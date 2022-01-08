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2022 yılı Bedelli askerlik ücreti kaç lira oldu? Bedelli Askerlik Düşünenlere Kötü Haber

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2022 yılı Bedelli askerlik ücreti kaç lira oldu? Bedelli Askerlik Düşünenlere Kötü Haber
08 Ocak 2022 Cumartesi 19:02

2019'da kalıcı hale getirilen ve çok sayıda kişinin tercih ettiği bedelli askerlik, memur maaş katsayısıyla endeksli olduğu gerekçesiyle her yıl artıyor.

2011 yılında 30 bin lira, 2014’te 18 bin lira, 2018 yılında da 15 bin lira olarak belirlenen bedelli askerlik ücreti, 2019 yılında çıkartılan yasa uyarınca altı ayda bir artıyor.

Bu yıl ne kadar olacağı merak edilen bedelli askerlik ücretine ilişkin net açıklama, Milli Savunma Bakanı'ndan geldi.

BEDELLİ ASKERLİK 55 BİN 190 LİRA

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, basın yayın kuruluşlarının Ankara temsilcileri ile bakanlıkta bir araya geldi.

Bakan Akar'ın açıklamalarda bulunduğu toplantıda, bedelli askerlik ücretleri 55 bin 190 lira olarak açıklandı.

2019'da kalıcı hale getirilen ve çok sayıda kişinin tercih ettiği bedelli askerlik, memur maaş katsayısıyla endeksli olduğu gerekçesiyle her yıl artıyor.

2011 yılında 30 bin lira, 2014’te 18 bin lira, 2018 yılında da 15 bin lira olarak belirlenen bedelli askerlik ücreti, 2019 yılında çıkartılan yasa uyarınca altı ayda bir artıyor.

Bu yıl ne kadar olacağı merak edilen bedelli askerlik ücretine ilişkin net açıklama, Milli Savunma Bakanı'ndan geldi.

BEDELLİ ASKERLİK 55 BİN 190 LİRA

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, basın yayın kuruluşlarının Ankara temsilcileri ile bakanlıkta bir araya geldi.

Bakan Akar'ın açıklamalarda bulunduğu toplantıda, bedelli askerlik ücretleri 55 bin 190 lira olarak açıklandı.

"6 ASTEĞMEN MAAŞI"

Bedelli askerlik ücretlerine ilişkin kafa karışıklıklarını gideren Bakan Akar, ''Yeni askerlik sistemi ile er olarak girip generallik seviyesine kadar yükselebiliyorsunuz. Bedelli askerliğin ücreti 6 asteğmen maaşı. Buna göre 55 bin 190 TL oldu. 2021 yılında bedelli askerliğe başvurularda yüzde 57 artış oldu'' diye konuştu.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #bedelli askerlik #2022 bedelli askerlik #bedelli askerlik ücreti #bedelli askerlik kaç lira #bedelli askerlik kaç gün
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