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12 yaşındaki kız çocuğu, kendisini iple doğalgaz borusuna asarak intihar etti

Sivas'ta 12 yaşındaki kız çocuğu, evde kimsenin olmadığı sırada kendisini iple doğalgaz borusuna astı. Bir süre sonra eve gelen annesi, kızını boruya asılı halde buldu. Kız çocuğu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

12 yaşındaki kız çocuğu, kendisini iple doğalgaz borusuna asarak intihar etti
15 Aralık 2020 Salı 00:08

Sivas'ta, saat 17.00 sıralarında Akdeğirmen Mahallesi Sularbaşı Caddesinde meydana geldi. T.A. ve İ.A. çiftinin 2 çocuğundan ilki olan T.A, evde kimsenin olmadığı bir sırada kendini ip ile doğalgaz borusuna astı.

ANNESİ KIZINI KORKUNÇ HALDE BULDU

Bir süre sonra eve gelen annesi İ.A, kızını boruya asılı halde buldu. İpi keserek kızını indiren anne, hemen sağlık ekiplerine haber verdi. T.A. olay yerine gelen ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak burada doktorların yaklaşık 1 saat süren müdahalelerine rağmen kız çocuğu hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

12 yaşındaki kız çocuğu, kendisini iple doğalgaz borusuna asarak intihar etti

12 yaşındaki kız çocuğu, kendisini iple doğalgaz borusuna asarak intihar etti

12 yaşındaki kız çocuğu, kendisini iple doğalgaz borusuna asarak intihar etti

12 yaşındaki kız çocuğu, kendisini iple doğalgaz borusuna asarak intihar etti

12 yaşındaki kız çocuğu, kendisini iple doğalgaz borusuna asarak intihar etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı


Kaynak: Kamu Saati Özel
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