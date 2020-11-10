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Ecza deposundan ilaç çalan şüpheliler tutuklandı

Ecza deposundan ilaç çalan şüpheliler tutuklandı Karabük'te ecza deposuna girerek 48 adet ilaç çalan iki hırsız polis ekiplerince yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ecza deposundan ilaç çalan şüpheliler tutuklandı
10 Kasım 2020 Salı 19:43

Ecza deposundan ilaç çalan şüpheliler tutuklandı

Ecza deposundan ilaç çalan şüpheliler tutuklandı  Karabük'te ecza deposuna girerek 48 adet ilaç çalan iki hırsız polis ekiplerince yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Hürriyet Mahallesi Ateş Caddesi'nde 4 gün önce bir ecza deposunda meydana gelen hırsızlık olayına karışan iki şüpheli polis ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında yakalandı. İçeride 1 saat kalan iki hırsızın 48 adet ilacı çalmasının ardından polis ekipleri güvenlik kamerası incelemelerinde iki şüphelinin H.M ile E.A olduğu tespit edildi.

Karabük'te ecza deposuna girerek 48 adet ilaç çalan iki hırsız polis ekiplerince yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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