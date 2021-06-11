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2021 yılında Ek öğretmen ataması olacak mı?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "2003'ten beri AK Parti döneminde öğretmen atamaları konusunda inanılmaz bir çıta yüksekliği vardı. Öğretmenlerin 3'te 2'sinden fazlası bu dönemde atandı. Hep daha fazla atama yapılması konusunda da çabalar sürdü. Salgın dönemi ve diğer bazı koşullar nedeniyle de bu sene böyle bir kısıt oluştu. Bizim her zaman çabamız daha fazla olması için. Daha fazla atama yapmak için gayret gösteriyoruz. Bununla ilgili kurumlar arası iş birlikleri, karar süreçleri de devam ediyor."

2021 yılında Ek öğretmen ataması olacak mı?
11 Haziran 2021 Cuma 23:10

- Öğretmen atamaları

Selçuk, ek öğretmen ataması beklentilerine ilişkin soru üzerine şu ifadeleri kullandı:

"2003'ten beri AK Parti döneminde öğretmen atamaları konusunda inanılmaz bir çıta yüksekliği vardı. Öğretmenlerin 3'te 2'sinden fazlası bu dönemde atandı. Hep daha fazla atama yapılması konusunda da çabalar sürdü. Salgın dönemi ve diğer bazı koşullar nedeniyle de bu sene böyle bir kısıt oluştu. Bizim her zaman çabamız daha fazla olması için. Daha fazla atama yapmak için gayret gösteriyoruz. Bununla ilgili kurumlar arası iş birlikleri, karar süreçleri de devam ediyor."

Bakan Selçuk, 5 Temmuz'da başlayacak telafi eğitiminin yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğiyle Çanakkale ruhunu diri tutmak için "Çanakkale Kahramanlarını Öyküleştirme Çalışması" kapsamında hazırlanan öykü kitaplarına ilişkin de bilgi verdi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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