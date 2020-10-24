 Cumhurbaşkanı'ndan Kamuda Sürpriz Atamalar!

Kayseri KUMSMALL AVM ne zaman Açılacak Açılışı 24 Ekim 2020 Tarihinde saat 16:00 itibariyle sayın Cumhurbaşanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Katılımı ile sağlanacaktır KUMSmall AVM''de neler var KUMSmall AVM personel İşçi Alımları Ne zaman Yapılacak İş Başvuruları Nereden Yapılacak?İşte Detaylar..