İstanbul Okan Üniversitesi 100 öğretim üyesi alacak

İstanbul Okan Üniversitesi'nin mevcut ve açılması planlanan bölümlerinin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 12.06.2018 tarih ve 30449 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliği Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin” ilgili maddeleri uyarınca ilanda nitelikleri belirtilen kadrolarına Öğretim Üyeleri alınacaktır.
İstanbul Okan Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin mevcut ve açılması planlanan bölümlerinin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 12.06.2018 tarih ve 30449 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliği Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin” ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolarına Öğretim Üyeleri alınacaktır.
Profesör kadrosuna başvuracak adayların; başvuru dilekçesi, YÖK formatlı özgeçmişi, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi ve Doçentlik Belgesi ile birlikte Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve varsa yabancı dil başarı belgesi ile Çalışma/Emeklilik Belgesini içeren başvuru dosyalarına ek olarak, özgeçmiş ve eserlerini içeren 6 (altı) adet CD’yi Rektörlük İnsan Kaynakları Müdürlüğüne iletmeleri gerekmektedir.
Doçent / Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların başvuru dilekçesi, YÖK formatlı özgeçmişi, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi ve Doçentlik Belgesi (Doçentler için) ile birlikte Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve yabancı dil başarı belgesi ile Çalışma/Emeklilik Belgesini içeren başvuru dosyalarına ek olarak, özgeçmiş ve eserlerini içeren 4 (dört) adet CD’yi Doçentlerin, Rektörlük İnsan Kaynakları Müdürlüğüne; Doktor
Öğretim Üyelerinin, ilgili Dekanlık veya Müdürlüklere iletmeleri gerekmektedir.
İngilizce Eğitim Veren Bölümler İçin başvuru evraklarına ek olarak Yabancı Dil yeterliliğini gösterir belge (YDS/KPDS/ÜDS/YÖKDİL) İngilizce sınavından veya eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınavdan en az 80 puan alınması) sunulması gerekmektedir
Adayların İstanbul Okan Üniversitesi Akademik Personel Yönergesindeki atama şartlarını sağlamaları gerekmektedir. (https://www.okan.edu.tr/uploads/pages/yonergeler/akademik-personel- yonergesi-30072020rev3.pdf)
Adayların ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde, şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir.
Adres: İstanbul Okan Üniversitesi Tuzla Kampüsü, 34959 Akfırat - Tuzla / İSTANBUL
İlan Başlama-Bitiş Tarihi: 29 Mart - 12 Nisan 2021
|BİRİM
|BÖLÜM/PROG./ ANABİLİM DALI
|UNVAN
|KADRO
|ÖZEL ŞARTLAR
|İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
|İşletme
|PROF. DR.
|1
|Yönetim ve Strateji alanında Doçent veya Profesör olmak
|İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ
|Ekonomi ve Finans
|PROF. DR.
|1
|Finans alanında Doçentlik veya Profesörlük yapmış olmak
|İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ
|İşletme
|DOÇ. DR.
|1
|Pazarlama alanında Doçent olmak
|İŞLETME VE
YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
|Muhasebe ve Denetim
|DOÇ. DR.
|1
|Muhasebe ve Denetim alanında Doçent olmak.
|İŞLETME VE
YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
|Uluslararası İlişkiler
|DOÇ. DR.
|1
|Siyasal Hayat ve Kuramlar alanında Doçent olmak
|İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
|Ekonomi ve Finans (İngilizce)
|DR. ÖĞR. ÜYESİ
|1
|Uluslararası Ticaret Operasyonları, ithalat, ihracat, kambiyo, yatırım ve teşvik mevzuatı alanında uzmanlığa sahip olmak, iyi derecede İngilizce bilmek, İngilizce ve Türkçe ders verebilecek düzeyde yetkinliğe sahip,
en az 3 yıl sektör tecrübesi olmak.
|İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
|İşletme
|DR. ÖĞR. ÜYESİ
|1
|Yönetim Bilişim Sistemleri Alanında Uzmanlığa sahip olmak, İngilizce ve Türkçe ders deneyimi olmak. İlgili alanlarda uluslararası hakemli
dergilerde yayın yapmış olmak.
|İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
|İşletme (İngilizce)
|DR. ÖĞR. ÜYESİ
|1
|Yönetim Organizasyon Alanında Uzmanlığa sahip olmak, İyi derecede İngilizce bilen, İngilizce ve Türkçe ders deneyimi olmak. İlgili alanlarda uluslararası hakemli dergilerde yayın
yapmış olmak.
|İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
|Lojistik Yönetimi (İngilizce)
|DR. ÖĞR. ÜYESİ
|1
|İşletme Fakültelerinin üretim yönetimi ve /veya mühendislik fakültelerinin endüstri mühendisliği programlarından doktora derecesine sahip, veya işletme doktorasına sahip olmakla beraber doktora tezini üretim ve tedarik zinciri konularında yazmış ve bu konuları ders olarak İngilizce
dilinde vermeye yetkin.
|İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
|Uluslararası Ticaret (İngilizce)
|DR. ÖĞR. ÜYESİ
|1
|Elektronik ticaret, e-ihracat, ihracat, ithalat, yatırım ve teşvik mevzuatı konularında Uzmanlığa sahip olmak, İyi derecede İngilizce bilmek, İngilizce ve Türkçe ders verebilme yetkinliğine sahip olmak. E ticaret, e -ihracat konularında en az 3 yıl deneyim sahibi olmak. İlgili alanlarda uluslararası hakemli dergilerde yayın
yapmış olmak.
|İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
|Uluslararası Ticaret
|DOÇ. DR.
|1
|Ekonometri alanında Doçent olmak
|İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ
|Sosyoloji
|PROF. DR.
|1
|Sosyoloji Alanında Doçent veya profesör olmak
|KONSERVATUVAR
|Müzik
|DOÇ. DR.
|1
|Müzik Alanında Doçent olmak
|EĞİTİM FAKÜLTESİ
|İngilizce Öğretmenliği
|PROF. DR.
|1
|İngilizce Öğretmenliği Alanında Doçent veya Profesör Olmak
|EĞİTİM FAKÜLTESİ
|Okul öncesi Öğretmenliği
|PROF. DR.
|1
|Okul Öncesi Öğretmenliği Alanında veya Çocuk Gelişimi Alanlarından Herhangi Birinde Doçent veya
Profesör Olmak.
|EĞİTİM FAKÜLTESİ
|Okul öncesi Öğretmenliği
|DR. ÖĞR. ÜYESİ
|1
|Okul Öncesi Öğretmenliği veya Çocuk Gelişimi Alanlarından Herhangi Birinde Doktora Yapmış
Olmak.
|EĞİTİM FAKÜLTESİ
|Rehberlik ve
Psikolojik Danışmanlık
|PROF. DR.
|1
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
veya Psikoloji Alanlarından Herhangi Birinde Doçent veya Profesör Olmak
|EĞİTİM FAKÜLTESİ
|Rehberlik ve
Psikolojik Danışmanlık
|DR. ÖĞR. ÜYESİ
|1
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
veya Psikoloji Alanlarından Herhangi Birinde Doktora Yapmış Olmak
|EĞİTİM FAKÜLTESİ
|Özel Eğitim Öğretmenliği
|DR. ÖĞR. ÜYESİ
|1
|Özel Eğitim Öğretmenliği, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık veya Psikoloji Alanlarından Herhangi
Birinde Doktora Yapmış Olmak.
|TIP FAKÜLTESİ
|Anatomi
|DR. ÖĞR.
ÜYESİ
|1**
|Anatomi alanında Doktora veya Tıpta
Uzmanlık yapmış olmak
|TIP FAKÜLTESİ
|Anatomi
|DOÇ. DR.
|1**
|Anatomi alanında Doçent olmak
|TIP FAKÜLTESİ
|Anatomi
|PROF. DR.
|1**
|Anatomi alanında Doçent veya
Profesör olmak
|TIP FAKÜLTESİ
|Tıbbi Farmakoloji
|DR. ÖĞR. ÜYESİ
|1**
|Farmakoloji alanında doktora veya tıpta uzmanlık yapmış olmak
|TIP FAKÜLTESİ
|Tıbbi Farmakoloji
|DOÇ. DR.
|1**
|Farmakoloji alanında Doçent olmak
|TIP FAKÜLTESİ
|Tıbbi Farmakoloji
|PROF. DR.
|1**
|Farmakoloji alanında Doçent veya
Profesör olmak
|TIP FAKÜLTESİ
|Kulak, Burun ve
Boğaz Hastalıkları
|PROF. DR.
|1*
|KBB anabilim dalında Doçent veya
Profesör olmak
|TIP FAKÜLTESİ
|Kalp damar cerrahisi
|DR. ÖĞR. ÜYESİ
|1
|Kalp Damar Cerrahisi alanında
doktora veya tıpta uzmanlık yapmış olmak
|TIP FAKÜLTESİ
|Kalp damar
cerrahisi
|DOÇ. DR.
|1
|Kalp Damar Cerrahisi alanında
Doçent olmak
|TIP FAKÜLTESİ
|Kalp damar cerrahisi
|PROF. DR.
|1
|Kalp Damar Cerrahisi alanında Doçent veya Profesör olmak
|TIP FAKÜLTESİ
|Gastroenteroloji
|DR. ÖĞR.
ÜYESİ
|1
|Gastroenteroloji alanında doktora
veya tıpta uzmanlık yapmış olmak
|TIP FAKÜLTESİ
|Gastroenteroloji
|DOÇ. DR.
|1
|Gastroenteroloji alanında Doçent
olmak
|TIP FAKÜLTESİ
|Gastroenteroloji
|PROF. DR.
|1
|Gastroenteroloji alanında Doçent
veya Profesör olmak
|TIP FAKÜLTESİ
|Endokrin
|DR. ÖĞR.
ÜYESİ
|1
|Gastroenteroloji alanında doktora
veya tıpta uzmanlık yapmış olmak
|TIP FAKÜLTESİ
|Endokrin
|DOÇ. DR.
|1
|Gastroenteroloji alanında Doçent
olmak
|TIP FAKÜLTESİ
|Endokrin
|PROF. DR.
|1
|Gastroenteroloji alanında Doçent veya Profesör olmak
|TIP FAKÜLTESİ
|Nöroloji
|DR. ÖĞR.
ÜYESİ
|1
|Nöroloji alanında doktora veya tıpta
uzmanlık yapmış olmak
|TIP FAKÜLTESİ
|Nöroloji
|DOÇ. DR.
|1
|Nöroloji alanında Doçent olmak
|TIP FAKÜLTESİ
|Nöroloji
|PROF. DR.
|1
|Nöroloji alanında Doçent veya Profesör olmak
|TIP FAKÜLTESİ
|Nefroloji
|DR. ÖĞR. ÜYESİ
|1
|Nefroloji alanında doktora veya tıpta uzmanlık yapmış olmak
|TIP FAKÜLTESİ
|Nefroloji
|DOÇ. DR.
|1
|Nefroloji alanında Doçent olmak
|TIP FAKÜLTESİ
|Nefroloji
|PROF. DR.
|1
|Nefroloji alanında Doçent veya Profesör olmak
|TIP FAKÜLTESİ
|Hematoloji
|DR. ÖĞR. ÜYESİ
|1
|Hematoloji alanında doktora veya tıpta uzmanlık yapmış olmak
|TIP FAKÜLTESİ
|Hematoloji
|DOÇ. DR.
|1
|Hematoloji alanında Doçent olmak
|TIP FAKÜLTESİ
|Hematoloji
|PROF. DR.
|1
|Hematoloji alanında Doçent veya Profesör olmak
|MESLEK YÜKSEKOKULU
|Bilgisayar Programcılığı
|DR. ÖĞR. ÜYESİ
|1
|Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği bölümlerinden Lisans Yüksek Lisans
ve Doktora mezunu olmak
|MESLEK YÜKSEKOKULU
|Dış Ticaret
|DR. ÖĞR. ÜYESİ
|1
|Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret, Dış Ticaret alanlarından birinden Lisans ve mezunu olmak. Aynı alanlardan
doktora yapmış olmak.
|MESLEK YÜKSEKOKULU
|Mobil Teknolojileri
|DR. ÖĞR. ÜYESİ
|1
|Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Öğretmenliği veya Bilişim Teknolojileri Öğretmenliği alanlarından birinden Lisans mezunu olmak aynı alanlardan birinden
Doktora yapmış olmak.
|MESLEK YÜKSEKOKULU
|Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri
|DR. ÖĞR. ÜYESİ
|1
|Üniversitelerin Havacılık Yönetimi, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, Seyahat İşletmeciliği, İşletme veya İktisat bölümlerinden Lisans mezunu olmak. Aynı alanlardan doktora yapmış olmak. Belgelendirme koşulu ile Lisans eğitimi sonrası alanında 5
yıl sektör deneyim sahibi olmak.
|MESLEK YÜKSEKOKULU
|İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü
|DR. ÖĞR. ÜYESİ
|2
|Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Pilotaj, Mekatronik ve Makine Mühendisliği bölümlerinden Lisans mezunu olmak ve aynı bölümlerden birinden doktora yapmış olmak. İHA (insansız hava
aracı) pilotu lisansına sahip olmak.
|MESLEK YÜKSEKOKULU
|Bilişim Güvenliği Teknolojisi
|DR. ÖĞR. ÜYESİ
|2
|Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri veya Yazılım Mühendisliği bölümlerinden Lisans mezunu olmak. Bu alanların birinden Tezli Yüksek Lisans yapmış
olmak.
|MESLEK YÜKSEKOKULU
|İş Sağlığı Güvenliği
|DR. ÖĞR. ÜYESİ
|1
|İş güvenliği bölümünde Doktora yapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarında en az 2 yıl ders verme
tecrübesinde olmak.
|SANAT TASARIM VE MİMARLIK
FAKÜLTESİ
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
|DR. ÖĞR. ÜYESİ
|1
|İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümlerinden birinden
Doktora yapmış olmak.
|SANAT TASARIM VE
MİMARLIK FAKÜLTESİ
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce)
|DR. ÖĞR. ÜYESİ
|4
|İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre
Tasarımı Bölümlerinden birinden Doktora yapmış olmak.
|SANAT TASARIM VE
MİMARLIK FAKÜLTESİ
|Mimarlık (İngilizce)
|DR. ÖĞR. ÜYESİ
|3
|Mimarlık bölümünde Doktora yapmış olmak.
|SANAT TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
|Mimarlık (İngilizce)
|DOÇ. DR.
|1
|Mimarlık alanında Doçentlik yapmış olmak
|SANAT TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
|Mimarlık (İngilizce)
|PROF. DR.
|1
|Mimarlık alanında Doçent veya Profesör olmak
|SANAT TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
|Dijital Oyun Tasarımı
|DR. ÖĞR. ÜYESİ
|2
|Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora derecelerini Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği/Grafik Tasarım/Görsel İletişim Tasarımı/İletişim Tasarımı/Medya ve İletişim Çalışmaları/Sinema, Radyo, TV/Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri/Yazılım Mühendisliği/Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri/Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği/Bilgisayar Teknolojileri Bölümlerinde tamamlamış olmak, dijital oyun tasarımı alanında
deneyim sahibi olmak
|HUKUK FAKÜLTESİ
|Kamu Hukuku / Mali Hukuk
|PROF. DR.
|1
|Vergi Hukuku Alanında Doçent veya Profesör olmak.
|MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
|Genetik ve Biyomühendislik
|DR. ÖĞR. ÜYESİ
|3
|Biyoloji, Moleküler Biyoloji, Genetik ya da Genetik Mühendisliği alanlarının herhangi birinde doktora
yapmış olmak
|MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği
|DR. ÖĞR. ÜYESİ
|1
|Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi veya Yazılım Mühendisliği alanlarında Doktora yapmış olmak, ya da Bilgisayar Mühendisliği veya Elektronik Mühendisliği alanlarında lisans ve Matematik alanında Doktora
yapmış olmak
|MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
|Makine Mühendisliği
|DR. ÖĞR. ÜYESİ
|1
|Makine Mühendisliği veya Otomotiv Mühendisliği Alanlarında Doktora yapmış olmak. Özellikle Elektrikli Araçlar, Otonom Araçlar, ADAS sistemleri, Otomotiv’de kullanılan sensörler, robotik, mekatronik alanlarında uzmanlaşanlar tercih
edilecektir
|MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
|İnşaat Mühendisliği (İngilizce)
|DR. ÖĞR. ÜYESİ
|2
|İnşaat Mühendisliği alanında Doktora yapmış olmak.
Geoteknik Anabilim Dalında uzmanlık veya Hidrolik Anabilim Dalında
uzmanlık yapmış olmak”
|SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
|Fizyoterapi
|DOÇ. DR.
|1
|Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon alanında Doçent olmak.
|DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
|Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi
|DOÇ. DR.
|1 *
|Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi
Anabilim Dalında Doçent Unvanı almış olmak.
|DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
|Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi
|DR. ÖĞR. ÜYESİ
|4 *
|Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi
Anabilim Dalında Doktora veya Uzmanlık yapmış olmak.
|DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
|Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi
|DR. ÖĞR. ÜYESİ
|2 **
|Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalında Doktora veya
Uzmanlık yapmış olmak.
|DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
|Ortodonti
|PROF. DR.
|1*
|Ortodonti Anabilim Dalında Profesör Unvanı almış olmak, Profesörlük ataması için gerekli kriterleri sağlıyor
olmak.
|DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
|Ortodonti
|DOÇ. DR.
|1*
|Ortodonti Anabilim Dalında Doçent Unvanı almış olmak.
|DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
|Ortodonti
|DOÇ. DR.
|1**
|Ortodonti Anabilim Dalında Doçent Unvanı almış olmak.
|DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
|Pedodonti
|DR. ÖĞR. ÜYESİ
|2**
|Pedodonti Anabilim Dalında Doktora veya Uzmanlık yapmış olmak.
|DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
|Protetik Diş Tedavisi
|PROF. DR.
|1*
|Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalında Profesör Unvanı almış olmak, Profesörlük ataması için
gerekli kriterleri sağlıyor olmak.
|DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
|Protetik Diş Tedavisi
|DOÇ. DR.
|1*
|Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalında Doçent Unvanı almış olmak.
|DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
|Protetik Diş Tedavisi
|DR. ÖĞR. ÜYESİ
|5*
|Protetik Diş Tedavisi Anabilim
Dalında Doktora veya Uzmanlık yapmış olmak.
|DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
|Protetik Diş Tedavisi
|PROF. DR.
|1**
|Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalında Profesör Unvanı almış olmak, Profesörlük ataması için gerekli kriterleri sağlıyor olmak.
|DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
|Protetik Diş Tedavisi
|DOÇ. DR.
|1**
|Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalında Doçent Unvanı almış olmak.
|DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
|Protetik Diş Tedavisi
|DR. ÖĞR. ÜYESİ
|5**
|Protetik Diş Tedavisi Anabilim
Dalında Doktora veya Uzmanlık yapmış olmak.
* Türkçe Tıp / Diş Hekimliği
** İngilizce Tıp / Diş Hekimliği