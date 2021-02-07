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Hırsızlık için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılarak öldü

Adıyaman'da bir şahıs, hırsızlık amacıyla çıktığı elektrik direğinde akıma kapılarak feci şekilde can verdi.

Hırsızlık için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılarak öldü
07 Şubat 2021 Pazar 20:57

Merkeze bağlı Vartana Köyü yakınlarında bulunan bir tarlanın su sondajı için çekilen elektrik kablolarını çalmak isteyen Eşref H., isimli şahıs burada elektrik direğine çıktı. Eşref H., direkte bulunan bazı kabloları kerpeten yardımıyla kesmeye başladı. Kabloları kestiği esnada akıma kapılan Eşref H., elektrik direğinden aşağıya düşerek hayatını kaybetti.

CANSIZ BEDENİ KÖYLÜLER BULDU

Akıma kapılan ve daha sonra elektrik direğinden aşağıya düşerek hayatını kaybeden Eşref H.'nin cansız bedenini gören köylüler durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekipleri bölgede inceleme çalışması yaptı. Adıyaman İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ise olay yerine gelerek konuyla ilgili bilgiler aldı. Jandarma ekipleri ile cumhuriyet savcısının yapmış olduğu incelemelerin ardından Eşref H.'nin cenazesi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Hırsızlık için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılarak öldü

CUMA GÜNÜNDEN BU YANA KAYIPMIŞ

Öte yandan Eşref E'nin Cuma gününden bu yana kayıp olduğu ve ailesi tarafından polise kayıp ihbarında bulunduğu öğrenildi. Akıma kapılan Eşref H.'nin hırsızlık olmak üzere çok sayıda suç kaydının da olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Hırsızlık için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılarak öldü

Hırsızlık için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılarak öldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı


Kaynak: Kamu Saati Özel
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