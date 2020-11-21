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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 2 kişi intihara kalkıştı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. 2 şahsın işyerleri kapanınca paralarını alamadıkları için intihara kalkıştığı öğrenildi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi!
21 Kasım 2020 Cumartesi 19:10

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 2 kişi intihara kalkıştı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. 2 şahsın işyerleri kapanınca paralarını alamadıkları için intihara kalkıştığı öğrenildi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi

Çalıştıkları firmadan paralarını alamadıkları gerekçesiyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelen bir grup eylem yapmak istedi. Köprü üzerinde grubu gören vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Gruptan iki kişi köprü korkuluklarına çıkarak intihar girişiminde bulundu.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 2 kişi intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İntihar girişimi nedeniyle Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişlerde trafik yoğunluğu yaşandı.

İntihar girişiminde bulunan 2 kişinin işyerleri tarafından alacakları paranının ödenmemesinden dolayı intihara kalkıştığı öğrenildi.

Polis uzun uğraşlar sonucu 2 şahsı köprüden indirerek gözaltına aldı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi!

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