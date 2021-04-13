Samsun'da şarampole yuvarlanan otomobil alev aldı: 2 ölü

18 Yaş altı çocuklar ve gençler şehirler arası seyhaat yapabilecek mi? 18 yaş altı şehirler arası seyahat serbest mi? Cezası var mı? Aileden biri olunca 18 yaş altına şehirler arası yolculuk serbestlik var mı? Koronavirüs önlemleri kapsamında getirilen seyahat yasağının kalkmasıyla, 18 yaş altı çocuklar ve gençlerin büyükleri ile yolculuk etmesi mümkün olacak.