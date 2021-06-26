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Erdoğan'dan atama bekleyen öğretmenlere yanıt: Biz alacağımızı aldık

Erdoğan'dan atama bekleyen öğretmenlere yanıt: Biz alacağımızı aldık Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da atama talebinde bulunan öğretmenlere "Biz alacağımızı aldık" sözleriyle yanıt verdi.

Erdoğan'dan atama bekleyen öğretmenlere yanıt: Biz alacağımızı aldık
26 Haziran 2021 Cumartesi 15:28

Erdoğan’dan "Yalvarıyoruz size reisimiz" diyen öğretmene yanıt: "İhtiyacımız olanı aldık"

Hatay'daki gezisi sırasında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'a atanma taleplerini ileten öğretmenler beklemedikleri bir yanıt aldı.

Daha önce Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın yaptığı '80 bin atama' açıklamasını hatırlatan öğretmenlere Erdoğan, "Biz alacağımızı aldık" yanıtını verdi.

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