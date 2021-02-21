Beylikdüzü'nde feci kaza! Metrobüs köprüsünün ayağına çarparak durabildi

E-5 karayolu Beylikdüzü Avcılar istikametinde hafriyat kamyonu, seyir halinde olan iki araca çarptı. 2 kişinin yaralandığı kazada hafriyat kamyonu metrobüs köprüsünün ayağına çarparak durabilirken, E-5 karayolu bir süre trafiğe kapandı.

Edinilen bilgiye göre, olay İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz bir erkek şahıs gece açık olan ekmek fırınını gözüne kestirdi. Gözü dönmüş hırsız kapıları kapalı olan iş yerinin kapılarını elleriyle açarak içeride kimsenin olmadığı fark etti. Daha sonra tezgah üzerinde bulunan sadaka kutusunu alıp hızla iş yerinden ayrıldı. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Olaydan bir gün sonra sadaka kutusunun yerinde olmadığını fark eden iş yeri sahibi güvenlik kamera görüntülerini izlediğinde şok oldu. Hemen polise durumu haber veren işletme sahibi hırsızın bulunmasını istedi. Ekipler şimdi sadaka kutusaza, saat 09.00 sıralarında Güzelyurt metrobüs durağı mevkii Avcılar istikametinde meydana geldi. 34 HZ 1162 plakalı hafriyat kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bir arabaya, ardından yan yolda ilerleyen servis aracına çarptı. Hızını alamayan hafriyat kamyonu, metrobüs köprüsünün ayağına çarparak durabildi. Kazada hafriyat kamyonu sürücüsü ile çarptığı arabanın sürücüsü hafif yaralanırken, bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle E-5 karayolu bir süre trafiğe kapandı. Kısıtlama günü oluşan trafik drone ile havadan görüntülenirken, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.unu çalan hırsızı arıyor.