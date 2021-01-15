2021 bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır?, 2021 yılı bedelli askerlik ücreti kaç lira?, Dövizle askerlik yapmak isteyenlerin ödeyeceği ücret kaç lira oldu, 2021 yılının ilk yarısı için bedelli askerlik ücreti 37 bin olarak belirlendi, Dövizle askerliğe başvuracakların ödemesi gereken miktar ise 5 bin 261 euro,BEDELLİ ASKERLİK SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ Detaylar Haberde...
2021 Yılı Bedelli Askerlik Ücreti Ne Kadar? | Bedelli Askerlik Başvurusu
2021 bedelli askerlik başvurusu, 2021 yılı bedelli askerlik ücreti kaç lira?, Dövizle askerlik yapmak isteyenlerin ödeyeceği ücret kaç lira oldu, 2021 yılının ilk yarısı için bedelli askerlik ücreti 35 bin 54 lira olarak belirlendi, Dövizle askerliğe başvuracakların ödemesi gereken miktar ise 5 bin 261 euro, Detaylar Haberde...
Bedelli askerlik yerleri için binlerce vatandaşın bekleyişi sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından gelen son açıklamada yükümlülerin kimliklerinin, celp ve sevk tarihlerinin Ocak ayında e-devlet üzerinden erişime açılacağı ifade edilmiş ancak net bir tarih duyurulmamıştı. Peki, 2021 Bedelli askerlik başvuru ve kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Bedelli askerlik yerleri, celp ve sevk tarihleri açıklandı mı? İşte tüm gelişmeler…
2021 BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI?
Binlerce adayın gündeminde olan bedelli askerlik yerleri için henüz bir açıklama ise bulunmuyor. Bu noktada gözler Milli Savunma Bakanlığı resmi sitesi üzerinden gelecek açıklamaya çevrilirken sonuçların kısa süre içerisinde adaylarla paylaşılması bekleniyor…
2021 BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
2020 yılı bedelli askerlik başvuruları 31 Aralık 2020 tarihinde sona erdi. Bedelli askerlikten yararlanacak olan kişilerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri temel eğitim yapacakları birliği 2021 yılı Ocak ayında e-devlet üzerinden öğrenebilecekler.
Henüz yeni bir duyurunun yapılmadığı bedelli askerlik sonuçları için başvuru bilgilendirmesinde "Bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri ile temel eğitimi yapacakları birlikleri 2021 yılı Ocak ayında e-Devlet ve askerlik şubelerinden duyurulacaktır." İfadelerine yer verilmişti.