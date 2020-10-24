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Cumhurbaşkanı'ndan Kamuda Sürpriz Atamalar!

Cumhurbaşkanı'ndan Kamuda Sürpriz Atamalar! Başkan Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de Yayımlandı

Cumhurbaşkanı'ndan Kamuda Sürpriz Atamalar!
24 Ekim 2020 Cumartesi 15:15

 Cumhurbaşkanı'ndan Kamuda Sürpriz Atamalar!

 Cumhurbaşkanı'ndan Kamuda Sürpriz Atamalar! Başkan Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de Yayımlandı

- Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdürlüğüne Ahmet Yalçın YALÇINKAYA,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

- Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına, Başhukuk Müşaviri ve Muhakemat Genel Müdürü Hayrettin KURT

- Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğüne Hakan GÜZEL,

- Risk Analizi Genel Müdürlüğüne Soner KORKMAZ,

- Muhasebat Genel Müdürlüğüne Yunus ELİTAŞ,

- Strateji Geliştirme Başkanlığına Mustafa KOÇ,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

- Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdür Yardımcılığına Celalettin SIVACI,

- Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdür Yardımcılığına Ferhat AYDOĞDU,

- Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdür Yardımcılığına Ali Mercan AYDIN,

- Muhasebat Genel Müdür Yardımcılığına Serkan YÜCEER,

- Muhasebat Genel Müdür Yardımcılığına Ömer İYİGÜN,

- Personel Genel Müdür Yardımcılığına Bekir Sıddık ADIBELLİ,

- Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcılığına, Vergi Başmüfettişi Murat Selçuk TAŞKIRAN,

- Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcılığına, Vergi Müfettişi Ahmet YENER,

- Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcılığına, Vergi Müfettişi Selçuk SEVİNÇ,

Gelir İdaresi Başkanlığı

Açık bulunan Gelir İdaresi Başkan Yardımcılıklarına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Mehmet ARABACI ve İdris ŞENYURT atanmıştır.

Gelir İdaresi Başkanlığında açık bulunan 1. Hukuk Müşavirliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Neslihan BEŞLİ GÖKSEL atanmıştır.

Gelir İdaresi Başkanlığında açık bulunan Gelir İdaresi Daire Başkanlıklarına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Abdullah KARABOYACI, Ahmet KURT, İsmail KILINÇARSLAN ve Murat ÜSTÜN atanmıştır.

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü

Açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ahmet ERDEM atanmıştır.

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Hakan GÜLTEKİN atanmıştır.

Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Harun SEÇKİN atanmıştır.

- İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne Zafer DERİNCE,

- Kayseri Orman Bölge Müdürlüğüne İsa ÇAPKIN,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

23 Ekim 2020 CUMA

Recep Tayyip ERDOĞAN

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