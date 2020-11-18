İstanbul İtfaiyesinde tartışmalı atamalar İstanbul İtfaiyesi'nde 306 yıllık tarihindeki teşkilat yapılanmasına aykırı şekilde 191 personelin görev yeri değiştirildi. KESK'e bağlı Tüm-Bel-Sen'e geçmek istemeyen 150'den fazla personel ise sürgün edildi. 118 personelin ise sendika değiştirmedikleri nedeniyle rütbeleri düşürüldü. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İtfaiye Daire Başkanlığı'na eski CHP Bayrampaşa İlçe Başkanı ve son seçimde Belediye Başkan Adayı olan Remzi Albayrak'ı atamasıyla birlikte süreç içinde CHP yöneticilerinin yakınları ve akrabaları kritik noktalara atandı

İstanbul İtfaiyesinde tartışmalı atamalar

İstanbul İtfaiyesinde tartışmalı atamalar İstanbul İtfaiyesi'nde 306 yıllık tarihindeki teşkilat yapılanmasına aykırı şekilde 191 personelin görev yeri değiştirildi. KESK'e bağlı Tüm-Bel-Sen'e geçmek istemeyen 150'den fazla personel ise sürgün edildi. 118 personelin ise sendika değiştirmedikleri nedeniyle rütbeleri düşürüldü. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İtfaiye Daire Başkanlığı'na eski CHP Bayrampaşa İlçe Başkanı ve son seçimde Belediye Başkan Adayı olan Remzi Albayrak'ı atamasıyla birlikte süreç içinde CHP yöneticilerinin yakınları ve akrabaları kritik noktalara atandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) başarılarla dolu 306 yıllık bir geçmişe sahip İstanbul İtfaiyesi'nde her geçen gün yeni bir skandala imza atıyor. İstanbul İtfaiyesi'nde son günlerde akıl almaz olaylar meydana geliyor. Bir yanda sendikalarından istifaya zorlanan memurlar, bir yanda rütbeleri düşürülen görevliler, bir yanda İstanbul içinde sürgün gibi kararlarla mobbing uygulamaları yapılıyor. İstanbul seçimlerinden sonra göreve gelen yeni İBB yönetimi süreç içinde CHP yöneticilerinin yakınları ve akrabaları kritik noktalara atandı. Yıllardır mesleğin içinde olan ve mesleğini başarıyla yerine getiren görevliler baskıya, tehdide, sürgüne ve mobbinge maruz bırakıldı. 306 yıllık başarılarla dolu bir geçmişe sahip olan İstanbul İtfaiyesi tüm nitelikli kadrosunu kaybetmek tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Liyakatin göz ardı edildiği bu atamalardan sonra çeşitli bölgelerde meydana gelen yangınlarda ise bazı itfaiyeciler hayatlarını kaybetti.

İŞTE O İSİMLERDEN BAZILARI

Evrim E.: Annesi Esenyurt CHP Meclis üyesi, itfaiye eriyken müdür yardımcısı yapıldı.

Erdinç T.: KESK'e bağlı Tüm-Bel-Sen üyesi ve İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak'ın Çatalca kontenjanından ekip amiriyken müdür yardımcısı oldu.

Ali B.: İtfaiye eriyken Grup Amiri yapıldı. Kadıköy'deki kazada 2 itfaiye erinin şehit olmasının ardındaki sorumlu isim olduğu iddia edilen Bülbül, CHP Grup Başkanvekili Veli Ağbaba'nın akrabası

Selim K.: Ekip amiriyken grup amiri yapıldı. Daire Başkanı Albayrak'ın kontenjanında yer alanlar arasında.

Ersel A.: Ekip amiriyken müdür yardımcısı oldu. O da Daire Başkanı Albayrak'ın kontenjanında yer alanlar arasında.

Ersin K.: İtfaiye eriyken grup amir yardımcısı yapıldı. p>

Sezgin S.: İtfaiye erliğinden Grup Amir Yardımcılığına yükseltildi. KESK'e bağlı Tüm-Yerel-Sen Şube Başkanı

Yılmaz A.: İtfaiye erliğinden itfaiye çavuşluğuna yükseltildi. İBB Başkanı'nın Özel kaleminin arkadaşı