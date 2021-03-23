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Hatay'da terör operasyonunda gözaltına alınan Mehmet K. tutuklandı

Büyükşehirlerde bombalı eylem hazırlığı içerisinde iken güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği operasyonla gözaltına alınan teröristlere yardım ve yataklık yaptığı ortaya çıkan Mehmet K., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Hatay'da terör operasyonunda gözaltına alınan Mehmet K. tutuklandı
23 Mart 2021 Salı 01:27

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Kaletepe Mahallesi'nde Suriye uyruklu 3 teröriste yardım ve yataklık yaptığı ortaya çıkan Mehmet K., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Zanlı Mehmet K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, şüpheli şahıslar hakkında Silahlı Terör Örgütüne üye olmak (PKK/KCK-PYD/YPG) suçundan adli işlem başlatılmış ve 22.03.2021 tarihinde işlemleri tamamlanması akabinde adli mercilere intikal ettirilen şüpheli Mehmet K. Hatay 1. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Şahsın, Hatay T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edileceği bildirildi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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