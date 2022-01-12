Memur-Sen'den 'Öğretmenlik Meslek Kanunu' eleştirileri ve öneriler Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Öğretmenlik Meslek Kanunu tasarısı hakkında sosyal medyadan madde madde eleştirilerini sıraladı ve Kanun tasarısı için önerilerini açıkladı.

TBMM'ye sunulan Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifi öğretmenlik mesleğini düzenleyen müstakil bir kanun beklentisini karşılama yönünde olumlu bir adım olmakla beraber öğretmenlerin beklentilerini karşılamaktan uzaktır. Taleplerin dikkate alınmasını bekliyoruz.

2] Teklif bir meslek kanunu olmaktan ziyade adaylık süreci, kariyer basamakları,öğretmenlere ilave ek gösterge artışından ibarettir. "Öğretmenlik Meslek Kanunu" bu haliyle ciddi eksiklikler içermekte öğretmenlik mesleğini her yönüyle ele alan yeni düzenlemeye ihtiyaç duymaktadır.

3] Sendika olarak Meclis Milli Eğitim,Kültür,Gençlik ve Spor Komisyonu'ndaki çalışmalara katılarak kamuoyuyla paylaştığımız teklif ve önerilerimizi komisyonda da ifade ettik. Komisyon aşaması tamamlanan kanun teklifindeki eksiklikler maalesef giderilmemiştir.

4]

- Sözleşmeliliği kaldıran

- Mülakatı sonlandıran

- Yöneticiliği münhasıran ele alan

- İstihdamda güçlük çekilen yerlere teşvik getiren

- Ödül ve disiplin hükümlerini içeren

- Öğretmeni şiddete karşı koruyan

- Erişilebilir bir Kariyer sistemi getiren meslek kanunu bekliyoruz.

5] TBMM Genel Kurul görüşmelerinde fırsat kaçırılmamalı, beklentileri karşılayan ve öğretmenlik mesleğinin sorunlarına çözüm getiren bir Öğretmenlik Meslek Kanunu hayata geçirilmelidir.