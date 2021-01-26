2021 Bedelli Askerlik Ücreti Ne Kadar? | 2021 Bedelli Askerlik Başvurusu

Bedelli askerlik yerleri için binlerce vatandaşın bekleyişi sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından gelen son açıklamada yükümlülerin kimliklerinin, celp ve sevk tarihlerinin Ocak ayında e-devlet üzerinden erişime açılacağı ifade edilmiş ancak net bir tarih duyurulmamıştı.

2021 yılı bedelli askerlik ücreti belli oldu. Geçtiğimiz yıl 1 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 tarihleri arasında bedelli askerlik başvurusunda bulunanlar 37.070 TL ücret ödedi. Bu yıl ise başvuruda bulunacak adayların başvuruda bulunmadan önce 2021 bedelli askerlik ücretinin açıklanması bekleniyordu. 2021 yılının ilk 6 ayı için yeni bedelli ücreti belli oldu. Peki 2021 Bedelli askerlik ücreti ne kadar? İşte bu yılki bedelli askerlik ve dövizle askerlik ücretleri...

2021 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

2021 Bedelli askerlik ücreti ilk 6 ayı için yapılan aylık katsayı değişikliğiyle 39 bin 788 liraya yükseltildi.

2021 DÖVİZLE ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

2021 yılı dövizle askerlik ücreti 4 bin 402 Euro olarak belirlendi. 2020 yılının ikinci yarısında dövizle askerlik yapmak isteyen vatandaşlardan 5 bin 563 Euro alınmıştı. Kurda yaşanan artışla birlikte bu yıl dövizle askerlik ücretinde 1161 Euro indirim uygulanmış oldu.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NEREYE YATIRILIR?

Bedelli askerlik için ödemeler;

Ziraat Bankası,

Vakıflar Bankası,

Halk Bankası,

Ziraat Katılım Bankası

Vakıf Katılım Bankası

PTT Şubelerine veya mal müdürlüklerine yapılabilecek.

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Başvuru; yükümlülerin yoklamalarını yaptırmalarını, bedelli askerlik tercihinde bulunmalarını ve belirtilen bedelin tercih tarihinden itibaren iki ay içerisinde ödenmesini içermektedir. Bu nedenle yoklamasını yaptırmayanların öncelikle “Askerliğe Elverişlidir” sağlık kararı almış olması gerekmektedir.

Fiilî askerlik hizmetine başlayanlar ile bakaya, yoklama kaçağı ve saklıların bedelli

askerliğe başvuru hakkı bulunmamaktadır.

2001 doğumlu ve bu doğumla yoklamaya tabi daha yaşlı yükümlüler ile askerliği ertelenmiş olanlardan (erteleme başlangıç tarihinden önce yoklama kaçağı ve bakaya kalanlar hariç) erteleme süresi içerisinde başvuru işlemlerini tamamlayanlar bedelli askerlikten yararlanacaktır. 2020 yılı celp ve sevk dönemlerinde sınıflandırılmış yükümlülerden erteleme hakkı olmayanların müracaatları kabul edilmeyecektir.

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Bedelli askerlik başvurusu için öncelikle E-Devlet şifresine sahip olmanız gerekiyor. Ardından E-Devlet'e girip şu adımları gerçekleştirmeniz gerekiyor;

Karşınıza çıkacak olan ilk ekranda askerlik başvurusu yapacağınızı onaylamalısınız. Tüm askerlik başvuruları bu ekran üzerinden yapılmaktadır.

Sonraki aşamada askerlik erteleme yani tecil işleminizi bedelli başvurusu yapabilmek için iptal etmelisiniz. Bu ekran üzerinden iptal sebebini seçip, bedelli askerlik yapma isteği olarak işaretlenmelidir. Ardından eğer bedelli çıkmazsa yatırdığınız parayı geri alacağınız askerlik şubesini seçin ve kaydedin

Kaydete tıkladıktan sonra ödeme detayları karşınıza çıkacaktır. Bu ödemeyi gerçekleştirdikten sonra bu ekrana dönerek geriye kalan maddeleri doldurmanız gerekmektedir.