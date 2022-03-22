Askerde Rapor Alınca Askerlik Uzar Mı?

Askerlik oldukça zorlu bir görev dönemi olarak görülmekte ve bu vazifelerden zaman içerisinde bunalma durumu ortaya çıkabilmektedir. Askeri şartlardan bir nebze de olsun kurtulmak isteyen askerlerin gerek hava değişimi gerekse de rapor alım süreçleri devreye girmektedir.

Böylelikle memleketlerinde istirahat edebilecek olan askerlerin; kafalarında her zaman izinli oldukları sürenin görev sürelerinden düşüp düşmediği yer alacaktır. Askerlik görevlerini icra eden kişilerin bu konu hakkında araştırma yapmaları halinde de faaliyete geçerek; izinlerini ve raporlarını alabilmeleri durumu söz konusu olacaktır. Askerlik sürelerinin uzayıp uzamadığını da bu suretle görebilmeleri mümkün olabilen bir durum olarak adlandırılacaktır.

Askerde Rapor Alma Durumu Nasıl Gerçekleşir?

Askeri görevde olan ve vatani görevini sürdürmekte olan vatandaşların; rapor almaları durumu askeri hastaneler ile birlikte sivil hastanelerde de gerçekleştirilmekte olan bir işlem olarak değerlendirilmektedir. Bulundukları illerde görev alan kişilerin görev esnasında rapor almaları durumunu gerektirecek bir durum bulunuyorsa; askeri hastanelere sevk edilmeleri durumu ortaya çıkacaktır. Görevli üst rütbelilere maruzatın iletilmesi sonucunda askeri hastanelere yönlendirme durumu görülebilecektir. Hastanelerde verilecek olan istirahat ya da hava değişimleri izinleri; askerlik gününü herhangi bir biçimde etkilemeyecektir. Şafak sayımı devam edecek ve askerliğe sonradan dahil edilmeyecektir. Bu süre uzun dönem askerlik yapanlar için 30 gün, kısa dönem askerlik yapanlar için ise 15 gün olarak belirlenmiştir.

Askerlik görevini icra ettiğiniz süre zarfında hak tanınan sürenin aşılması halinde şafağın sabit kalması durumu görülmektedir. Örnek verilmek gerekirse uzun dönem askerlik yapan bireyin 40 gün hava değişimi alması halinde; hak tanınan 30 gün içerisinde şafak sayımı devam ediyor. 30 günün dışında kalan 10 günde ise şafak sabit olarak kalıyor.

Rapor Alınca Askerlik Uzar Mı?

Tanınan hakkın aşılması durumunu yaşayan kişilerin devrelerine göre 10 gün daha geç terhis edilmesi söz konusu olmaktadır. Herhangi bir rapor ya da evrak bu noktada değişim yaratmamaktadır. Askerliğini belirtilen gün yapacak olan kişilerin bu doğrultuda hareket ederek; gün hesabını iyi bir biçimde yapmaları gerekmektedir. Aksi halde izinli sayıldığı günlerin aşımı durumunda fazladan askerlik yapabileceklerdir.