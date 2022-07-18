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Paşaların emekli maaşları ne kadar oldu? 2022

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Paşaların emekli maaşları ne kadar oldu? 2022
Kamusaati
Kamusaati
18 Temmuz 2022 Pazartesi 22:42

Genelkurmay Başkanının emekli maaşı ve ikramiyesi

Emekli maaşı: 41.764 TL

İkramiye: 848.634,88 TL

Kuvvet Komutanlarının emekli maaşı ve ikramiyesi

Emekli maaşı: 33.745 TL

İkramiye: 754.764 TL

Orgeneral-Oramiral emekli maaşı ve ikramiyesi

Emekli maaşı: 30.626TL

İkramiye: 691.713 TL

Korgeneral ve Koramiral emekli maaşı ve ikramiyesi

40 yıl hizmet üzerinden

Emekli maaşı: 27,290.60 TL (Bu rakama 2.852 TL Kadrosuzluk Tazminatı dahil edilmiştir)

İkramiye: 609.518 TL

Tümgeneral ve Tümamiral emekli maaşı ve ikramiyesi (40 yıl)

Emekli maaşı: 25,139.51 TL (Bu rakama 2.535 TL Kadrosuzluk Tazminatı dahil edilmiştir)

İkramiye: 576.158 TL

Tuğgeneral ve Tuğamiral emekli maaşı ve ikramiyesi (40 yıl)

Emekli maaşı: 24,093 TL (Bu rakama 2.376,92 TL Kadrosuzluk Tazminatı dahil edilmiştir)

İkramiye: 568.151,71 TL


Kaynak: Kamu Saati Özel
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