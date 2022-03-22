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2022 celp dönemleri için son başvuru tarihleri

2022 Sevk Tarihleri Ne Zaman Açıklanacak?, 2022 Celp Dönemleri hangi aylar?, Askerlik nereye çıktı nasıl öğrenebilirim 2022, Mayıs 2022 sınıflandırma döneminde silahaltına alınmak isteyen yükümlülerin, 28 Şubat 2022 (dahil) tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmeti ile celp tercihini e-Devletten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir.

2022 celp dönemleri için son başvuru tarihleri
Ömer
Ömer
22 Mart 2022 Salı 12:16
2022 Sevk Tarihleri Ne Zaman Açıklanacak?

Milli Savunma Bakanlığı'nın duyurusuna göre 2022 bedelli askerlik yerleri 28 Ocak tarihinde e-devlet üzerinden açıklanacak.

 

Askerlik nereye çıktı nasıl öğrenebilirim 2022?

 2022 celp dönemleri ile bedelli askerlik, er ve yedek subay askerlik yerleri açıklandı. Askerlik yeri sorgulaması yapacak vatandaşlar e-Devlet üzerinden askere gidecekleri yer ve tarihi sorgulayabiliyor. 2022 Bedelli askerlik yerleri e-Devlet üzerinden duyuruldu.

Askerlik yeri ne zaman belli olur 2022?

2022 Bedelli askerlik yerleri 28 Ocak tarihinde E-devlet üzerinden duyuruldu. Kurum tarafında yapılan açıklamada, 'Sınıflandırma sonuçlarının e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden yükümlülere duyurulma tarihi 28 Ocak 2022'dir

2022 Celp Dönemleri hangi aylar?

Askerlik celp (çağrı) dönemleri:
  • Şubat celbi (16 Ağustos – 15 Kasım)
  • Mayıs celbi ( 16 Kasım – 15 Şubat)
  • Ağustos celbi ( 16 Şubat – 15 Mayıs)
  • Kasım celbi ( 16 Mayıs – 15 Ağustos)


Kaynak: Kamu Saati Özel
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