahiye Cumhuriyet Ortaokulu 1 78 78,38832 1
Rehberlik 2020-Haziran Gaziantep İslahiye Fevzipaşa Borsa İstanbul Yatılı Bölge Ortaokulu 1 79 78,74997 1
Rehberlik 2020-Haziran Gaziantep İslahiye Islahiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 78 78,36781 1
Rehberlik 2020-Haziran Gaziantep İslahiye Yeşilyurt Yunus Emre İlkokulu 1 78 78,23283 1
Rehberlik 2020-Haziran Gaziantep Nizip Alkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 78 78,29206 1
Rehberlik 2020-Haziran Gaziantep Nizip Enver Mebrure Okan Ortaokulu 1 79 78,66574 1
Rehberlik 2020-Haziran Gaziantep Nizip Hüseyin Yalçın Çapan Anadolu Lisesi 1 79 78,93962 1
Rehberlik 2020-Haziran Gaziantep Nizip Salih Ekmekçi İlkokulu 1 79 78,57886 1
Rehberlik 2020-Haziran Gaziantep Nizip Şehit Üsteğmen Uğur Taşçı İmam Hatip Ortaokulu 1 78 78,41815 1
Rehberlik 2020-Haziran Gaziantep Nurdağı Sakçagözü Ortaokulu 1 78 78,34399 1
Rehberlik 2020-Haziran Gaziantep Nurdağı Şatırhöyük Ortaokulu 1 78 78,19057 1
Rehberlik 2020-Haziran Gaziantep Nurdağı Şehit Astsubay İbrahim Tıraş İlkokulu 1 78 78,20044 1
Rehberlik 2020-Haziran Gaziantep Oğuzeli Ayşe-Burhan Barlas Ortaokulu 1 79 78,74420 1
Rehberlik 2020-Haziran Gaziantep Şahinbey 100.Yıl İlkokulu 1 79 79,03990 1
Rehberlik 2020-Haziran Gaziantep Şahinbey 25 Aralık İlkokulu 1 79 78,95349 1
Rehberlik 2020-Haziran Gaziantep Şahinbey Akdere İlkokulu 1 79 78,54246 1
Rehberlik 2020-Haziran Gaziantep Şahinbey Akkent Anadolu Lisesi 1 79 78,51873 1
Rehberlik 2020-Haziran Gaziantep Şahinbey Akşemseddin Anadolu Lisesi 1 79 78,66589 1
Rehberlik 2020-Haziran Gaziantep Şahinbey Akyol Ortaokulu 1 79 78,73974 1
Rehberlik 2020-Haziran Gaziantep Şahinbey Alparslan İlkokulu 1 78 78,20700 2
Rehberlik 2020-Haziran Gaziantep Şahinbey Barak Ortaokulu 1 78 78,21297 2
Rehberlik 2020-Haziran Gaziantep Şahinbey Barbaros Hayrettinpaşa İlkokulu 1 78 78,20654 2
Rehberlik 2020-Haziran Gaziantep Şahinbey Bedriye-Haluk Özmen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 79 78,52719 1
Rehberlik 2020-Haziran Gaziantep Şahinbey Beştepe İlkokulu 1 79 78,90985 1
Rehberlik 2020-Haziran Gaziantep Şahinbey Can Alevli Ortaokulu 1 79 78,52257 1
Rehberlik 2020-Haziran Gaziantep Şahinbey Emine Ulusoy İlkokulu 1 78 78,45233 1
Rehberlik 2020-Haziran Gaziantep Şahinbey Emire Mustafa Tezel Ortaokulu 1 78 78,07960 1
Rehberlik 2020-Haziran Gaziantep Şahinbey Fehmi Kasapoğlu İlkokulu 1 78 78,45868 1
Rehberlik 2020-Haziran Gaziantep Şahinbey Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ortaokulu 1 79 78,77982 1
Rehberlik 2020-Haziran Gaziantep Şahinbey Hacı Firdevs Konukoğlu İlkokulu 1 79 78,55627 1
Rehberlik 2020-Haziran Gaziantep Şahinbey Hatice Büyükbeşe Ortaokulu 1 79 79,06969 1
Rehberlik 2020-Haziran Gaziantep Şahinbey Hatice Karslıgil İlkokulu 1 78 78,41296 1
Rehberlik 2020-Haziran Gaziantep Şahinbey Haydar Aliyev İlkokulu 1 78 78,39888 1
Rehberlik 2020-Haziran Gaziantep Şahinbey Hayriye Osman Külekçi İlkokulu 1 79 78,51644 1
Rehberlik 2020-Haziran Gaziantep Şahinbey Hürriyet Ortaokulu 1 79 78,86561 1
Rehberlik 2020-Haziran Gaziantep Şahinbey İbni Sina Anaokulu 1 79 78,89658 1
Rehberlik 2020-Haziran Gaziantep Şahinbey İsmet İnönü Ortaokulu 1 79 78,71529 1
Rehberlik 2020-Haziran Gaziantep Şahinbey Kazım Karabekir İlkokulu 1 79 78,53978 1
Rehberlik 2020-Haziran Gaziantep Şahinbey Kocatepe Ortaokulu 1 79 78,53400 1
Rehberlik 2020-Haziran Gaziantep Şahinbey Kozanlı Anadolu Lisesi 1 79 78,67226 1
Rehberlik 2020-Haziran Gaziantep Şahinbey Latife Özmimar İlkokulu 1 78 78,08621 1
Rehberlik 2020-Haziran Gaziantep Şahinbey Mehmet Erdemoğlu İlkokulu 1 79 78,88510 1
Rehberlik 2020-Haziran Gaziantep Şahinbey Mehmet Küçükparmak İlkokulu 1 78 78,36586 1
Rehberlik 2020-Haziran Gaziantep Şahinbey Mehmet Uygun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 79 78,97393 1
Rehberlik 2020-Haziran Gaziantep Şahinbey Mehmet Ünsal İlkokulu 1 78 78,46364 1
Rehberlik 2020-Haziran Gaziantep Şahinbey Mennan Usta Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 78 77,87674 1
Rehberlik 2020-Haziran Gaziantep Şahinbey Mimar Sinan Anadolu Lisesi 1 79 78,85351 1
Rehberlik 2020-Haziran Gaziantep Şahinbey Mustafa Erman Ortaokulu 1 79 78,89616 1
Rehberlik 2020-Haziran Gaziantep Şahinbey Mustafa Marangoz İlkokulu 1 78 78,34005 1
Rehberlik 2020-Haziran Gaziantep Şahinbey Mustafa Necati Ortaokulu 1 79 78,73777 1
Rehberlik 2020-Haziran Gaziantep Şahinbey Münire Kemal Kınoğlu Ortaokulu 1 79 78,64178 2
Rehberlik 2020-Haziran Gaziantep Şahinbey Naciye Mehmet Gençten Ortaokulu 1 79 78,71251 1
Rehberlik 2020-Haziran Gaziantep Şahinbey Özdemirbey İlkokulu 1 79 78,70103 2
Rehberlik 2020-Haziran Gaziantep Şahinbey Özel İdare Anadolu Lisesi 1 79 78,58969 1
Rehberlik 2020-Haziran Gaziantep Şahinbey Pakize Kemal Ögücü Ortaokulu 1 78 78,10432 1
Rehberlik 2020-Haziran Gaziantep Şahinbey Sarıbaşak Ortaokulu 1 79 78,67807 1
Rehberlik 2020-Haziran Gaziantep Şahinbey Serpil Oktay Kara Ortaokulu 1 78 78,31934 1
Rehberlik 2020-Haziran Gaziantep Şahinbey Şahinbey Rehberlik ve Araştırma Merkezi 1 78 78,44026 4
Rehberlik 2020-Haziran Gaziantep Şahinbey Şehit Abdulkadir Yıldırım Ortaokulu 1 78 78,43780 2
Rehberlik 2020-Haziran Gaziantep Şahinbey Şehit Adem Yavuz İlkokulu 1 79 79,26949 1
Rehberlik 2020-Haziran Gaziantep Şahinbey Şehit Adem Yavuz Ortaokulu 1 79 78,99482 1
Rehberlik 2020-Haziran Gaziantep Şahinbey Şehit Ersin Yıldırım Ortaokulu 1 79 78,87297 1
Rehberlik 2020-Haziran Gaziantep Şahinbey Şehit Ferhat Gözen İlkokulu 1 79 78,84484 1
Rehberlik 2020-Haziran Gaziantep Şahinbey Şehit Fuat Oğuzcan İlkokulu 1 78 78,37258 1
Rehberlik 2020-Haziran Gaziantep Şahinbey Şehit İsa Karakaş Ortaokulu 1 79 78,78069 1
Rehberlik 2020-Haziran Gaziantep Şahinbey Şehit Serdar Gören Ortaokulu 1 79 78,66233 1
Rehberlik 2020-Haziran Gaziantep Şahinbey Şehit Ümüt Özcan İlkokulu 1 79 79,12869 1
Rehberlik 2020-Haziran Gaziantep Şahinbey Şehit Yusuf Erin Ortaokulu 1 79 78,78468 1
Rehberlik 2020-Haziran Gaziantep Şahinbey Şehitkamil Ortaokulu 1 79 78,95891 2
Rehberlik 2020-Haziran Gaziantep Şahinbey Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi 1 78 78,38073 1
Rehberlik 2020-Haziran Gaziantep Şahinbey Yavuz Sultan Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 78 78,19847 1
Rehberlik 2020-Haziran Gaziantep Şahinbey Yeditepe İlkokulu 1 79 79,04213 1
Rehberlik 2020-Haziran Gaziantep Şahinbey Yeşilevler İMKB Anadolu Lisesi 1 79 78,98881 1
Rehberlik 2020-Haziran Gaziantep Şahinbey Yeşilkent Anadolu Lisesi 1 78 78,33968 1
Rehberlik 2020-Haziran Gaziantep Şahinbey Zeliha Ziylan Kız Anadolu Lisesi 1 78 78,05103 1
Rehberlik 2020-Haziran Gaziantep Şehitkamil 125.Yıl İlkokulu 1 79 78,66393 1
Rehberlik 2020-Haziran Gaziantep Şehitkamil 8 Şubat Anadolu Lisesi 1 79 78,68448 1
Rehberlik 2020-Haziran Gaziantep Şehitkamil 8 Şubat İmam Hatip Ortaokulu 1 79 78,71863 1
Rehberlik 2020-Haziran Gaziantep Şehitkamil 80.Yıl Ortaokulu 1 78 78,38683 2
Rehberlik 2020-Haziran Gaziantep Şehitkamil Aysel Tekinalp Ortaokulu 1 79 78,55226 1
Rehberlik 2020-Haziran Gaziantep Şehitkamil Bahattin Teymur İlkokulu 1 78 78,12408 1
Rehberlik 2020-Haziran Gaziantep Şehitkamil Bahçeler Anadolu Lisesi 1 78 78,35597 1
Rehberlik 2020-Haziran Gaziantep Şehitkamil Bozkır Anadolu Lisesi 1 79 78,62273 1
Rehberlik 2020-Haziran Gaziantep Şehitkamil Çamlıtepe Ortaokulu 1 79 78,72351 1
Rehberlik 2020-Haziran Gaziantep Şehitkamil Dr. Nilüfer Özyurt Anadolu Lisesi 1 78 78,36025 1
Rehberlik 2020-Haziran Gaziantep Şehitkamil Edebali İlkokulu 1 78 77,91975 1
Rehberlik 2020-Haziran Gaziantep Şehitkamil Emine Konukoğlu İmam Hatip Ortaokulu 1 78 78,26781 1
Rehberlik 2020-Haziran Gaziantep Şehitkamil Emine Mustafa Humanızlı İlkokulu 1 78 78,47263 1
Rehberlik 2020-Haziran Gaziantep Şehitkamil Galip Deniz Ortaokulu 1 79 78,96515 1
Rehberlik 2020-Haziran Gaziantep Şehitkamil Gazikent Anadolu Lisesi 1 78 78,46004 1
Rehberlik 2020-Haziran Gaziantep Şehitkamil Gazikent İMKB Ortaokulu 1 78 78,49194 1
Rehberlik 2020-Haziran Gaziantep Şehitkamil Hacı Kemal Kadooğlu Ortaokulu 1 79 78,52645 1
Rehberlik 2020-Haziran Gaziantep Şehitkamil Hacı Lütfiye Şireci Rehberlik ve Araştırma Merkezi 1 78 78,15441 2
Rehberlik 2020-Haziran Gaziantep Şehitkamil Hacı Sani Konukoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 79 79,08833 1
Rehberlik 2020-Haziran Gaziantep Şehitkamil İl Genel Meclisi Anadolu Lisesi 1 79 78,96524 1
Rehberlik 2020-Haziran Gaziantep Şehitkamil Kanuni Sultan Süleyman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 78 78,10314 1
Rehberlik 2020-Haziran Gaziantep Şehitkamil Karacaoğlan İlkokulu 1 78 78,26370 1
Rehberlik 2020-Haziran Gaziantep Şehitkamil Karacaoğlan Ortaokulu 1 78 78,18253 1
Rehberlik 2020-Haziran Gaziantep Şehitkamil Kıbrıs İlkokulu 1 78 78,42097 1
Rehberlik 2020-Haziran Gaziantep Şehitkamil Kıbrıs Ortaokulu 1 79 78,88891 1
Rehberlik 2020-Haziran Gaziantep Şehitkamil Kılıçarslan Ortaokulu 1 79 78,53400 1
Rehberlik 2020-Haziran Gaziantep Şehitkamil Köksalan Ortaokulu 1 78 78,26177 1
Rehberlik 2020-Haziran Gaziantep Şehitkamil Mehmet Akif İlkokulu 1 78 78,27420 1
Rehberlik 2020-Haziran Gaziantep Şehitkamil Mehmet Çolakoğlu Ortaokulu 1 78 78,10548 1
Rehberlik 2020-Haziran Gaziantep Şehitkamil Mete Uygun Ortaokulu 1 79 78,51736 1
Rehberlik 2020-Haziran Gaziantep Şehitkamil Mevlana İlkokulu 1 78 77,93024 1
Rehberlik 2020-Haziran Gaziantep Şehitkamil Münifpaşa Ortaokulu 1 78 78,17344 1
Rehberlik 2020-Haziran Gaziantep Şehitkamil Necibe Nalkıran Ortaokulu 1 79 78,80398 1
Rehberlik 2020-Haziran Gaziantep Şehitkamil Nezahat-Kemal Akınal Ortaokulu 1 78 78,18783 1
Rehberlik 2020-Haziran Gaziantep Şehitkamil Olcay Külah Ortaokulu 1 79 78,91590 1
Rehberlik 2020-Haziran Gaziantep Şehitkamil Orhan Sevinç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 78 78,20958 1
Rehberlik 2020-Haziran Gaziantep Şehitkamil Ömer ve Sabriye Ersoy Ortaokulu 1 78 78,24726 1
Rehberlik 2020-Haziran Gaziantep Şehitkamil Sadettın Batmazoğlu İlkokulu 1 78 78,21986 1
Rehberlik 2020-Haziran Gaziantep Şehitkamil Sani Konukoğlu Ortaokulu 1 79 78,81684 1
Rehberlik 2020-Haziran Gaziantep Şehitkamil Servi Erdemoğlu Ortaokulu 1 79 78,70197 1
Rehberlik 2020-Haziran Gaziantep Şehitkamil Şehit Nafı Kıvanç İlkokulu 1 79 78,74533 1
Rehberlik 2020-Haziran Gaziantep Şehitkamil Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 78 78,42071 1
Rehberlik 2020-Haziran Gaziantep Şehitkamil Şehit Serdal Şakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 78 78,38806 1
Rehberlik 2020-Haziran Gaziantep Şehitkamil Şehit Yakup Balbey İlkokulu 1 79 78,55145 1
Rehberlik 2020-Haziran Gaziantep Şehitkamil Şehitkamil Anadolu Lisesi 1 78 78,38323 1
Rehberlik 2020-Haziran Gaziantep Şehitkamil Şirinevler İlkokulu 1 78 78,01302 1
Rehberlik 2020-Haziran Gaziantep Şehitkamil Şükrüye Göğüş İlkokulu 1 78 78,14603 2
Rehberlik 2020-Haziran Gaziantep Şehitkamil Ticaret Borsası Ortaokulu 1 79 78,66506 1
Rehberlik 2020-Haziran Gaziantep Şehitkamil Türkan Mehmet Akcan Ortaokulu 1 78 78,23364 2
Rehberlik 2020-Haziran Gaziantep Şehitkamil Umut İlkokulu 1 78 78,27344 1
Rehberlik 2020-Haziran Gaziantep Şehitkamil Vicdan-Ahmet Güner Ortaokulu 1 78 78,13739 1
Rehberlik 2020-Haziran Gaziantep Şehitkamil Zekeriye Konukoğlu İlkokulu 1 79 78,71863 1
Rehberlik 2020-Haziran Gaziantep Şehitkamil Ziya Gökalp İlkokulu 1 78 78,43255 1
Rehberlik 2020-Haziran Gaziantep Yavuzeli Yavuzeli Şehit Ali Çiftçi Çok Programlı Anadolu Lisesi 1 79 78,59243 1
Rehberlik 2020-Haziran Giresun Alucra Alucra Hacı Osman Erilli Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 78 78,15024 1
Rehberlik 2020-Haziran Giresun Bulancak Yunus Emre İlkokulu 1 79 79,27164 1
Rehberlik 2020-Haziran Giresun Dereli Dereli Anadolu Lisesi 1 79 78,91022 1
Rehberlik 2020-Haziran Giresun Dereli Şehit Tuncay Zengin Çok Programlı Anadolu Lisesi 1 78 78,46613 1
Rehberlik 2020-Haziran Giresun Espiye Süleyman Demirel İlkokulu 1 79 78,80326 1
Rehberlik 2020-Haziran Giresun Eynesil Eynesil Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 79 78,60450 1
Rehberlik 2020-Haziran Giresun Görele Görele Anadolu Lisesi 1 79 78,81363 1
Rehberlik 2020-Haziran Giresun Görele Hasan Ali Yücel Ortaokulu 1 79 78,96452 1
Rehberlik 2020-Haziran Giresun Görele Şehit Teğmen Furkan Yayla Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 79 78,72255 1
Rehberlik 2020-Haziran Giresun Piraziz Bozat Yatılı Bölge Ortaokulu 1 79 78,84173 1
Rehberlik 2020-Haziran Giresun Şebinkarahisar Öğretmen Hüseyin Hüsnü Tekışık Anadolu Lisesi 1 78 78,39244 1
Rehberlik 2020-Haziran Giresun Şebinkarahisar Şebinkarahisar Rehberlik ve Araştrma Merkezi 1 78 78,20825 1
Rehberlik 2020-Haziran Giresun Şebinkarahisar Şebinkarahisar Şehit Ufuk Aktağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 78 78,46803 1
Rehberlik 2020-Haziran Giresun Tirebolu Tirebolu Rehberlik Ve Araştırma Merkezi 1 79 79,02860 1
Rehberlik 2020-Haziran Giresun Tirebolu Tirebolu Şehit İsmail Kefal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 79 78,79604 1
Rehberlik 2020-Haziran Giresun Yağlıdere Mustafa Kemal İlkokulu 1 79 78,96464 1
Rehberlik 2020-Haziran Giresun Yağlıdere Yağlıdere Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 79 78,81891 1
Rehberlik 2020-Haziran Gümüşhane Kelkit Kelkit Muammer ve Enver Şahin Anadolu Lisesi 1 79 78,88409 1
Rehberlik 2020-Haziran Gümüşhane Kürtün Kürtün Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 78 78,33870 1
Rehberlik 2020-Haziran Gümüşhane Kürtün Kürtün İMKB Atatürk Çok Programlı Anadolu Lisesi 1 78 78,08239 1
Rehberlik 2020-Haziran Gümüşhane Kürtün Üçtaş Köyü Yatılı Bölge Ortaokulu 1 78 77,95428 1
Rehberlik 2020-Haziran Gümüşhane Merkez Gümüşhane Rehberlik ve Araştırma Merkezi 1 79 78,55518 1
Rehberlik 2020-Haziran Gümüşhane Merkez Gümüşhane Zigana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 79 78,96828 1
Rehberlik 2020-Haziran Gümüşhane Merkez Kale İmam Hatip Ortaokulu 1 79 78,57511 1
Rehberlik 2020-Haziran Hakkari Çukurca Çığlı Köyü Şehit Binbaşı Erdoğan Özdemir Ortaokulu 1 78 77,88060 1
Rehberlik 2020-Haziran Hakkari Derecik Şemdinli Derecik İMKB Çok Programlı Anadolu Lisesi 1 78 77,89305 1
Rehberlik 2020-Haziran Hakkari Merkez Hakkari Atatürk Anadolu Lisesi 1 78 78,29009 1
Rehberlik 2020-Haziran Hakkari Şemdinli Boğazköy Ortaokulu 1 78 77,88317 1
Rehberlik 2020-Haziran Hakkari Yüksekova 50. Yıl Ortaokulu 1 79 78,73638 1
Rehberlik 2020-Haziran Hakkari Yüksekova Adaklı Köyü İMKB Şehit Piyade Er Lezgin Han Ortaokulu 1 78 77,90876 1
Rehberlik 2020-Haziran Hakkari Yüksekova Değerli Köyü İMKB Ortaokulu 1 78 77,88656 1
Rehberlik 2020-Haziran Hakkari Yüksekova Farabi Anadolu Lisesi 1 78 77,95772 1
Rehberlik 2020-Haziran Hakkari Yüksekova Halit Okay Ortaokulu 1 78 77,95030 1
Rehberlik 2020-Haziran Hakkari Yüksekova İsmet Alkan Anadolu Lisesi 1 78 78,14063 1
Rehberlik 2020-Haziran Hakkari Yüksekova Muharrem Malazgirt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 78 77,88576 1
Rehberlik 2020-Haziran Hakkari Yüksekova Sabancı Ortaokulu 1 79 78,61263 1
Rehberlik 2020-Haziran Hakkari Yüksekova Vali Erdoğan Gürbüz Ortaokulu 1 78 78,26544 1
Rehberlik 2020-Haziran Hatay Antakya Bilge Kağan Anadolu Lisesi 1 79 78,67876 1
Rehberlik 2020-Haziran Hatay Antakya Evliya Çelebi Anadolu Lisesi 1 79 78,74447 1
Rehberlik 2020-Haziran Hatay Antakya Habib-i Neccar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 79 78,71485 1
Rehberlik 2020-Haziran Hatay Antakya Hacı Bektaş Veli Anadolu Lisesi 1 79 78,66347 1
Rehberlik 2020-Haziran Hatay Antakya Narlıca Atatürk Ortaokulu 1 79 78,93855 1
Rehberlik 2020-Haziran Hatay Antakya Narlıca Zeytin Dalı İlkokulu 1 79 79,06099 1
Rehberlik 2020-Haziran Hatay Antakya Şehit Mehmet Şenol Çiftçi İmam Hatip Ortaokulu 1 79 78,92856 1
Rehberlik 2020-Haziran Hatay Arsuz Gözcüler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 79 78,88677 1
Rehberlik 2020-Haziran Hatay Hassa 15 Kasım İlkokulu 1 79 78,64094 1
Rehberlik 2020-Haziran Hatay Hassa Akbez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 79 78,64083 1
Rehberlik 2020-Haziran Hatay İskenderun Demirçelik Ortaokulu 1 79 78,98382 1
Rehberlik 2020-Haziran Hatay İskenderun Emel Akçay İlkokulu 1 79 79,00877 1
Rehberlik 2020-Haziran Hatay İskenderun Emine Saadet Çarmıklı Ortaokulu 1 79 79,01653 1
Rehberlik 2020-Haziran Hatay Kırıkhan Kırıkhan Beyazid Bestami Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 79 78,87240 1
Rehberlik 2020-Haziran Hatay Kırıkhan Kırıkhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 79 78,75622 1
Rehberlik 2020-Haziran Hatay Kırıkhan Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 80 79,57125 1
Rehberlik 2020-Haziran Hatay Payas Cumhuriyet Ortaokulu 1 79 79,11691 1
Rehberlik 2020-Haziran Hatay Reyhanlı Kavalcık Ertuğrul Gazi Ortaokulu 1 79 78,58290 1
Rehberlik 2020-Haziran Iğdır Aralık Yukarı Çamurlu Ortaokulu 1 78 78,14671 1
Rehberlik 2020-Haziran Iğdır Merkez Iğdır Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 79 78,78313 1
Rehberlik 2020-Haziran Iğdır Merkez Iğdır Rehberlik ve Araştırma Merkezi 1 78 78,06445 1
Rehberlik 2020-Haziran Iğdır Merkez Şehit Öğretmen Şevki Akgün Ortaokulu 1 79 78,85408 1
Rehberlik 2020-Haziran Iğdır Merkez Şehit Polis Adem CANKURTARAN Ortaokulu 1 79 79,04480 1
Rehberlik 2020-Haziran Iğdır Tuzluca 100. Yıl Anadolu Lisesi 1 78 78,45890 1
Rehberlik 2020-Haziran Iğdır Tuzluca Güllüce Mollakamer Ortaokulu 1 78 78,23259 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Arnavutköy Akşemsettin İmam Hatip Ortaokulu 1 79 78,60133 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Arnavutköy Arnavutköy Cumhuriyet Ortaokulu 1 78 78,46698 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Arnavutköy Aşık Veysel İlkokulu 1 79 78,51413 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Arnavutköy Aziz Sancar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 78 78,21472 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Arnavutköy Boğazköy İlkokulu 1 78 78,21461 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Arnavutköy Bolluca İlkokulu 1 78 78,23701 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Arnavutköy Borsa İstanbul Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 78 78,01385 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Arnavutköy Deliklikaya İlkokulu 1 78 78,15855 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Arnavutköy Deliklikaya Ortaokulu 1 78 78,43593 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Arnavutköy Durusu Hüseyin Ökten Anadolu Lisesi 1 78 78,33030 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Arnavutköy Erdoğan Demirören Özel Eğitim Anaokulu 1 78 78,28809 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Arnavutköy Hacı Şamil Şayir Mesleki Eğitim Merkezi 1 78 77,92411 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Arnavutköy Hadımköy İlkokulu 1 79 78,59076 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Arnavutköy Hadımköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 78 78,11476 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Arnavutköy Hadımköy Örfi Çetinkaya Ortaokulu 1 78 78,40845 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Arnavutköy Halis Kutmangil İlkokulu 1 78 78,19877 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Arnavutköy Halis Kutmangil Ortaokulu 1 78 78,00652 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Arnavutköy Hasan Tahsin İmam Hatip Ortaokulu 1 78 78,01680 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Arnavutköy İBB Yıldırım Beyazıt İlkokulu 1 79 78,60419 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Arnavutköy İBB Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu 1 78 78,08029 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Arnavutköy Malazgirt İlkokulu 1 78 78,30831 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Arnavutköy Malazgirt Ortaokulu 1 79 78,58265 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Arnavutköy Mimar Sinan İlkokulu 1 78 78,15434 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Arnavutköy Sabri Akın İlkokulu 1 78 78,13865 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Arnavutköy Suatlar Anaokulu 1 78 78,38043 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Arnavutköy Şehit Onbaşı Murat Şengöz İmam Hatip Ortaokulu 1 79 78,52110 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Arnavutköy Şeyh Şamil İlkokulu 1 78 78,17372 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Arnavutköy TOKİ Taşoluk Anaokulu 1 79 78,86648 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Arnavutköy TOKİ Taşoluk Ortaokulu 1 79 78,91440 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Arnavutköy Yunus Emre Ortaokulu 1 78 78,11293 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Ataşehir Akşemsettin Anaokulu 1 81 81,45580 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Avcılar Abdulkadir Uztürk İlkokulu 1 79 79,01831 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Avcılar Avcılar Mesleki Eğitim Merkezi 1 79 78,55837 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Avcılar İnönü İlkokulu 1 79 78,89834 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Avcılar Kemal Atay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 79 78,67622 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Avcılar Mehmet Akif İnan Ortaokulu 1 79 78,85041 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Avcılar Necdet Semker İlkokulu 1 79 78,75754 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Bağcılar 15 Temmuz İlkokulu 1 79 78,52792 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Bağcılar Abdullah Bin Mektum Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe 1 78 78,45099 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Bağcılar Abdurrahman – Nermin Bilimli İlkokulu 1 78 78,25111 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Bağcılar Aliya İzzetbegoviç Anadolu Lisesi 1 79 78,51375 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Bağcılar Aşık Şenlik Ortaokulu 1 79 78,61802 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Bağcılar Bağcılar Borsa İstanbul Ortaokulu 1 78 78,34382 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Bağcılar Bağcılar Gaziosmanpaşa İlkokulu 1 79 79,29911 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Bağcılar Bağcılar Rehberlik ve Araştırma Merkezi 1 79 78,66827 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Bağcılar Dündar Uçar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 78 78,25380 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Bağcılar Ertuğrul Gazi İlkokulu 1 80 80,03348 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Bağcılar Gaspıralı İsmail İlkokulu 1 79 78,51127 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Bağcılar Hasan Kağnıcı İlkokulu 1 78 78,05150 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Bağcılar Hayriye Kayraklı Ortaokulu 1 78 78,24752 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Bağcılar İçdaş İlkokulu 1 78 78,28753 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Bağcılar İstanbul Ticaret Odası İlkokulu 1 78 78,16298 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Bağcılar Kadir Kuş İmam Hatip Ortaokulu 1 78 78,32934 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Bağcılar Koca Yusuf İlkokulu 1 79 78,55004 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Bağcılar Malazgirt Ortaokulu 1 78 78,28104 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Bağcılar Massit Mesleki Eğitim Merkezi 1 78 77,96827 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Bağcılar Milli Eğitim Vakfı 60 Yıl Ucanevler Ortaokulu 1 78 78,27066 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Bağcılar Otocenter Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 78 78,08329 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Bağcılar Şehit Ali Karslı Ortaokulu 1 78 78,03676 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Bağcılar Şehit Ramazan Sarıkaya Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 78 78,16688 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Bağcılar Tiryaki Hasanpaşa İlkokulu 1 78 78,49438 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Bağcılar Ümmü Mihcen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 79 78,68981 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Bağcılar Vakıflar Ortaokulu 1 78 78,45716 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Bağcılar Yavuz Sultan Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 78 78,23961 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Bağcılar Ziya Gökalp Ortaokulu 1 78 78,27251 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Bahçelievler 15 Temmuz Şehitleri İlkokulu 1 80 79,81540 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Bahçelievler Bahçelievler Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 80 79,56073 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Bahçelievler Kemal Hasoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 81 80,61711 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Bahçelievler Mustafa Nevzat Pısak Mesleki Eğitim Merkezi 1 79 78,51087 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Bahçelievler Prof.Dr.Aziz Sancar Ortaokulu 1 80 80,23277 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Bahçelievler Şehit Cengiz Sarıbaş Anadolu Lisesi 1 79 79,26399 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Bahçelievler Şehit Mahir Ayabak İmam Hatip Ortaokulu 1 80 79,68754 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Başakşehir Başakşehir Ömer Döngeloğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 78 78,49054 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Başakşehir Fenertepe İlkokulu 1 79 78,79413 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Başakşehir Hacı Ali Osman Gül İlkokulu 1 79 78,76544 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Başakşehir İBB Yavuz Sultan Selim Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 78 78,45984 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Başakşehir Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi 1 78 78,46378 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Başakşehir Toki Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 79 78,56636 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Başakşehir TOKİ Kayaşehir Anaokulu 1 79 79,35434 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Başakşehir TOKİ Kayaşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 78 78,33239 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Bayrampaşa Bayrampaşa Anaokulu 1 79 79,45562 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Bayrampaşa Şehit Ümit Yolcu İmam Hatip Ortaokulu 1 79 78,72175 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Bayrampaşa Terazidere Prof.İbrahim ve Feti Pirlepeli Çok Programlı Anadolu Lisesi 1 79 78,85991 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Bayrampaşa Uluğbey İlkokulu 1 79 79,03864 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Beykoz 75 Yıl Cumhuriyet Ortaokulu 1 79 79,03845 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Beykoz Beykoz Ayetullah Keser Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe 1 79 78,74319 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Beykoz Beykoz Mesleki Eğitim Merkezi 1 79 78,70430 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Beykoz Çavuşbaşı Ahmet Akça İlkokulu 1 79 79,23205 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Beykoz Fatinhoca İlkokulu 1 79 79,06480 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Beyoğlu Piripaşa İlkokulu 1 79 78,99093 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Beyoğlu Piyalepaşa İlkokulu 1 79 79,21550 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Büyükçekmece Büyükçekmece Celaliye Mübeccel Hayrettin Gazioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 79 78,81386 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Büyükçekmece Büyükçekmece Özel Eğitim Meslek Lisesi 1 79 78,87324 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Büyükçekmece Çakmaklı Cumhuriyet Ortaokulu 1 79 78,96213 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Çatalca Şehit Mümin Demiralp Çok Programlı Anadolu Lisesi 1 78 78,48047 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Çekmeköy Ömerli Hikmet Tevfik Ataman Çok Programlı Anadolu Lisesi 1 79 78,66828 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Esenler Cumhuriyet İlkokulu 1 79 78,68053 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Esenler Engin Can Güre İlkokulu 1 78 78,45970 2
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Esenler Esenler Menderes Anadolu Lisesi 1 78 78,45106 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Esenler Nene Hatun İlkokulu 1 78 78,37337 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Esenler Neyyir Turhan İmam Hatip Ortaokulu 1 78 78,28423 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Esenler Oruç Reis Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 78 78,36563 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Esenler Ressam Şevket Dağ İlkokulu 1 79 78,56583 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Esenler Şehit Muhammed Aksu İmam Hatip Ortaokulu 1 78 78,29079 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Esenler Şehit Sait Ertürk Ortaokulu 1 78 78,48760 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Esenler Tacirler Eğitim Vakfı İmam Hatip Ortaokulu 1 79 79,37910 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Esenler Yunus Emre Ortaokulu 1 79 78,84012 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Esenyurt Bakyapı İlkokulu 1 78 78,44392 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Esenyurt Derviş Solak İmam Hatip Ortaokulu 1 78 78,18679 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Esenyurt Doç. Dr. Hüseyin Çelik Ortaokulu 1 78 78,38617 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Esenyurt Doç.Dr. Hüseyin Çelik İlkokulu 1 78 78,34883 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Esenyurt Esenyurt Rehberlik ve Araştırma Merkezi 1 78 78,46120 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Çok Programlı Anadolu Lisesi 1 78 78,15792 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Esenyurt Halil Fahri Orman İlkokulu 1 78 78,23932 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Esenyurt Kıraç İlkokulu 1 80 80,35078 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Esenyurt Kıraç Nüzhet Usta Bilgincan İlkokulu 1 78 78,34262 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Esenyurt Kıraç Ortaokulu 1 78 78,25991 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Esenyurt Mahir Gürlek İlkokulu 1 79 78,60915 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Esenyurt Namık Kemal İlkokulu 1 79 78,51935 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Esenyurt Namık Kemal Ortaokulu 1 79 78,89175 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Esenyurt Necla Görer İlkokulu 1 79 78,93850 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Esenyurt Orhan Gazi Ortaokulu 1 78 78,39424 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Esenyurt Prof.Dr. Ömer Dinçer İlkokulu 1 79 79,15154 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Esenyurt Sultan Alparslan İlkokulu 1 78 78,44244 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Esenyurt Şehit Ahmet Kocabay Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 78 78,45549 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Eyüpsultan Mimar Sinan İlkokulu 1 79 78,81573 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Eyüpsultan Şehit Murat Karakuş Ortaokulu 1 79 78,79075 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Fatih Hırkai Şerif Ortaokulu 1 79 79,22347 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Fatih Kırımlı Aslanbey İlkokulu 1 79 78,89405 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Fatih Muallim Naci İlkokulu 1 79 78,75776 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Fatih Riyaziyeci Salih Zeki İlkokulu 1 79 78,77378 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Fatih Sultan Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 83 82,86884 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Fatih Ulubatlıhasan İlkokulu 1 79 78,76980 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Gaziosmanpaşa 2. Mehmet Çok Programlı Anadolu Lisesi 1 78 78,09156 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Gaziosmanpaşa 23 Nisan Ortaokulu 1 79 78,68137 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Gaziosmanpaşa Barbaros Hayrettın Paşa Ortaokulu 1 79 78,74071 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Gaziosmanpaşa Büyük Fuat Paşa Ortaokulu 1 78 78,25173 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Gaziosmanpaşa Emine Sabit Büyükbayrak Ortaokulu 1 78 78,47397 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Gaziosmanpaşa Gazikent Ortaokulu 1 79 79,31927 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Gaziosmanpaşa Gaziosmanpaşa Süleyman Şah Anadolu Lisesi 1 78 78,48182 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Gaziosmanpaşa Karlıtepe İlkokulu 1 79 78,59148 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Gaziosmanpaşa Karlıtepe Ortaokulu 1 78 78,22317 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Gaziosmanpaşa TOGEM-DER Özel Eğitim Anaokulu 1 79 79,03088 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Gaziosmanpaşa Vefa Poyraz Anadolu Lisesi 1 79 78,50401 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Güngören Güngören Anadolu Lisesi 1 79 78,81614 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Güngören İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 78 78,38374 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Güngören Şehitler İlkokulu 1 79 78,76554 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Kağıthane Hacı Ethem Üktem Ortaokulu 1 79 78,68163 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Kağıthane Hamidiye İmam Hatip Ortaokulu 1 80 80,34755 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Kağıthane Kocatepe İlkokulu 1 79 79,40796 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Kağıthane Şehit Adem Yavuz Ortaokulu 1 79 78,96096 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Kağıthane Zuhal Ortaokulu 1 79 78,78828 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Küçükçekmece 700 Yıl Osmangazi Ortaokulu 1 81 80,94315 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Küçükçekmece Altınşehir İlkokulu 1 79 78,58772 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Küçükçekmece Altınşehir Ortaokulu 1 79 78,55827 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Küçükçekmece Atakent İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 79 79,00035 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Küçükçekmece Halkalı Toplu Konut Çok Programlı Anadolu Lisesi 1 79 78,62935 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Küçükçekmece İto Kanarya İlkokulu 1 78 78,48125 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Küçükçekmece Kanarya İlkokulu 1 78 78,30942 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Küçükçekmece Mimar Sinan İlkokulu 1 79 78,61165 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Küçükçekmece Munis Faik Ozansoy İlkokulu 1 79 78,60434 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Küçükçekmece Şehit Binbaşı Bedir Karabıyık Çok Programlı Anadolu Lisesi 1 79 78,99784 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Küçükçekmece Yunus Emre Ortaokulu 1 78 78,42012 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Pendik Ergenekon İlkokulu 1 79 79,05322 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Pendik Ömer Öztop Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 80 80,43255 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Pendik Rauf Denktaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 79 79,28842 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Sancaktepe Sancaktepe Ertuğrul Gazi İmam Hatip Ortaokulu 1 79 79,04661 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Sancaktepe Sancaktepe Halime Hatun İlkokulu 1 79 79,22471 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Sancaktepe Sancaktepe Safa İlkokulu 1 79 79,03574 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Sancaktepe Sancaktepe Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesi 1 79 79,01321 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Sancaktepe Sancaktepe Şehit Semih Özcan Ortaokulu 1 81 81,03287 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Sultanbeyli Akşemsettin İlkokulu 1 79 78,85918 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Sultanbeyli Akşemsettin Ortaokulu 1 79 79,01916 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Sultanbeyli Ali Kuşçu İmam Hatip Ortaokulu 1 79 78,95348 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Sultanbeyli Atatürk Ortaokulu 1 79 78,75018 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Sultanbeyli Aydos İmam Hatip Ortaokulu 1 79 78,58095 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Sultanbeyli Aydos Ortaokulu 1 79 78,98946 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Sultanbeyli Battalgazi İlkokulu 1 79 78,79925 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Sultanbeyli Cahit Zarifoğlu İmam Hatip Ortaokulu 1 79 78,72760 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Sultanbeyli Cemil Meriç Anadolu Lisesi 1 78 78,43214 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Sultanbeyli Cumhuriyet Ortaokulu 1 79 78,57275 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Sultanbeyli Erol Yüksel Ortaokulu 1 79 78,86633 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Sultanbeyli Ertuğrul Gazi İmam Hatip Ortaokulu 1 79 78,60977 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Sultanbeyli Genç Osman Ortaokulu 1 79 79,00701 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Sultanbeyli Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 1 79 78,57923 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Sultanbeyli Mimar Sinan İlkokulu 1 79 78,98964 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Sultanbeyli Mimar Sinan Ortaokulu 1 79 78,83565 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Sultanbeyli Necip Fazıl İmam Hatip Ortaokulu 1 79 78,67174 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Sultanbeyli Orhangazi Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 79 78,56972 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Sultanbeyli Sultanbeyli Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 79 78,66746 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Sultanbeyli Sultanbeyli İbrahim Hakkı Anadolu Lisesi 1 79 78,66778 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Sultanbeyli Şehit İhsan Yıldız İmam Hatip Ortaokulu 1 79 78,83280 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Sultanbeyli Turgut Reis İlkokulu 1 79 79,04552 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Sultanbeyli Yunus Emre Ortaokulu 1 79 78,85019 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Sultangazi 50 Yıl İlkokulu 1 79 78,60033 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Sultangazi Ahmet Ünal Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 78 78,40852 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Sultangazi Atatürk Çiftliği Ortaokulu 1 79 78,64774 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Sultangazi Aydın Uçkan İlkokulu 1 79 78,61342 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Sultangazi Dostluk İlkokulu 1 78 78,02398 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Sultangazi Dostluk Ortaokulu 1 78 78,18864 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Sultangazi Esentepe İlkokulu 1 78 78,11656 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Sultangazi Esentepe İmam Hatip Ortaokulu 1 78 77,89973 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Sultangazi Fuat Sezgin Anadolu Lisesi 1 78 78,16373 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Sultangazi Gazi İlkokulu 1 78 78,17952 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Sultangazi Gazi Ortaokulu 1 78 78,12615 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Sultangazi Habibler Anadolu Lisesi 1 78 78,20530 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Sultangazi Hacı Ayşe Ateş Anadolu Lisesi 1 78 78,06945 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Sultangazi Hüseyin Ersu İlkokulu 1 78 78,39982 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Sultangazi Hüseyin Ersu Ortaokulu 1 78 78,00984 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Sultangazi İsmetpaşa İlkokulu 1 78 78,40914 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Sultangazi İstiklal İlkokulu 1 78 78,01516 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Sultangazi Melahat Öztoprak İlkokulu 1 78 78,41306 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Sultangazi Mevlana İlkokulu 1 78 78,06396 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Sultangazi Mimar Sinan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 79 78,77610 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Sultangazi Nadide-Ahmet Tütüncüoğlu İlkokulu 1 78 78,11201 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Sultangazi Nadide-Ahmet Tütüncüoğlu Ortaokulu 1 78 77,88705 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Sultangazi Nene Hatun Anaokulu 1 79 78,88038 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Sultangazi Orhangazi İlkokulu 1 79 78,53289 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Sultangazi Sultan Alparslan İlkokulu 1 78 78,25188 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Sultangazi Sultangazi Anadolu Lisesi 1 78 78,02020 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Sultangazi Sultangazi Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe 1 78 78,00067 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Sultangazi Şehit Engin Tilbaç İlkokulu 1 78 78,19419 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Sultangazi Şehit Teğmen Ali Yılmaz Ortaokulu 1 78 78,17976 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Sultangazi Şehit Vedat Barceğci Ortaokulu 1 78 78,09148 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Sultangazi Veysel Sacıhan İmam Hatip Ortaokulu 1 78 78,02283 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Sultangazi Zübeyde Hanım İlkokulu 1 78 78,35014 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Sultangazi Zübeyde Hanım Ortaokulu 1 78 78,31700 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Şile Şile İMKB 50. Yıl Çok Programlı Anadolu Lisesi 1 79 79,04840 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Tuzla Orhanlı İlkokulu 1 79 79,38050 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Tuzla Rotary Bölge Vakfı İşitme Engelliler İlkokulu 1 79 78,78334 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Tuzla Tepeören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 79 79,05006 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Üsküdar 15 Temmuz Gazileri Anadolu Lisesi 1 80 79,54159 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Üsküdar Necmeddin Okyay Anadolu Lisesi 1 80 79,54261 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Zeytinburnu Abdülhak Hamit Ortaokulu 1 79 78,83260 1
Rehberlik 2020-Haziran İstanbul Zeytinburnu Şehit Kadir Cihan Karagözlü Ortaokulu 1 79 78,81415 1
Rehberlik 2020-Haziran Kahramanmaraş Afşin Afşin Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 79 78,66960 1
Rehberlik 2020-Haziran Kahramanmaraş Afşin Afşin Eshab-ı Kehf Anadolu Lisesi 1 79 78,60979 1
Rehberlik 2020-Haziran Kahramanmaraş Afşin Afşin Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe 1 79 78,79306 1
Rehberlik 2020-Haziran Kahramanmaraş Afşin Atatürk Ortaokulu 1 79 78,62947 2
Rehberlik 2020-Haziran Kahramanmaraş Afşin Tanır Ortaokulu 1 78 78,44381 1
Rehberlik 2020-Haziran Kahramanmaraş Afşin Turgay Ciner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 79 78,59139 1
Rehberlik 2020-Haziran Kahramanmaraş Afşin Yavuz Selim İlkokulu 1 79 78,52524 1
Rehberlik 2020-Haziran Kahramanmaraş Andırın Şehit Yasin Höbek Yatılı Bölge Ortaokulu 1 79 78,52969 1
Rehberlik 2020-Haziran Kahramanmaraş Dulkadiroğlu 100.Yıl Ortaokulu 1 79 78,73185 2
Rehberlik 2020-Haziran Kahramanmaraş Dulkadiroğlu 12 Şubat İlkokulu 1 78 77,98684 1
Rehberlik 2020-Haziran Kahramanmaraş Dulkadiroğlu 5 Nisan Ortaokulu 1 78 77,96455 2
Rehberlik 2020-Haziran Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Arslanbey Ortaokulu 1 78 77,98775 1
Rehberlik 2020-Haziran Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Atatürk İlkokulu 1 79 78,62535 1
Rehberlik 2020-Haziran Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Bağlarbaşı İmam Hatip Ortaokulu 1 78 78,14188 1
Rehberlik 2020-Haziran Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Barınma Merkezi Anaokulu 1 79 78,85646 1
Rehberlik 2020-Haziran Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Barınma Merkezi Çok Programlı Anadolu Lisesi 1 79 78,77607 1
Rehberlik 2020-Haziran Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Barınma Merkezi İmam Hatip Ortaokulu 1 79 78,80212 1
Rehberlik 2020-Haziran Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Büyükşehir Belediyesi İlkokulu 1 78 78,38277 1
Rehberlik 2020-Haziran Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Cumhuriyet Ortaokulu 1 79 78,82355 1
Rehberlik 2020-Haziran Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Çakmakçı Sait İlkokulu 1 79 78,54753 2
Rehberlik 2020-Haziran Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Doğukent Anaokulu 1 79 78,77353 1
Rehberlik 2020-Haziran Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Doğukent Sultan Alparslan Anadolu Lisesi 1 79 78,52828 1
Rehberlik 2020-Haziran Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Dulkadiroğlu İlkokulu 1 78 78,41978 1
Rehberlik 2020-Haziran Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Elmalar İlkokulu 1 79 78,84310 1
Rehberlik 2020-Haziran Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Fatih Anadolu Lisesi 1 79 78,63823 1
Rehberlik 2020-Haziran Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Fatih İlkokulu 1 79 78,94270 1
Rehberlik 2020-Haziran Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Hacı Mehmet Kalay Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 78 78,18909 2
Rehberlik 2020-Haziran Kahramanmaraş Dulkadiroğlu İMKB Doğukent İmam Hatip Ortaokulu 1 78 78,44678 1
Rehberlik 2020-Haziran Kahramanmaraş Dulkadiroğlu İMKB Doğukent Ortaokulu 1 78 77,98053 1
Rehberlik 2020-Haziran Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Kahramanmaraş Ortaokulu 1 79 78,57248 1
Rehberlik 2020-Haziran Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Kanuni Ortaokulu 1 79 78,67837 1
Rehberlik 2020-Haziran Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Kurtuluş İmam Hatip Ortaokulu 1 79 78,65429 1
Rehberlik 2020-Haziran Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 1 78 77,96437 1
Rehberlik 2020-Haziran Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Muhammed Fatih Safitürk Ortaokulu 1 79 78,89440 1
Rehberlik 2020-Haziran Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Öğretmenler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 78 78,07916 1
Rehberlik 2020-Haziran Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Reşit Gümüşer İlkokulu 1 79 79,14251 1
Rehberlik 2020-Haziran Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Rıdvan Hoca İmam Hatip Ortaokulu 1 79 78,78803 1
Rehberlik 2020-Haziran Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Sevim Şirikci Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 78 78,09761 1
Rehberlik 2020-Haziran Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Sultan Bayazıt İlkokulu 1 78 78,05133 1
Rehberlik 2020-Haziran Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Sümer Ortaokulu 1 78 77,87364 1
Rehberlik 2020-Haziran Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Sütçü İmam Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 78 78,22768 1
Rehberlik 2020-Haziran Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Şehit Mıllış Nuri İlkokulu 1 78 78,00305 1
Rehberlik 2020-Haziran Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Şehit Öğretmenler İlkokulu 1 78 78,02167 1
Rehberlik 2020-Haziran Kahramanmaraş Dulkadiroğlu TOKİ 21. Yüzyıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 78 78,00849 1
Rehberlik 2020-Haziran Kahramanmaraş Dulkadiroğlu TOKİ Duran Karabuğaş Anadolu Lisesi 1 78 78,43969 1
Rehberlik 2020-Haziran Kahramanmaraş Dulkadiroğlu TOKİ Kazımkarabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 78 77,99902 1
Rehberlik 2020-Haziran Kahramanmaraş Dulkadiroğlu TOKİ Yıldız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 78 78,00442 2
Rehberlik 2020-Haziran Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Turan İlkokulu 1 78 78,42981 1
Rehberlik 2020-Haziran Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Yavuz Selim Ortaokulu 1 78 78,09983 1
Rehberlik 2020-Haziran Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Ziya Gökalp İlkokulu 1 78 78,05002 1
Rehberlik 2020-Haziran Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Zübeyde Hanım Anaokulu 1 78 78,38980 1
Rehberlik 2020-Haziran Kahramanmaraş Ekinözü Ekinözü Çok Programlı Anadolu Lisesi 1 78 78,40638 1
Rehberlik 2020-Haziran Kahramanmaraş Ekinözü Yunus Emre Ortaokulu 1 78 78,43709 1
Rehberlik 2020-Haziran Kahramanmaraş Elbistan Elbistan Bahçelievler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 79 78,74960 1
Rehberlik 2020-Haziran Kahramanmaraş Elbistan Elbistan Ortaokulu 1 79 78,82038 1
Rehberlik 2020-Haziran Kahramanmaraş Elbistan Elbistan Rehberlik ve Araştırma Merkezi 1 79 78,70953 1
Rehberlik 2020-Haziran Kahramanmaraş Elbistan Gazipaşa İlkokulu 1 79 79,07846 1
Rehberlik 2020-Haziran Kahramanmaraş Elbistan Mükrimin Halil Anadolu Lisesi 1 79 79,07232 1
Rehberlik 2020-Haziran Kahramanmaraş Göksun Göksun Şehitler Anadolu Lisesi 1 79 78,56457 1
Rehberlik 2020-Haziran Kahramanmaraş Göksun Yavuz Selim Ortaokulu 1 79 78,67451 1
Rehberlik 2020-Haziran Kahramanmaraş Onikişubat 19 Mayıs Anadolu Lisesi 1 78 78,05232 1
Rehberlik 2020-Haziran Kahramanmaraş Onikişubat Akçakoyunlu Ortaokulu 1 78 77,99141 1
Rehberlik 2020-Haziran Kahramanmaraş Onikişubat Dumlupınar Şehit Haşim Yenigül İlkokulu 1 78 78,02426 1
Rehberlik 2020-Haziran Kahramanmaraş Onikişubat Esin Ergün Bodur İlkokulu 1 79 78,66689 2
Rehberlik 2020-Haziran Kahramanmaraş Onikişubat Gazi Ortaokulu 1 79 78,96281 1
Rehberlik 2020-Haziran Kahramanmaraş Onikişubat Hartlap Çok Programlı Anadolu Lisesi 1 79 78,74993 1
Rehberlik 2020-Haziran Kahramanmaraş Onikişubat Kale Karataş Ortaokulu 1 79 78,88057 1
Rehberlik 2020-Haziran Kahramanmaraş Onikişubat Kavlaklı Anadolu Lisesi 1 78 77,98086 1
Rehberlik 2020-Haziran Kahramanmaraş Onikişubat Mareşal Fevzi Çakmak İlkokulu 1 78 77,97772 2
Rehberlik 2020-Haziran Kahramanmaraş Onikişubat Muallim Hayrullah Efendi Ortaokulu 1 78 77,87854 1
Rehberlik 2020-Haziran Kahramanmaraş Onikişubat Onikişubat Rehberlik ve Araştırma Merkezi 1 78 78,41588 4
Rehberlik 2020-Haziran Kahramanmaraş Onikişubat Piri Reis Ortaokulu 1 78 78,04564 1
Rehberlik 2020-Haziran Kahramanmaraş Onikişubat Sergentepe İlkokulu 1 78 78,02386 2
Rehberlik 2020-Haziran Kahramanmaraş Onikişubat Sergentepe Ortaokulu 1 78 77,95190 2
Rehberlik 2020-Haziran Kahramanmaraş Onikişubat Şehit Ali Rıza İşbilir Anadolu Lisesi 1 79 78,85244 1
Rehberlik 2020-Haziran Kahramanmaraş Onikişubat Şehit İdari Ataşe Galip Özmen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 78 78,05907 1
Rehberlik 2020-Haziran Kahramanmaraş Onikişubat Şehit Mehmet Yavşan Çok Programlı Anadolu Lisesi 1 79 78,54726 1
Rehberlik 2020-Haziran Kahramanmaraş Onikişubat Şehit Yusuf Çavuş İlkokulu 1 78 77,99519 1
Rehberlik 2020-Haziran Kahramanmaraş Onikişubat Vali Hilmi Tolun Ortaokulu 1 78 78,02751 2
Rehberlik 2020-Haziran Kahramanmaraş Onikişubat Zeki Karakız Ortaokulu 1 78 78,39466 2
Rehberlik 2020-Haziran Kahramanmaraş Pazarcık Halk Eğitimi Merkezi 1 78 78,41346 1
Rehberlik 2020-Haziran Kahramanmaraş Pazarcık Yatılı Bölge Ortaokulu 1 79 78,87405 1
Rehberlik 2020-Haziran Kahramanmaraş Türkoğlu Türkoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 79 79,09438 1
Rehberlik 2020-Haziran Kahramanmaraş Türkoğlu Türkoğlu Anadolu Lisesi 1 79 78,87865 1
Rehberlik 2020-Haziran Karabük Eflani Eflani İMKB Çok Programlı Anadolu Lisesi 1 78 77,95978 1
Rehberlik 2020-Haziran Karabük Eskipazar Seyhan Cengiz Turhan Anadolu Lisesi 1 79 78,54879 1
Rehberlik 2020-Haziran Karabük Merkez 75.Yıl Karabük Anadolu Lisesi 1 78 78,29565 1
Rehberlik 2020-Haziran Karabük Merkez Anayasa İlkokulu 1 79 78,66622 1
Rehberlik 2020-Haziran Karabük Merkez Cumayanı İlkokulu 1 79 78,66592 1
Rehberlik 2020-Haziran Karabük Merkez Demir Çelik Anadolu Lisesi 1 78 78,29251 1
Rehberlik 2020-Haziran Karabük Merkez Fevzi Çakmak Ortaokulu 1 78 78,32774 1
Rehberlik 2020-Haziran Karabük Merkez Kartaltepe Ortaokulu 1 78 78,35825 1
Rehberlik 2020-Haziran Karabük Merkez Mimar Sinan Ortaokulu 1 79 78,64120 1
Rehberlik 2020-Haziran Karabük Safranbolu Safran Çiçeği Anaokulu 1 79 78,65779 1
Rehberlik 2020-Haziran Karabük Yenice Yortan Çok Programlı Anadolu Lisesi 1 78 78,49000 1
Rehberlik 2020-Haziran Karaman Merkez Abdullah Tayyar Anadolu Lisesi 1 79 78,82132 1
Rehberlik 2020-Haziran Karaman Merkez Alparslan Ortaokulu 1 79 78,99344 1
Rehberlik 2020-Haziran Karaman Merkez Anafartalar Ortaokulu 1 79 78,95453 1
Rehberlik 2020-Haziran Karaman Merkez Fatih Anadolu Lisesi 1 79 78,51694 1
Rehberlik 2020-Haziran Karaman Merkez Gazi Mustafa Kemal İlkokulu 1 80 79,71195 1
Rehberlik 2020-Haziran Karaman Merkez İstiklal Ortaokulu 1 79 79,05493 1
Rehberlik 2020-Haziran Karaman Merkez Larende Anadolu Lisesi 1 78 78,18564 1
Rehberlik 2020-Haziran Karaman Merkez Necati Yeniel Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 79 78,75487 1
Rehberlik 2020-Haziran Karaman Merkez Piri Reis İlkokulu 1 80 79,54000 1
Rehberlik 2020-Haziran Karaman Merkez Sabiha Gökçen Ortaokulu 1 79 78,75554 1
Rehberlik 2020-Haziran Karaman Merkez Şehit Polis Hakan Yılmaz İmam Hatip Ortaokulu 1 79 78,89329 1
Rehberlik 2020-Haziran Karaman Merkez TOKİ Anadolu Lisesi 1 79 78,69970 1
Rehberlik 2020-Haziran Karaman Merkez Vali Ali Akan İlkokulu 1 79 79,17824 1
Rehberlik 2020-Haziran Karaman Merkez Yem Sanayi İlkokulu 1 79 79,28622 1
Rehberlik 2020-Haziran Karaman Merkez Yunus Emre Ortaokulu 1 79 79,03772 1
Rehberlik 2020-Haziran Karaman Merkez Zübeyde Hanım Ortaokulu 1 79 79,06227 1
Rehberlik 2020-Haziran Kars Akyaka İMKB Akyaka Anadolu Lisesi 1 78 78,41433 1
Rehberlik 2020-Haziran Kars Kağızman 1 Ekim Ortaokulu 1 78 78,19424 1
Rehberlik 2020-Haziran Kars Merkez Dede Korkut Ortaokulu 1 79 78,64808 1
Rehberlik 2020-Haziran Kars Sarıkamış Kazım Karabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 78 78,29404 1
Rehberlik 2020-Haziran Kars Selim Selim Anadolu Lisesi 1 79 79,06042 1
Rehberlik 2020-Haziran Kastamonu Azdavay Azdavay 75.Yıl Cumhuriyet Yatılı Bölge Ortaokulu 1 79 78,58684 1
Rehberlik 2020-Haziran Kastamonu Cide Cide Bayram Yusuf Aslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 79 78,83819 1
Rehberlik 2020-Haziran Kastamonu Çatalzeytin Yunus Emre Ortaokulu 1 79 78,96716 1
Rehberlik 2020-Haziran Kastamonu Daday Daday Selalmaz Yatılı Bölge Ortaokulu 1 79 78,52545 1
Rehberlik 2020-Haziran Kastamonu Devrekani Devrekani Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 79 78,52644 1
Rehberlik 2020-Haziran Kastamonu İnebolu İnebolu Anadolu Lisesi 1 79 79,04279 1
Rehberlik 2020-Haziran Kastamonu Küre Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 1 79 78,52883 1
Rehberlik 2020-Haziran Kastamonu Merkez Atatürk İlkokulu 1 79 78,94962 1
Rehberlik 2020-Haziran Kastamonu Merkez Kastamonu Taşmektep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 79 78,89626 1
Rehberlik 2020-Haziran Kastamonu Merkez Pervaneoğlu Ali Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 79 78,51779 1
Rehberlik 2020-Haziran Kastamonu Şenpazar Şenpazar Çok Programlı Anadolu Lisesi 1 78 78,05218 1
Rehberlik 2020-Haziran Kastamonu Taşköprü Sevim Tokatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 79 79,08112 1
Rehberlik 2020-Haziran Kastamonu Tosya Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 1 79 79,02289 1
Rehberlik 2020-Haziran Kastamonu Tosya Tosya Cumhuriyet Anadolu Lisesi 1 79 79,04681 1
Rehberlik 2020-Haziran Kayseri Bünyan Naci Baydemir Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 79 78,83081 1
Rehberlik 2020-Haziran Kayseri Bünyan Şehit Muzaffer Can Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 79 78,72560 1
Rehberlik 2020-Haziran Kayseri Hacılar Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu 1 79 79,46293 1
Rehberlik 2020-Haziran Kayseri İncesu İncesu Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 79 79,00955 1
Rehberlik 2020-Haziran Kayseri İncesu Vali Sabahattin Çakmakoğlu Ortaokulu 1 79 79,41296 1
Rehberlik 2020-Haziran Kayseri Sarıoğlan Atatürk Ortaokulu 1 79 78,94748 1
Rehberlik 2020-Haziran Kayseri Yahyalı Fatih İmam Hatip Ortaokulu 1 79 79,06368 1
Rehberlik 2020-Haziran Kayseri Yahyalı Hasan Hüseyin Arıkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 79 78,84609 1
Rehberlik 2020-Haziran Kırıkkale Delice Delice Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 79 78,69388 1
Rehberlik 2020-Haziran Kırıkkale Keskin İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 79 78,92344 1
Rehberlik 2020-Haziran Kırıkkale Keskin Keskin Anadolu Lisesi 1 79 79,03595 1
Rehberlik 2020-Haziran Kırıkkale Merkez 17 Ağustos Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 80 79,76904 1
Rehberlik 2020-Haziran Kırıkkale Merkez Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 79 79,11445 1
Rehberlik 2020-Haziran Kilis Merkez Atatürk Ortaokulu 1 79 78,69897 1
Rehberlik 2020-Haziran Kilis Merkez Ekrem Çetin Özel Eğitim Meslek Okulu 1 78 78,23931 1
Rehberlik 2020-Haziran Kilis Merkez H.Mehmet ve Nazmiye Karabaşoğlu Mesleki Eğitim Merkezi 1 78 78,18771 1
Rehberlik 2020-Haziran Kilis Merkez İNÖNÜ İLKOKULU 1 78 78,43213 1
Rehberlik 2020-Haziran Kilis Merkez MERCİDABIK ORTAOKULU 1 78 78,43110 1
Rehberlik 2020-Haziran Kilis Merkez Nedim Ökmen Anadolu Lisesi 1 78 78,10092 1
Rehberlik 2020-Haziran Kilis Merkez Şehit Hasan Özüberk Anadolu Lisesi 1 78 78,05544 1
Rehberlik 2020-Haziran Mardin Artuklu Gökçe Ortaokulu 1 79 78,62191 1
Rehberlik 2020-Haziran Mardin Artuklu Ortaköy Abdurrahman Boy Çok Programlı Anadolu Lisesi 1 78 78,45111 1
Rehberlik 2020-Haziran Mardin Artuklu Ortaköy Cumhuriyet Ortaokulu 1 79 78,51996 1
Rehberlik 2020-Haziran Mardin Dargeçit Dargeçit İmam Hatip Ortaokulu 1 78 78,28501 1
Rehberlik 2020-Haziran Mardin Dargeçit Dargeçit Mevlana Anaokulu 1 78 77,94828 1
Rehberlik 2020-Haziran Mardin Dargeçit Gazi Ortaokulu 1 78 78,04122 1
Rehberlik 2020-Haziran Mardin Dargeçit Kılavuz Ortaokulu 1 78 77,88483 1
Rehberlik 2020-Haziran Mardin Derik Atatürk Ortaokulu 1 78 78,19070 1
Rehberlik 2020-Haziran Mardin Derik Derik Pirinçli Anadolu Lisesi 1 78 77,90664 1
Rehberlik 2020-Haziran Mardin Derik İncesu Ortaokulu 1 78 77,93769 1
Rehberlik 2020-Haziran Mardin Kızıltepe 23 Nisan İlkokulu 1 79 78,88793 1
Rehberlik 2020-Haziran Mardin Kızıltepe Ahmed-i Hani Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 79 78,56185 1
Rehberlik 2020-Haziran Mardin Kızıltepe Süleyman Demirel Ortaokulu 1 79 78,59682 1
Rehberlik 2020-Haziran Mardin Kızıltepe Yenikent Anadolu Lisesi 1 79 78,77279 1
Rehberlik 2020-Haziran Mardin Mazıdağı Dark- Sürücü Çağdaş Yaşam Ortaokulu 1 78 78,04788 1
Rehberlik 2020-Haziran Mardin Mazıdağı Sakızlı Ortaokulu 1 78 77,89142 1
Rehberlik 2020-Haziran Mardin Mazıdağı Yunus Emre Ortaokulu 1 78 78,08392 1
Rehberlik 2020-Haziran Mardin Midyat Atatürk Ortaokulu 1 79 78,79568 1
Rehberlik 2020-Haziran Mardin Midyat Aziz Önen Kız Anadolu Lisesi 1 79 78,76691 1
Rehberlik 2020-Haziran Mardin Midyat Kayalıpınar Ortaokulu 1 78 78,26755 1
Rehberlik 2020-Haziran Mardin Midyat Mehmetçik Ortaokulu 1 78 78,40877 1
Rehberlik 2020-Haziran Mardin Midyat Önerler Çağdaş Yaşam Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe 1 79 78,98438 1
Rehberlik 2020-Haziran Mardin Midyat Şehit Mehmet Sait Barış Anadolu Lisesi 1 78 78,45206 1
Rehberlik 2020-Haziran Mardin Midyat Şehit Velit Bekdaş Ortaokulu 1 79 78,89586 1
Rehberlik 2020-Haziran Mardin Midyat Telkari Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 78 78,33009 1
Rehberlik 2020-Haziran Mardin Midyat Yolbaşı Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 1 78 78,38966 1
Rehberlik 2020-Haziran Mardin Nusaybin Haci Ali Mungan Ortaokulu 1 79 78,89224 1
Rehberlik 2020-Haziran Mardin Nusaybin Nusaybin Rehberlik Ve Araştırma Merkezi 1 78 77,99357 1
Rehberlik 2020-Haziran Mardin Yeşilli 19 Mayıs Ortaokulu 1 79 78,72827 1
Rehberlik 2020-Haziran Muş Bulanık Bulanık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 78 77,99244 1
Rehberlik 2020-Haziran Muş Bulanık DSİ Ortaokulu 1 78 78,00513 1
Rehberlik 2020-Haziran Muş Bulanık Gazi İlkokulu 1 78 78,15010 1
Rehberlik 2020-Haziran Muş Bulanık Oğlakkaya Ortaokulu 1 78 77,94151 1
Rehberlik 2020-Haziran Muş Malazgirt Malazgirt Rehberlik ve Araştırma Merkezi 1 78 77,87273 4
Rehberlik 2020-Haziran Muş Malazgirt Pakize Özgen Ortaokulu 1 78 78,00580 1
Rehberlik 2020-Haziran Muş Malazgirt Şehit Demet Sezen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 79 78,69578 1
Rehberlik 2020-Haziran Muş Merkez 100. Yıl Zafer İmam Hatip Ortaokulu 1 78 78,38664 1
Rehberlik 2020-Haziran Muş Merkez İlyas Sami İlkokulu 1 79 79,18248 1
Rehberlik 2020-Haziran Muş Merkez İlyas Sami İmam Hatip Ortaokulu 1 78 78,36490 1
Rehberlik 2020-Haziran Muş Merkez Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN İlkokulu 1 78 78,27782 1
Rehberlik 2020-Haziran Muş Merkez Muş İlci İnşaat Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 78 78,31763 1
Rehberlik 2020-Haziran Muş Merkez Muş Selcen Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 78 78,27273 1
Rehberlik 2020-Haziran Muş Merkez Prof. Dr. Fuat Sezgin Anadolu Lisesi 1 78 78,26713 1
Rehberlik 2020-Haziran Muş Merkez Yavuz Selim İlkokulu 1 79 78,98803 1
Rehberlik 2020-Haziran Muş Merkez Yaygın Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 78 78,22835 1
Rehberlik 2020-Haziran Niğde Bor Bor İrfan İlk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 78 78,42365 1
Rehberlik 2020-Haziran Niğde Bor Fahri Kirt Ortaokulu 1 79 78,95604 1
Rehberlik 2020-Haziran Niğde Çamardı Çamardı 75.Yıl Şehit Üsteğmen Murat Erdem Çok Programlı Anadolu Lisesi 1 79 78,81334 1
Rehberlik 2020-Haziran Niğde Çiftlik Bozköy İmam Hatip Ortaokulu 1 79 78,62412 1
Rehberlik 2020-Haziran Niğde Çiftlik Çardak Ortaokulu 1 79 78,66762 1
Rehberlik 2020-Haziran Niğde Çiftlik Divarlı Şehit Caner Erden İlkokulu 1 79 78,72396 1
Rehberlik 2020-Haziran Niğde Merkez 5 Şubat Ortaokulu 1 79 78,87549 1
Rehberlik 2020-Haziran Niğde Merkez Ağcaşar Hazim Arslanbay Ortaokulu 1 79 78,69078 1
Rehberlik 2020-Haziran Niğde Merkez Fatih Anadolu Lisesi 1 79 78,97438 1
Rehberlik 2020-Haziran Niğde Merkez Gazi Ortaokulu 1 79 78,88414 1
Rehberlik 2020-Haziran Niğde Merkez Hüdavend Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 79 78,55533 1
Rehberlik 2020-Haziran Niğde Merkez Karaatlı Fatma Cuma Ali Yılmaz İmam Hatip Ortaokulu 1 79 78,81608 1
Rehberlik 2020-Haziran Niğde Merkez Kiledere İmam Hatip Ortaokulu 1 79 78,58146 1
Rehberlik 2020-Haziran Niğde Merkez Necmettin Erbakan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 81 80,73870 1
Rehberlik 2020-Haziran Niğde Merkez Şehit Fazıl Doğruöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 79 78,55168 1
Rehberlik 2020-Haziran Niğde Merkez Şehit Yakup Avşar Anadolu Lisesi 1 79 79,21701 1
Rehberlik 2020-Haziran Niğde Merkez Yıldıztepe Zeynep Erden Ortaokulu 1 79 78,80337 1
Rehberlik 2020-Haziran Niğde Ulukışla Ulukışla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 79 78,89473 1
Rehberlik 2020-Haziran Ordu Akkuş Ahmet Cürebal İmam Hatip Ortaokulu 1 79 79,02847 1
Rehberlik 2020-Haziran Ordu Akkuş Salman Ortaokulu 1 78 78,41626 1
Rehberlik 2020-Haziran Ordu Gölköy Gölköy Anadolu Lisesi 1 79 78,82484 1
Rehberlik 2020-Haziran Ordu İkizce Yoğunoluk Çok Programlı Anadolu Lisesi 1 79 79,07674 1
Rehberlik 2020-Haziran Ordu Korgan Çayırkent Çok Programlı Anadolu Lisesi 1 79 78,62719 1
Rehberlik 2020-Haziran Ordu Korgan Tepealan Çok Programlı Anadolu Lisesi 1 79 78,64832 1
Rehberlik 2020-Haziran Osmaniye Düziçi Cumhuriyet İlkokulu 1 78 78,28495 1
Rehberlik 2020-Haziran Osmaniye Düziçi Düziçi 75. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 78 78,14380 1
Rehberlik 2020-Haziran Osmaniye Düziçi Düziçi Atatürk Ortaokulu 1 78 78,29074 1
Rehberlik 2020-Haziran Osmaniye Düziçi Düziçi Cansan Hacı Bedirhan Can İlkokulu 1 78 78,28960 1
Rehberlik 2020-Haziran Osmaniye Düziçi Düziçi Cumhuriyet Anadolu Lisesi 1 78 78,09575 1
Rehberlik 2020-Haziran Osmaniye Düziçi İrfanlı İlkokulu 1 78 78,11250 1
Rehberlik 2020-Haziran Osmaniye Düziçi İrfanlı Ortaokulu 1 79 78,56606 1
Rehberlik 2020-Haziran Osmaniye Düziçi Üzümlü İlkokulu 1 78 78,00636 1
Rehberlik 2020-Haziran Osmaniye Düziçi Zübeyde Hanım Anaokulu 1 79 78,68138 1
Rehberlik 2020-Haziran Osmaniye Kadirli Kadirli Rehberlik ve Araştırma Merkezi 1 79 78,77434 1
Rehberlik 2020-Haziran Osmaniye Merkez Ahmet Cevdet Paşa Anadolu Lisesi 1 78 78,22773 1
Rehberlik 2020-Haziran Osmaniye Merkez Atatürk Anadolu Lisesi 1 78 78,35048 1
Rehberlik 2020-Haziran Osmaniye Merkez Cahit Zarifoğlu İmam Hatip Ortaokulu 1 78 78,22540 1
Rehberlik 2020-Haziran Osmaniye Merkez Cevdetiye Çok Programlı Anadolu Lisesi 1 78 78,28742 1
Rehberlik 2020-Haziran Osmaniye Merkez Cevdetiye Milli Egemenlik İlkokulu 1 79 78,65287 1
Rehberlik 2020-Haziran Osmaniye Merkez Cevdetiye Süleyman Şah Ortaokulu 1 78 78,21416 1
Rehberlik 2020-Haziran Osmaniye Merkez Dervişpaşa Anadolu Lisesi 1 80 79,84952 1
Rehberlik 2020-Haziran Osmaniye Merkez Fatih İlkokulu 1 78 78,22351 1
Rehberlik 2020-Haziran Osmaniye Merkez Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu 1 78 77,98832 1
Rehberlik 2020-Haziran Osmaniye Merkez İstiklal İlkokulu 1 79 79,31371 1
Rehberlik 2020-Haziran Osmaniye Merkez Kanuni Sultan Süleyman İlkokulu 1 78 78,29884 1
Rehberlik 2020-Haziran Osmaniye Merkez Mahmut Ali Kirmit İlkokulu 1 79 79,03322 1
Rehberlik 2020-Haziran Osmaniye Merkez Mareşal Fevzi Çakmak Ortaokulu 1 78 78,21116 1
Rehberlik 2020-Haziran Osmaniye Merkez Mehmet Akif İlkokulu 1 79 78,74334 1
Rehberlik 2020-Haziran Osmaniye Merkez Mehmet Akif Ortaokulu 1 78 77,97858 1
Rehberlik 2020-Haziran Osmaniye Merkez Mimar Sinan İlkokulu 1 78 78,42124 1
Rehberlik 2020-Haziran Osmaniye Merkez Mimar Sinan Ortaokulu 1 78 78,44585 1
Rehberlik 2020-Haziran Osmaniye Merkez Mithatpaşa İlkokulu 1 79 79,08354 1
Rehberlik 2020-Haziran Osmaniye Merkez Namık Kemal Ortaokulu 1 79 78,67396 1
Rehberlik 2020-Haziran Osmaniye Merkez Osmaniye Anadolu Lisesi 1 80 79,88561 1
Rehberlik 2020-Haziran Osmaniye Merkez Osmaniye İlkokulu 1 78 78,31344 1
Rehberlik 2020-Haziran Osmaniye Merkez Osmaniye Sultan Baybars Anadolu Lisesi 1 78 78,38162 1
Rehberlik 2020-Haziran Osmaniye Merkez Saimbey Ortaokulu 1 79 78,82175 1
Rehberlik 2020-Haziran Osmaniye Merkez Şehit Mehmet Ali Sarak Ortaokulu 1 78 78,45401 1
Rehberlik 2020-Haziran Osmaniye Merkez Ülkü İlkokulu 1 78 78,05037 1
Rehberlik 2020-Haziran Osmaniye Merkez Vali İsmail Fırat İlkokulu 1 78 78,29014 1
Rehberlik 2020-Haziran Osmaniye Merkez Vali Ümit Karahan İlkokulu 1 78 78,30598 1
Rehberlik 2020-Haziran Osmaniye Merkez Yavuz Selim İlkokulu 1 79 78,60759 1
Rehberlik 2020-Haziran Osmaniye Merkez Yedi Ocak İlkokulu 1 79 78,89613 1
Rehberlik 2020-Haziran Osmaniye Merkez Yunus Emre İlkokulu 1 79 78,54585 1
Rehberlik 2020-Haziran Rize Ardeşen Alparslan Ortaokulu 1 79 78,72563 1
Rehberlik 2020-Haziran Rize Çayeli Çayeli Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 79 78,78147 1
Rehberlik 2020-Haziran Rize Çayeli Çayeli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 79 78,85997 1
Rehberlik 2020-Haziran Rize Çayeli Çayeli Madenli Ahmet Hamdi İshakoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 79 78,81891 1
Rehberlik 2020-Haziran Rize Çayeli Kaptanpaşa İzzet Akcal Yatılı Bölge Ortaokulu 1 79 78,69376 1
Rehberlik 2020-Haziran Rize İkizdere İkizdere Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 79 78,60755 1
Rehberlik 2020-Haziran Rize Merkez Ali Metin Kazancı Rize Lisesi 1 79 79,21015 1
Rehberlik 2020-Haziran Rize Merkez Denizciler İlkokulu 1 79 78,93110 1
Rehberlik 2020-Haziran Rize Merkez İstiklal İlkokulu 1 79 78,96947 1
Rehberlik 2020-Haziran Rize Merkez Reşadiye Zihni Derin Ortaokulu 1 79 78,94835 1
Rehberlik 2020-Haziran Rize Merkez Rize İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 79 78,88148 1
Rehberlik 2020-Haziran Rize Merkez Rize Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 79 78,87084 1
Rehberlik 2020-Haziran Rize Merkez Zehra Usta Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe 1 79 78,71260 1
Rehberlik 2020-Haziran Rize Pazar Ahmet Mesut Yılmaz İlkokulu 1 79 78,92143 1
Rehberlik 2020-Haziran Rize Pazar Pazar Rehberlik ve Araştırma Merkezi 1 79 78,89604 1
Rehberlik 2020-Haziran Samsun Asarcık Asarcık Yatılı Bölge Ortaokulu 1 79 79,00963 1
Rehberlik 2020-Haziran Samsun Ayvacık Ayvacık İmam Hatip Ortaokulu 1 79 79,46375 1
Rehberlik 2020-Haziran Samsun Vezirköprü Sarıdibek Ortaokulu 1 79 78,80001 1
Rehberlik 2020-Haziran Samsun Vezirköprü Tahtaköprü İmam Hatip Ortaokulu 1 79 78,88675 1
Rehberlik 2020-Haziran Siirt Baykan Atabağı İlkokulu 1 79 78,79284 1
Rehberlik 2020-Haziran Siirt Baykan Baykan Anadolu Lisesi 1 78 78,21689 1
Rehberlik 2020-Haziran Siirt Baykan Baykan Yatılı Bölge Ortaokulu 1 79 78,83172 1
Rehberlik 2020-Haziran Siirt Baykan Veysel Karani Çok Programlı Anadolu Lisesi 1 78 78,10607 1
Rehberlik 2020-Haziran Siirt Eruh Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 1 78 77,92768 1
Rehberlik 2020-Haziran Siirt Eruh Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 1 78 77,93152 1
Rehberlik 2020-Haziran Siirt Merkez Abdülhakim Ayten Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 78 78,26591 1
Rehberlik 2020-Haziran Siirt Merkez Selami Değer Anadolu Lisesi 1 79 79,04086 1
Rehberlik 2020-Haziran Siirt Pervari Belenoluk Ortaokulu 1 78 77,87405 1
Rehberlik 2020-Haziran Siirt Pervari Düğüncüler Ortaokulu 1 78 77,90675 1
Rehberlik 2020-Haziran Siirt Pervari Pervari Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 78 77,88547 1
Rehberlik 2020-Haziran Siirt Pervari Pervari Fatih Ortaokulu 1 78 78,14817 1
Rehberlik 2020-Haziran Siirt Şirvan İncekaya Ortaokulu 1 78 78,03380 1
Rehberlik 2020-Haziran Siirt Şirvan Park Elektrik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 78 77,87548 1
Rehberlik 2020-Haziran Siirt Şirvan Şirvan Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 78 77,93768 1
Rehberlik 2020-Haziran Siirt Tillo Tillo Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 78 78,24927 1
Rehberlik 2020-Haziran Sinop Boyabat Cengiz Topel Ortaokulu 1 79 78,79997 1
Rehberlik 2020-Haziran Sinop Durağan Çerçiler Şh.Recep Geçer Yatılı Bölge Ortaokulu 1 79 78,60498 1
Rehberlik 2020-Haziran Sinop Türkeli Cumhuriyet Ortaokulu 1 79 78,91260 1
Rehberlik 2020-Haziran Sinop Türkeli Gazi Mustafa Kemal Yatılı Bölge Ortaokulu 1 79 78,75263 1
Rehberlik 2020-Haziran Sivas Gürün İsmet Yılmaz Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 78 78,41192 1
Rehberlik 2020-Haziran Sivas Merkez Asım Şahin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 79 78,90830 1
Rehberlik 2020-Haziran Sivas Merkez Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 78 78,08128 1
Rehberlik 2020-Haziran Sivas Merkez Dörteylül Ortaokulu 1 79 78,91457 1
Rehberlik 2020-Haziran Sivas Merkez Elçibey İmam Hatip Ortaokulu 1 79 78,87373 1
Rehberlik 2020-Haziran Sivas Merkez Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu 1 79 78,72844 1
Rehberlik 2020-Haziran Sivas Merkez Gazi Anadolu Lisesi 1 78 77,99115 1
Rehberlik 2020-Haziran Sivas Merkez Halil Rıfat Paşa Anadolu Lisesi 1 78 78,23070 1
Rehberlik 2020-Haziran Sivas Merkez Hamza Yerlikaya Ortaokulu 1 79 78,57165 1
Rehberlik 2020-Haziran Sivas Merkez Huzur İmam Hatip Ortaokulu 1 79 78,73973 1
Rehberlik 2020-Haziran Sivas Merkez Karşıyaka Anadolu Lisesi 1 78 78,40977 1
Rehberlik 2020-Haziran Sivas Merkez Kongre Anadolu Lisesi 1 78 77,90159 1
Rehberlik 2020-Haziran Sivas Merkez Lütfi Abay Ortaokulu 1 79 78,58412 2
Rehberlik 2020-Haziran Sivas Merkez Mehmet Gökhan Ay Anadolu Lisesi 1 79 79,04275 1
Rehberlik 2020-Haziran Sivas Merkez Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 78 78,08104 1
Rehberlik 2020-Haziran Sivas Merkez Muzaffer Sarısozen Ortaokulu 1 79 78,80460 1
Rehberlik 2020-Haziran Sivas Merkez Necip Fazıl Kısakürek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 78 78,07680 1
Rehberlik 2020-Haziran Sivas Merkez Recep Handan Ortaokulu 1 79 79,03518 1
Rehberlik 2020-Haziran Sivas Merkez Sivas Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 79 78,52952 1
Rehberlik 2020-Haziran Sivas Merkez Sivas İMKB Anadolu Lisesi 1 79 78,50310 1
Rehberlik 2020-Haziran Sivas Merkez Şehit Adnan Saka Ortaokulu 1 81 80,52990 1
Rehberlik 2020-Haziran Sivas Merkez Şehit Ahmet Eyce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 78 78,45256 1
Rehberlik 2020-Haziran Sivas Merkez Şehit Cüneyt Erkan Ortaokulu 1 82 82,17880 1
Rehberlik 2020-Haziran Sivas Merkez Şehit Hakan Yurtoğlu İlkokulu 1 80 80,36607 1
Rehberlik 2020-Haziran Sivas Merkez Şeyh Şamil İlkokulu 1 79 78,51492 1
Rehberlik 2020-Haziran Sivas Suşehri Cumhuriyet Ortaokulu 1 79 78,59600 1
Rehberlik 2020-Haziran Sivas Suşehri Suşehri Hürriyet İlkokulu 1 79 78,62885 1
Rehberlik 2020-Haziran Sivas Şarkışla Şarkışla Anadolu Lisesi 1 79 78,90934 1
Rehberlik 2020-Haziran Şanlıurfa Akçakale Abdülhamid Han İmam Hatip Ortaokulu 1 78 78,08072 1
Rehberlik 2020-Haziran Şanlıurfa Akçakale Akçakale Anadolu Lisesi 1 78 77,97495 1
Rehberlik 2020-Haziran Şanlıurfa Akçakale Bolatlar Ortaokulu 1 78 78,10992 1
Rehberlik 2020-Haziran Şanlıurfa Akçakale Erler İlkokulu 1 78 77,95376 1
Rehberlik 2020-Haziran Şanlıurfa Akçakale Halime Hatun Anaokulu 1 78 78,38463 1
Rehberlik 2020-Haziran Şanlıurfa Akçakale Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 1 78 78,10184 1
Rehberlik 2020-Haziran Şanlıurfa Akçakale Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 78 77,92948 1
Rehberlik 2020-Haziran Şanlıurfa Akçakale Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Ortaokulu 1 78 78,04459 1
Rehberlik 2020-Haziran Şanlıurfa Akçakale Sevimli İlkokulu 1 78 77,95148 1
Rehberlik 2020-Haziran Şanlıurfa Akçakale Yazlıca İlkokulu 1 78 77,89998 1
Rehberlik 2020-Haziran Şanlıurfa Akçakale Yukarı Arıcan Ortaokulu 1 78 77,97999 1
Rehberlik 2020-Haziran Şanlıurfa Akçakale Zübeyde Hanım Anaokulu 1 78 78,13515 1
Rehberlik 2020-Haziran Şanlıurfa Birecik 11 Temmuz İlkokulu 1 79 78,68232 1
Rehberlik 2020-Haziran Şanlıurfa Birecik 11 Temmuz Ortaokulu 1 79 78,76800 1
Rehberlik 2020-Haziran Şanlıurfa Birecik Ali Karaata Anadolu Lisesi 1 78 78,43516 1
Rehberlik 2020-Haziran Şanlıurfa Birecik Birecik TOKİ Ortaokulu 1 78 78,49473 1
Rehberlik 2020-Haziran Şanlıurfa Birecik Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 1 78 78,32100 1
Rehberlik 2020-Haziran Şanlıurfa Birecik Sadettin-Miyese Bilgin İlkokulu 1 79 78,55034 1
Rehberlik 2020-Haziran Şanlıurfa Birecik Yavuz Sultan Selim İlkokulu 1 78 78,21571 1
Rehberlik 2020-Haziran Şanlıurfa Bozova 75. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 78 78,39695 1
Rehberlik 2020-Haziran Şanlıurfa Bozova Atatürk Barajı Çok Programlı Anadolu Lisesi 1 79 78,83455 1
Rehberlik 2020-Haziran Şanlıurfa Bozova Bozova İmam Hatip Ortaokulu 1 79 78,83559 1
Rehberlik 2020-Haziran Şanlıurfa Bozova Şehit Polis Mehmet Taş Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 78 78,26151 1
Rehberlik 2020-Haziran Şanlıurfa Ceylanpınar Alpaslan İlkokulu 1 78 77,96018 1
Rehberlik 2020-Haziran Şanlıurfa Ceylanpınar Atatürk İlkokulu 1 79 78,69379 1
Rehberlik 2020-Haziran Şanlıurfa Ceylanpınar Başak İlkokulu 1 78 77,96106 1
Rehberlik 2020-Haziran Şanlıurfa Ceylanpınar Cengiz Topel İlkokulu 1 78 77,96522 1
Rehberlik 2020-Haziran Şanlıurfa Ceylanpınar Cumhuriyet Ortaokulu 1 78 78,37673 1
Rehberlik 2020-Haziran Şanlıurfa Ceylanpınar Kepez Ortaokulu 1 78 77,87398 1
Rehberlik 2020-Haziran Şanlıurfa Ceylanpınar Şanlı İlkokulu 1 78 77,95390 1
Rehberlik 2020-Haziran Şanlıurfa Eyyübiye Akabe Toki Anadolu Lisesi 1 79 78,84512 1
Rehberlik 2020-Haziran Şanlıurfa Eyyübiye Bilim Anaokulu 1 79 78,67000 1
Rehberlik 2020-Haziran Şanlıurfa Eyyübiye Ertuğrulgazi Ortaokulu 1 78 78,11596 1
Rehberlik 2020-Haziran Şanlıurfa Eyyübiye Eyyübiye Anadolu Lisesi 1 78 78,26019 1
Rehberlik 2020-Haziran Şanlıurfa Eyyübiye Eyyübiye Rehberlik ve Araştırma Merkezi 1 78 78,09511 2
Rehberlik 2020-Haziran Şanlıurfa Eyyübiye Görenler İlkokulu 1 78 78,18709 1
Rehberlik 2020-Haziran Şanlıurfa Eyyübiye Hacı Bayram İlkokulu 1 79 78,67574 1
Rehberlik 2020-Haziran Şanlıurfa Eyyübiye Hayati Harrani İmam Hatip Ortaokulu 1 78 78,03336 1
Rehberlik 2020-Haziran Şanlıurfa Eyyübiye Kanuni Sultan Süleyman İlkokulu 1 79 78,87294 1
Rehberlik 2020-Haziran Şanlıurfa Eyyübiye Keskin Ortaokulu 1 78 78,08655 1
Rehberlik 2020-Haziran Şanlıurfa Eyyübiye Kubacık Ortaokulu 1 78 78,11181 1
Rehberlik 2020-Haziran Şanlıurfa Eyyübiye Küçükhan İmam Hatip Ortaokulu 1 78 78,29266 1
Rehberlik 2020-Haziran Şanlıurfa Eyyübiye Mehmet Akif Ersoy Anaokulu 1 78 78,38016 1
Rehberlik 2020-Haziran Şanlıurfa Eyyübiye Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 1 78 78,31215 2
Rehberlik 2020-Haziran Şanlıurfa Eyyübiye Mehmet Hacıbozanoğlu Ortaokulu 1 78 78,20302 2
Rehberlik 2020-Haziran Şanlıurfa Eyyübiye Mimar Sinan İlkokulu 1 79 78,72353 1
Rehberlik 2020-Haziran Şanlıurfa Eyyübiye Mustafa Vedat Mutlu Anaokulu 1 78 78,39408 1
Rehberlik 2020-Haziran Şanlıurfa Eyyübiye Mustafa Vedat Mutlu Ortaokulu 1 78 78,25373 2
Rehberlik 2020-Haziran Şanlıurfa Eyyübiye Ömer Nasuhi Bilmen Ortaokulu 1 78 78,23285 1
Rehberlik 2020-Haziran Şanlıurfa Eyyübiye Sağlık İlkokulu 1 78 78,20916 1
Rehberlik 2020-Haziran Şanlıurfa Eyyübiye Sağlık İmam Hatip Ortaokulu 1 78 78,07019 1
Rehberlik 2020-Haziran Şanlıurfa Eyyübiye Selahaddin Eyyubi Ortaokulu 1 78 78,13381 1
Rehberlik 2020-Haziran Şanlıurfa Eyyübiye Şehit Mustafa ALPAKLI Ortaokulu 1 78 78,04056 1
Rehberlik 2020-Haziran Şanlıurfa Eyyübiye Şehit Mustafa Kerpiç Çok Programlı Anadolu Lisesi 1 78 78,09544 2
Rehberlik 2020-Haziran Şanlıurfa Eyyübiye Yakubiye İlkokulu 1 79 78,55236 1
Rehberlik 2020-Haziran Şanlıurfa Eyyübiye Yardımcı İlkokulu 1 78 78,26181 1
Rehberlik 2020-Haziran Şanlıurfa Eyyübiye Yukarı Yazıcı Ortaokulu 1 78 78,02404 1
Rehberlik 2020-Haziran Şanlıurfa Halfeti Dergili Ortaokulu 1 78 78,17081 1
Rehberlik 2020-Haziran Şanlıurfa Halfeti Yukarı Göklü 100.Yıl Ortaokulu 1 79 78,68053 1
Rehberlik 2020-Haziran Şanlıurfa Haliliye Ahmet Erseven Ortaokulu 1 79 78,89432 1
Rehberlik 2020-Haziran Şanlıurfa Haliliye Bağlarbaşı İlkokulu 1 79 78,57972 1
Rehberlik 2020-Haziran Şanlıurfa Haliliye Bahçelievler Ortaokulu 1 79 79,22388 1
Rehberlik 2020-Haziran Şanlıurfa Haliliye Çamlıdere Çok Programlı Anadolu Lisesi 1 78 78,11178 1
Rehberlik 2020-Haziran Şanlıurfa Haliliye Çamlıdere Ortaokulu 1 78 78,34210 1
Rehberlik 2020-Haziran Şanlıurfa Haliliye Göbeklitepe Ortaokulu 1 78 78,44742 2
Rehberlik 2020-Haziran Şanlıurfa Haliliye Hatice Gelener İlkokulu 1 79 78,78977 2
Rehberlik 2020-Haziran Şanlıurfa Haliliye Havşanlı İlkokulu 1 78 78,38771 1
Rehberlik 2020-Haziran Şanlıurfa Haliliye İbni Sina İlkokulu 1 79 78,68361 1
Rehberlik 2020-Haziran Şanlıurfa Haliliye Koç İlkokulu 1 79 78,74633 2
Rehberlik 2020-Haziran Şanlıurfa Haliliye Örencik Bakır Kaçar Ortaokulu 1 78 78,49123 1
Rehberlik 2020-Haziran Şanlıurfa Haliliye Payamlı Kalecik Ortaokulu 1 78 78,01422 1
Rehberlik 2020-Haziran Şanlıurfa Haliliye Süleymaniye Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 79 78,51572 1
Rehberlik 2020-Haziran Şanlıurfa Haliliye Süleymaniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 78 77,98330 2
Rehberlik 2020-Haziran Şanlıurfa Haliliye Süleymaniye Ortaokulu 1 78 78,28301 1
Rehberlik 2020-Haziran Şanlıurfa Haliliye Şanlıurfa Ortaokulu 1 79 78,65698 1
Rehberlik 2020-Haziran Şanlıurfa Haliliye Şanlıurfa Rehberlik ve Araştırma Merkezi 1 78 78,20592 1
Rehberlik 2020-Haziran Şanlıurfa Haliliye Uluhan Ortaokulu 1 78 78,03993 1
Rehberlik 2020-Haziran Şanlıurfa Harran Akkuş Ramazan Kocaoğlu Ortaokulu 1 78 77,98222 1
Rehberlik 2020-Haziran Şanlıurfa Harran Avlak Ortaokulu 1 78 77,97723 1
Rehberlik 2020-Haziran Şanlıurfa Harran Balkır Ortaokulu 1 78 78,23111 1
Rehberlik 2020-Haziran Şanlıurfa Harran Cumhuriyet İlkokulu 1 78 78,04257 1
Rehberlik 2020-Haziran Şanlıurfa Harran Hayatı Harrani Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 78 77,95936 1
Rehberlik 2020-Haziran Şanlıurfa Harran Kılıçlı İmam Hatip Ortaokulu 1 78 77,96757 1
Rehberlik 2020-Haziran Şanlıurfa Harran Konacık Ortaokulu 1 78 77,96942 1
Rehberlik 2020-Haziran Şanlıurfa Harran Koyunluca İlkokulu 1 78 77,88867 1
Rehberlik 2020-Haziran Şanlıurfa Harran Küplüce İlkokulu 1 78 77,95682 1
Rehberlik 2020-Haziran Şanlıurfa Harran Yenidoğan İmam Hatip Ortaokulu 1 78 77,95344 1
Rehberlik 2020-Haziran Şanlıurfa Hilvan Hilvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 78 78,12443 1
Rehberlik 2020-Haziran Şanlıurfa Hilvan Hilvan Ortaokulu 1 78 78,16767 1
Rehberlik 2020-Haziran Şanlıurfa Hilvan Hilvan Şair Nabi Anadolu Lisesi 1 78 78,03177 1
Rehberlik 2020-Haziran Şanlıurfa Hilvan Mustafa Kemal İlkokulu 1 78 78,45060 1
Rehberlik 2020-Haziran Şanlıurfa Hilvan Mustafa Kemal Ortaokulu 1 78 78,29204 1
Rehberlik 2020-Haziran Şanlıurfa Hilvan Şehit Halit ŞILTAK İlkokulu 1 78 78,18142 1
Rehberlik 2020-Haziran Şanlıurfa Karaköprü İsmail-Nazif Bayraktar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 79 79,01194 1
Rehberlik 2020-Haziran Şanlıurfa Karaköprü Molla Gürani Ortaokulu 1 79 78,99950 1
Rehberlik 2020-Haziran Şanlıurfa Karaköprü Zeytin Dalı Anadolu Lisesi 1 79 79,01715 1
Rehberlik 2020-Haziran Şanlıurfa Siverek Çevirme İmam Hatip Ortaokulu 1 78 78,31357 1
Rehberlik 2020-Haziran Şanlıurfa Siverek Çıkrık Şehit Orhan İrkarlı Ortaokulu 1 78 78,09307 1
Rehberlik 2020-Haziran Şanlıurfa Siverek Dumlupınar Ortaokulu 1 79 78,68344 1
Rehberlik 2020-Haziran Şanlıurfa Siverek İsmet Paşa Ortaokulu 1 79 78,51052 1
Rehberlik 2020-Haziran Şanlıurfa Siverek Karacadağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 78 78,27859 1
Rehberlik 2020-Haziran Şanlıurfa Siverek Mustafa Kemal Anadolu Lisesi 1 78 78,16087 1
Rehberlik 2020-Haziran Şanlıurfa Siverek Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Ortaokulu 1 78 78,40368 1
Rehberlik 2020-Haziran Şanlıurfa Siverek Siverek Rehberlik Ve Araştırma Merkezi 1 78 77,98688 1
Rehberlik 2020-Haziran Şanlıurfa Siverek Şehit Cuma İbiş Ortaokulu 1 78 78,41495 1
Rehberlik 2020-Haziran Şanlıurfa Siverek Şehit Ali Öztürk Anadolu Lisesi 1 78 78,25552 1
Rehberlik 2020-Haziran Şanlıurfa Siverek Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesi 1 78 78,34749 1
Rehberlik 2020-Haziran Şanlıurfa Siverek Şehit Suat Aloğlu Ortaokulu 1 78 78,43254 1
Rehberlik 2020-Haziran Şanlıurfa Siverek Vakıf İlkokulu 1 78 78,40517 1
Rehberlik 2020-Haziran Şanlıurfa Suruç Ağırtaş Ortaokulu 1 78 77,96392 1
Rehberlik 2020-Haziran Şanlıurfa Suruç Aybastı Ortaokulu 1 78 77,98251 1
Rehberlik 2020-Haziran Şanlıurfa Suruç Bilgi Ortaokulu 1 78 78,02649 1
Rehberlik 2020-Haziran Şanlıurfa Suruç Hürriyet İlkokulu 1 78 78,16109 1
Rehberlik 2020-Haziran Şanlıurfa Suruç Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 1 78 78,03136 1
Rehberlik 2020-Haziran Şanlıurfa Suruç Suruç GAP Anadolu Lisesi 1 78 77,97989 1
Rehberlik 2020-Haziran Şanlıurfa Suruç Suruç İMKB Ortaokulu 1 78 77,88942 1
Rehberlik 2020-Haziran Şanlıurfa Suruç Vali Ziya Çoker Ortaokulu 1 78 77,97676 1
Rehberlik 2020-Haziran Şanlıurfa Viranşehir Atatürk Ortaokulu 1 79 78,87008 1
Rehberlik 2020-Haziran Şanlıurfa Viranşehir Dikmeler Ortaokulu 1 78 78,19119 1
Rehberlik 2020-Haziran Şanlıurfa Viranşehir Eyyüpnebi İmam Hatip Ortaokulu 1 78 78,07463 1
Rehberlik 2020-Haziran Şanlıurfa Viranşehir Göl Ortaokulu 1 78 78,36219 1
Rehberlik 2020-Haziran Şanlıurfa Viranşehir Halime Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 78 77,97928 1
Rehberlik 2020-Haziran Şanlıurfa Viranşehir Hürriyet Ortaokulu 1 78 78,12644 1
Rehberlik 2020-Haziran Şanlıurfa Viranşehir İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 78 78,06380 1
Rehberlik 2020-Haziran Şanlıurfa Viranşehir Necip Fazıl KISAKÜREK Ortaokulu 1 78 78,02013 1
Rehberlik 2020-Haziran Şanlıurfa Viranşehir Şehit Casım Yılmaz Anadolu Lisesi 1 78 78,08545 2
Rehberlik 2020-Haziran Şanlıurfa Viranşehir Viranşehir Rehberlik Ve Araştırma Merkezi 1 78 77,96944 1
Rehberlik 2020-Haziran Şanlıurfa Viranşehir Viranşehir Yunus Emre Anadolu Lisesi 1 78 78,09022 1
Rehberlik 2020-Haziran Şanlıurfa Viranşehir Yeşilalıç İlkokulu 1 78 78,04736 1
Rehberlik 2020-Haziran Şanlıurfa Viranşehir Yukarı Sarpın Ortaokulu 1 78 78,02007 1
Rehberlik 2020-Haziran Şırnak Cizre Cezeri Anadolu Lisesi 1 78 78,07928 1
Rehberlik 2020-Haziran Şırnak Cizre Cizre İmam Hatip Ortaokulu 1 78 78,19726 1
Rehberlik 2020-Haziran Şırnak Cizre Cizre Rehberlik ve Araştırma Merkezi 1 78 77,90863 1
Rehberlik 2020-Haziran Şırnak Cizre Cizre Spor Lisesi 1 78 78,11241 1
Rehberlik 2020-Haziran Şırnak Cizre Nuh Nebi İlkokulu 1 79 79,32436 1
Rehberlik 2020-Haziran Şırnak Cizre Prof. Dr. Fuat Sezgin İmam Hatip Ortaokulu 1 78 78,24797 2
Rehberlik 2020-Haziran Şırnak Cizre Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulu 1 78 78,23651 1
Rehberlik 2020-Haziran Şırnak Cizre Yunus Emre Anadolu Lisesi 1 78 78,39998 1
Rehberlik 2020-Haziran Şırnak İdil İdil Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 78 77,96709 1
Rehberlik 2020-Haziran Şırnak İdil Özen Ortaokulu 1 78 77,95644 1
Rehberlik 2020-Haziran Şırnak İdil Şehit Astsubay Esma Çevik İlkokulu 1 78 78,40859 1
Rehberlik 2020-Haziran Şırnak Merkez Kumçatı Şehit Mehmet İnal Ortaokulu 1 79 78,91387 1
Rehberlik 2020-Haziran Şırnak Merkez Şırnak Rehberlik ve Araştırma Merkezi 1 78 77,88599 2
Rehberlik 2020-Haziran Şırnak Silopi Dicle Ortaokulu 1 78 78,26501 1
Rehberlik 2020-Haziran Şırnak Silopi İpekyolu Ortaokulu 1 78 78,08443 1
Rehberlik 2020-Haziran Şırnak Silopi İstiklal İlkokulu 1 78 77,97463 1
Rehberlik 2020-Haziran Şırnak Silopi Park Elektrik Çok Programlı Anadolu Lisesi 1 78 77,91652 1
Rehberlik 2020-Haziran Şırnak Silopi Süleyman Demirel İlkokulu 1 78 78,16344 1
Rehberlik 2020-Haziran Şırnak Silopi Şehit Cengiz Tatar Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 78 77,97126 1
Rehberlik 2020-Haziran Şırnak Silopi Yenişehir Ortaokulu 1 78 77,98151 1
Rehberlik 2020-Haziran Şırnak Silopi Yunus Emre İlkokulu 1 78 78,18719 1
Rehberlik 2020-Haziran Tekirdağ Çerkezköy Kızılpınar Belediyesi Çok Programlı Anadolu Lisesi 1 79 78,93332 1
Rehberlik 2020-Haziran Tekirdağ Çerkezköy Kızılpınar İlkokulu 1 79 79,35019 1
Rehberlik 2020-Haziran Tekirdağ Çerkezköy Şehit Mustafa Baykuş İlkokulu 1 79 79,08107 1
Rehberlik 2020-Haziran Tekirdağ Çerkezköy Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulu 1 79 79,04386 1
Rehberlik 2020-Haziran Tekirdağ Çerkezköy Veliköy Belediyesi Ortaokulu 1 79 79,02223 1
Rehberlik 2020-Haziran Tekirdağ Çerkezköy Veliköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 79 78,87910 1
Rehberlik 2020-Haziran Tekirdağ Çerkezköy Yunus Emre İlkokulu 1 79 79,35457 1
Rehberlik 2020-Haziran Tekirdağ Çorlu Cezzar Mustafa Ersin Ortaokulu 1 80 79,61496 1
Rehberlik 2020-Haziran Tekirdağ Çorlu Mustafa Kemal Ortaokulu 1 79 79,04941 1
Rehberlik 2020-Haziran Tekirdağ Çorlu Unilever-İş İlkokulu 1 80 79,97822 1
Rehberlik 2020-Haziran Tekirdağ Ergene Ergene Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 79 78,97119 1
Rehberlik 2020-Haziran Tekirdağ Ergene Ergene İlkokulu 1 79 79,43763 1
Rehberlik 2020-Haziran Tekirdağ Hayrabolu Ergün Korkmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 79 78,86730 1
Rehberlik 2020-Haziran Tekirdağ Kapaklı Kapaklı İmam Hatip Ortaokulu 1 79 78,95202 1
Rehberlik 2020-Haziran Tekirdağ Kapaklı Şehit Kadir Dadaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 79 78,85824 1
Rehberlik 2020-Haziran Tekirdağ Marmara Ereğlisi 15 Temmuz Şehitleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 79 79,28486 1
Rehberlik 2020-Haziran Tekirdağ Marmara Ereğlisi 75.Yıl Cumhuriyet Ortaokulu 1 80 79,51889 1
Rehberlik 2020-Haziran Tekirdağ Muratlı Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet İlkokulu 1 79 79,48697 1
Rehberlik 2020-Haziran Tekirdağ Saray Mehmet Uygun İlkokulu 1 79 79,14052 1
Rehberlik 2020-Haziran Tekirdağ Şarköy Şehit Öğretmen Neşe Alten İlkokulu 1 82 82,34324 1
Rehberlik 2020-Haziran Tokat Erbaa Erbaa Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 79 78,76114 1
Rehberlik 2020-Haziran Tokat Erbaa Erbaa Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe 1 78 78,46423 1
Rehberlik 2020-Haziran Tokat Erbaa Erek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 78 78,24037 1
Rehberlik 2020-Haziran Tokat Reşadiye Reşadiye İmam Hatip Ortaokulu 1 79 78,74954 1
Rehberlik 2020-Haziran Tokat Turhal Akşemseddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 78 78,29615 1
Rehberlik 2020-Haziran Tokat Turhal Alparslan Ortaokulu 1 79 78,77843 1
Rehberlik 2020-Haziran Tokat Turhal Atatürk Ortaokulu 1 79 78,56863 1
Rehberlik 2020-Haziran Tokat Turhal Cumhuriyet Anadolu Lisesi 1 79 78,78097 1
Rehberlik 2020-Haziran Tokat Turhal Kazım Karabekir İlkokulu 1 79 78,58648 1
Rehberlik 2020-Haziran Tokat Turhal Şehit Ahmet Atilla Güneş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 78 78,10785 1
Rehberlik 2020-Haziran Tokat Turhal TOKİ Şehit Üsteğmen Çetin Aylar İlkokulu 1 79 78,51837 1
Rehberlik 2020-Haziran Tokat Turhal Turhal İmam Hatip Ortaokulu 1 79 78,66327 1
Rehberlik 2020-Haziran Tokat Turhal Yeşilırmak Anadolu Lisesi 1 83 83,23868 1
Rehberlik 2020-Haziran Tokat Zile Alparslan Ortaokulu 1 78 78,41035 1
Rehberlik 2020-Haziran Tokat Zile Fevzi Çakmak Ortaokulu 1 79 78,51291 1
Rehberlik 2020-Haziran Tokat Zile Melik Gazi İlkokulu 1 79 78,81027 1
Rehberlik 2020-Haziran Tokat Zile Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 78 78,03948 1
Rehberlik 2020-Haziran Tokat Zile Şehit Emre As İmam Hatip Ortaokulu 1 78 78,23263 1
Rehberlik 2020-Haziran Tokat Zile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sakarya Anadolu Lisesi 1 78 78,04061 1
Rehberlik 2020-Haziran Trabzon Akçaabat 17 Şubat Anadolu Lisesi 1 79 79,02085 1
Rehberlik 2020-Haziran Trabzon Araklı Araklı Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi 1 79 79,11951 1
Rehberlik 2020-Haziran Trabzon Arsin Arsin Anadolu Lisesi 1 79 78,92272 1
Rehberlik 2020-Haziran Trabzon Çarşıbaşı İsmail Çavuş İmam-Hatip Ortaokulu 1 79 78,67613 1
Rehberlik 2020-Haziran Trabzon Çaykara Çaykara Anadolu Lisesi 1 79 78,86563 1
Rehberlik 2020-Haziran Trabzon Hayrat İMKB Yatılı Bölge Ortaokulu 1 79 78,97864 1
Rehberlik 2020-Haziran Trabzon Of Ali Yeşilyurt İmam Hatip Ortaokulu 1 79 78,85152 1
Rehberlik 2020-Haziran Trabzon Tonya Tonya Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 79 78,86061 1
Rehberlik 2020-Haziran Van Bahçesaray Bahçesaray Ortaokulu 1 78 78,24839 1
Rehberlik 2020-Haziran Van Bahçesaray Bahçesaray Yatılı Bölge Ortaokulu 1 78 77,91745 1
Rehberlik 2020-Haziran Van Başkale Ayyıldız Ortaokulu 1 78 77,89649 1
Rehberlik 2020-Haziran Van Başkale Başkale Anadolu Lisesi 1 79 79,05321 1
Rehberlik 2020-Haziran Van Başkale Başkale Aşağı Çaldıran Anadolu Lisesi 1 78 77,87626 1
Rehberlik 2020-Haziran Van Başkale Başkale Borsa İstanbul Çok Programlı Anadolu Lisesi 1 78 77,93204 1
Rehberlik 2020-Haziran Van Başkale Oğulveren Ortaokulu 1 78 77,92610 1
Rehberlik 2020-Haziran Van Çaldıran Altıyol Ortaokulu 1 78 77,89852 1
Rehberlik 2020-Haziran Van Çaldıran Atatürk İlkokulu 1 78 77,92793 1
Rehberlik 2020-Haziran Van Çaldıran Çaldıran Anadolu Lisesi 1 78 77,92999 1
Rehberlik 2020-Haziran Van Çaldıran Çaldıran Ortaokulu 1 78 78,07609 1
Rehberlik 2020-Haziran Van Çaldıran Çaldıran Zahide Mehmet Salih Tamince Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 78 78,06223 1
Rehberlik 2020-Haziran Van Çaldıran Hafsa Hatun İlkokulu 1 78 78,38683 1
Rehberlik 2020-Haziran Van Çaldıran Osmanlı Ortaokulu 1 78 77,89806 1
Rehberlik 2020-Haziran Van Çaldıran Salahane Ortaokulu 1 78 77,91838 1
Rehberlik 2020-Haziran Van Çaldıran Soğuksu Ortaokulu 1 78 77,89746 1
Rehberlik 2020-Haziran Van Çaldıran Yukarı Dikme Ortaokulu 1 78 77,89715 1
Rehberlik 2020-Haziran Van Çatak Atatürk İlkokulu 1 78 78,20946 1
Rehberlik 2020-Haziran Van Çatak Büyükağaç İmam Hatip Ortaokulu 1 78 77,90251 1
Rehberlik 2020-Haziran Van Çatak Konalga Hayati Kapukaya Ortaokulu 1 78 77,87344 1
Rehberlik 2020-Haziran Van Edremit Edremit Anadolu Lisesi 1 79 78,64171 1
Rehberlik 2020-Haziran Van Edremit Emine Irak Rehberlik ve Araştırma Merkezi 1 78 78,41433 4
Rehberlik 2020-Haziran Van Edremit Eminpaşa İmam Hatip Ortaokulu 1 79 78,78985 1
Rehberlik 2020-Haziran Van Edremit Ferit Melen İlkokulu 1 79 78,77857 1
Rehberlik 2020-Haziran Van Edremit Hilmi Irak Ortaokulu 1 79 78,99869 1
Rehberlik 2020-Haziran Van Edremit Kadriye Sağdinç Ortaokulu 1 79 78,89053 1
Rehberlik 2020-Haziran Van Edremit Papatya Anaokulu 1 79 78,78425 1
Rehberlik 2020-Haziran Van Erciş Atatürk Ortaokulu 1 79 78,53620 1
Rehberlik 2020-Haziran Van Erciş Beyazıt Ortaokulu 1 78 78,48966 1
Rehberlik 2020-Haziran Van Erciş Cumhuriyet İlkokulu 1 79 78,92256 1
Rehberlik 2020-Haziran Van Erciş Cumhuriyet Ortaokulu 1 79 78,71319 1
Rehberlik 2020-Haziran Van Erciş Çelebibağı ortaokulu 1 78 78,44911 1
Rehberlik 2020-Haziran Van Erciş Erciş Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 78 78,20072 1
Rehberlik 2020-Haziran Van Erciş Mesleki Eğitim Merkezi 1 78 78,26969 1
Rehberlik 2020-Haziran Van Erciş Selvihan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 78 78,28354 1
Rehberlik 2020-Haziran Van Erciş Şehit Abdulkadir Bahçe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 78 78,32307 1
Rehberlik 2020-Haziran Van Erciş Şehit Ramazan Keserci İmam Hatip Ortaokulu 1 79 78,69466 1
Rehberlik 2020-Haziran Van Erciş Tekler Üzümlü Ortaokulu 1 78 78,42763 1
Rehberlik 2020-Haziran Van Erciş Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu 1 79 78,54938 1
Rehberlik 2020-Haziran Van Erciş Yatılı Bölge Ortaokulu 1 78 78,37514 1
Rehberlik 2020-Haziran Van Erciş Ziya Gökalp İlkokulu 1 78 78,48189 1
Rehberlik 2020-Haziran Van Gevaş Dereağzı Ortaokulu 1 79 78,69405 1
Rehberlik 2020-Haziran Van Gevaş Güzelkonak Yatılı Bölge Ortaokulu 1 78 78,43742 1
Rehberlik 2020-Haziran Van Gevaş İzzeddin Şir Anadolu Lisesi 1 78 78,44944 1
Rehberlik 2020-Haziran Van Gürpınar Güzelsu Borsa İstanbul Yatılı Bölge Ortaokulu 1 78 78,41459 1
Rehberlik 2020-Haziran Van İpekyolu Ağzıkara Ortaokulu 1 79 78,57228 1
Rehberlik 2020-Haziran Van İpekyolu Bostaniçi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 78 78,45781 1
Rehberlik 2020-Haziran Van İpekyolu Erek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 78 78,49471 1
Rehberlik 2020-Haziran Van İpekyolu Erek TOKİ İlkokulu 1 79 79,13367 1
Rehberlik 2020-Haziran Van İpekyolu Erek TOKİ Ortaokulu 1 79 78,72772 1
Rehberlik 2020-Haziran Van İpekyolu Mimar Sinan İlkokulu 1 79 78,83400 1
Rehberlik 2020-Haziran Van İpekyolu Selahattin Ülkümen Ortaokulu 1 79 78,60829 1
Rehberlik 2020-Haziran Van İpekyolu Sempaş Ortaokulu 1 79 78,81240 1
Rehberlik 2020-Haziran Van İpekyolu Şehit İbrahim Karaoğlanoğlu İlkokulu 1 80 79,75623 1
Rehberlik 2020-Haziran Van İpekyolu Şehit Kemal Görgülü Ortaokulu 1 79 79,03655 1
Rehberlik 2020-Haziran Van İpekyolu Yunus Emre Ortaokulu 1 79 79,00826 1
Rehberlik 2020-Haziran Van İpekyolu Zaferler İlkokulu 1 79 79,22526 1
Rehberlik 2020-Haziran Van Muradiye Muradiye Anadolu Lisesi 1 78 78,21349 1
Rehberlik 2020-Haziran Van Muradiye Nizamettin Aktaş Anadolu Lisesi 1 78 78,08656 1
Rehberlik 2020-Haziran Van Özalp 20 Temmuz Ortaokulu 1 78 78,36779 1
Rehberlik 2020-Haziran Van Özalp Atatürk Ortaokulu 1 78 78,26733 2
Rehberlik 2020-Haziran Van Özalp Sağmalı Çok Programlı Anadolu Lisesi 1 78 77,92571 1
Rehberlik 2020-Haziran Van Özalp Şemsettin Ortaokulu 1 78 78,05776 1
Rehberlik 2020-Haziran Van Saray Ahmet Nacar Çok Programlı Anadolu Lisesi 1 78 77,88754 1
Rehberlik 2020-Haziran Van Saray Atatürk Ortaokulu 1 78 77,91764 1
Rehberlik 2020-Haziran Van Saray Kazımpaşa Ortaokulu 1 78 77,94431 1
Rehberlik 2020-Haziran Van Saray Kepir Ortaokulu 1 78 77,90655 1
Rehberlik 2020-Haziran Van Saray Şehit Piyade Er Vedat Dolançay İmam Hatip Ortaokulu 1 78 77,87394 1
Rehberlik 2020-Haziran Van Tuşba Hasan Ali Yücel İlkokulu 1 79 78,98330 1
Rehberlik 2020-Haziran Van Tuşba Hasan Ali Yücel Ortaokulu 1 79 79,05037 1
Rehberlik 2020-Haziran Van Tuşba İskele Ortaokulu 1 79 78,80514 1
Rehberlik 2020-Haziran Van Tuşba Şehit Ömer Halisdemir İlkokulu 1 79 78,87784 1
Rehberlik 2020-Haziran Van Tuşba Turgut Özal Anadolu Lisesi 1 79 78,71681 1
Rehberlik 2020-Haziran Van Tuşba Vali Haydar Bey Anadolu Lisesi 1 79 78,66401 1
Rehberlik 2020-Haziran Van Tuşba Van Ahmet Yesevi Borsa İstanbul Ortaokulu 1 79 78,93973 1
Rehberlik 2020-Haziran Van Tuşba Zeve Ortaokulu 1 81 81,45570 1
Rehberlik 2020-Haziran Yozgat Akdağmadeni 75.Yıl Cumhuriyet İlkokulu 1 79 78,88036 1
Rehberlik 2020-Haziran Yozgat Akdağmadeni Akdağmadeni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 79 78,78824 1
Rehberlik 2020-Haziran Yozgat Aydıncık Şehit Ali Çelik Çok Programlı Anadolu Lisesi 1 78 78,32592 1
Rehberlik 2020-Haziran Yozgat Boğazlıyan Cemil Çiçek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 79 79,06497 1
Rehberlik 2020-Haziran Yozgat Çekerek Çekerek Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 78 78,36686 1
Rehberlik 2020-Haziran Yozgat Çekerek Çekerek Şehit Mehmet Ünver Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 78 78,44743 1
Rehberlik 2020-Haziran Yozgat Kadışehri Şehit Adem Canpolat Ortaokulu 1 79 78,56411 1
Rehberlik 2020-Haziran Yozgat Merkez TOKİ Şehit Adem Cankurtaran Ortaokulu 1 79 79,09665 1
Rehberlik 2020-Haziran Yozgat Sarıkaya Sarıkaya Mümtaz Gözan Rehberlik Ve Araştırma Merkezi 1 79 78,55075 1
Rehberlik 2020-Haziran Yozgat Sarıkaya Şehit Cengiz Polat Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 79 78,61344 1
Rehberlik 2020-Haziran Yozgat Sarıkaya Şehit Metin Arslan Ortaokulu 1 79 78,82180 1
Rehberlik 2020-Haziran Yozgat Sorgun Osman Çavuş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 79 78,86313 1
Rehberlik 2020-Haziran Yozgat Sorgun TOKİ Şehit Mustafa Tekgül Anadolu Lisesi 1 79 78,97747 1
Rehberlik 2020-Haziran Yozgat Yerköy Yerköy Şehit Yücel Yılmaz Rehberlik ve Araştırma Merkezi 1 79 78,88019 1
Rehberlik 2020-Haziran Zonguldak Alaplı Merkez İlkokulu 1 79 78,98402 1
Rehberlik 2020-Haziran Zonguldak Çaycuma Çaycuma Nihat Kantarcı Anadolu Lisesi 1 78 78,43127 1
Rehberlik 2020-Haziran Zonguldak Çaycuma Oktay ve Olcay Yurtbay Anadolu Lisesi 1 78 78,39746 1
Rehberlik 2020-Haziran Zonguldak Çaycuma Saltukova Çok Programlı Anadolu Lisesi 1 79 78,75128 1
Rehberlik 2020-Haziran Zonguldak Devrek Devrek Hamidiye Anadolu Lisesi 1 79 78,80313 1
Rehberlik 2020-Haziran Zonguldak Devrek İstiklal İlkokulu 1 79 78,88486 1
Rehberlik 2020-Haziran Zonguldak Ereğli Atatürk Ortaokulu 1 79 78,95815 1
Rehberlik 2020-Haziran Zonguldak Ereğli Cumhuriyet Ortaokulu 1 79 78,89596 2
Rehberlik 2020-Haziran Zonguldak Ereğli Ereğli İMKB Atatürk Anadolu Lisesi 1 79 78,69307 1
Rehberlik 2020-Haziran Zonguldak Ereğli Ereğli Lisesi 1 78 78,46932 1
Rehberlik 2020-Haziran Zonguldak Ereğli Gülüç İbrahim İzmirli Anadolu Lisesi 1 79 78,60251 1
Rehberlik 2020-Haziran Zonguldak Ereğli Kepez İzmirlioğulları Ortaokulu 1 79 78,82545 1
Rehberlik 2020-Haziran Zonguldak Ereğli Kışla Mahmut Likoğlu Ortaokulu 1 79 78,82305 1
Rehberlik 2020-Haziran Zonguldak Ereğli Mehmet Ali ve Kadri Yılmaz Anadolu Lisesi 1 79 78,76296 1
Rehberlik 2020-Haziran Zonguldak Ereğli Nurdan ve Ahmet Orhan Oğuz Ortaokulu 1 79 79,16984 1
Rehberlik 2020-Haziran Zonguldak Ereğli Turgut Reis Ortaokulu 1 79 79,25805 1
Rehberlik 2020-Haziran Zonguldak Ereğli Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 79 78,60678 1
Rehberlik 2020-Haziran Zonguldak Gökçebey Gökçebey Cumhuriyet Anadolu Lisesi 1 79 78,86918 1
Rehberlik 2020-Haziran Zonguldak Kilimli Işıkveren Ortaokulu 1 80 80,18757 1
Rehberlik 2020-Haziran Zonguldak Kilimli İsmet İnönü İlkokulu 1 78 78,39509 1
Rehberlik 2020-Haziran Zonguldak Kilimli Kilimli Anaokulu 1 78 78,40840 1
Rehberlik 2020-Haziran Zonguldak Kozlu Kozlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 79 78,65179 1
Rehberlik 2020-Haziran Zonguldak Merkez Bahçelievler İlkokulu 1 78 78,18464 1
Rehberlik 2020-Haziran Zonguldak Merkez Başöğretmen Atatürk Anadolu Lisesi 1 78 78,43507 1
Rehberlik 2020-Haziran Zonguldak Merkez Dr.Derviş Nihat Arkat İlkokulu 1 79 78,95790 1
Rehberlik 2020-Haziran Zonguldak Merkez Erdemir Anadolu Lisesi 1 78 78,23697 1
Rehberlik 2020-Haziran Zonguldak Merkez Fener Anadolu Lisesi 1 78 77,99656 1
Rehberlik 2020-Haziran Zonguldak Merkez Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu 1 79 78,75918 1
Rehberlik 2020-Haziran Zonguldak Merkez Gazi Ortaokulu 1 79 79,01802 1
Rehberlik 2020-Haziran Zonguldak Merkez İbrahim Fikri Anıl Ortaokulu 1 79 78,68933 1
Rehberlik 2020-Haziran Zonguldak Merkez Karaelmas Ortaokulu 1 78 78,49815 1
Rehberlik 2020-Haziran Zonguldak Merkez Mesleki Eğitim Merkezi 1 78 77,87774 1
Rehberlik 2020-Haziran Zonguldak Merkez Mimar Sinan İlkokulu 1 79 78,57788 1
Rehberlik 2020-Haziran Zonguldak Merkez Mimar Sinan Ortaokulu 1 78 78,32229 1
Rehberlik 2020-Haziran Zonguldak Merkez Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 78 78,27554 1
Rehberlik 2020-Haziran Zonguldak Merkez Yayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 78 77,95935 1
Rehberlik 2020-Haziran Zonguldak Merkez Yayla Ortaokulu 1 78 78,34072 1
Rehberlik 2020-Haziran Zonguldak Merkez Zonguldak İlkokulu 1 79 79,02478 1
Rehberlik 2020-Haziran Zonguldak Merkez Zonguldak Rehberlik ve Araştırma Merkezi 1 80 79,91993 1


Kaynak: Kamu Saati Özel
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