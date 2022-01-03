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Bedelli askerlik tutarı da arttı... İşte yeni rakamlar

Bedelli askerlik tutarı da arttı... İşte yeni rakamlar

Bedelli askerlik tutarı da arttı... İşte yeni rakamlar
03 Ocak 2022 Pazartesi 17:27

Enflasyon zammı 2022 yılı başında maaşlara uygulanacak. Yani Aralık ayı enflasyon oranı ile beraber maaşlara uygulanacak olan enflasyon zammı kesinleşti. 2022 yılının ilk yarısı için de memurlar yüzde 5 zam alacak. Toplamda maaş katsayısının % 28,59 oranında arttırılacağı varsayımıyla bedelli askerlik yapacakların ödeyecekleri tutarlar da artmıştır.

Buna göre, Asker Alma Kanunu'nun bedelli askerlik başlıklı 9 uncu maddesine göre; bedelli askerlik tutarı 240.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar kadardır.

Bu hüküm gereğince bedelli askerlik yapacak kamu personeli dahil birçok vatandaşın bedelli askerlik tutarı Temmuz ayı sonrasında 240.000 * 0,231207 = 55.489,68 TL olmuştur.

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