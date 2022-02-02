15 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapıldı 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapıldı Geçen hafta tercihlerin yapıldığı 15 bin sözleşmeli öğretmen atamasının sonuçları bugün gerçekleşti. Sonuçlar e-Devlet üzerinden açıklanacak
15 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapıldı Geçen hafta tercihlerin yapıldığı 15 bin sözleşmeli öğretmen atamasının sonuçları bugün gerçekleşti. Sonuçlar e-Devlet üzerinden açıklanacak
Eylül ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 15 bin öğretmen atamasında sona gelindi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından daha önce yayınlanan atama takvimine göre sonuçlar bugün açıklanıyor.
Adaylar sonuçları e-Devlet'te yer alan 'Sözleşmeli Öğretmenlik Atama Sonucu Sorgulama' adresinden öğrenebilecek.