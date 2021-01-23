Çok sayıda atama kararı Resmi Gazetede yayımlandı

Çok sayıda atama kararı 23 Ocak 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2021/56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81)

ADALET BAKANLIĞI

Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ceza İşleri Genel Müdürü Yakup MOĞUL atanmıştır.

Adalet Bakanlığında açık bulunan Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ali ÖZTÜRKMEN atanmıştır.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Yılmaz ÇİFTCİ görevden alınmış ve bu suretle boşalan Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne Yunus ALKAÇ atanmıştır.

AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan İş Başmüfettişliklerine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince ekli listede yer alan iş Müfettişleri atanmıştır.

22/1/2021 TARİHLİ VE 2021/59 SAYILI KARARIN EKİ LİSTE

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan iş Başmüfettişliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince İş Müfettişi Hüseyin ATAMAN atanmıştır.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan iş Başmüfettişliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince İş Müfettişi Mehmet Nuri GÖRÜCÜ atanmıştır.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan Düzce 11 Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ercan ÖZTÜRK atanmıştır.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

Andlaşmalar Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Sabri Tunç ANGILI atanmıştır.

TEİAŞ

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü;

- 6. Bölge Müdürü Süleyman USTAMEHMETOĞLU,

görevden alınmış,

- 4. Bölge Müdürlüğüne, 1. Bölge Müdürü Nüsret KOMAN,

- 1. Bölge Müdürlüğüne Alaittin AYDIN,

- 5. Bölge Müdürlüğüne Yüksel YAVUZ,

- 6. Bölge Müdürlüğüne, 7. Bölge Müdürü Mehmet AYDIN,

- 7. Bölge Müdürlüğüne Ramazan AYYILDIZ,

- 22. Bölge Müdürlüğüne Oğuzhan AYRANCI,

atanmıştır.

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ayhan KANDEMİR atanmıştır.

Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Serhat KOKSAL atanmıştır.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

- Bitlis Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Bilal ELKATMIŞ,

- Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Ömer KALKAN,

- Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Ali İhsan KABAKÇI,

- Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Reşat ASRAK,

- Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Hakan YÜKSEL,

- Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne, Fikret KELEŞ

- Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne, Erdoğan TUNÇ

atanmıştır.

SPOR TEŞKİLATI BAŞKANLIĞI

Spor Toto Teşkilat Başkanlığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Bünyamin BOZGEYİK atanmıştır.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Bülent Çınar ÇAVUŞ atanmıştır.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Muş İl Milli Eğitim Müdürü Emin ENGİN, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı Şırnak İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin YILMAZ görevden alınmış ve bu suretle boşalan Şırnak İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Nazan ŞENER atanmıştır.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

Lojistik Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Veysel UYAR atanmıştır.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Ramazan YILDIRIM, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü maddesi gereğince görevden alınmıştır.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Yunus BAYRAM atanmıştır.

Tekirdağ 11 Tarım ve Orman Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Oktay ÖCAL atanmıştır.

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Cemal ÇALIK atanmıştır.

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü XI. Bölge Müdürü Abdullah CEYLAN görevden alınmış ve bu suretle boşalan XI. Bölge Müdürlüğüne Zerrin DEMİRÖRS atanmıştır.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü XIV. Bölge Müdürü Mehmet ELKATMIŞ görevden alınmış ve bu suretle boşalan XIV. Bölge Müdürlüğüne Atakan ÇELEBİ atanmıştır.

TİCARET BAKANLIĞI

Ticaret Müfettişliklerine, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren Ticaret Müfettiş Yardımcıları Haşan CEYHAN, Emre ÇELİK, Buğrahan MANAV ve Taha Yasin YILMAZ 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.