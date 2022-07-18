Paşaların emekli maaşları ne kadar oldu? 2022

2022 Temmuz ayı itibariyle paşaların emekli maaşları ve ikramiyeleri ne kadar oldu?, Genelkurmay Başkanının emekli maaşı ve ikramiyesi Kaç lira?, Kuvvet Komutanlarının emekli maaşı ve ikramiyesi Kaç lira?, Korgeneral ve Koramiral Orgeneral-Oramiral emekli maaşı ve ikramiyesi Kaç lira?,
Genelkurmay Başkanının emekli maaşı ve ikramiyesi
Emekli maaşı: 41.764 TL
İkramiye: 848.634,88 TL
Kuvvet Komutanlarının emekli maaşı ve ikramiyesi
Emekli maaşı: 33.745 TL
İkramiye: 754.764 TL
Orgeneral-Oramiral emekli maaşı ve ikramiyesi
Emekli maaşı: 30.626TL
İkramiye: 691.713 TL
Korgeneral ve Koramiral emekli maaşı ve ikramiyesi
40 yıl hizmet üzerinden
Emekli maaşı: 27,290.60 TL (Bu rakama 2.852 TL Kadrosuzluk Tazminatı dahil edilmiştir)
İkramiye: 609.518 TL
Tümgeneral ve Tümamiral emekli maaşı ve ikramiyesi (40 yıl)
Emekli maaşı: 25,139.51 TL (Bu rakama 2.535 TL Kadrosuzluk Tazminatı dahil edilmiştir)
İkramiye: 576.158 TL
Tuğgeneral ve Tuğamiral emekli maaşı ve ikramiyesi (40 yıl)
Emekli maaşı: 24,093 TL (Bu rakama 2.376,92 TL Kadrosuzluk Tazminatı dahil edilmiştir)
İkramiye: 568.151,71 TL