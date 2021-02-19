Kayseri'de 1 Ayda 46 Kişi Uyuşturucudan Tutuklandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından 1 ay içerisinde yapılan çalışmalarda haklarında yasal işlem yapılan 465 kişiden 46'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi...

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 15 Ocak-14 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılan operasyonlarda, “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak”, ” Uyuşturucu Madde Bulundurmak-Kullanmak” ve ”Uyuşturucu Madde Kullanımı Kolaylaştırma veya Özendirme" suçlarından 268 olayda 432 şahsa yasal işlem yapıldı. Haklarında işlem yapılan şahıslardan 17’si adli kontrol neticesi serbest bırakılırken, 24’ü ise çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.



“Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak, Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak” suçlarından yakalama müzekkeresi ile aranan 33 şahısta yapılan operasyon sonucunda yakalandı. Yakalanan şahıslardan 11’i ifadelerinden sonra mahkemece serbest kalırken, 22’si ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yapılan operasyonlarda, 1 kilo 263 gram metamfetamin, 363,36 gram sentetik kannobinoid, 120,22 gram esrar, 8,50 gram eroin, 33 adet uyuşturucu hap, 20 adet kırmızı reçeteye tabi hap, 16 adet uyuşturucu madde tartımında kullanılan hassas terazi, 8 adet tabanca, 3 adet av tüfeği, 59 adet mermi ve uyuşturucu madde satışından elde edilen 20 bin 350 TL para ele geçirildi.