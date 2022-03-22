ÇÜRÜK RAPORU NASIL ALINIR?

Askerliğe elverişli değildir" çürük raporu NEDİR?, hangi durumlarda verilir?, Çürük Raporu Hangi Hastalıklara Verilir? işte detaylar

Aile Sağlık Merkezi doktorlarının yapacağı kontroller sonrası psikolojik ve bedensel anlamda sağlık problemi olan vatandaşları askeri hastanelere yönlendirerek detaylı araştırılması istenir. Askeri hastanede yapılan kontroller sonucu doktor heyetinin aldığı kararla "Askerliğe elverişli değildir" çürük raporu verilir.

YAZI İÇERİĞİ:

1)Çürük Raporu Nedir&Nasıl Alınır?

2)Çürük Raporu Almak İçin Gerekli Belgeler Nelerdir 2020?

3)Çürük Raporu Hangi Hastalıklara Verilir?

4)Askerlik Çürük Raporu Nasıl İptal Edilir?

5)Askerlik Çürük Raporu Alanların Hakları Nelerdir?

6)Askerlik Çürük Raporu Alanların Maaşı Ne Kadardır?

7)Askerlik Çürük Raporu Boy/Kilo/Durum Belgesi Nedir?

8)Çürük Raporu Başvurusu Nereye Yapılır?

9)Bedelli Askerlikte Çürük Raporu Alınabilir mi?

10) Askerlik Çürük Raporunda Psikiyatri/Böbrek Rahatsızlığı/Bedendeki Platin/Göz&Kulak Rahatsızlığı/ Kalp Rahatsızlığının yeri Nedir?

11)Askerlik Çürük Raporu Maaşı Nedir/ Para Alabilir mi?

Çürük Raporu Nedir/Nasıl Alınır/ Kimlere Hangi Hastalıklarından Dolayı Verilir?

Vücut, kilo, ve beden kitle indeksi askerlik koşullarına uymayan asker adayları,

Beden,hareket ve fonksiyonlarını bozan ani yetersizliği, darlığı şekil bozuklukları ve bunların başarısız tedavileri,

Makat ile ilgili yapılmış ameliyat sonucunda tedavi edilemeyen rahatsızlıklar,

Komplikasyonsuz total rektum ve bunların başarılı ameliyatları,

Tedavisi olanaksız anüs ve rektumun önemli darlık ve yetersizlikleri,

Anüs ve rektumun kötü huylu ve tedavisi olanaksız iyi huylu tümörleri,

Ameliyata rağmen düzelmeyen rahatsızlıklar,

Kişinin çok zayıf olması veya belli bir kilonun üzerinde olması,

Askerlik yapamayacak derecece ağır alerjik rahatsızlığa veya 5 yıl boyunca iyileşemeyecek bir rahatsızlığa sahip olması,

Hayati önem taşıyan solunum yolları ve kalp rahatsızlığına sahip olması,

Ameliyata engel ve ameliyatla düzelemeyecek bel rahatsızlığına sahip olması.

Çürük Raporu Nereden/Nasıl Alınır?

Askerlik şubeleri sağlık kontrolünden geçmesi gereken asker adayını Aile Sağlık Merkezlerine ya da hastanelere yönlendirir,

Askerlik sağlık muayenesi asker adayı için çok önemli bir noktadır.Aile Sağlık Merkezi doktorlarının yapacağı muayeneler sonrası psikolojik ve bedensel bazda sağlık problemi olan vatandaşlar askeri hastanelere yönlendirilir ve oradan ayrıntılı inceleme istenir. Askeri hastanede yapılan kontroller sonra heyetinin aldığı kararla “Askerliğe elverişli değildir” çürük raporu verilir.

Çürük raporu verilmeden önce aşağıdaki noktalar ayrıntısıyla incelenir;

Hastalığın derecesi,

Hastalığın yaygınlığı,

Vücutta etkilediği ve etkileyebileceği organlar,

Bu rahatsızlığın nelere engel olabileceği,

Kullanılması gereken ilaçlar ve ilaçların yan etkileri,

Hastalığın günlük hayatta olumsuz etkileri olur mu, ne derece olur?,

Hastalığın cinsi,

Bulaşma ihtimali.

Tüm bunların yanında SAHTE ÇÜRÜK RAPORU almanın CEZASI! var mıdır? varsa nedir?

SAHTE ÇÜRÜK RAPORU ALMANIN CEZASI NEDİR?

Askere gitmek istemeyen veyahut askerlikten kaçmak isteyen askerler ve asker adaylarının sahte rapor alması halinde TCK İlgili maddelerine göre 2 ile 5 yıl arasında bir hapis cezasına çarptırılabilir. Sahte çürük raporunu hazırlayan kişilere de yasal yaptırımlar ve para cezası uygulanır.