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Göbeklitepe'de esrarengiz metal blok

Tarihin sıfır noktası olarak adlandırılan Şanlıurfa’daki Göbeklitepe yakınlarında bulunan metal blok yetkileri harekete geçirdi.

Göbeklitepe'de esrarengiz metal blok
06 Şubat 2021 Cumartesi 01:43

Göbeklitepe'de esrarengiz metal blok

Edinilen bilgiye göre, olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi sınırları içerisinde yer alana 12 bin yıllık tarihe sahip Göbeklitepe yakınlarında yaşandı. İddiaya göre, köylüler, arazide üzerinde farklı bir alfabeye ait yazı olan metal bir blok gördü.

Metal blokun ne olduğunu anlayamayan köylüler jandarmaya haber verdi. Olay yerine giden jandarma ekipleri çevrede önlem alarak uzman ekip çağırdı. Metal blok üzerinde inceleme yapan İl Turizm Müdürlüğü ekipleri alfabenin Göktürk alfabesi olduğunu ve yazıda ise “Ay'ı görmek istiyorsan gökyüzüne bak” yazıldığını belirledi.

Yaklaşık 3 metre yüksekliğinde, 45 santimetre uzunluğundaki metal bloku kimin yerleştirdiği araştırılıyor.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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