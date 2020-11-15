TSK Uzman Çavuş ve Uzman Erbaş 2021 Ocak'ta Maaşı Ne Kadar Olacak? (Zamlı ve Enflasyon Farklı)

Uzman çavuş maaşları çeşitli farklılıklar gösteriyor. Maaşa etki eden farklılıklara bağlı olarak uzman çavuşların maaşları da değişiklik gösteriyor. Jandarma Uzman Çavuş maaşları konusunun bir diğer muhatabı da bağlı olduğu garnizon türüdür. Coğrafi konum olarak ayrılan bu garnizonlar beşe bölünmektedir.





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KamuAjans Son dönemlerde özellikle Suriye'deki operasyon ve harekatlarda isimlerinden çokça söz ettiren uzman çavuşlar ordumuzun hareket ve beceri kabiliyeti yüksek birimlerinden birisini oluşturmaktadır. Uzman çavuşluk yine son dönemlerde gençler arasında oldukça popüler olmaya başladı. Terörle mücadelede önemli görev alan jandarma erbaş ve uzman çavuş maaşları görev yerine göre değişiklikler göstermektedir. Her rütbeli personel bulunduğu görev, meslek sınıfı ve kıdemine göre bu maaşlar arasında değişim göstermektedir. Uzman çavuşluk tercih edenlerin tercih nedenleri değişiklik göstermektedir. Bazıları askerlik mesleğini sevdiği için, bazıları meslek edinme kaygı ve çabası nedeniyle, bazıları da memuriyete geçişe bir kapı olması nedeniyle bu mesleği tercih etmektedirler. TSK'da görev yapan uzman çavuşların maaşı ve ekonomik hakları, Jandarma uzman erbaş maaşları, görev yapılan bölgeye göre değişiklik göstermektedir. Uzman çavuşlar da sınıflara göre daha farklı ve yüksek maaş alabilmektedir. Ancak aralarından 4. ve 5. garnizona tabi olarak görev yapanlar yani doğu ve güneydoğu bölgelerinde mesaini geçirenler için maaş oranları doğal olarak çok daha fazladır. 2020 yılının ikinci 6 aylık enflasyon verilerine göre maaşlarında artış görecek olan memur ve memur emeklileri yeni maaşlarının ne kadar olacağını merak ediyor. Bu yıl memur ve memur emeklilerine 2021 Ocak'ta yüzde zam yapılacak. Hakem kurulu kararı kapsamında belirlenen yüzde 3'lük zam oranı, eğer bu yılın ikinci yarısında enflasyon yüzde 4'ü aşarsa yükselecek. Açıklanan 4 aylık enflasyon rakamları da emeklilere enflasyon farkı zammının uygulanacağı yönünde oldu. Buna göre, 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 4.49 olarak gerçekleşecek. Memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı da bu durumda yüzde 0.49 enflasyon farkıyla yüzde 3.49'a çıkacak gibi görünüyor. 4 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 4.62 görünürken, memurlara ve memur emeklilerine yüzde 3'lük artışa ilaveten yüzde 0.62 fark çıktı. Kesin oranlar için geriye 2 veri kaldı. 3 Ocak'ta açıklanacak son rakam ile 15 milyonu aşkın memur ve emeklinin zam oranı da kesinleşecek. Kasım ve Aralık ayı ile beraber oluşacak enflasyon yüzde 4'ü aşarsa memurlar, aşan miktar kadar enflasyon zammı alacak. Ekim 2020'de enflasyon yüzde 2,13 artarken, yıllık bazda 11,89 yüzde oldu. Uzman çavuşların maaşları memur maaş zammına bağlı olarak artış göstermektedir. 2019 yılında sendikalar ve hükumet arasında imzalanan toplu sözleşme gereği 2021 yılının ilk yarısında %3 zam alacak uzman çavuşlar, enflasyon farkı hariç 2021 Temmuz ayında da yine %3 zam alacaklardır. Görevine yeni başlayan uzman çavuş maaşı 4,600 lira ile 4,950 lira arasında ve Doğuda görev yapan jandarma uzman çavuş maaşı ise 6 bin lira ile 7,500 lira arasında değişiklik göstermektedir. Uzman çavuşluk mesleğinde en düşük maaş 3.050 TL iken en yüksek maaş 8.290 TL’ dir.OKU, YORUMLA ve PAYLAŞ ==> http://www.kamuajans.com/maaslar/tsk-uzman-cavus-ve-uzman-erbas-2021-ocak-ta-maasi-ne-kadar-olacak-zamli-ve-enflasyon-farkli-h549664.html KamuAjans En Güncel İş İlanları Yayınlandığı anda Sosyal medya hesaplarımızda Yer Alacaktır. Aşağıdaki Grubumuza katılarak yayınlanacak iş ilanlarından ilk Siz Haberdar olabilirsiniz TÜRKİYE GENELİ İŞ İLANLARI KAMU PERSONELİ ALIMI İLANLARI Üyelere Özel grup · 3.878.849 üye Gruba Katılmak İçin Buraya TIKLAYINIZ KAMU VE ÖZEL SEKTÖR PERSONEL ALIMI iŞÇİ ALIMLARI PAYLAŞIMI BİNLERCE İŞ İLANI İÇİN GRUBA KATILIN ARKADAŞLARINIZI DAVET EDİN Sitemizi Aşağıdaki Sosyal Medya Hesaplarımız Üzerindende Takip Edebilirsiniz.. İlginiz İçin Teşekkür Ederiz Kamusaati.com Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

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