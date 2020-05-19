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İstanbul'da 207 noktada koronavirüs denetimi

Sokağa çıkma yasağında trafik denetimleri sürerken, Trafik Komuta Merkezi tarafından ise İstanbul, 2 bin 500'ü aşkın kamerayla takip ediliyor.

İstanbul'da 207 noktada koronavirüs denetimi
19 Mayıs 2020 Salı 00:00

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik polisleri, koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin şehrin 207 ayrı noktasında, denetimlerine devam ediyor...

Uygulanan bu denetimler ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü İstanbul Trafik Denetleme Şubesi'nde yer alan Trafik Komuta Merkez'inden, 2 bin 500'den fazla kamera ile 24 saat anlık takip ediliyor.

SAHADAKİ EKİPLER YAKA KAMERASI KULLANIYOR

Merkezde görevli ekipler, sahada yapılan uygulamaları, görevli polislerde bulunan yaka kameraları ile anlık olarak izleyebiliyor, ihtiyaç olduğunda ise müdahale edebiliyor.

Gerekli durumlarda ise merkezde bulunan ekipler, sahadaki bölgelere intikal ediyorlar.

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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