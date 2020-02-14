Emniyet Müdürlüğü 2020 Yılı Atama Takvimi Belirlendi

Emniyet Müdürlüğü 2020 Yılı Atama Takvimi Belirlendi

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensuplarınca atama bölüm değiştirme ve Yönetmeliği gereğince her senenin 5. ve 6 aylarında gerçekleşen 2020 yılı genel meslek yerleşmelerini bu sene itibari ile Şubat ayıitibari ile başladı.

1.bölgeden 2 bölgeye ve 2.bölgeden 1.bölgeye tercih listeleri açıklandı halka duyuruldu . Son olarak değişikliğe uğrayan ve aynı grupta bulunan Ankara, İstanbul ve Gaziantep gibi büyük şehirlerimizin olduğu grupta değişiklik yapılmamakta. Öte yandan şark illeri olarak, geçmiş yıllarda farklı illerin de olduğu ekipte Şırnak ve Hakkari illeri tek başına bulundu

Yaz döneminde ataması yapılacak olan Polis ve Başpolis memurları birinci tercihlerini 10 Şubat tarihi ila 16 Şubat tarihleri aralığında tamamlayacaklardır. Ana tercih ve tercih dökümleri 18 Şubat - 02 Mart 2020 tarihleri arası açıklanacaktır Detaylı bilgi için https://www.egm.gov.tr/ Web sitesi üzerinden adaylar işlemlerini tamamlayabilirler.

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