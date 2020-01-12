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İŞKUR'un Yeni Genel Müdürü Belli Oldu

İŞKUR'un yeni Genel Müdürü belli oldu İŞKUR'un Yeni Genel Müdürü Atandı! Bekir Aktürk kimdir? SGK ve İŞKUR'a Yeni Atama

İŞKUR'un Yeni Genel Müdürü Belli Oldu
12 Ocak 2020 Pazar 11:44

İŞKUR'un Yeni Genel Müdürü Belli Oldu

İŞKUR'un Yeni Genel Müdürü Atandı! İŞKUR'un yeni Genel Müdürü belli oldu İŞKUR'un Yeni Genel Müdürü Atandı! Bekir Aktürk kimdir? SGK ve İŞKUR'a Yeni Atama

İŞKUR'un yeni Genel Müdürü belli oldu

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Türkiye İş Kurumu Genel Müdür Yardımcısı ve vekaleten Genel müdürlükte görevli olan Cafer Uzunkaya, 3 Ocak'ta görevi sonlandırılmış ve İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne atanmıştı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Selçuk, İŞKUR Genel Müdürlüğüne vekaleten, kurumda genel müdür yardımcısı olarak görev alan Bekir Aktürk'ü göreve atadı. Aktürk atandığı haberini bir sosyal medya olan Twitter'dan yaptığı yazılı açıklama ile  kamuoyuna duyurdu.

Bekir Aktürk Kimdir?

1976 senesin de Sakarya’nın Akyazı ilçesinde doğmuş olup . İlk, Orta ve Lise öğrenimini Akyazı’da bitirmiştir . 1999 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu.

2000 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığının açmış olduğu kontenjan için yapılan sınavı birincilikle tamamlayarak Müfettiş Yardımcısı olmuş göreve başlamıştır

2008 senesi içersinde Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim alanında Yüksek Lisansını yapmış..

2004 senesinde Müfettişliğe, 2010 yılında ise Başmüfettişliğe atandı. 665 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 2011 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığına İş Başmüfettişi olarak atandı. 2011-2014 dönemi arasında İş Teftiş Kurulu Başkanlığında Refakat Müfettişi olarak görevlendirildi.

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Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #İŞKUR
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