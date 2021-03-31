İstanbul Okan Üniversitesi 100 öğretim üyesi alacak

İstanbul Okan Üniversitesi'nin mevcut ve açılması planlanan bölümlerinin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 12.06.2018 tarih ve 30449 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliği Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin” ilgili maddeleri uyarınca ilanda nitelikleri belirtilen kadrolarına Öğretim Üyeleri alınacaktır.

İstanbul Okan Üniversitesi Rektörlüğünden:



Üniversitemizin mevcut ve açılması planlanan bölümlerinin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 12.06.2018 tarih ve 30449 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliği Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin” ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolarına Öğretim Üyeleri alınacaktır.



Profesör kadrosuna başvuracak adayların; başvuru dilekçesi, YÖK formatlı özgeçmişi, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi ve Doçentlik Belgesi ile birlikte Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve varsa yabancı dil başarı belgesi ile Çalışma/Emeklilik Belgesini içeren başvuru dosyalarına ek olarak, özgeçmiş ve eserlerini içeren 6 (altı) adet CD’yi Rektörlük İnsan Kaynakları Müdürlüğüne iletmeleri gerekmektedir.



Doçent / Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların başvuru dilekçesi, YÖK formatlı özgeçmişi, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi ve Doçentlik Belgesi (Doçentler için) ile birlikte Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve yabancı dil başarı belgesi ile Çalışma/Emeklilik Belgesini içeren başvuru dosyalarına ek olarak, özgeçmiş ve eserlerini içeren 4 (dört) adet CD’yi Doçentlerin, Rektörlük İnsan Kaynakları Müdürlüğüne; Doktor



Öğretim Üyelerinin, ilgili Dekanlık veya Müdürlüklere iletmeleri gerekmektedir.



İngilizce Eğitim Veren Bölümler İçin başvuru evraklarına ek olarak Yabancı Dil yeterliliğini gösterir belge (YDS/KPDS/ÜDS/YÖKDİL) İngilizce sınavından veya eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınavdan en az 80 puan alınması) sunulması gerekmektedir



Adayların İstanbul Okan Üniversitesi Akademik Personel Yönergesindeki atama şartlarını sağlamaları gerekmektedir. (https://www.okan.edu.tr/uploads/pages/yonergeler/akademik-personel- yonergesi-30072020rev3.pdf)



Adayların ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde, şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir.



Adres: İstanbul Okan Üniversitesi Tuzla Kampüsü, 34959 Akfırat - Tuzla / İSTANBUL



İlan Başlama-Bitiş Tarihi: 29 Mart - 12 Nisan 2021

BİRİM BÖLÜM/PROG./ ANABİLİM DALI UNVAN KADRO ÖZEL ŞARTLAR İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İşletme PROF. DR. 1 Yönetim ve Strateji alanında Doçent veya Profesör olmak İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ

FAKÜLTESİ Ekonomi ve Finans PROF. DR. 1 Finans alanında Doçentlik veya Profesörlük yapmış olmak İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ

FAKÜLTESİ İşletme DOÇ. DR. 1 Pazarlama alanında Doçent olmak İŞLETME VE

YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Muhasebe ve Denetim DOÇ. DR. 1 Muhasebe ve Denetim alanında Doçent olmak. İŞLETME VE

YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Uluslararası İlişkiler DOÇ. DR. 1 Siyasal Hayat ve Kuramlar alanında Doçent olmak İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Ekonomi ve Finans (İngilizce) DR. ÖĞR. ÜYESİ 1 Uluslararası Ticaret Operasyonları, ithalat, ihracat, kambiyo, yatırım ve teşvik mevzuatı alanında uzmanlığa sahip olmak, iyi derecede İngilizce bilmek, İngilizce ve Türkçe ders verebilecek düzeyde yetkinliğe sahip,

en az 3 yıl sektör tecrübesi olmak. İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İşletme DR. ÖĞR. ÜYESİ 1 Yönetim Bilişim Sistemleri Alanında Uzmanlığa sahip olmak, İngilizce ve Türkçe ders deneyimi olmak. İlgili alanlarda uluslararası hakemli

dergilerde yayın yapmış olmak. İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İşletme (İngilizce) DR. ÖĞR. ÜYESİ 1 Yönetim Organizasyon Alanında Uzmanlığa sahip olmak, İyi derecede İngilizce bilen, İngilizce ve Türkçe ders deneyimi olmak. İlgili alanlarda uluslararası hakemli dergilerde yayın

yapmış olmak. İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Lojistik Yönetimi (İngilizce) DR. ÖĞR. ÜYESİ 1 İşletme Fakültelerinin üretim yönetimi ve /veya mühendislik fakültelerinin endüstri mühendisliği programlarından doktora derecesine sahip, veya işletme doktorasına sahip olmakla beraber doktora tezini üretim ve tedarik zinciri konularında yazmış ve bu konuları ders olarak İngilizce

dilinde vermeye yetkin. İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Uluslararası Ticaret (İngilizce) DR. ÖĞR. ÜYESİ 1 Elektronik ticaret, e-ihracat, ihracat, ithalat, yatırım ve teşvik mevzuatı konularında Uzmanlığa sahip olmak, İyi derecede İngilizce bilmek, İngilizce ve Türkçe ders verebilme yetkinliğine sahip olmak. E ticaret, e -ihracat konularında en az 3 yıl deneyim sahibi olmak. İlgili alanlarda uluslararası hakemli dergilerde yayın

yapmış olmak. İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Uluslararası Ticaret DOÇ. DR. 1 Ekonometri alanında Doçent olmak İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ

FAKÜLTESİ Sosyoloji PROF. DR. 1 Sosyoloji Alanında Doçent veya profesör olmak KONSERVATUVAR Müzik DOÇ. DR. 1 Müzik Alanında Doçent olmak EĞİTİM FAKÜLTESİ İngilizce Öğretmenliği PROF. DR. 1 İngilizce Öğretmenliği Alanında Doçent veya Profesör Olmak EĞİTİM FAKÜLTESİ Okul öncesi Öğretmenliği PROF. DR. 1 Okul Öncesi Öğretmenliği Alanında veya Çocuk Gelişimi Alanlarından Herhangi Birinde Doçent veya

Profesör Olmak. EĞİTİM FAKÜLTESİ Okul öncesi Öğretmenliği DR. ÖĞR. ÜYESİ 1 Okul Öncesi Öğretmenliği veya Çocuk Gelişimi Alanlarından Herhangi Birinde Doktora Yapmış

Olmak. EĞİTİM FAKÜLTESİ Rehberlik ve

Psikolojik Danışmanlık PROF. DR. 1 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

veya Psikoloji Alanlarından Herhangi Birinde Doçent veya Profesör Olmak EĞİTİM FAKÜLTESİ Rehberlik ve

Psikolojik Danışmanlık DR. ÖĞR. ÜYESİ 1 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

veya Psikoloji Alanlarından Herhangi Birinde Doktora Yapmış Olmak EĞİTİM FAKÜLTESİ Özel Eğitim Öğretmenliği DR. ÖĞR. ÜYESİ 1 Özel Eğitim Öğretmenliği, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık veya Psikoloji Alanlarından Herhangi

Birinde Doktora Yapmış Olmak. TIP FAKÜLTESİ Anatomi DR. ÖĞR.

ÜYESİ 1** Anatomi alanında Doktora veya Tıpta

Uzmanlık yapmış olmak TIP FAKÜLTESİ Anatomi DOÇ. DR. 1** Anatomi alanında Doçent olmak TIP FAKÜLTESİ Anatomi PROF. DR. 1** Anatomi alanında Doçent veya

Profesör olmak TIP FAKÜLTESİ Tıbbi Farmakoloji DR. ÖĞR. ÜYESİ 1** Farmakoloji alanında doktora veya tıpta uzmanlık yapmış olmak TIP FAKÜLTESİ Tıbbi Farmakoloji DOÇ. DR. 1** Farmakoloji alanında Doçent olmak TIP FAKÜLTESİ Tıbbi Farmakoloji PROF. DR. 1** Farmakoloji alanında Doçent veya

Profesör olmak TIP FAKÜLTESİ Kulak, Burun ve

Boğaz Hastalıkları PROF. DR. 1* KBB anabilim dalında Doçent veya

Profesör olmak TIP FAKÜLTESİ Kalp damar cerrahisi DR. ÖĞR. ÜYESİ 1 Kalp Damar Cerrahisi alanında

doktora veya tıpta uzmanlık yapmış olmak TIP FAKÜLTESİ Kalp damar

cerrahisi DOÇ. DR. 1 Kalp Damar Cerrahisi alanında

Doçent olmak TIP FAKÜLTESİ Kalp damar cerrahisi PROF. DR. 1 Kalp Damar Cerrahisi alanında Doçent veya Profesör olmak TIP FAKÜLTESİ Gastroenteroloji DR. ÖĞR.

ÜYESİ 1 Gastroenteroloji alanında doktora

veya tıpta uzmanlık yapmış olmak TIP FAKÜLTESİ Gastroenteroloji DOÇ. DR. 1 Gastroenteroloji alanında Doçent

olmak TIP FAKÜLTESİ Gastroenteroloji PROF. DR. 1 Gastroenteroloji alanında Doçent

veya Profesör olmak TIP FAKÜLTESİ Endokrin DR. ÖĞR.

ÜYESİ 1 Gastroenteroloji alanında doktora

veya tıpta uzmanlık yapmış olmak TIP FAKÜLTESİ Endokrin DOÇ. DR. 1 Gastroenteroloji alanında Doçent

olmak TIP FAKÜLTESİ Endokrin PROF. DR. 1 Gastroenteroloji alanında Doçent veya Profesör olmak TIP FAKÜLTESİ Nöroloji DR. ÖĞR.

ÜYESİ 1 Nöroloji alanında doktora veya tıpta

uzmanlık yapmış olmak TIP FAKÜLTESİ Nöroloji DOÇ. DR. 1 Nöroloji alanında Doçent olmak TIP FAKÜLTESİ Nöroloji PROF. DR. 1 Nöroloji alanında Doçent veya Profesör olmak TIP FAKÜLTESİ Nefroloji DR. ÖĞR. ÜYESİ 1 Nefroloji alanında doktora veya tıpta uzmanlık yapmış olmak TIP FAKÜLTESİ Nefroloji DOÇ. DR. 1 Nefroloji alanında Doçent olmak TIP FAKÜLTESİ Nefroloji PROF. DR. 1 Nefroloji alanında Doçent veya Profesör olmak TIP FAKÜLTESİ Hematoloji DR. ÖĞR. ÜYESİ 1 Hematoloji alanında doktora veya tıpta uzmanlık yapmış olmak TIP FAKÜLTESİ Hematoloji DOÇ. DR. 1 Hematoloji alanında Doçent olmak TIP FAKÜLTESİ Hematoloji PROF. DR. 1 Hematoloji alanında Doçent veya Profesör olmak MESLEK YÜKSEKOKULU Bilgisayar Programcılığı DR. ÖĞR. ÜYESİ 1 Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği bölümlerinden Lisans Yüksek Lisans

ve Doktora mezunu olmak MESLEK YÜKSEKOKULU Dış Ticaret DR. ÖĞR. ÜYESİ 1 Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret, Dış Ticaret alanlarından birinden Lisans ve mezunu olmak. Aynı alanlardan

doktora yapmış olmak. MESLEK YÜKSEKOKULU Mobil Teknolojileri DR. ÖĞR. ÜYESİ 1 Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Öğretmenliği veya Bilişim Teknolojileri Öğretmenliği alanlarından birinden Lisans mezunu olmak aynı alanlardan birinden

Doktora yapmış olmak. MESLEK YÜKSEKOKULU Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri DR. ÖĞR. ÜYESİ 1 Üniversitelerin Havacılık Yönetimi, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, Seyahat İşletmeciliği, İşletme veya İktisat bölümlerinden Lisans mezunu olmak. Aynı alanlardan doktora yapmış olmak. Belgelendirme koşulu ile Lisans eğitimi sonrası alanında 5

yıl sektör deneyim sahibi olmak. MESLEK YÜKSEKOKULU İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü DR. ÖĞR. ÜYESİ 2 Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Pilotaj, Mekatronik ve Makine Mühendisliği bölümlerinden Lisans mezunu olmak ve aynı bölümlerden birinden doktora yapmış olmak. İHA (insansız hava

aracı) pilotu lisansına sahip olmak. MESLEK YÜKSEKOKULU Bilişim Güvenliği Teknolojisi DR. ÖĞR. ÜYESİ 2 Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri veya Yazılım Mühendisliği bölümlerinden Lisans mezunu olmak. Bu alanların birinden Tezli Yüksek Lisans yapmış

olmak. MESLEK YÜKSEKOKULU İş Sağlığı Güvenliği DR. ÖĞR. ÜYESİ 1 İş güvenliği bölümünde Doktora yapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarında en az 2 yıl ders verme

tecrübesinde olmak. SANAT TASARIM VE MİMARLIK

FAKÜLTESİ İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı DR. ÖĞR. ÜYESİ 1 İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümlerinden birinden

Doktora yapmış olmak. SANAT TASARIM VE

MİMARLIK FAKÜLTESİ İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) DR. ÖĞR. ÜYESİ 4 İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre

Tasarımı Bölümlerinden birinden Doktora yapmış olmak. SANAT TASARIM VE

MİMARLIK FAKÜLTESİ Mimarlık (İngilizce) DR. ÖĞR. ÜYESİ 3 Mimarlık bölümünde Doktora yapmış olmak. SANAT TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Mimarlık (İngilizce) DOÇ. DR. 1 Mimarlık alanında Doçentlik yapmış olmak SANAT TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Mimarlık (İngilizce) PROF. DR. 1 Mimarlık alanında Doçent veya Profesör olmak SANAT TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Dijital Oyun Tasarımı DR. ÖĞR. ÜYESİ 2 Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora derecelerini Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği/Grafik Tasarım/Görsel İletişim Tasarımı/İletişim Tasarımı/Medya ve İletişim Çalışmaları/Sinema, Radyo, TV/Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri/Yazılım Mühendisliği/Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri/Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği/Bilgisayar Teknolojileri Bölümlerinde tamamlamış olmak, dijital oyun tasarımı alanında

deneyim sahibi olmak HUKUK FAKÜLTESİ Kamu Hukuku / Mali Hukuk PROF. DR. 1 Vergi Hukuku Alanında Doçent veya Profesör olmak. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Genetik ve Biyomühendislik DR. ÖĞR. ÜYESİ 3 Biyoloji, Moleküler Biyoloji, Genetik ya da Genetik Mühendisliği alanlarının herhangi birinde doktora

yapmış olmak MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Bilgisayar Mühendisliği DR. ÖĞR. ÜYESİ 1 Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi veya Yazılım Mühendisliği alanlarında Doktora yapmış olmak, ya da Bilgisayar Mühendisliği veya Elektronik Mühendisliği alanlarında lisans ve Matematik alanında Doktora

yapmış olmak MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Makine Mühendisliği DR. ÖĞR. ÜYESİ 1 Makine Mühendisliği veya Otomotiv Mühendisliği Alanlarında Doktora yapmış olmak. Özellikle Elektrikli Araçlar, Otonom Araçlar, ADAS sistemleri, Otomotiv’de kullanılan sensörler, robotik, mekatronik alanlarında uzmanlaşanlar tercih

edilecektir MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İnşaat Mühendisliği (İngilizce) DR. ÖĞR. ÜYESİ 2 İnşaat Mühendisliği alanında Doktora yapmış olmak.

Geoteknik Anabilim Dalında uzmanlık veya Hidrolik Anabilim Dalında

uzmanlık yapmış olmak” SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Fizyoterapi DOÇ. DR. 1 Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon alanında Doçent olmak. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi DOÇ. DR. 1 * Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi

Anabilim Dalında Doçent Unvanı almış olmak. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi DR. ÖĞR. ÜYESİ 4 * Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi

Anabilim Dalında Doktora veya Uzmanlık yapmış olmak. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi DR. ÖĞR. ÜYESİ 2 ** Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalında Doktora veya

Uzmanlık yapmış olmak. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Ortodonti PROF. DR. 1* Ortodonti Anabilim Dalında Profesör Unvanı almış olmak, Profesörlük ataması için gerekli kriterleri sağlıyor

olmak. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Ortodonti DOÇ. DR. 1* Ortodonti Anabilim Dalında Doçent Unvanı almış olmak. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Ortodonti DOÇ. DR. 1** Ortodonti Anabilim Dalında Doçent Unvanı almış olmak. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Pedodonti DR. ÖĞR. ÜYESİ 2** Pedodonti Anabilim Dalında Doktora veya Uzmanlık yapmış olmak. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Protetik Diş Tedavisi PROF. DR. 1* Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalında Profesör Unvanı almış olmak, Profesörlük ataması için

gerekli kriterleri sağlıyor olmak. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Protetik Diş Tedavisi DOÇ. DR. 1* Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalında Doçent Unvanı almış olmak. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Protetik Diş Tedavisi DR. ÖĞR. ÜYESİ 5* Protetik Diş Tedavisi Anabilim

Dalında Doktora veya Uzmanlık yapmış olmak. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Protetik Diş Tedavisi PROF. DR. 1** Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalında Profesör Unvanı almış olmak, Profesörlük ataması için gerekli kriterleri sağlıyor olmak. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Protetik Diş Tedavisi DOÇ. DR. 1** Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalında Doçent Unvanı almış olmak. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Protetik Diş Tedavisi DR. ÖĞR. ÜYESİ 5** Protetik Diş Tedavisi Anabilim

Dalında Doktora veya Uzmanlık yapmış olmak.

* Türkçe Tıp / Diş Hekimliği** İngilizce Tıp / Diş Hekimliği