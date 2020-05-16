2020 Ocak sonrası Paşaların emekli maaşları ve ikramiyeleri

Emekliye sevk edilen Genel Kurmay Başkanı ve diğer komutanların emekli maaşlarını okuyucularımızla paylaşacağız.
Genelkurmay Başkanının emekli maaşı ve ikramiyesi
Emekli maaşı: 16.456 TL
İkramiye: 334.405.74 TL
Kuvvet Komutanlarının emekli maaşı ve ikramiyesi
Emekli maaşı: 13.331,62 TL
İkramiye: 330.462 TL
Orgeneral-Oramiral emekli maaşı ve ikramiyesi
Emekli maaşı: 11.966 TL
İkramiye: 302.856,57 TL
Korgeneral ve Koramiral emekli maaşı ve ikramiyesi
Emekli maaşı: 10.996,86 TL
İkramiye: 300.227 TL
Tümgeneral ve Tümamiral emekli maaşı ve ikramiyesi (40 yıl)
Emekli maaşı: 9.852 TL
İkramiye: 252.262,76 TL
Tuğgeneral ve Tuğamiral emekli maaşı ve ikramiyesi (40 yıl)
Emekli maaşı: 9.466,60 TL
İkramiye: 248.757 TL
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