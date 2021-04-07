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Yangında çeyizi kül olan genç kız, nikahına gelinliksiz katıldı

Tokat'ta dün gece müstakil 2 evin kullanılamaz hale geldiği yangında düğün hazırlığı yapan Leyle Mert'in çeyizi de zarar gördü. Gelinliği de kullanılamaz hale gelen Leyla Mert, bugün yapılan nikah merasimine günlük kıyafetle katıldı. Ev sahipleri, gün içerisinde kavga ettikleri ve kendilerinden şikayetçi olan yeğenleri R.M.'nin yangını çıkarmış olabileceğini öne sürdü.

Yangında çeyizi kül olan genç kız, nikahına gelinliksiz katıldı
07 Nisan 2021 Çarşamba 22:30

Dün akşam 23.30 sıralarında Kemer Mahallesi'nde meydana gelen olayda Leyla Mert'in 3 gün sonra yapılacak düğün merasimi için yakınlarının toplandığı sırada bitişikteki kardeşi Hüseyin Mert'e ait tek katlı müstakil evde yangın çıktı. Kısa sürede yükselen alevler, Mehmet Mert'e ait müstakil eve de sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangın söndürüldü. Yangında, cuma günü düğünü olacak olan Leyla Mert'in çeyizi de kullanılamaz hale geldi. Ev sahipleri gün içerisinde kavga ettikleri ve kendilerinden şikayetçi olan yeğenleri R.M.'nin yangını çıkarmış olabileceğini öne sürdü. İddia üzerine R.M. bugün polis tarafından gözaltına alındı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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