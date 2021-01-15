2021 Yılı Bedelli Askerlik Ücreti Ne Kadar? | Bedelli Askerlik Başvurusu

Bedelli askerlik yerleri için binlerce vatandaşın bekleyişi sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından gelen son açıklamada yükümlülerin kimliklerinin, celp ve sevk tarihlerinin Ocak ayında e-devlet üzerinden erişime açılacağı ifade edilmiş ancak net bir tarih duyurulmamıştı. Peki, 2021 Bedelli askerlik başvuru ve kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Bedelli askerlik yerleri, celp ve sevk tarihleri açıklandı mı? İşte tüm gelişmeler…

2021 BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Binlerce adayın gündeminde olan bedelli askerlik yerleri için henüz bir açıklama ise bulunmuyor. Bu noktada gözler Milli Savunma Bakanlığı resmi sitesi üzerinden gelecek açıklamaya çevrilirken sonuçların kısa süre içerisinde adaylarla paylaşılması bekleniyor…