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Otomobil yol kenarındaki menfeze çarptı: 3 ölü

Manisa'da kontrolden çıkarak yol kenarındaki menfeze çarpan otomobildeki 1'i kadın 3 kişi yaşamını yitirdi. Ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı.

Otomobil yol kenarındaki menfeze çarptı: 3 ölü
12 Nisan 2021 Pazartesi 00:01

Kaza, bugün saat 09.30 sıralarında İzmir-Ankara Karayolu, Matderesi mevkii yakınlarında meydana geldi. Manisa'dan Salihli yönüne giden Ahmet Doğan Sarıkaya (39) kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil savrularak, yol kenarındaki menfeze çarptı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Otomobil sürücüsü Sarıkaya ile yanındaki Nuri Palabıyık (39) ve Oya Palabıyık (36) sıkıştı. yoldan geçen diğer araç sürücüleri durumu sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobildeki 3 kişiyi sıkıştıkları yerden güçlükle çıkardı. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolden 3 kişinin de yaşamını yitirdiğini tespit edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ölen 3 kişinin cansız bedenleri, güvenlik güçleri ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat süreyle tek şeritten verilen trafik, kaza yapan otomobilinin çekici yardımıyla aldırılmasını ardından normal seyrine dördü. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Otomobil yol kenarındaki menfeze çarptı: 3 ölü

Otomobil yol kenarındaki menfeze çarptı: 3 ölü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı


Kaynak: Kamu Saati Özel
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