Sözleşmeli er ve erbaşın kışla dışına çıkmasının esasları belli oldu

Madde 25 - (1) Sözleşmeli erbaş ve erlerin günlük faaliyet programı ve hafta sonu izinleri, 1111 sayılı Kanunun gereği askerlik yapanlarda olduğu gibidir. Sözleşme ve görev süresince kışlada iskan edilirler.

Milli Savunma Bakanlığından: SÖZLEŞMELİ ERBAŞ VE ER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 - 8/6/2011 tarihli ve 27958 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sözleşmeli Erbaş ve Er Yönetmeliğinin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "MADDE 25 - (1) Sözleşmeli erbaş ve erlerin günlük faaliyet programı ve hafta sonu izinleri, 25/6/2019 tarihli ve 7179 sayılı Askeralma Kanunu gereği askerlik yapanlarda olduğu gibidir. Sözleşme ve görev süresince kışlada iskan edilirler. Ancak istekli olan sözleşmeli erbaş ve erlere birliğin günlük faaliyet programı ile görevlerini ve emniyetini aksatmayacak şekilde günlük faaliyet programında belirtilen faaliyet ve eğitimler dışında kalan istirahat/izin sürelerinde hafta içi mesai sonrası ve hafta sonu görev yerlerinden ayrılmaları için izin verilir. Bunlar istirahat/izinlerinin bitimini takip eden vardiya başlangıcında/ilk mesai gününün sabah yoklamasında hazır bulunmak zorundadır. (2) Sözleşmeli erbaş ve erlere verilen vazifeye müteallik ilave görevler ile birliğe verilen vazifeye yönelik tatbikat/harekat/hudut ve benzeri görev hazırlıkları kapsamında ve ayrıca; nöbet/vardiya, hazır kıta, karakol ve benzeri görevler ile emniyet ve salgın hastalıklar açısından tehlike arz edebileceği belirlenen günlerde hafta içi mesai/vardiya sonrası ve hafta sonu görev yerlerinden ayrılmaları için izin verilmesi asgari tabur, ilçe jandarma ve müstakil bölük komutanının (Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Sahil Güvenlik Komutanlığında eşidi) yetkisindedir." MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı birlikte yürütür.