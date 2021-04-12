Otomobil yol kenarındaki menfeze çarptı: 3 ölü

Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde 65 yaş ve üzeri vatandaşların için getirilen sokağa çıkma süreleri 3 saatten 4 saate yükseltilecek olup 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00-14.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde ise 65 yaş üzeri sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.