Uzman Çavuş Nasıl Malulen Emekli Olabilir?

2008 Senesi Ekim ayından itibaren memur olarak göreve başlayanlar hakkında 5510 sayılı Kanun hükümleri işleve başlar. Uzman çavuşlarda 3269 sayılı Kanun uyarınca memur statüsünde işleme tabi olurlar.

Malullük için ilk şart göreve başlamadan önce malul sayılacak hallerin bulunmaması gerekir, bu durumun anlaşılması da Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulunca yapılır. Şayet malullük durumları göreve girmeden önce de olduğunun tespiti halinde malullük kuralları geregince faydalanamazlar.

Görev almaya başladıklarından sonra malul duruma bulunanlar için de malullük durumlarının yani çalışma gücünün en az % 60 ını veya görevlerini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünü kaybettiğinin SGK Sağlık Kurulunca hüküm verilmesi şarttır. Bu şekilde bir karara varıldığında de en az 10 yıldan beri sigortalı olup bu süre içerisinde de 1800 gün şart olan hizmet süresinin doldurulmuş olması şarttır .

Malullük sigortalılık zamanı ve hizmet süresinin tespitinde sigortalı olarak çalışmalar işçi ve memurluk olarak çalışmaların hepsi kapsamlı yapılır .

Uzman erbaşların sağlık durumlarının göz önüne alınmasında TSK, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği kuralları geçerliliğini sürdürür ve uygulanır.

Sağlık Kurulu raporlarının da Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı sağlık kurulu raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşlarınca hazır hale getirilmenin gerektiğini ve raporların da belirttiği şekle göre "Türk Silahlı Kuvvetlerinde Görev alamazkesinlikle çalışamaz ", "Jandarma Genel Komutanlığında Görevlendirilemez " veya "Sahil Güvenlik Komutanlığında Görevlendirilemez " şeklinde kararın bulundurulması gerektiğini tesbit etmekteyiz.

Sağlık Kurulu raporlarının Devlet Hastanelerinden/Eğitim ve Araştırma Hastanelerinden alınabilecek bu raporlarvgerçeği yansıtacaktır .

Sonuç bağlamında değerlendirmemiz;

Belirttiğiniz bilgiler dahilinde sigortalılık zamanı ve hizmet zamnınız içerisinde bir eksiklik bulunmadığını , yani malullük için bu sürelerin yeterli olduğunu belirtebiliriz.

Hareket şeklinizin de sırasıyla;

1-İlgili Kurumunuza başvuruda bulunarak size dair sağlık kurulu raporu oluşturulmasını talep edebilirsiniz. Bu konuda direkt kendiniz tarafından da olsa Kurumunuzun haberdar olmak kaydıyla sağlık kurulu raporu hazırlama yolunu seçim yapmayı tavsiye edebiliriz.

2- Bu şekilde tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden/Eğitim ve Araştırma hastaneleri aracılığı ile alınacak olan sağlık kurulu raporunuzun da TSK. Sağlık Yeteneği Yönetmeliği kapsamında incelenmesinin şart olduğunu, sonra da bu raporunuzun SGK Sağlık Kuruluna gönderilerek SGK Sağlık Kurulunun vereceği raporu buna bağlı şartları beklemeniz gerektiğini söyleyelim.

3- SGK Sağlık Kurulu sizin için malul kararı verdiğinde de Kurumunuzun kişiyi emekliye gönderip , bilgileriniz Sosyal Güvenlik Kurumuna göndererek emeklilik adına tüm işlemlerin başlatması gerektiğini aktaralım.