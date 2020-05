MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 20 bin SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI YAPACAK BAŞVURU FORMU VE BAŞVURU DETAYLARI 2020

2020 haziran ayı Sözleşmeli Öğretmen ataması yapılacak, Sınav takvimi ve sınav detayları Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına göre Szöleşmeli öğretmenliğe başvuru şartları ve başvuru formu İşte Detaylar...

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİĞE BAŞVURU ve ATAMA DUYURUSU

(HAZİRAN 2020)



• Bu Duyuru: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına

İlişkin Esaslar, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik, Sözleşmeli Öğretmen

İstihdamına İlişkin Yönetmelik, Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders

Okutma Esasları hakkındaki 20.02.2014 tarihli 9 sayılı Kurul Kararı ve eki çizelgede yer alan hükümler doğrultusunda hazırlanmıştır.

Duyuruda yer almayan hususlarda ilgili mevzuat hükmü geçerlidir.

• Başvurular Ek-1 Atama Yapılacak Alanlar ile Başvuruya Esas Olacak Taban Puan ve Kontenjan Listesi’nde belirlenen alanlar

sınırlılığında ve Ek-4 Takvim’de belirlenen süre içerisinde alınacaktır.

• Adayların, sözlü sınava katılmak üzere yaptıkları başvurulara ilişkin kayıtları ile eğitim kurumu tercihleri için yaptıkları başvurulara

ilişkin kayıtları Ek-4 Takvim’de belirlenen tarihin son günü, gün sonu itibarıyla (Saat 23:59:59) tamamlamış olmaları gerekmektedir.

• Bakanlığımızca veya il/ilçe millî eğitim müdürlükleri tarafından gerektiğinde adayla iletişim kurulabilmesi için aday tarafından

sisteme girilen iletişim bilgilerinin (cep telefonu, e-posta v.b) tam ve doğru olması büyük önem arz etmektedir.

• Başvuruda bulunan adaylar Duyuruda ve ilgili mevzuatta yer alan düzenlemeleri kabul etmiş sayılırlar.

• Adaylar herhangi bir sorunla karşılaştıklarında öncelikle “Ek-5 İl Millî Eğitim Müdürlükleri İletişim Bilgileri” tablosunda yer alan

iletişim numaralarını kullanarak ilgili il millî eğitim müdürlüğüyle irtibata geçmelidirler.

• Millî Eğitim Bakanlığı tarafından başvuru ve atama işlemleri ile ilgili olarak alınan yeni kararlar ve gerekli görülen değişikliklere

ilişkin bilgiler, http://personel.meb.gov.tr adresinden kamuoyuna duyurulacaktır. Bu nedenle ilgililerin Personel Genel Müdürlüğünün

resmî internet sayfasını sık sık kontrol etmeleri yararlarına olacaktır.

BAKANLIK TARAFINDAN YAYINLANAN BAŞVURU METNİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ



A. Başvuru Şartları

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları

taşımak,

2. Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk

vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),

3. Mezun olunan yükseköğretim programının, öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararına

göre atama yapılacak alana uygun olmak,

4. Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların

ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan

Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik

Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak,

5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu

Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt

içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,

6. 2018 veya 2019 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için

puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış

olmak,

7. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza

almamış olmak,

8. 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak atanan; ancak

ataması iptal edilenler ile sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmeleri

feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini

tamamlamış olmak,

9. Halen Bakanlığımızda veya herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı

Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmıyor olmak,

şartları aranacaktır.

B. Başvuruya İlişkin Genel Açıklamalar

1. Sözleşmeli öğretmenlik için yapılacak sözlü sınava davet edilmek üzere yapılacak

başvuru, Ek-4 Takvim’de belirtilen süre içerisinde https://ilkatama.meb.gov.tr

adresinden elektronik başvuru formu doldurmak suretiyle yapılacaktır.

2. Adaylar başvuru sistemine e-devlet kullanıcı adı ve şifrelerini kullanarak giriş

yapacaklardır.

3. Başvuruda adaylar, Ek-2 Sözlü Sınav Merkezleri listesinde belirtilen 17 (on yedi) sınav

merkezinin tamamını tercih edeceklerdir.

4. Mezuniyetleri birden fazla alana kaynak teşkil eden adaylar, sadece bir alana başvuruda

bulunabilecektir.

5. Başvuruya ilişkin kayıtların Ek-4 Takvim’de belirtilen tarihin son günü, gün sonu

itibarıyla (Saat 23:59:59) tamamlanması gerekmektedir.

6. Adayların başvuruda sisteme girdikleri iletişim bilgileri (cep telefonu, e-posta v.b),

herhangi bir problemle karşılaşıldığında adayla iletişim kurmak açısından büyük önem

arz ettiğinden, adayların bu bilgileri sisteme doğru ve eksiksiz girmeleri gerekmektedir.

7. Adaylar Elektronik Başvuru Formuna güncel fotoğraflarını yükleyeceklerdir.

8. KPSS puanları ile ilgili olarak;

8.1. Adaylar, Türkçe, İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve

Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Din Kültürü ve

Ahlak Bilgisi, İngilizce, Rehberlik, Okul Öncesi Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği

alanları bakımından KPSSP121 puan türünden; Almanca, Arapça, Fransızca ve

Rusça alanlarına KPSSP120 puan türünden; diğer alanlar bakımından ise KPSSP10

puan türünden 50 ve üzerinde puan almış olmaları kaydıyla başvurabilecektir. Bu

kapsamda başvurular geçerli olan KPSS puan üstünlüğü esasına göre

değerlendirilecektir. Birden fazla sınava (2018 ve 2019) katılan adayların, yüksek

olan KPSS puanı başvuru formuna otomatik olarak yansıtılacaktır.

8.2. Beden Eğitimi ve İ.H.L. Meslek Dersleri alanlarında ilk defa 2019 Yılında

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavı yapıldığından bu alanlarda

başvuruda bulunacak adayların 2018 KPSSP10 puanı ile 2019 KPSSP121 puan

türlerinin her ikisi de geçerli sayılacak ve belirtilen puan türlerinden yüksek olan

KPSS puanı başvuru formuna otomatik olarak yansıtılacaktır.

8.3. Beden Eğitimi ve İ.H.L. Meslek Dersleri alanlarında başvuruda bulunacak

adaylardan 2018 KPSSP10 puanı bulunup 2019 KPSSP121 puanı bulunmayanlar

2018 KPSSP10 puanı ile başvuruda bulunabileceklerdir.

9. Adayın Elektronik Başvuru Formunda seçmiş olduğu yükseköğretim programı, eğitim

fakültesi dışındaki bir program ise; onay ekranına “Pedagojik Formasyon Belgesi var

mı?” sorusu gelecektir. Belgesini ibraz eden adaylar için bu alanın işaretlenerek belge

tarih ve sayısının girilmesi zorunludur. Lisans diplomalarında “Pedagojik Formasyon

Görmüştür.” ifadesi bulunan adayların, öğrenimleri süresince kaç kredilik pedagojik

formasyon dersi aldıklarını gösterir belgeyi mezun oldukları fakültelerden almaları ve

bu belgenin tarih ve sayısını girmeleri gerekmektedir.

10. Pedagojik formasyon eğitimini başarı ile tamamlayan ancak formasyon belgesi

düzenlenemeyenler, başarılı olduklarına ilişkin ilgili üniversiteden alacakları yazının

tarih ve sayısını elektronik başvuru formunda yer alan pedagojik formasyon bilgileri

bölümüne girecektir. Pedagojik formasyon belgesi göreve başlama esnasında ibraz

edilmek zorundadır. Pedagojik formasyon belgesini ibraz edemeyenlerin ataması iptal

edilecektir.

11. Pedagojik formasyon belgesinde belge sayısının olmaması durumunda ekranda sayı

alanına “0” (sıfır) girilecektir.

12. Elektronik Başvuru Formunda beyan edilen bilgilerden adaylar sorumlu olacaktır.

13. Adaylardan başvuruda sağlık, askerlik ve adlî sicil durumlarına ilişkin belge

istenmeyecek, Elektronik Başvuru Formunda beyan alınacaktır.

14. Başvuru tarihi itibarıyla askerlik için sevke tabi olanlar ile hâlen askerlik hizmetini

yapmakta olan öğretmen adayları başvuruda bulunabilecektir. Bu adaylardan askerlik

hizmetini yapmakta iken öğretmenliğe atananlar, hâlen askerde olduklarını ve

muhtemel terhis tarihlerini gösterir bir belgeyi en kısa süre içinde dilekçe ekinde

atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine gönderecekler ve terhis tarihini takip eden bir

ay içinde göreve başlatılacaklardır.

15. Elektronik Başvuru Formu haricinde veya süresi dışında yapılan, atama alanı ve mezun

olduğu yükseköğretim programı yanlış girilerek yapılan ön başvurular ile başvuru

şartlarını taşımadığı hâlde gerçeğe aykırı belgeyle ya da beyanda bulunarak, evrakta

tahrifat yaparak, gerçek durumunu gizleyerek yapılan başvurular ve buna bağlı

gerçekleştirilmiş tüm işlemler geçersiz sayılacaktır.

16. Bu duyuruda yapılan açıklamalara ek olarak başvuru süresi içinde oluşabilecek

durumlar ile uygulamaya yönelik açıklamalar Bakanlığın http://personel.meb.gov.tr

internet adresinde başvuru süresi içinde duyurulacaktır. Öğretmen adaylarının hak

kaybına uğramamaları bakımından bu açıklamaları takip etmeleri gerekmektedir.

C. Başvuru

Adayların, aşağıda yer alan “a” ve “b” maddelerindeki açıklamalardan kendilerine

uygun olan duruma göre kayıt işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir.

a. 2020 Ocak Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusu kapsamında

onaylı başvurusu bulunan adaylardan, aynı mezuniyeti ile aynı alana başvuruda

bulunacak olanlar:

1. “B. Başvuruya İlişkin Genel Açıklamalar” bölümünde açıklandığı üzere sisteme giriş

yapılacaktır.

2. Sistem üzerinden doldurulması gereken tüm alanlar doğru ve eksiksiz olarak

doldurulacaktır. Bakanlığımızca veya il/ilçe millî eğitim müdürlükleri tarafından

gerektiğinde adayla iletişim kurulabilmesi adına sisteme girilen iletişim bilgilerinin

(cep telefonu, e-posta v.b) tam ve doğru olması büyük önem arz etmektedir.

3. Sistem, adayın 2020 Ocak Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusu

kapsamında kayıtlı olan mezuniyet, formasyon, atama alanı bilgilerini bu duyuru

kapsamında girilen verilerle karşılaştıracak; bilgilerin aynı olması halinde başvurunun

başka bir işleme gerek kalmaksızın kaydedilmesine olanak sağlayacaktır.

4. Başvuru kaydedildikten sonra sistem tarafından onaylanmış elektronik başvuru formu,

aday tarafından cihazına kaydedilecek veya çıktısı alınacak ve aday tarafından

muhafaza edilecektir.

5. Başvuru kayıt işlemi bittikten sonra ayrıca il/ilçe millî eğitim müdürlüğü onay işlemi

yapılmayacaktır.

6. Adaylar; belge sunmak, başvurularını onaylatmak veya herhangi bir nedenle il veya

ilçe millî eğitim müdürlüklerine gitmeyeceklerdir.

7. Adaylar, ön başvuru süresi içerisinde iletişim bilgileri veya sözlü sınav merkezi

sıralamalarında değişiklik yapmak istemeleri halinde başvurularını yine sistem

üzerinden iptal edip (Not: iptal işlemi aday tarafından yapılacaktır.) yeniden başvuru

yapabileceklerdir. Bu durumda adayların bu duyurunun “B. Başvuruya İlişkin Genel

Açıklamalar” bölümünün beşinci maddesindeki açıklamaya göre hareket etmeleri

gerekmektedir.

b. İlk defa başvuruda bulunacak adaylar, 2020 Ocak Sözleşmeli Öğretmenliğe

Başvuru ve Atama Duyurusu kapsamında onaylı başvurusu bulunmayan adaylar,

2020 Ocak Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusu kapsamında

onaylı başvurusu bulunmakla birlikte farklı bir mezuniyetle veya farklı bir alana

başvuruda bulunacak adaylar:

1. “B. Başvuruya İlişkin Genel Açıklamalar” bölümünde açıklandığı üzere sisteme giriş

yapılacaktır.

2. Sistem üzerinden doldurulması gereken tüm alanlar doğru ve eksiksiz olarak

doldurulacaktır. Bakanlığımızca veya il/ilçe millî eğitim müdürlükleri tarafından

gerektiğinde adayla iletişim kurulabilmesi adına sisteme girilen iletişim bilgilerinin

(cep telefonu, e-posta v.b) tam ve doğru olması büyük önem arz etmektedir.

3. Başvuruyu elektronik ortamda onaylatmak üzere bir il veya ilçe millî eğitim müdürlüğü

seçilecektir.

4. Atamaya esas belgeler (mezuniyet belgesi veya diplomanın, varsa formasyon

belgesinin, varsa denklik belgesinin ön ve arka yüzleri ile felsefe bölümü

mezunlarından 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji; sosyoloji bölümü mezunlarından

8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji aldığına dair belge v.b) taranarak

elektronik ortamda aday tarafından sisteme yüklenecektir.

5. Belge yükleme işlemi bittikten ve başvuru kayıt işlemi tamamlandıktan sonra başvuru,

elektronik ortamda incelenmek üzere aday tarafından seçilen il veya ilçe millî eğitim

müdürlüğünün sistemine yansıyacaktır.

6. Başvurular ilgili il veya ilçe millî eğitim müdürlüğünce incelenecek ve uygun olan

başvurular sistem üzerinden il veya ilçe millî eğitim müdürlüğü yetkilisince

onaylanacak, uygun olmayan başvurular ise gerekçesi belirtilmek suretiyle

reddedilecektir.

7. Adaylar bu süreçte başvurularının onay veya ret durumlarını sistem üzerinden takip

edeceklerdir.

8. Başvurusu onaylanan aday elektronik başvuru formunu cihazına kaydedecek veya

çıktısını alarak muhafaza edecektir.

9. Başvurusu reddedilen adaylar başvuru süresi içerisinde ret gerekçelerinde yer alan

açıklamalar doğrultusunda yeniden başvuru yapabileceklerdir.

10. Adaylar; belge sunmak, başvurularını onaylatmak veya herhangi bir nedenle il veya

ilçe millî eğitim müdürlüklerine gitmeyeceklerdir.

11. Adaylar, zaruri durumlarda ve ön başvuru süresi içerisinde il veya ilçe millî eğitim

müdürlüklerince onaylanan başvurularını (mezuniyet bilgisinin, başvurulan alanın,

iletişim bilgilerinin hatalı olması v.b nedenler) yine sistem üzerinden iptal edip (Not:

iptal işlemi aday tarafından yapılacaktır.) yeniden başvuru yapabileceklerdir. Bu

durumda adayların bu duyurunun “B. Başvuruya İlişkin Genel Açıklamalar”

bölümünün beşinci maddesindeki açıklamaya göre hareket etmeleri gerekmektedir.