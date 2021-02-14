Korkunç İddia: 10 Yaşındaki Kız TikTok Yüzünden Öldü

TikTok ile ilgili korkunç bir iddia ortaya atıldı. İtalya'da 10 yaşındaki kızın bornoz ipi ile kendini boğması sonucu başlatılan soruşturmada ilk bilgiler geldi. Küçük kızın meydan okumaya katıldığı , bu nedenle hayatını kaybettiği iddia edildi.

Skandal iddia: 10 yaşındaki çocuk TikTok yüzünden öldü.

İtalya'dan son dakiak haberi geldi. Palermo kentinde meydana gelen olayda 10 yaşında bir çocuk, önceki gün boğazına doladığı bornoz kemeri ile boğulmuş halde evde bulundu. Bu olayın, küçük kızın TikTok'ta kim uzun süre dayanacak adlı bir meydan okumaya katılması nedeniyle olduğu iddia edildi. Söz konusu iddia, ülkede infiale yol açtı.

İddiaların yayılması sonrası GPDP , bir düzenlemeye gitti ve İtalya'da yaş doğrulama hükümlerine uymayan, yaşı belirlenemeyen tüm kullanıcıların hesaplarını hemen engelleme kararı verdi ve talimatı gönderdi. Kurumdan konu ile ilgili bir açıklama yapıldı ve talimatın şimdilik 15 Şubat tarihine kadar geçerli olduğuna yer verildi e 15 Şubat tarihinde bir ek değerlendirmenin yapılacağına yer verildi.

DAHA ÖNCE UYARI YAPILMIŞTI

Söz konusu açıklamada , sosyal medya paylaşım platformu TikTo'un daha önce uyarıldığı, ancak küçüklerin korunmasına yeterli dikkatin edilmediği bildirildi. Öte yandan GPDP , İtalya'da sosyal ağa kayıtlı olan küçüklerin korunmasını sağlamak için daha fazla mücadele etme kararı aldı. Öte yandan Palermo Cumhuriyet Başsavcılığı olay ile ilgili bir soruşturma başlattı. Başlatılan soruşturmada küçük kızın otopsisinin yapılacağına yer verildi.

TELEFONUNA EL KONULDU

Savcılık, başlatılan soruşturma kapsamında hayatını kaybeden küçük kızın telefonuna el koydu. Facebook ile TikTok gibi uygulamalarda hesabı olduğu tespit edilen kızın bu hesapları incelenecek.

ORGANLARINI BAĞIŞLADILAR

Edinilen bilgilere göre küçük kızın ailesi, kızlarının organlarını ihtiyaç sahibi 4 çocuğa bağışladığı öğrenildi.

MEYDAN OKUMA SONUCU İDDİASI

TikTok ve benzeri uygulamalarda kullanıcılar, bir hareket yapıp bununla diğer kullanıcılara meydan okuyor ve bu şekilde bir akım başlatılıyor. Söz konusu iddiada nefesini kim en çok tutacak şeklinde bir meydan okuma başlatıldığı iddia ediliyor.