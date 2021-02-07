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Trabzon'da yaralama ihbarına giden jandarma, temizlikçiye zorla fuhuş yaptırıldığını belirledi

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, jandarmanın yaralama ihbarına gittiği olayda temizlikçi olarak çalışan kadına fuhuş yaptırdığı belirlenen işletme sahibi tutuklandı.

Trabzon'da yaralama ihbarına giden jandarma, temizlikçiye zorla fuhuş yaptırıldığını belirledi
07 Şubat 2021 Pazar 21:03

Alınan bilgiye göre, Pelitli Mahallesi'nde bir apartta yaralama ihbarı alan jandarma ekipleri, söz konusu adrese giderek inceleme başlattı.

Sözlü ifadeler doğrultusunda, işletme sahibi B.G'nin, temizlik işçisi olarak çalışan G.İ'ye konaklamak üzere gelen müşterilerle fuhuş yaptırdığı, bu nedenle aralarında yaşanan tartışmada kadına tokat attığı belirlendi.

İŞLETME SAHİBİ TUTUKLANDI

Kasten yaralama, fuhuş için yer ve imkan sağlama ile aracılık etmek suçlarından gözaltına alınan B.G, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

 


Kaynak: Kamu Saati Özel
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