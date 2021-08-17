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2021 yılı Astsubay ve uzman erbaşlar ne kadar emekli maaşı alıyor? İşte o tablo...

2021 yılı Astsubay ve uzman erbaşlar ne kadar emekli maaşı alıyor? İşte o tablo...
17 Ağustos 2021 Salı 01:54

Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli askeri personel emekliye ayrıldığında, haklarında Devlet memuru emeklileri ile aynı şekilde emekli maaş ve ikramiyesi hesabı yapılmaktadır.

TSK’da görev yapan astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar, emekli aylığına hak kazanabilmek için gerekli yaş ve hizmet süresi şartlarını tamamlamak suretiyle emekliye ayrıldıklarında, emekli maaşı ve emekli ikramiyesi alabilmektedirler. Buna göre 30 yıl hizmeti olan astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşların emekli maaş ve ikramiyelerini açıklıyoruz.

Unvanlar Derece/Kademe Hizmet yılı Emekli maaşı Emekli ikramiyesi
Astsubay 1/4 30 5.239,73 188.932,65
Uzman Jandarma ve Uzman Erbaş 1/4 30 4.297 154.951

Tablodaki rakamlara, kadrosuzluk tazminatı ödemeleri ile emekli olduktan sonra sosyal güvenlik kurumuna tabi olarak çalışmayan TSK personeline yapılan 100 TL tutarındaki ödeme dahil edilmemiştir.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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