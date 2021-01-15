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2021 Yılı Bedelli Askerlik Ücreti Ne Kadar? | Bedelli Askerlik Başvurusu

2021 bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır?, 2021 yılı bedelli askerlik ücreti kaç lira?, Dövizle askerlik yapmak isteyenlerin ödeyeceği ücret kaç lira oldu, 2021 yılının ilk yarısı için bedelli askerlik ücreti 37 bin olarak belirlendi, Dövizle askerliğe başvuracakların ödemesi gereken miktar ise 5 bin 261 euro,BEDELLİ ASKERLİK SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ Detaylar Haberde...

2021 Yılı Bedelli Askerlik Ücreti Ne Kadar? | Bedelli Askerlik Başvurusu
15 Ocak 2021 Cuma 21:47

2021 Yılı Bedelli Askerlik Ücreti Ne Kadar? | Bedelli Askerlik Başvurusu

2021 bedelli askerlik başvurusu, 2021 yılı bedelli askerlik ücreti kaç lira?, Dövizle askerlik yapmak isteyenlerin ödeyeceği ücret kaç lira oldu, 2021 yılının ilk yarısı için bedelli askerlik ücreti 35 bin 54 lira olarak belirlendi, Dövizle askerliğe başvuracakların ödemesi gereken miktar ise 5 bin 261 euro, Detaylar Haberde...

Bedelli askerlik yerleri için binlerce vatandaşın bekleyişi sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından gelen son açıklamada yükümlülerin kimliklerinin, celp ve sevk tarihlerinin Ocak ayında e-devlet üzerinden erişime açılacağı ifade edilmiş ancak net bir tarih duyurulmamıştı. Peki, 2021 Bedelli askerlik başvuru ve kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Bedelli askerlik yerleri, celp ve sevk tarihleri açıklandı mı? İşte tüm gelişmeler…

2021 BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Binlerce adayın gündeminde olan bedelli askerlik yerleri için henüz bir açıklama ise bulunmuyor. Bu noktada gözler Milli Savunma Bakanlığı resmi sitesi üzerinden gelecek açıklamaya çevrilirken sonuçların kısa süre içerisinde adaylarla paylaşılması bekleniyor…

2021 BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

2020 yılı bedelli askerlik başvuruları 31 Aralık 2020 tarihinde sona erdi. Bedelli askerlikten yararlanacak olan kişilerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri temel eğitim yapacakları birliği 2021 yılı Ocak ayında e-devlet üzerinden öğrenebilecekler.

Henüz yeni bir duyurunun yapılmadığı bedelli askerlik sonuçları için başvuru bilgilendirmesinde "Bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri ile temel eğitimi yapacakları birlikleri 2021 yılı Ocak ayında e-Devlet ve askerlik şubelerinden duyurulacaktır." İfadelerine yer verilmişti.

BEDELLİ ASKERLİK SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

 

2021 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ BELLİ OLDU MU?

2021 Bedelli askerlik ücreti henüz belli olmadı.

31 Aralık 2020 tarihine kadar olan bedelli askerlik ücreti 37.070 TL olarak belirlenmişti. Bedel ödemeleri; Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası ile Defterdarlık ve Defterdarlıklara bağlı mal müdürlüklerine yapıldı.

MSB Bedelli askerlik başvuru sonuçları ile celp ve sevk tarihleri ne zaman açıklanacak? 2021 Bedelli askerlik yerleri e-Devlet ile açıklandı mı?

Aralık ayında sona eren Bedelli askerlik başvuruları sonrası şimdilerde gözler MSB’den gelecek sonuç açıklamasına çevrildi. Başvuru sürecinin üzerinden geçen iki haftalık süreçte vatani görevini yerine getirmek üzere başvuruda bulunan binlerce vatandaş askerliklerini yerine getirecekleri yerlerin, celp ve sevk tarihlerinin açıklanmasını bekliyor. Peki, Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? 2021 Bedelli askerlik başvuru sonuçları ile celp ve sevk tarihleri ne zaman açıklanacak, belli olacak? İşte e-devlet ile sorgulama ekranı…


Kaynak: Kamu Saati Özel
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