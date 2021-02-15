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Kocaeli'de küle dönen prefabrik evden 500 bin TL ve binlerce liralık altın çıkarıldı

Kocaeli'de prefabrik evde, henüz bilinmeyen bir sebeple yangın meydana geldi. Ekipler, yanan evden 500 bin TL nakit para ve binlerce liralık altın çıkardı. Otomobil almak için birikim yaptığı öğrenilen ailenin, tüm parası kullanılamaz hale geldi.

Kocaeli'de küle dönen prefabrik evden 500 bin TL ve binlerce liralık altın çıkarıldı
15 Şubat 2021 Pazartesi 21:09

Kocaeli'nin Gebze Mollafenari Mahallesi'nde tek katlı bir prefabrik evde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını fark eden mahalle sakinleri, durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kocaeli'de küle dönen prefabrik evden 500 bin TL ve binlerce liralık altın çıkarıldı

YANGINDAN SONRA ORTAYA ÇIKANLAR ŞAŞIRTTI

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. İtfaiye ekiplerince yapılan soğutma çalışmaları sırasında ise yanan prefabrike evin içinden yanmış halde 500 bin TL'ye yakın nakit para ve binlerce liralık altın çıkarıldı.

Kocaeli'de küle dönen prefabrik evden 500 bin TL ve binlerce liralık altın çıkarıldı

PARA VE ALTINLAR KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yanmış halde çıkarılan nakit paralar ve altınlar, jandarma ekiplerinin kontrolünde, yanan prefabrik evin sahiplerine teslim edildi. Yangında prefabrik evlerinden olan ailenin otomobil almak için birikim yaptığı ancak paraların kullanılamaz hale geldiği öğrenildi. Olay sonrası Jandarma ekipleri yangın hakkında inceleme başlattı.

Kocaeli'de küle dönen prefabrik evden 500 bin TL ve binlerce liralık altın çıkarıldı


Kaynak: Kamu Saati Özel
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