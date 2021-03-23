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Osmaniye'de uzaklaştırma kararı olan şahıs eşini bıçaklayarak öldürdü

Osmaniye merkeze bağlı Yeniköy köyünde hakkında evden uzaklaştırma kararı bulunan şahıs, eve gelerek tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü.

Osmaniye'de uzaklaştırma kararı olan şahıs eşini bıçaklayarak öldürdü
23 Mart 2021 Salı 01:17

Edinilen bilgiye göre olay, Osmaniye merkeze bağlı Yeniköy köyünde yaşandı. Bir süredir aralarında tartışma olan C.B. Fikirli için eşi Serpil Fikirli evden uzaklaştırma kararı aldırdı. Bir süredir Kahramanmaraş'ta çalışan ve evine gitmeyen C.B. Fikirli, eşiyle konuşmak için öğle saatlerinde köyde bulunan evine geldi.

Hakkında uzaklaştırma kararı olmasına rağmen eve giren C.B. Fikirli ile Serpil Fikirli arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu C.B. Fikirli eline aldığı bıçakla eşi Serpil Fikirli'yi defalarca kez bıçakladı.

Evden gelen sesleri duyan komşuların ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri, aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan kadını özel bir hastaneye kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Serpil Fikirli kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Karısını bıçaklayarak öldüren C.B. Fikirli ise olayın ardından jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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