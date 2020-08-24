Emniyet'ten yeni sistem! Makas Atanlara Ağır Yaptırımlar Geliyor

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan ve makas atan sürücüleri tespit etmek için Makasa Karşı Hareketli Uygulama Sistemi’ne geçerek makas atan sürücüleri yollarda takip eden Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Polisleri, Anadolu Yakası'nda "Kapan" ismi verilen uygulamada trafik kurallarına ve Koronavirüs salgını tedbirlerine uymayan 480 kişiye 364 bin 447 lira ceza kesti.

İstanbul'da caddelerde makas atan 43 sürücü yollarda suçüstü yakalandı. 47 araç trafikten men edildi. 20 sürücü alkollü yakalandı ve ehliyetlerine el konuldu. Araçla seyir halindeyken cep telefonu ile konuşan toplamda 33 sürücüye de trafik cezası kesildi. Trafikte seyir halindeyken araçlarıyla makas atarak insanların can ve mal güvenliklerini tehlikeye düşüren, abartı egzoz kullanan ve trafik kurallarına uymayan sürücüler ve cezai işlemlerin uygulandığı o anlar polis kameralarına böyle yansıdı.



İstanbul Emniyeti'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Polisleri, 22 Ağustos Cumartesi gecesi Anadolu Yakası'nda "Kapan" adı verilen geniş kapsamlı bir denetim yaptı. D-100 Karayolu üzerindeki 15 farklı noktada; Sahil Yolu, Bağdat Caddesi ve Cemil Topuzlu Caddesi üzerinde yapılan denetim ve uygulamalara 16 sivil trafik ekibi, 22 resmi trafik ekibi ve 13 Motosikletli Şahin Timi katıldı. Kontrol ve denetlemelerde Toplu Taşıma Araçları, makas atan ve drift yapan sürücülerle birlikte çevreye rahatsızlık veren abartı egzoz başta olmak üzere modifiye araçların sürücüleri de hedefteydi. Ekipler alkol kontrolü de yaptı. "Kapan" adı verilen denetim ve kontrollerde 928 araç kontrol edildi.



28 KİŞİYE KORONAVİRÜS CEZASI...



Abartı egzoz nedeniyle 31, makas atma nedeniyle 43, drift yapmak nedeniyle bir araç sürücüsüne yasal işlem yapıldı. Emniyet şeridi ihlali yapan 30 sürücüye, alkollü saç kullandıkları belirlenen 20 sürücüye, emniyet kemeri takmayan 86 sürücüye ve araçla seyir halindeyken cep telefonu ile konuşan 33 sürücüye de trafik cezası kesildi. Alkollü araç kullanan sürücülerin ehliyetlerine el konuldu. 12 sürücü de ehliyetsiz araç kullanırken yakalandı. Fazla yolcu alan 16 Toplu Taşıma Aracı sürücüsüne de cezai işlem uygulandı. 28 kişiye ise Koronavirüs salgını tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle üç bin 180'er lira idari para cezası kesildi. Toplamda 10 saat süren kontrol ve denetimlerin toplamında 480 kişiye toplam 364 bin 447 lira ceza kesildiği ve 47 aracın trafikten men edildiği bilgisine ulaşıldı. Koronavirüs salgını tedbirlerinin ve trafik uygulamalarının aralıksız devam edeceği vurgulandı. Trafikte seyir halindeyken araçlarıyla makas atarak insanların can ve mal güvenliklerini tehlikeye düşüren, abartı egzoz kullanan ve trafik kurallarına uymayan sürücüler ve cezai işlemlerin uygulandığı o anlar polis kameralarına böyle yansıdı.