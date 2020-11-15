KPSS kadın subay alımı şartları 2021! Kadın astsubay alımı ne zaman yapılacak?

Bakanlığın İzmir projesi ortaya çıktı! İşte 'Yeni İzmir' Seferihisar merkezli depremin neden olduğu yıkım ve acı kayıpların ardından İzmir'de birçok ihmal ve yanlışın getirdiği olumsuz sonuçların izleri siliniyor. Bu kapsamda öncelik mağdur olan vatandaşlar olmak üzere adım adım inşa edilecek olan yeni İzmir için bakanlık kolları sıvadı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ilk etapta gerçekleştireceği 3 bin konutluk yeni projenin detayları ortaya çıktı.